Немецкая газета: премьер Госсовета КНР отказался от запланированной встречи с вице-канцлером ФРГ

Вице-канцлер Роберт Хабек (партия «Зеленые») во время своей поездки в Китай вынужден отказаться от важной встречи. Встреча с премьером Ли Цянем, которая, как ожидалось, должна была произойти в субботу, не состоится

Китай также является крупным геополитическим игроком в вопросах безопасности, например, когда речь идет о таких конфликтах, как нападение России на Украину. В то же время Китай продолжает иметь большое значение для многих немецких компаний как производственная площадка, инновационный центр, а также как рынок закупок и сбыта. Вот почему так важно, чтобы мы продолжали разговор, а также говорили о справедливом и равном игровом поле