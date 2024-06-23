ВС РФ нанесли удары по бронетанковому заводу Харькова, где находилась военная техника противника

10
ВС РФ нанесли удары по бронетанковому заводу Харькова, где находилась военная техника противника

Российские войска нанесли серию ударов по объектам киевского режима в Харькове. По последним данным, удары наносились в первую очередь по позициям ВСУ и местам хранения техники. В частности, удары последовали по тем территориям, откуда сегодня противник бил по Белгородской областью. С начала суток по Белгороду и приграничью ВСУ выпустили не менее сотни боеприпасов, включая, по некоторым данным, и реактивные снаряды чешских РСЗО «Вампир».

Известно о том, что огневое поражение противнику нанесено в районе бронетанкового завода, где находилось сосредоточение военной техники.



Есть прилёты по промышленным объектам, которые киевский режим пытается восстанавливать после предыдущих ударов.

Как сообщает киевский ставленник в Харькове, в большинстве кварталов города пропало электричество. Вследствие этого в городе не работает метрополитен.

Отсутствие электричества сказалось и на возможностях ВСУ перебрасывать силы и средства по железной дороге. Остановлены несколько эшелонов с личным составом и военной техникой, которые подходили к Харькову.

Учитывая тот факт, что воздушная тревога в Харьковской области не отменена, вполне можно ожидать прилётов по этим эшелонам в ближайшее время.
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. kot-begemot Звание
    kot-begemot
    +5
    Сегодня, 16:17
    Мало,надо выбивать энергетику полностью.Мосты,насосные,подстанции,узлочые.
    1. Владимир Михалев Звание
      Владимир Михалев
      0
      Сегодня, 16:44
      Возможностей видно мало. Что бы поразить ту или иную точку надо разрядить системы ПВО. Поэтому все по мере возможностей.
    2. У армии всё есть
      У армии всё есть
      +1
      Сегодня, 16:52
      Осторожно с такими коммериями тут админы ,поддерживают украину . winked
  2. Комментарий был удален.
  3. Сабуров_Александр53 Звание
    Сабуров_Александр53
    -4
    Сегодня, 16:43
    После видео с падением ФАБ-3000 рядом со школой в Липцах, у меня совсем поменялись представления о поражающей способности любого отдельного попадания ракеты на территорию завода. Уж если в Липцах на здании в 30 метрах от эпицентра взрыва даже не сорвало с двускатной крыши листы металлического профиля, а стены всех зданий в т.ч. школы итого устояли.... это как? Нам втирают туфту или там не три тонны тротила, а то и гексогена. Как такое может быть?
    1. Scientist_ Звание
      Scientist_
      +1
      Сегодня, 16:49
      Три тонны это общий вес бомбы. Взрывчатки там 1,2 тонны. С торца здания там стена всё же рухнула. Хотя да, даже для тонны взрывчатки слабоват результат.
    2. oleg1263 Звание
      oleg1263
      +1
      Сегодня, 16:50
      В ФАБ 3000 всего около 1,5 т. Взрывчатого вещества, остальное - железо.
  4. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +1
    Сегодня, 16:46
    А почему военный завод противника вообще работает в прифронтовой полосе, в зоне досягаемости ствольной артиллерии?
  5. У армии всё есть
    У армии всё есть
    0
    Сегодня, 16:49
    Трут комментарии не нарушающие правила сайта....
    Админу желаю всего наихудшего.
  6. Серж9901 Звание
    Серж9901
    +1
    Сегодня, 16:49
    "Харьков обесточен". Класс. А в Севастополе на пляже люди погибли. "Начинать будем" или это - наш максимум ?
    1. Комментарий был удален.
    2. Препона Звание
      Препона
      0
      Сегодня, 17:02
      Есть один усатый придворный, так вот он заявил (на факт вывешивания флага лгбт на здании посольства США) - "А нам (из Кремля) отсюда не видно"...занавес...и весь ответ