Американский политолог о поездке президента РФ в КНДР: Эта поездка изменила мир

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Американский политолог о поездке президента РФ в КНДР: Эта поездка изменила мир

Американский политолог и историк Гилберт Доктороу отметил, что недавняя поездка президента России в КНДР имеет чрезвычайно важное значение для геополитической ситуации в мире.

Эта поездка изменила мир. Я думаю, он сделал многое, чтобы спасти наши шеи, потому что, независимо от того, как это преподносится в СМИ, в Пентагоне есть люди, которые поняли эту поездку так же как я понял. Игра окончена

- сказал политолог.



По его словам, президент Путин своими действиями дал понять американским «ястребам», заправляющим в Госдепартаменте и Белом доме, что им не удастся осуществить свои планы, которые им казались лёгкими.

Визит Путина в Северную Корею показал западному миру, что они имеют дело не с полуостровом на Евразийском континенте, а с огромным миром, населённым несколькими миллиардами людей, считает Доктороу. Он добавил, что таким образом Россия, кроме всего прочего, ещё раз подтвердила свое присутствие на Тихом океане.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что визиты Владимира Путина в КНДР и Вьетнам выявили провальный характер западной политики диктата и санкций и показали растущее стремление стран Глобального Юга сотрудничать с Россией. Мало того, власти Вьетнама открыто говорят о том, что есть интересы страны, которые состоят в том, чтобы одновременно продуктивно и прагматично сотрудничать и с Вашингтоном, и с Москвой. Яркий пример многополярной политики.

А американский генерал в отставке Джек Кин назвал складывающийся альянс Россия-Иран-Китай-КНДР самой большой угрозой для США со времен Второй мировой войны.
7 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 15:35
    Кто там хочет поговорить о продлении СНВ-3,при этом вывести за скобки ( Францию ,Англию и Израиль)? bully
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 15:44
      На счёт Австралии ,все знают дипломатию " Панд " КНР.Китайцы поменяли " жёну" австралийскому гигантскому "мужику" панде - не оправдала доверие .Что то у меня нет желания почесать за ушком у этого" мужика".Жаль фоточку не сохранил из СМИ
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 15:42
    Визит Путина в Северную Корею показал западному миру, что они имеют дело не с полуостровом на Евразийском континенте, а с огромным миром, населённым несколькими миллиардами людей, считает Доктороу. Он добавил, что таким образом Россия, кроме всего прочего, ещё раз подтвердила свое присутствие на Тихом океане.

    Россия показала, что не ЕС и США в этом мире имеют какое-то сверх значение.
    Договорённости двух ядерных держав, одна из которых десятки лет противостоит Западу, а вторая после 1945 года показала, что может этому Западу противостоять, - многого стоит.
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +2
      Сегодня, 15:58
      Думаю - тут вопрос даже не в этом. Надеюсь - никто не верит, что Россия и КНДР подписали военный союз без согласования с товарищем Си? Который явно одобрил сиё начинание? А значит - у него тоже имеются какие-то далеко идущие планы на сей счёт...
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:47
    Кстати, вроде первый СПГ танкер под проводкой СУАЛ " Сибирь" пошёл на право.
    1. Egeny Звание
      Egeny
      0
      Сегодня, 15:56
      ...а дедушка Байден запретил СПГ для Европы.)
      https://ria.ru/20240203/gaz-1925080690.html
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 16:04
        Дедушка байден запретил перепродажу нашего СПГ европой,если точно.Но маринтрафик не врёт танкера СПГ Новатека идут в Европу как по рельсам.Озобенно прикалывает Франция, Новатековские СПГ танкера идут кратчайшим путём между Англией и Ирландией.А тут а детских проливах кипишь поднимают.