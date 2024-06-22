Немецкая газета: премьер Госсовета КНР отказался от запланированной встречи с вице-канцлером ФРГ

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Немецкая газета: премьер Госсовета КНР отказался от запланированной встречи с вице-канцлером ФРГ

Похоже, Пекин занимает все более жесткую позицию в ответ на недружественные действия США и их европейских сателлитов. Пока что основное противодействие КНР и Запада разворачивается в торгово-экономической сфере, но иногда китайские власти демонстрируют и политические решения, показывающие их негативное отношение к западным «партнерам», в том числе из ЕС.

Немецкая газета Welt сообщает со ссылкой на свои источники, что премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян отказался от встречи с вице-канцлером, министром экономики и проблем климата Германии Робертом Хабеком. К слову, Госсовет КНР — это высший исполнительный орган страны. Соответственно, по статусу и властной иерархии Ли Цян фактически является вторым лицом в органах власти Китая без учета влияния КПК. На языке обычно выдержанной китайской дипломатии такой демарш демонстрирует рост напряженности в отношениях двух стран.



Вице-канцлер Роберт Хабек (партия «Зеленые») во время своей поездки в Китай вынужден отказаться от важной встречи. Встреча с премьером Ли Цянем, которая, как ожидалось, должна была произойти в субботу, не состоится

— сообщает немецкое издание со ссылкой на представителей делегации, сопровождающей Хабека.

Хабек прибыл в Китай из Южной Кореи с официальным визитом в составе представительной делегации вчера, у него запланированы встречи с коллегами в Пекине, Шанхае и Ханчжоу. Комментируя информацию об отказе во встрече с премьером Госсовета КНР, вице-канцлер ФРГ заявил, что он не в курсе, почему ее отменили, хотя таковая и была ранее запланирована. По словам членов немецкой делегации, встреча Хабека и Ли Цяня должна была состояться сегодня утром перед отлетом вице-канцлера Германии из Пекина в Шанхай.

Китай также является крупным геополитическим игроком в вопросах безопасности, например, когда речь идет о таких конфликтах, как нападение России на Украину. В то же время Китай продолжает иметь большое значение для многих немецких компаний как производственная площадка, инновационный центр, а также как рынок закупок и сбыта. Вот почему так важно, чтобы мы продолжали разговор, а также говорили о справедливом и равном игровом поле

— говорится в пресс-релизе министерства экономики Германии по поводу поездки вице-канцлера в КНР.

В июле прошлого года правительство Германии приняло стратегию в отношении Китая, в которой КНР рассматривается одновременно в качестве партнера, конкурента и системного соперника. Помимо всего прочего, страны ЕС, включая ФРГ, поддерживают некоторые экономические санкции и ограничения против КНР, которые периодически вводят США. Причем более всего от этого страдает немецкий бизнес, многие крупные компании Германии очень сильно зависят от экспортно-импортных отношений с Китаем.

К слову, Китай эти недружественные шаги без ответа не оставляет. Накануне Пекин ввел санкции в отношении крупного американского производителя оружия корпорации Lockheed Martin и персонально ее топ-менеджеров из-за продажи вооружений Тайваню.

Объем двусторонней торговли (сумма импорта и экспорта) между ФРГ и КНР в прошлом году составил 254 миллиарда евро, что составляет одну двенадцатую от общего объема торговли товарами в Германии. При этом стоимость импорта из Китая, составляющая 157 миллиардов евро, была значительно выше стоимости экспорта в Китай, которая составила 97 миллиардов евро. Другими словами, экономика и бизнес ФРГ в разы более зависят от КНР, чем Китай от Германии.
12 комментариев
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  1. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +4
    Сегодня, 10:34
    Просто его не интересуют " проблемы климата Гкрмании". Он- в Китае живет.
    1. Авиатор_ Звание
      Авиатор_
      +1
      Сегодня, 10:57
      Просто его не интересуют " проблемы климата Гкрмании".
      Естессно, не интересуют. Проблемы выброса СО2 скоро окажутся там же, где оказались "проблемы озоновой дыры над Антарктидой" (80-е) , а ещё раньше оказался уровень Каспия, который по мнению тупых "экологов" мелел из-за каскадов волжских водохранилищ (70-80 годы). Мы слишком преувеличиваем наше воздействие на природу.
  2. Камалов Звание
    Камалов
    +3
    Сегодня, 10:40
    Ну правильно, а то разъездились, в апреле сам канцлер со свитой был, у китайских чиновников других дел что ли нет, время попусту тратить
  3. solar Звание
    solar
    -1
    Сегодня, 10:57
    Судя по статье, это была только одна из запланированных встреч.
    Остальные встречи, нужно понимать, прошли без проблем, во всяком случае об этом ничего не написано.

    у него запланированы встречи с коллегами в Пекине, Шанхае и Ханчжоу...
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 11:57
      Цитата: solar
      Остальные встречи, нужно понимать, прошли без проблем, во всяком случае об этом ничего не написано.

      у него запланированы встречи с коллегами в Пекине, Шанхае и Ханчжоу...

      Другие встречи возможно и прошли, но Хабеку явно дали понять, что встречи на уровне премьера Госсовета КНР он недостоин.
      1. solar Звание
        solar
        -1
        Сегодня, 12:04
        Или встреча сорвалась по какой-то другой причине- она, судя по статье, была перед отлетом.
  4. Олень Звание
    Олень
    +1
    Сегодня, 10:58
    Мне тут писать опасно ..Все ухожу ! Мое мнение известано Эх немчура
  5. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +4
    Сегодня, 11:01
    премьер Госсовета КНР отказался от запланированной встречи с вице-канцлером ФРГ
    Нашему бы МИДу здесь поучиться есть чему
  6. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +3
    Сегодня, 11:12
    . показывающие их негативное отношение к западным «партнерам», в том числе из ЕС.

    Скорее презрительное, чем негативное. Хабек выходит порожняком в Китай мотался.
    Что-то у меня вопрос в голове возник. Китай ввёл санкции против локхид и её топ менеджеров. А почему наши политиканы до сих пор не ввели санкции против впк всех недружественных стран, а также их менеджеров. Почему ск ещё не предьявил им обвинения за спонсирование терроризма - того же азова, например. Почему главы этих компаний до сих пор не в розыске по интерполу? Возможно санкции введены, но я про это просто незнаю request
    Боингу титан наш больше не поставляется, но они по-моему сами от него отказались. Где санкции против предприятий впк недружественных стран? am
  7. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 11:55
    Немецкая газета: премьер Госсовета КНР отказался от запланированной встречи с вице-канцлером ФРГ

    Ну так это немецкий, как бы его цензурно назвать, грозил Китаю санкциями если тот не разорвёт все отношения с Россией.
  8. alystan Звание
    alystan
    +1
    Сегодня, 11:59
    Неожиданно, но очень правильно со стороны китайских товарищей. А этих зарвавшихся от своей "исключительности" и вседозволенности европейцев обязательно надо в чувство приводить.

    Не помешало бы и часть (а то и большинство) немецких предприятий попросить вон из Китая. Но это уже чистая экономика и китайский премьер вряд ли пойдет на подобный шаг.
  9. hohohol Звание
    hohohol
    0
    Сегодня, 12:10
    Китай всё верно рассудил, встречаться с каждым вассалом Америки отдельно - пустая трата времени. Так времени и на работу не останется.