Что нам стоит… храм построить?
Храм Парфенон в Афинском акрополе. Вот так он выглядит сегодня…
«На краю Ойкумены». И. Ефремов
Люди и культура. «Хотелось бы не только о культуре Египта…» – написал мне один из наших читателей, и… он, разумеется, прав. Знакомясь с ней, мы остановились на культуре Древнего и Среднего царств, и впереди нас ожидают ещё и Новое царство, и Египет эпохи эллинизма. Но почему бы на время не обратиться к древней истории, ну, скажем, той же Греции, из культуры которой выросла и культура Римской империи и всей современной Европы. Но что в ней, однако, можно считать самым интересным? В египетской культуре это, безусловно, пирамиды, равных которым не было, нет и не будет. А вот в древней Греции такими объектами её культурного наследия станут сохранившиеся до нашего времени… храмы! И вот сегодня мы и познакомимся с ними, хотя тема эта известна всем нам ещё со школы, из учебника Древнего мира для 5-го класса.
А вот так он смотрится издали…
Классическая культура и искусство древней Греции, включая и архитектуру, опирались на достижения Микенской цивилизации, оставившей нам руины массивных укреплений, остатки цитаделей с царским дворцом, куполообразные погребения. Хотя очень многое микенцами было заимствовано у минойцев, обитателей острова Крит. И вот что интересно: если древние египтяне в то же самое время использовали круглые колонны, напоминавшие связки стеблей папируса с капителями в форме цветов папируса или лотоса, то есть связь их искусства с природой была прямой и непосредственной, то на Крите почему-то колонны были деревянные и совершенно другой формы – узкие внизу и широкие в верхней части. И такая форма колонн в Греции не прижилась, хотя несомненно, что греки такие колонны видели, так как активно торговали с минойцами.
«Дом масок» в Делосе, Греция. Колонны рифлёные, хотя это и не храм
В любом случае несомненно, что ранние греческие постройки и, в частности, те же самые храмы имели опоры в виде деревянных колон из древесных стволов, на которые опирались горизонтальные балки. Ну а потом все признаки первоначальных деревянных строений греческой архитектуры перекочевали и в каменные здания. Причём в тех же колоннах какое бы то ни было сходство с египетскими и минойскими колоннами… отсутствовало.
Колонные храма Гефеста на Афинской агоре
Каменные колонны составлялись из нескольких рядов цельнокаменных цилиндров или «барабанов», поставленных один на другой. Никаким раствором их не скрепляли, но иногда центрировали их штырём из бронзы. Колонны шире у основания, чем наверху, и сужались наружу изгибом, называвшимся энтасис. Вот так и родился самый первый колонный ордер древнегреческой архитектуры – дорический стиль – простой и мощный. Следом за ним появились ионический ордер – легкий и элегантный, с капителью, похожей на женскую причёску с двумя завитками по обе стороны головы, и, наконец, коринфский – самый пышный и внешне сложный. Причём самое интересное, что поверхность колонн всех трёх ордеров не была гладкой. Её покрывали вертикальные желобки – каннелюры. Роль их была исключительно эстетическая, игрой светотени на поверхности колонн чисто визуально придавать им объём.
Капитель колонны ионического ордера. Угловая колонна с завитками на... все четыре стороны. Фото Гуиллауме Пиолле
Ну а колонны в храме служили для того, чтобы поддерживать массивное горизонтальное сооружение, которое состояло из двух основных частей: антаблемента и фронтона.
Антаблемент являлся главным горизонтальным конструктивным элементом, который поддерживал крышу и окружал всё здание. На колоннах покоился архитрав из ряда каменных «перемычек», которые пересекались в месте соединения над каждым центром каждой колонны.
Колонны трёх греческих ордеров
Над архитравом находилась вторая горизонтальная деталь – фриз. Фриз представлял собой основной декоративный элемент храма и весь состоял из скульптурного рельефа. Ионический и коринфский рельефный декор фриза шёл непрерывной полосой, но дорический фриз был поделён на секции – метопы, которые заполняли промежутки между вертикальными прямоугольными блоками – триглифами. Триглифы имели вертикальную канавку, как дорические колонны, и сохраняли форму древних деревянных балок, на которых когда-то лежала крыша.
Греческие храмы дорического ордера
Карниз – верхняя полоса антаблемента, обычно богато украшался по всему нижнему краю. Он также сохранял форму балок, раньше поддерживавших деревянную крышу. Спереди и сзади антаблемент заканчивался треугольной конструкцией, называемой фронтоном. Треугольное пространство фронтона, обрамлённое карнизами, служило для наиболее впечатляющих скульптурных композиций, украшающих храм.
Каннелюры, «желобки» греческих колонн
Каждый храм стоял на каменном основании (крепидома), состоящем из трёх ступеней, самая верхняя из которых (на ней как раз и стояли колонны) называлась стилобатом. Каменную кладку стен в храмах греки начали применять примерно с 600 года до нашей эры. Использовалась кладка из тонкого тёсаного камня, причём строительный раствор практически не применяли, то есть блоки ставились один на другой. Правда, иногда их всё-таки скрепляли стержнями из дерева, бронзы или железа, причём последние обливали свинцом, чтобы уменьшить коррозию.
Воссозданная в современных материалах колоссальная статуя Афины Парфенос работы Фидия от Алана ЛеКвайра (1990) расположена в полномасштабной копии Парфенона в Парке столетия в Нэшвилле. Побольше бы таких людей, как Алан, да?
Дверные и оконные проёмы делали так, чтобы они несколько сужались к верху. Но сами храмы строили без окон, и свет внутрь проходил только через открытые двери. Крыши обычно делались из черепицы, что уменьшало пожароопасность храмовых построек.
Макет дорического храма в Олимпии
Интересно, что колонны на концах здания у греков устанавливались на своих местах не строго вертикально, а были немного наклонены к центру, при этом по углам колонны отклонялись ещё больше. В храме Парфенон в Афинах отклонение составляет примерно 65 мм. Причём внешние колонны в нём немного шире, чем соседние, и расположены несколько ближе к другим колоннам. Поскольку размеры храмов были очень велики – например, ряд храмов, включая Парфенон, имели длину от 60 до 80 метров, а храм Зевса Олимпийского в Агридженто имел в длину 120 метров, подобные «мелочи» глазу были не видны, но они создавали общее впечатление красоты и соразмерности, которые нас так восхищают сегодня.
Дети демонстрируют сделанные ими фасады греческих храмов ионического ордера. Не я, к сожалению, это придумал, но сама по себе идея очень хорошая. Эти дети уже вряд ли когда-нибудь спутают один ордер с другим…
Ну а дальше пойдёт рассказ всё о том же – как, используя наши знания в области истории, сделать ещё более интересной жизнь наших детей и улучшить качество их обучения в школе.
Вот внешний вид полностью собранного макета афинского храма Парфенон из Интернета…
А было так, что когда моя внучка училась в школе, я нашёл в Интернете развёртки для изготовления макета храма Парфенон из бумаги. Выполнены они были в цвете и выглядели очень красиво. Я их скачал и распечатал в «Копи-центре» на листах формата А3. Обошлось это в приличную сумму, но зато работать с развёртками, и особенно вырезать и склеивать колонны храма, было легко. Все плоские выкройки подклеивались кусками картона от упаковок из магазина «Магнит», так что макет храма ко всему прочему получился ещё и очень прочным. Готовый макет отправился в кабинет истории школы № 47 и ещё и сегодня активно используется на уроках истории.
Крупномасштабный макет храма Парфенон из набора бумажных развёрток из Интернета. Работа и фотография автора
Тот же храм, вид спереди
Сейчас у меня начался новый виток «исторического моделирования» – полный набор наглядных пособий для уроков истории и географии должна будет получить лингвистическая гимназия № 6, в которой я когда-то учился с 1962 по 1972 год. И как же можно обойтись тут без греческого храма? Никак! Опять нашёл тот же самый набор развёрток, но только распечатал его в уменьшенном масштабе, чтобы… поменьше сидеть над его изготовлением. Понятно, что склеивать детали макета по инструкции я не стал, а вырезал их все из листов пенопласта, армированных бристольским картоном – сегодня даже такой материал можно купить в магазинах «Леонардо», что очень сильно упростило мне работу над макетом.
Макет того же самого храма и по тем же самым развёрткам, но изготовленный в более мелком масштабе. Крыша снята. Хорошо видно, как много там колонн. Спереди и сзади они вообще стоят в два ряда. Работа и фотография автора
Но вот миниатюрные колонны склеивать оказалось намного труднее, нежели большие! Сам храм получился в длину ровно 25 см, но с изготовлением для него колонн пришлось повозиться – работа эта не для слабонервных. Правда, я сумел-таки её себе облегчить: нашёл кисточку с конической ручкой подходящего диаметра и на ней-то и сворачивал и склеивал все эти колонны.
Храм подведён под крышу. Крыша сделана из 5-мм полосок шпона красного дерева фирмы СВ-модель. Ступеньки из их же реек квадратного сечения…
Но зато всё остальное вырезалось модельным ножом и склеивалось буквально моментально. Нашлась и фигурка греческого воина в масштабе 1:72, которую я поставил на пьедестал перед храмом. Пусть это будет храм бога война Ареса – почему нет? Главное, что покрашена она краской под золото и смотрится очень красиво.
Вид на макет спереди. Фигурка на пьедестале из набора итальянской фирмы Аtlantic
В целом школа получила ещё одно пособие для использования на уроке истории в 5-м классе, и, разумеется, детям будет просто интересно подержать такой макет в руках и познакомиться со всеми деталями древнегреческого храма дорического ордера… И, думается, будет просто отлично, если похожие макеты появятся в качестве наглядных пособий также и в школах других городов. Сказано ведь, что помогая другим, ты помогаешь самому себе, а также своим близким.
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