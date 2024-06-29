Что нам стоит… храм построить?

Храм подведён под крышу. Крыша сделана из 5-мм полосок шпона красного дерева фирмы СВ-модель. Ступеньки из их же реек квадратного сечения…

Макет того же самого храма и по тем же самым развёрткам, но изготовленный в более мелком масштабе. Крыша снята. Хорошо видно, как много там колонн. Спереди и сзади они вообще стоят в два ряда. Работа и фотография автора

Дети демонстрируют сделанные ими фасады греческих храмов ионического ордера. Не я, к сожалению, это придумал, но сама по себе идея очень хорошая. Эти дети уже вряд ли когда-нибудь спутают один ордер с другим…

Воссозданная в современных материалах колоссальная статуя Афины Парфенос работы Фидия от Алана ЛеКвайра (1990) расположена в полномасштабной копии Парфенона в Парке столетия в Нэшвилле. Побольше бы таких людей, как Алан, да?

«Дом масок» в Делосе, Греция. Колонны рифлёные, хотя это и не храм

– Народ наш еще молод и беден, мой сын. Нужны века жизни в достатке, чтобы сотни людей могли посвятить себя высокому мастерству художника, сотни людей могли предаться изучению красоты человека и мира. А мы еще так недавно изображали своих богов, обтесывая каменные или деревянные столбы… «На краю Ойкумены». И. Ефремов

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