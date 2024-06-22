Посол РФ В США: Визиты президента Путина в КНДР и Вьетнам посадили американцев в лужу

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Посол РФ В США: Визиты президента Путина в КНДР и Вьетнам посадили американцев в лужу

Недавние визиты российского президента Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам вызвали сильное раздражение на Западе и особенно в Вашингтоне.

А посол России в США Анатолий Антонов отметил, что эти визиты показали полную провальность западной политики диктата и санкций.



Визит Владимира Владимировича Путина в Северную Корею и во Вьетнам посадил американцев в лужу

- цитируют слова посла РИА Новости.

По словам Антонова, всё это лишь очередной раз подтвердило насколько хорошо относятся страны Глобального Юга к России и то, что они «тянутся» к ней.

От подобных успехов российской дипломатии американцев буквально «трясет» и они пытаются как-то повлиять на это, отметил посол. Для этого, например, часто наблюдаются поездки американских эмиссаров в страны, где побывали высокопоставленные лица из России, подметил Антонов. Их целью является выяснение деталей состоявшихся визитов и попытка нивелировать достигнутые результаты.

Посол напомнил, что вслед за президентом России Вьетнам решил посетить помощник госсекретаря США Дэниел Критенбринк, якобы для подтверждения договоренностей о двустороннем стратегическом партнерстве с Вьетнамом.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис назвал визиты Путина в две азиатские страны катастрофой для американской дипломатии.
19 комментариев
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  1. faiver Звание
    faiver
    +9
    Сегодня, 10:24
    хотелось бы увидеть ту лужу, а то одни словеса....
    1. Egeny Звание
      Egeny
      -5
      Сегодня, 10:27
      ...Чёрное море, только янки там не сидят, а летают...)
      1. Юрий_Я Звание
        Юрий_Я
        -3
        Сегодня, 10:41
        Ну да, для вас по-ходу Чёрное море - лужа, Байкал - болото, по аналогии..
        .
        1. Egeny Звание
          Egeny
          +1
          Сегодня, 10:47
          Насчёт озера я не говорила, хотя... там ещё работает этот целлюлозный гадючник БЦЗ?
          Юра, когда Вы были последний раз на Байкале?
          Вы видели что с ним сейчас делают китайцы?
          1. Юрий_Я Звание
            Юрий_Я
            -1
            Сегодня, 10:54
            Думаю что дело не в китайцах
            1. Egeny Звание
              Egeny
              -1
              Сегодня, 10:56
              ...ну ну, думайте дальше.)
          2. Oleg Fedechkin Звание
            Oleg Fedechkin
            +2
            Сегодня, 11:44
            Что они делают???? (Вы видели что с ним сейчас делают китайцы?)
            Ответить
            Цитата
          3. Нафаня999
            Нафаня999
            +3
            Сегодня, 12:19
            Бцз уже лет 10 как закрыт. Был на Байкале в прошлом году, все прекрасно там. Китайцы замечены не были, даже в качестве туристов
    2. barclay Звание
      barclay
      +3
      Сегодня, 10:58
      Провальность санкционной политики? Да америкосы пока и не собираются что-то менять. Они продолжают гнуть свою линию не смотря на "провальность".

      Антонов сообщил, что США закрывают визовый центр РФ
      По словам посла России в Вашингтоне, американская сторона никак не объяснила свои действия
      https://tass-ru.turbopages.org/turbo/tass.ru/s/politika/21169545
      Короче, они нас в дверь, а мы в окно, продолжая настаивать, что они не правы...
    3. Junkman George Звание
      Junkman George
      +1
      Сегодня, 11:05
      I would like to see that puddle, otherwise it’s just words....

      So would I, but I can tell you the American State Department has their knickers in a twist......
      How dare Russia get out and play nice.
  2. Макс1995 Звание
    Макс1995
    0
    Сегодня, 10:28
    А сми пишут ровно обратное - Въетнам, в отличие от Кореи ,принял ВВП более ..... рационально.
    Никому верить нельця, а вот чиновникам из Кремля - можно!
    1. Egeny Звание
      Egeny
      -1
      Сегодня, 10:48
      ...............скорее прохладно, у них инвестиций США на 36 ляров...
  3. Комментарий был удален.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:37
    Сегодня ночью Гуттериш потребовал соблюдения санкций Россией против КНДР принятые единогласно СБ ООН .А мы просто не прокомментировали это заявление.28 июня три страны с правом вето и желающие нам нанести стратегическое поражение США ,Англия ,Франция и примкнувшие к ним Япония и ЮК запросили в СБ ООН заседание по вопросу поставок КНДР нам оружия.Надо не пропустить этот цирк. bully
  5. Влад--44 Звание
    Влад--44
    0
    Сегодня, 10:39
    Посол РФ В США: Визиты президента Путина в КНДР и Вьетнам посадили американцев в лужу
    yes
  6. sdivt Звание
    sdivt
    +3
    Сегодня, 10:46
    американцев буквально «трясет»...
    ... посадил американцев в лужу...
    ... катастрофой для американской дипломатии.

    Ну не можем мы без штампов(
    Очередная заметка на тему "мир ужаснулся", "НАТО содрогнулся", "Пентагон в панике"...
    Может, просто перейдем к фактам?
    Что-нибудь, типа "НАТО приняли решение отозвать членство у прибалтийских стран ..."
    Что, нет таких фактов? странно... видимо, мало их "трясёт", а лужа существует лишь в воображении журналистов
  7. fsvlad Звание
    fsvlad
    -4
    Сегодня, 11:01
    Единственное, что можно уверенно констатировать, это "дырявый" санкционный режим и неполная международная изоляция в отношении РФ. Здесь полосатые переоценили свои возможности. Но работают над исправлением ситуации. Больше никаких "провалов", имхо, не наблюдается..
  8. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    +4
    Сегодня, 12:23
    Меня больше поражает бодрость и молодость российского Президента.
    Выглядит на 50, не больше.
    По фоткам в Якутии: шутит в окружение молодежи, веселый, раскованный.

    Байден, наверное, умирает от зависти.
    1. Александр Игоревич Рифеев Звание
      Александр Игоревич Рифеев
      -1
      Сегодня, 12:25
      а сравните его с президентом весной 2023 года - это явно другой человек
  9. Александр Игоревич Рифеев Звание
    Александр Игоревич Рифеев
    0
    Сегодня, 12:24
    я понимаю что в РФ слабоумных не меряно и без них никуда :-) но теперь они оказывается есть и в МИДе и даже послами в США :-)