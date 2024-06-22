Немецкая газета: премьер Госсовета КНР отказался от запланированной встречи с вице-канцлером ФРГ
Похоже, Пекин занимает все более жесткую позицию в ответ на недружественные действия США и их европейских сателлитов. Пока что основное противодействие КНР и Запада разворачивается в торгово-экономической сфере, но иногда китайские власти демонстрируют и политические решения, показывающие их негативное отношение к западным «партнерам», в том числе из ЕС.
Немецкая газета Welt сообщает со ссылкой на свои источники, что премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян отказался от встречи с вице-канцлером, министром экономики и проблем климата Германии Робертом Хабеком. К слову, Госсовет КНР — это высший исполнительный орган страны. Соответственно, по статусу и властной иерархии Ли Цян фактически является вторым лицом в органах власти Китая без учета влияния КПК. На языке обычно выдержанной китайской дипломатии такой демарш демонстрирует рост напряженности в отношениях двух стран.
— сообщает немецкое издание со ссылкой на представителей делегации, сопровождающей Хабека.
Хабек прибыл в Китай из Южной Кореи с официальным визитом в составе представительной делегации вчера, у него запланированы встречи с коллегами в Пекине, Шанхае и Ханчжоу. Комментируя информацию об отказе во встрече с премьером Госсовета КНР, вице-канцлер ФРГ заявил, что он не в курсе, почему ее отменили, хотя таковая и была ранее запланирована. По словам членов немецкой делегации, встреча Хабека и Ли Цяня должна была состояться сегодня утром перед отлетом вице-канцлера Германии из Пекина в Шанхай.
— говорится в пресс-релизе министерства экономики Германии по поводу поездки вице-канцлера в КНР.
В июле прошлого года правительство Германии приняло стратегию в отношении Китая, в которой КНР рассматривается одновременно в качестве партнера, конкурента и системного соперника. Помимо всего прочего, страны ЕС, включая ФРГ, поддерживают некоторые экономические санкции и ограничения против КНР, которые периодически вводят США. Причем более всего от этого страдает немецкий бизнес, многие крупные компании Германии очень сильно зависят от экспортно-импортных отношений с Китаем.
К слову, Китай эти недружественные шаги без ответа не оставляет. Накануне Пекин ввел санкции в отношении крупного американского производителя оружия корпорации Lockheed Martin и персонально ее топ-менеджеров из-за продажи вооружений Тайваню.
Объем двусторонней торговли (сумма импорта и экспорта) между ФРГ и КНР в прошлом году составил 254 миллиарда евро, что составляет одну двенадцатую от общего объема торговли товарами в Германии. При этом стоимость импорта из Китая, составляющая 157 миллиардов евро, была значительно выше стоимости экспорта в Китай, которая составила 97 миллиардов евро. Другими словами, экономика и бизнес ФРГ в разы более зависят от КНР, чем Китай от Германии.
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