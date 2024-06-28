Ольгерд Гедиминович. Сын «короля литовцев и русских» и отец короля Польши
В недавней статье первый «король литовцев и русских» мы говорили о Великом князе Литовском Гедимине, к концу правления которого в состав его государства входило около 25 % территории Древней Руси. Благодаря мудрому принципу «не нарушать старины и не вводить новизны», а также отсутствию любой дискриминации новых подданных, это присоединение часто происходило мирным путём. В результате дореволюционные историки этого князя считали как бы «своим», и его скульптурное изображение можно увидеть на знаменитом новгородском памятнике «Тысячелетие России».
Зимой 1341-1342 гг. Гедимин погиб во время осады тевтонского замка Байербург, и по его завещанию Великим князем был объявлен младший сын – Евнут (Явнутий). Однако таковым его не признали старшие братья, которые самостоятельно правили в назначенных им уделах. А в 1345 году Ольгерд и Кейстут и вовсе отстранили Евнута от власти, передав ему небольшое Жемотайское княжество. Они оба провозгласили себя Великими князьями – Кейстут в Тракае, Ольгерд – в Вильно.
Ольгерд на гравюре из «Описания Европейской Сарматии», 1578 г.
Кейстут на портрете Александра Тарасевича, 1675 г.
Владения Кейстута граничили с территорией, подконтрольной Тевтонскому ордену, и польской Мазовией. Его подданные были в основном язычниками, а главными врагами – крестоносцы, на борьбе с которыми он и сосредоточил главные усилия. Подсчитано, что за время княжения Кейстута крестоносцы совершили 100 походов против Литвы: тевтонцы 70, ливонцы 30. Кейстут же, в свою очередь, 30 раз ходил в походы против Тевтонского ордена и 11 раз – против Ливонского. Война шла с переменным успехом, и Кейстут дважды попадал в плен. Однако и на «восточном» направлении он в союзе с братом тоже воевал, в частности, изгнал в 1362-1363 гг. из Подолья татар, присоединив эту область к своим владениям.
После смерти Ольгерда Кейстут вначале делил власть с его сыном Ягелло, а в 1381-1382 гг. правил Великим Литовским княжеством единолично, но был свергнут и 15 августа 1382 года убит в Кревском замке, похоронен в Вильно по языческому обряду. Его сын Витовт был Великим князем Литовским в 1392-1430 гг., внучка Софья стала женой московского князя Василия II – сына Дмитрия Донского. Таким образом, начиная с Ивана III, все московские князья и два царя (Иван IV и его сын Фёдор) являлись потомками Гедимина по женской линии: тот же Иван Грозный̆ был не только Рюриковичем, но и Гедиминовичем в седьмом колене.
Однако сегодня нас больше интересует брат и соправитель Кейстута – Ольгерд, который продолжил политику отца по расширению влияния в Пскове, Новгороде, Смоленске, присоединению новых русских земель и вступил в противостояние с Золотой Ордой. Ещё в 1341 году жители Пскова приглашали его для защиты города от немцев, но Ольгерд отправил туда сына Андрея (будущий участник Куликовской битвы) с небольшой дружиной из Крево и Полоцка. Андрей, кстати, в то время уже был крещён по православному обряду.
Памятник Андрею Ольгердовичу в Полоцке
Ольгерд Гедиминович
Герой статьи родился в 1296 году, его матерью была третья жена Гедимина Евна Полоцкая. Историки до сих спорят не только о значении имени «Ольгерд», но и о том, на какой слог следует ставить ударение. Согласно одной из версий, это имя означает «Благородное копьё». Сторонники второй версии полагают, что переводить его следует как «Известный вознаграждением», то есть «Щедрый». Но, если верить рукописи «Codex selectus», имя героя статьи означает «Радость Ольги».
Ольгерд на Литовском престоле, миниатюра Лицевого свода
Как вы помните из предыдущей статьи, при Гедимине между Литвой и Московским государством ещё существовала буферная зона в виде Верховской земли, Смоленского и Брянского княжеств, и потому прямых военных столкновений пока не было. Теперь же Московское и Литовское княжества вступили в противостояние за право «собирать» окрестные русские земли. Первое значительное приобретение – пограничное Витебское княжество, Ольгерд получил мирным путём в 1345 году после смерти своего тестя Ярослава Васильковича, единственной дочерью и наследницей которого была его первая жена Мария Ярославна (брак Ольгерда и Марии был заключён около 1317 года).
Отношения Москвы и Литвы стали ухудшаться уже в 1345 году после смерти первой жены Симеона Гордого Анастасии – дочери Гедимина. В том же году Ольгерд со смоленским князем Иваном Александровичем отправился в неудачный поход против Москвы с целью вернуть Смоленску Можайск. В 1346 году Ольгерд захватил принадлежавшие Новгороду Лугу и Шелонскую волость, а Опока и Порховский городок сумели откупиться. В 1349 он предложил хану Джанибеку союз против московского князя Симеона Ивановича Гордого, но не преуспел, зато победил тевтонцев в битве при реке Стреве. Пытался добиться от Константинопольского патриарха учреждения собственной митрополии, независимой от Москвы, но у него нашёлся сильный противник – действующий митрополит Киевский и Всея Руси Алексий, который долгие годы фактически возглавлял правительство князя Дмитрия Ивановича (Донского) и поставил возглавляемую им митрополию на службу Московскому княжеству. Великий князь Литовский Ольгерд жаловался на Алексия в Константинополь в 1371 году:
«Алексий, митрополит Московский», икона из деисусного чина Сольвычегодского Благовещенского собора, XVI в.
Овдовев в 1346 году, Ольгерд в 1349-м заключил брак с Ульяной (Юлианой) Александровной – родной сестрой тверского князя Михаила, получив, таким образом, сильного союзника в противостоянии с Москвой.
Сватовство Ольгерда на миниатюре Лицевого свода
Наиболее известным ребёнком этой пары является Ягелло – будущий король Речи Посполитой Владислав II, основатель династии Ягеллонов. Дочь Агриппина стала женой суздальского князя Бориса Константиновича, а Евфросиния — супругой Великого князя рязанского Олега Ивановича. Замуж за мазовецкого князя Земовита IV была отдана Александра, за мекленбургского герцога Иоганна II – Екатерина. Вообще же из 10 дочерей Ольгерда пять стали жёнами русских князей, три отправлены в Польшу, одна в Германию, и ещё одна стала женой некоего Войдилы – приближённого её брата Ягелло.
Но вернёмся в 1349 год. Тверской князь тогда пытался лавировать, и его племянник Михаил Кашинский женился на дочери Симеона Гордого Василисе.
После того как московский князь Симеон вынудил Смоленск отказаться от союза с Литвой, Ольгерд занял города Белый и Ржев. Экспансия продолжилась в 1355 г., когда был захвачен принадлежавший Смоленску Брянск, а в 1359-м – и Мстиславль.
Но были и попытки сближения с Москвой через династический брак: в 1356 году племянник Ольгерда Дмитрий Кориатович женился на дочери нового московского князя Ивана Красного.
В 1359 году в Орде начался затяжной период «Большой замятни», продолжавшийся до 1381 года. Воспользовавшись ситуацией, в 1362 году Ольгерд двинул свои войска против татар, разгромив в большом сражении у реки Синие Воды (приток Буга) армии татарских мурз Кутлуг-буги, Хаджи-бека и Демир-бея, причём первые два погибли в бою. В результате была присоединена обширная территория, включающая левую половину бассейна Днестра, земли по Южному Бугу и Днепру от впадения в него реки Рось до лиманов. Киев Ольгерд отдал сыну Владимиру, Подольем поставил управлять племянников – детей своего брата Кориата. В 1368 году он занял города Родню и Хорвач. Смоленский князь Иван Александрович и его сын Святослав признали власть Ольгерда и приняли на себя обязательство по первому требованию предоставлять ему свои войска.
В 1368 году зафиксирован первый поход Ольгерда на Москву, его союзниками выступили Тверское и Смоленское княжества. В этой экспедиции принял участие и племянник Ольгерда – 18-летний Витовт, сын его соправителя Кейстута. Взять недавно построенный Кремль не удалось, но окрестности были разграблены. Кроме того, были разбиты войска Одоевского и Оболенского княжеств (Оболенский князь Константин был убит).
Великий князь Литовский Ольгерд с большим войском идёт против Великого князя Дмитрия Ивановича Московского. Миниатюра Лицевого свода
В 1370 году Ольгерд вместе с Кейстутом разгромил тевтонцев у замка Рудава, после чего, по просьбе своего тестя Михаила Тверского, вновь пошёл на Москву: литовцы снова безуспешно осаждали Кремль, а также Волоколамск. В конце концов, было заключено перемирие, скреплённое новым династическим браком: Владимир Андреевич Серпуховский (будущий герой Куликовской битвы, двоюродный брат Дмитрия Донского) взял в жёны дочь Ольгерда Елену.
Последняя попытка захватить Москву датирована 1372 годом: поначалу литовская армия продвигалась успешно, заняв города Дмитров, Торжок и Кашин, но под Люботском встретилась с главными силами Московского княжества. Не решившись вступить в бой, Ольгерд начал переговоры: Михаил Тверской вынужден был возвратить Московскому княжеству ранее захваченные города, кроме того, была, наконец, определена граница между Литовским и Московским княжеством – по Можайску и реке Угре.
На западе у Ольгерда дела шли лучше, и в 1377 году ему удалось договориться с польским королём Людовиком Венгерским о разделе Волыни: к Литве отошли Берестейский, Владимирский и Луцкий уделы.
Вероисповедание Ольгерда
Как мы знаем, значительная часть подданных Ольгерда исповедовала православие. А какой же веры придерживался сам князь? Многие считают, что Ольгерд принял крещение лишь перед смертью. Однако, если верить сообщениям Быховской и Густынской летописей, он крестился ещё до первой женитьбы (на Марии Ярославне, то есть до 1317-1318 гг.). Сохранился текст договора, заключённого с Ливонским орденом в 1338 году: скрепляя его, литовцы-язычники клялись своими святынями, а литовские христиане целовали крест – и Ольегрд упомянут в числе тех, кто приносил христианскую клятву. Но даже в этом случае следует отметить, что Ольгерд не афишировал своего крещения, и оно было его частным делом, то есть не носило характер «государственного акта». А церковное предание и вовсе относит Ольгерда к гонителям христиан, в московских летописях он называется «язычником» и «убийцей православных». Святыми мучениками объявлены братья Иоанн и Антоний, а также некий Евстафий, которые по приказу Ольгерда были повешены около 1347 г. О первых двух в «Житии» под редакцией митрополита Димитрия Ростовского говорится:
Антоний был повешен 14 января, Иоанн – 24 апреля, Евстафий – 13 декабря 1347 г. При этом в погребении Евстафия участвовали принявшие православие сыновья Ольгерда, которые даже несли его тело. В 1374 году на мести казни этих трёх мучеников при участии митрополита Киприана и жены Ольгерда Ульяны поставили деревянную церковь Святой Троицы, а части их мощей отправили в Константинополь, где их торжественно принял сам Вселенский патриарх Филофей Коккин. Общерусское почитание «виленских мучеников» было установлено в 1545 г.
Икона Виленских мучеников в минском соборе святых апостолов Петра и Павла
Некоторые считают, что Антоний, Иоанн и Евстафий на самом деле пострадали не за веру, а за симпатии к брату Ольгерда Евнуту, который в 1345 году был отстранён от власти и бежал в Москву, где крестился, приняв имя Иоанн, но через 2 года вернулся на родину.
Литовское княжество после смерти Ольгерда
Ольгерд умер в мае 1377 года в возрасте 81 лет и, согласно сообщению «Ливонских хроник» Германа Варберга, был похоронен по литовскому языческому обряду. Власть над своим княжеством он передал любимому сыну от второй жены Ульяны – Ягелло (Ягайле), который стал соправителем его дяди Кейстута. Ягелло называют союзником Мамая, и в 1380 году он якобы не успел привести своё войско на Куликово поле. Однако в настоящее время многие уверены, что участвовать в Куликовской битве этот литовский князь даже и не планировал. Он шёл, чтобы восстановить свою власть на Брянских, Новгород-Северских и Черниговских землях, часть которых при поддержке Владимира Серпуховского и Дмитрия Боброка-Волынского была захвачена бежавшими в Москву братьями Ягайлы – Андреем и Дмитрием Ольгердовичами. Если бы его целью был поход против Дмитрия Ивановича, то ничто не мешало ему ударить по чрезвычайно ослабленному и понёсшему большие потери в прошедшем сражении войску Московского княжества. Однако Ягелло ограничился лишь тем, что безнаказанно ограбил обозы московского войска. Точно так же поступил и другой «лжесоюзник» Мамая Олег Рязанский. На самом деле Олег действовал по мудрому принципу «двое дерутся – третий не лезь» и после Куликовской битвы с удовлетворением мог вспомнить слова Мстислава Владимировича, брата Ярослава Мудрого, сказанные им после сражения при Листвене:
Но вернёмся к Ягелло и Кейстуту. Скоро выяснилось, что у сына Ольгерда имеются собственные планы, и он не собирается оказывать Кейстуту помощь в борьбе с наступающими крестоносцами – напротив, хочет замириться с Орденом и продолжить экспансию на восток. В результате в 1381 году Кейстут отстранил племянника от власти, но под арестом держать не стал – отправил в Витебск, взяв лишь обещание не воевать с ним. Это было весьма опрометчиво с его стороны, поскольку в июне 1382 года вступивший в союз с тевтонцами Ягелло обманом пленил Кейстута, а затем приказал задушить его. Однако гибель родственника не решила всех проблем Ягелло, так как был жив его двоюродный брат Витовт, сын Кейстута, который не собирался прекращать борьбу и отказываться от власти. Он не только заключил союз с Тевтонским и Ливонским орденами, но даже первым из литовских князей принял католичество. В результате в 1384 году Ягелло оказался в такой ситуации, что готов был признать себя вассалом Дмитрия Донского и объявить православие официальной религией Великого княжества Литовского. Всё изменилось в 1385 году после того, как сын Ольгерда был избран королём Польши, стал основателем династии Ягеллонов и вошел в историю под именем Владислав II Ягелло.
Владислав II Ягелло на гравюре «Описания Европейской Сарматии» Алессандро Гуаньини, 1578 г.
Именно в период его правления была одержана победа над тевтонцами в Грюнвальдском сражении, в котором приняли участие не только польские, но также литовские и русские полки, и даже чешский отряд, в котором находился молодой Ян Жижка.
Ян Жижка в Грюнвальдском сражении, фрагмент картины Яна Матейко, 1878 г.
Ягелло предложил Витовту фактически стать его наместником в Литве – но с самыми широкими полномочиями. Так начался процесс объединения Польши и Литвы и создания нового государства – Речи Посполитой. Обратной стороной такого объединения стал отказ от старинного принципа литовских князей «старины не нарушаем, новизны не вводим». Православное население Великого княжества Литовского с каждым поколением притеснялось всё сильнее и с всё большей симпатией смотрело в сторону единоверной Москвы. Даже православные сыновья Ольгерда – Андрей, Дмитрий и Владимир, вынуждены были перейти на русскую службу. Правители Литвы потеряли вполне реальный исторический шанс оттеснить московских князей и самими стать объединителями русских земель – основателями великой православной империи. Литва же превратилась в неравноправную окраину католической Польши.
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