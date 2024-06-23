Швейцарское издание: У Дании нет права ограничивать судоходство на Балтике

Швейцарское издание Tages-Anzeiger поставило под сильное сомнение высказывания, звучащие из Дании, о возможном введении ограничений, касающихся судоходства в Балтийском море.По словам авторов издания, у Копенгагена нет законных оснований для введения подобных мер. И вообще какой-либо законной базы, которая даёт право в одностороннем порядке ограничивать судоходство в Балтийском море, нет, отмечает Tages-Anzeiger.Для начала Дании совместно с другими балтийскими странами придётся создать правовую основу для подобных действий, говорится в материале издания.Стоит отметить, что географически Дания расположена на выходе из Балтийского моря в Атлантический океан. И именно через её территорию в основном проходят проливы соединяющие море с океаном. Однако, несмотря на это, эти проливы относятся к международным водам и доступ к ним по международному праву имеют все государства.Но в Копенгагене решили, что они используются для перевозки танкерами российских нефтепродуктов. В частности, ранее об этом заявил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен. При этом заявлялось, что датские власти беспокоятся якобы об экологии в акватории Балтийского моря, так как старые танкеры являются потенциальной угрозой для нее.

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