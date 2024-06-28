Ольгерд Гедиминович. Сын «короля литовцев и русских» и отец короля Польши



Ольгерд на гравюре из «Описания Европейской Сарматии», 1578 г.



Кейстут на портрете Александра Тарасевича, 1675 г.



Памятник Андрею Ольгердовичу в Полоцке

Ольгерд Гедиминович



Ольгерд на Литовском престоле, миниатюра Лицевого свода

«И при отцах наших не бывало таких митрополитов, каков сей митрополит! – благословляет москвитян на пролитие крови, – и ни к нам не приходит, ни в Киев не наезжает. И кто поцелует крест ко мне и убежит к ним, митрополит снимает с него крестное целование.»



«Алексий, митрополит Московский», икона из деисусного чина Сольвычегодского Благовещенского собора, XVI в.



Сватовство Ольгерда на миниатюре Лицевого свода



Великий князь Литовский Ольгерд с большим войском идёт против Великого князя Дмитрия Ивановича Московского. Миниатюра Лицевого свода

Вероисповедание Ольгерда

«Антоний и Иоанн, старались скрыть… свою принадлежность к христианству, но не могли достигнуть этого, потому что они слишком заметно отличались от язычников своими христианскими обычаями и поступками. Так, они не желали, подобно другим, ни стричь волос на голове и бороде так, как стригли язычники, ни есть по постным дням скоромной пищи; не исполняли они и других нечестивых обычаев, противных христианству. И когда однажды князь спросил их, – почему они не следуют древним литовским обычаям, святые безбоязненно исповедали себя христианами. Князь стал принуждать их отказаться от христианской веры и вкусить предложенных за трапезой мясных блюд. Но они, твёрдо сохраняя христианскую веру, не хотели вкусить мясного, так как тогда был постный день.»



Икона Виленских мучеников в минском соборе святых апостолов Петра и Павла

Литовское княжество после смерти Ольгерда

«Кто этому не порадуется? Вот лежит северянин, а вот варяг, а своя дружина цела.»



Владислав II Ягелло на гравюре «Описания Европейской Сарматии» Алессандро Гуаньини, 1578 г.



Ян Жижка в Грюнвальдском сражении, фрагмент картины Яна Матейко, 1878 г.