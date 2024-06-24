Российские боевые машины пехоты БМП-3 начали серийно оснащать комплексами борьбы с дронами
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Российские боевые машины пехоты БМП-3 получили новую систему подавления дронов, комплекс устанавливается на серийные машины. Об этом заявили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы».
Отправляемые в зону СВО боевые машины пехоты БМП-3 серийно оснащаются комплексами подавления дронов, но какими конкретно, в холдинге не раскрыли. Ранее была опубликована информация, что все БМП-3 отправляются с завода с комплектами дополнительной защиты в виде решеток и бронеэкранов, а также оснащаются маскировочным комплексом «Накидка», способным скрыть машину от тепловизоров. Все это стало результатом применения бронетехники в боевых действиях.
В настоящее время БМП-3 оснащаются серийно системой локального подавления линий управления дронов,
Ранее неоднократно сообщалось, что БМП-3 на сегодняшний день является основной боевой машиной пехоты в зоне СВО наряду с БМП-2 с боевым модулем «Бережок». Обе бронемашины показали высокую эффективность в боях.
БМП-3 вооружена 100-миллиметровым орудием — пусковой установкой 2А70 с 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ. БМП предназначена для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения мобильности, вооруженности и защищенности военнослужащих на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.
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