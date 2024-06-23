«Помните о ситуации, с которой столкнулся ваш «Дуайт Эйзенхауэр»: йеменские повстанцы предупреждают моряков авианосца «Теодор Рузвельт» ВМС США

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«Помните о ситуации, с которой столкнулся ваш «Дуайт Эйзенхауэр»: йеменские повстанцы предупреждают моряков авианосца «Теодор Рузвельт» ВМС США

Йеменские хуситы призвал американских моряков и морских пехотинцев, которые будут служить на авианосце «Теодор Рузвельт», изучить ситуацию, с которой столкнулись их коллеги с авианосца «Дуайт Д. Эйзенхауэр», и сделать соответствующие выводы. По словам Мохаммеда Али аль-Хути, члена Высшего политического совета Йемена, число операций против боевых кораблей США и их союзников на Красном море и в Аденском заливе продолжает расти, а значит, американским морякам нужно понимать, что их ждёт в этих водах.

Напомним, что Авианосец «Дуайт Д. Эйзенхауэр» покинул Красное море после более чем восьми месяцев развёртывания. Сообщается о том, что произошло это после ракетной атаки, устроенной хуситами. Теперь стало известно, что командование США направило в регион другой авианосец – «Теодор Рузвельт», чтобы, как выразились в ВМС США, «продолжить миссию по осуществлению военного присутствия США для поддержания уровня безопасности на Ближнем Востоке».

Предупреждение американским морякам поступило и от другого члена политического бюро «Ансар Аллах» Хазама аль-Асада. По его словам, пропалестинские акции будут продолжены:

Атаки против интересов США, Великобритании и Израиля будут продолжаться. Это соответствует непоколебимой поддержке Йеменом палестинцев в секторе Газа.

Хуситы заявили, что не остановят свои атаки, пока Израиль не прекратит свои безжалостные наземные и воздушные нападения в секторе Газа.
16 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 15:58
    С утра жду эту тему.Дуайт Эзннхауэр уже в Средиземном море.( Наверно проблемы с фекальной системой) Что то это напоминает ситуацию с РQ 17,когда англицкое адмиралтейство оставило без охраны конвой.Теодор Рузвельт сейчас посылает нам чёткий сигнал,находясь в ЮК в порту Пусан. Минимум 20 дней хуситы могут устраивать погром в Баб эль Мадебском проливе,не опасаясь ударов палубной авиации США.Но нас ещё ждёт спектакль с прорывом " Теодора" в Красное море.Напомню ширина пролива в узком месте 30 км.Запасаемся водярой и селёдкой. bully
    1. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      +2
      Сегодня, 16:03
      Цитата: tralflot1832
      ширина пролива в узком месте 30 км.

      Этож мечта для ПКР. belay
      Надеюсь выводы сделаны и они там материализовались.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        -1
        Сегодня, 16:07
        Это не просто мечта,это фантастика hi
    2. Простой Звание
      Простой
      0
      Сегодня, 16:07
      Сержанты с вёдрами для собирания смартфонов уже наверно прошлись.
      Будет весело.
    3. evgen1221 Звание
      evgen1221
      -1
      Сегодня, 16:49
      Поднимут всё что можно и агрится будут на всё летающие и ползающее вплоть до воробьев и ящириц а авик на дрифте пройдет. И да спектакль будет знатный,особенно если непроскочит или еще в канале прилетит по нему.
    4. Петр_Колдунов Звание
      Петр_Колдунов
      -1
      Сегодня, 16:50
      Цитата: tralflot1832
      нас ещё ждёт спектакль с прорывом " Теодора" в Красное море.Напомню ширина пролива в узком месте 30 км.

      А он как капитан Блад - под покровом ночи, с потушенными огнями, на вёслах будет прорываться laughing laughing laughing
    5. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 16:56
      Цитата: tralflot1832
      нас ещё ждёт спектакль с прорывом " Теодора" в Красное море.Напомню ширина пролива в узком месте 30 км.
      Когда-то перебежчик, профессиональный подтасовщик фактов и провокатор В.Резун в одной из книг сказал о ситуации с прорывом "линии Маннергейма", что британский военный компьютер в их МО при введении исходных данных, которые были на то время (температура воздуха, глубина снежного покрова, мощность укреплений, силы штурмующих и т.д.), выдал, что без применения тактического ЯО эта линия неприступна.
      Теряюсь в догадках, что сказал бы американский военный компьютер о хуситах. Но факт остаётся фактом -
      Цитата: tralflot1832
      Запасаемся водярой и селёдкой.
      Чувствую, хуситы ещё покажут миру сокрушительную мощь своего "тапка". А американцы репу до крови себе расчешут: "Как же так?"
      И не только репу...
  2. Комментарий был удален.
  3. Егоза Звание
    Егоза
    +3
    Сегодня, 15:59
    как выразились в ВМС США, «продолжить миссию по осуществлению военного присутствия США для поддержания уровня безопасности на Ближнем Востоке».

    США и безопасность - самый короткий анекдот.
  4. Грац Звание
    Грац
    +5
    Сегодня, 16:15
    Гражданин Президент РФ, выделите хуситам наконец то современные средства поражения морских целей сколько можно терпеть обстрел натовскими ракетами русских мирных городов, в Крыму вон люди погибли из-за Атакамс.Ну нельзя всё проглатывать и утираться, Этим вы роняете репутацию и имидж страны, а также подвергаете унижению чувство собственного достоинства своего народа.
  5. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 16:26
    Думаю будет нелишним задать вопрос, а случайно ли американцы направил к берегам Йемена и Палестины авианосец именно с названием «Дуайт Эйзенхауэр»?

    Все дело в том, что этот авианосец носит имя президента США Эйзенхауэра, который в 1957 году издал «Доктрину Эйзенхауэра», направленную против распространения коммунизма в мире и панарабизма в части арабского региона.

    Применительно к арабскому региону, первоначально Доктрина была направлена против союза Египта и Сирии, а позднее против Ирака, Йемена, Судана и Ливии, к которым был также причислен и Алжир.
    1. Простой Звание
      Простой
      0
      Сегодня, 16:34
      Это уже из теории совпадений.
      Там графики выхода расписаны на годы перед ещё и постоянно сдвигаются вправо.
      1. alystan Звание
        alystan
        0
        Сегодня, 17:02
        Совпадения совпадениям рознь. Если это рассматривать без привязки к происходящему в Палестине и вокруг Йемена, и если бы там не находился этот самый авианосец, то Да.

        А так, возможно случайно, а может и нет (все же прекрасно знают, как делают дела американцы) все оказалось в одном клубке событий.

        И что-то этот Эйзенхауэр не горит желанием поскорее свалить из опасного для него региона, а взял и двинулся к побережью Ливана с Палестиной. Спрашивается зачем? Не есть ли это предвестник возможного вторжения Израиля в Ливан? Где он будет, в числе прочих задач, оказывать Израилю дополнительную поддержку своими высокотехнологичными системами ПВО против ракет Хизбаллы.

        А ВМС Израиля обзавелись наконец новым десантным кораблем INS Komemiyut, который прибыл на этой неделе из США. Это уже второй БДК такого класса. Первый из двух десантных кораблей, INS Nachshon, закупленных Израилем находится в ВМБ Хайфы с сентября прошлого года.

        Новые БДК-амфибии имеют длину около 95 метров, ширину 20 метров и водоизмещение более 2500 тонн.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 17:05
      Цитата: alystan
      Думаю будет нелишним задать вопрос, а случайно ли американцы направил к берегам Йемена и Палестины авианосец именно с названием «Дуайт Эйзенхауэр»?
      Если уж говорить о названиях кораблей...
      Жаль, что авианосец "Форрестол" по кличке "Zippo", на металлолом порезали. Ему бы там самое место было... И имя подходящее, и "биография" нужная.
  6. puskarinkis Звание
    puskarinkis
    0
    Сегодня, 16:40
    Нужно обязательно поставить современные ракетные комплексы Йемену, но с обязательным условием - не бить по территории США! (суда и базы под флагом не в счёт!) Ну и про военное сотрудничество не нужно забывать: данные разведки, инструктора-наёмники... Даже на самолёте "спарке" можно покатать какого-нибудь "бармалея" и кнопку разрешить нажать, чтобы не говорили потом, что мы воюем! Торгуем, сдаём в аренду, делимся излишками и информацией и грозим "ата-та", если что-то не туда полетит...
  7. kventinasd Звание
    kventinasd
    0
    Сегодня, 16:55
    Теперь стало известно, что командование США направило в регион другой авианосец – «Теодор Рузвельт»

    Так и будут янкоголовые посылать свои корыта в этот регион, пока что нибудь серьёзное там не утопят. Жаль у хуситов не получилось утопить Эзннхауэр. Хочется пожелать всем американским авианосцам 700 футов над килем в Красном море и не только.
  8. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 17:06
    -Мементо мори...
    -Что он сказал?
    -В момент - и в море!