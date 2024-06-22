Посол РФ В США: Визиты президента Путина в КНДР и Вьетнам посадили американцев в лужу

По словам Антонова, всё это лишь очередной раз подтвердило насколько хорошо относятся страны Глобального Юга к России и то, что они «тянутся» к ней.
От подобных успехов российской дипломатии американцев буквально «трясет» и они пытаются как-то повлиять на это, отметил посол. Для этого, например, часто наблюдаются поездки американских эмиссаров в страны, где побывали высокопоставленные лица из России, подметил Антонов. Их целью является выяснение деталей состоявшихся визитов и попытка нивелировать достигнутые результаты.
Посол напомнил, что вслед за президентом России Вьетнам решил посетить помощник госсекретаря США Дэниел Критенбринк, якобы для подтверждения договоренностей о двустороннем стратегическом партнерстве с Вьетнамом.
Ранее британский эксперт Александр Меркурис назвал визиты Путина в две азиатские страны катастрофой для американской дипломатии.
Официальный сайт Кремля
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