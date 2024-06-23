На коксохимзаводе в Кривом Роге произошло ЧП, вызванное отключением электроэнергии

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На коксохимзаводе в Кривом Роге произошло ЧП, вызванное отключением электроэнергии

Криворожские жители наблюдают над городом густой дым. Это связано с тем, что на коксохимзаводе в Кривом Роге произошло ЧП, вызванное отключением электроэнергии.

О неполадках в электроснабжении сообщили в пресс-службе компании «Арселор», которой принадлежит предприятие.



Горожане наблюдают над городом густой смог и чувствуют неприятные запахи, причиной которых стали проблемы на предприятии из-за отключения света.

В компании заявили, что сотрудникам предприятия с непрерывным производственным циклом пришлось прибегнуть к экстренным мерам, чтобы уберечь оборудование от выхода из строя, а также для обеспечения безопасности персонала.


Работники вынуждены были прибегнуть к ряду кризисных технологических действий по сохранению производственного оборудования, в частности оборудования коксохимического производства, и обеспечению безопасности работников

- сказано в сообщении.

В украинском правительстве неоднократно отмечали значительные проблемы в энергетической отрасли, вызванные ударами российских военных по объектам энергетики. В частности, в начале этого месяца о них заявлял глава Минэнерго Украины Герман Галущенко. По его словам, российские атаки нанесли значительный ущерб тепло- и гидроэлектростанциям.

Согласно информации британской газеты The Financial Times, сейчас более половины энерговырабатывающих мощностей Украины находятся в нерабочем состоянии.
17 комментариев
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  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 13:26
    На коксохимзаводе в Кривом Роге произошло ЧП, вызванное отключением электроэнергии

    Разрушение инфраструктуры предполагает вывод из строя объектов энергетики, водоснабжения и канализации...
    1. Egeny Звание
      Egeny
      +1
      Сегодня, 13:29
      ...кто же рубильник дёрнул?)
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +2
        Сегодня, 13:31
        Цитата: Egeny
        ...кто же рубильник дёрнул?)

        или монтажку на шины бросил... feel
        1. Egeny Звание
          Egeny
          +1
          Сегодня, 13:32
          ......................тоже неплохо.)
          1. ROSS 42 Звание
            ROSS 42
            +1
            Сегодня, 13:36
            Говорят, (сам не пробовал), пакет алюминиевой пудры, брошенный в трансформаторную ячейку или РУ-10 кВ, тоже вызывает красивый фейерверк...
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +4
      Сегодня, 13:30
      сотрудникам предприятия с непрерывным производственным циклом пришлось прибегнуть к экстренным мерам, чтобы уберечь оборудование от выхода из строя
      А жаль, что что не загнулись !
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +2
        Сегодня, 13:35
        Им пришлось видимо коксовые батареи опорожнять,или что там по технологии срочно делать что бы это все не загнулось
        1. BrTurin Звание
          BrTurin
          +1
          Сегодня, 14:04
          так это всё надо делать как говорится с умом, проводятся специальные тренировки по аварийным ситуациям, чтобы все было отточено - а если на середину мая
          По данным FT, из 18 тыс. рабочих завода с начала конфликта было мобилизовано около 3,5 тыс. Стремясь привлечь персонал, компания вынуждена размещать по всему Кривому Рогу огромные рекламные щиты с изображением женщин в оранжевых заводских комбинезонах. https://tass.ru/ekonomika/20841811
          сколько за это время профессионалров еще прибрали... а тут одна, две ошибки и к.... - процесс пошел...
          «Дефицит поставки 1 МВт энергии на металлургический комбинат составляет минус 3 тонны чугуна. А это $ 700 экспорта, 1 800 грн налогов и 46 800 грн ВВП. Таким образом, перебои с электроэнергией приведут к падению объемов производства, уменьшению валютной выручки, падению налоговых отчислений и сокращению ВВП»
          председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький
          https://eadaily.com/ru/news/2024/05/31/metallurgam-ukrainy-proshche-zakrytsya-ne-smogut-importirovat-stolko-elektroenergii
      2. Олень Звание
        Олень
        +4
        Сегодня, 13:45
        Цитата: Uncle Lee
        сотрудникам предприятия с непрерывным производственным циклом пришлось прибегнуть к экстренным мерам, чтобы уберечь оборудование от выхода из строя
        А жаль, что что не загнулись !

        Да загнулось там все ..Попытки бесполезны ,когда электричество по часам и т.д.

        Хана коксохиму и т.д. Теперь цэ европа !!!
        Дальше по цепочке пойдет ..
  2. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +3
    Сегодня, 13:34
    Что сейчас говорят все те, кто критиковал необходимость кампании против украинской энергетической инфраструктуры? Россия побеждает всех врагов, включая пятую колонну и глупых пораженцев.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:42
    Странно,обычно такие производства дублируются дизель генераторами мегаватниками.Для бюджета США это совсем не дорого. negativeДа забыл для бюджета США в США.Для Украины у госдепа существует украинский кофициент.
    1. Lako Звание
      Lako
      +1
      Сегодня, 14:01
      А вы представляете, какая мощность должна быть у генераторов, что бы обеспечить технологический цикл на химическом или сталелитейном предприятии?
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 14:09
        Представляю, и я их видел в живую,потом они ушли на Крымский п- ов,после олимпиады 2014.Мой объект на Олимпиаде прикрывали 4 тыре мегаватника с запасом.Размер - прицеп дальнобоя.Контейнер 40 футов.
    2. Пензяк Звание
      Пензяк
      0
      Сегодня, 14:08
      Странность в первую очередь в том, что завод до сих пор в работе. И работает на войну, И работают там те, которых у нас "жалеют, что у них нацики во власти, а сами они братья".
      1. Lako Звание
        Lako
        0
        Сегодня, 14:11
        Да ну, вы что? А Кремле ж не такие. Им все ниже пояса.
      2. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 14:19
        Это действительно странно.Обьснений этому нет,без теории заговора или договорняка
  4. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 14:31
    в пресс-службе компании «Арселор», которой принадлежит предприятие.

    Всё будет нашим? Хотя впрочем эти индусы из Люксембурга загнали этот завод в убытки. Хорошо, что у нас не сумели купить заводы...ArcelorMittal