Швейцарское издание: У Дании нет права ограничивать судоходство на Балтике

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Швейцарское издание: У Дании нет права ограничивать судоходство на Балтике

Швейцарское издание Tages-Anzeiger поставило под сильное сомнение высказывания, звучащие из Дании, о возможном введении ограничений, касающихся судоходства в Балтийском море.

По словам авторов издания, у Копенгагена нет законных оснований для введения подобных мер. И вообще какой-либо законной базы, которая даёт право в одностороннем порядке ограничивать судоходство в Балтийском море, нет, отмечает Tages-Anzeiger.



Для начала Дании совместно с другими балтийскими странами придётся создать правовую основу для подобных действий, говорится в материале издания.

Стоит отметить, что географически Дания расположена на выходе из Балтийского моря в Атлантический океан. И именно через её территорию в основном проходят проливы соединяющие море с океаном. Однако, несмотря на это, эти проливы относятся к международным водам и доступ к ним по международному праву имеют все государства.

Но в Копенгагене решили, что они используются для перевозки танкерами российских нефтепродуктов. В частности, ранее об этом заявил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен. При этом заявлялось, что датские власти беспокоятся якобы об экологии в акватории Балтийского моря, так как старые танкеры являются потенциальной угрозой для нее.
7 комментариев
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  1. paul3390 Звание
    paul3390
    0
    Сегодня, 16:49
    Ну хорошо - а если танкер пойдёт в сопровождении пусть даже МРК? Что будет? Попытаетесь остановить - нападение на наш военный корабль это железно акт войны. Со всеми вытекающими..
    1. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +1
      Сегодня, 17:03
      Прогнило что- то в Датском королевстве... (С) У. Шекспир
  2. Мореход Звание
    Мореход
    +4
    Сегодня, 16:53
    Надо как в во времена СССР создать гос пароходства. Государственные суда не подлежат надзору. Они обладают экстерриториальностью. Те территория России.
    1. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      0
      Сегодня, 17:04
      Хорошая идея!

      А государственные суда, в один прекрасный момент, превратятся в корабли с Калибрами!
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:01
    Я просто ржу над этими потугами запада.Работа позволяет следить за маринтрафиком.Танкер загрузившийся нефтью в Мурманске или Усть Луге вдруг оказывается в очереди на разгрузку в порту Роттердама.Мне просто интересно ,в Мурманске когда появится танкер ЕС ,который в залив еле втиснется.Открою страшную тайну у нас в России есть пару фирм ,юристов морского права - которые перерегестрируют судно в течении 2- 3 дней,не при помощи запада конечно.Дисконт нашей нефти по западным сми не более 6- 8 $.Нефть кровь экономики , для всей.Запад это начинает это понимать.
  4. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 17:05
    Осмелели некоторые индивидумы, тут прям цензурно то и не скажешь. Или лавры Турции с проливами покоя не дают.
  5. Aken Звание
    Aken
    0
    Сегодня, 17:06
    Права нет. А возможность есть. И если они вдруг захотят, кто и как им помешает?