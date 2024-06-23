Эта поездка изменила мир. Я думаю, он сделал многое, чтобы спасти наши шеи, потому что, независимо от того, как это преподносится в СМИ, в Пентагоне есть люди, которые поняли эту поездку так же как я понял. Игра окончена

Американский политолог и историк Гилберт Доктороу отметил, что недавняя поездка президента России в КНДР имеет чрезвычайно важное значение для геополитической ситуации в мире.- сказал политолог.По его словам, президент Путин своими действиями дал понять американским «ястребам», заправляющим в Госдепартаменте и Белом доме, что им не удастся осуществить свои планы, которые им казались лёгкими.Визит Путина в Северную Корею показал западному миру, что они имеют дело не с полуостровом на Евразийском континенте, а с огромным миром, населённым несколькими миллиардами людей, считает Доктороу. Он добавил, что таким образом Россия, кроме всего прочего, ещё раз подтвердила свое присутствие на Тихом океане.Ранее российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что визиты Владимира Путина в КНДР и Вьетнам выявили провальный характер западной политики диктата и санкций и показали растущее стремление стран Глобального Юга сотрудничать с Россией. Мало того, власти Вьетнама открыто говорят о том, что есть интересы страны, которые состоят в том, чтобы одновременно продуктивно и прагматично сотрудничать и с Вашингтоном, и с Москвой. Яркий пример многополярной политики.А американский генерал в отставке Джек Кин назвал складывающийся альянс Россия-Иран-Китай-КНДР самой большой угрозой для США со времен Второй мировой войны.