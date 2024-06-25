Министр обороны Украины поддержал и почти сразу отверг инициативу о продлении срока обновления данных военнообязанными

Минобороны поддержало мой с коллегами законопроект о продлении на 90 дней срока обновления данных военнообязанными

Какие-то странные события происходят в киевской военной верхушке. Вначале сегодня примерно в четыре часа дня по местному времени украинские СМИ сообщили о том, что министр обороны Рустем Умеров лично поддержал инициативу комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады продлить на 150 дней срок обязательного обновления данных военнообязанными гражданами страны.Ранее это требовалось сделать в течение 60 дней с момента вступления 18 мая в силу нового закона о мобилизации — до 16 июля. Теперь выходило, что у украинских мужчин еще появилось время обновить в ТЦК данные (сбежать из страны) до 14 октября, но, как говорится, счастье было весьма недолгим.— написал в своем аккаунте американской соцсети депутат ВРУ Владимир Арьев, опубликовав копию соответствующего письма за подписью министра обороны.Однако уже спустя час после выхода этого поста было опубликовано ещё одно письмо с подписью Умерова, где уже говорится, что Министерство обороны Украины не поддерживает законопроект о продлении срока обязательного обновления данных военнообязанными украинцами.Впрочем, никакого раздвоения личности главы украинского военного ведомства в этом не просматривается. Скорее всего, Умерова очень быстро одернули с Банковой и он провел работу над ошибкой. Во втором письме Минобороны предыдущий документ назван недействительным. Вот и все, что нужно знать об украинских правителях.Ранее спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил, что в стране годны к призыву 1,1 млн военнообязанных. По его словам, такая информация получена на основе обновления военнообязанными своих военно-учетных данных в приложении «Резерв+», которое фактически является электронным кабинетом военнообязанных. Всего, уточнил Лазуткин, данные после 18 мая на 23 июня обновили около 2,3 млн громадян. Другими словами, годных к мобилизации оказалось более чем в два раза меньше, чем тех, кто прошел процедуру обновления данных в ТЦК.Хотя, если верить нижеприведенному графику, ведь бегут с каждым днем все больше украинцев фактически на убой. А ведь классик вроде говорил, что это Россию умом не понять...После запуска сервиса «Резерв+» в украинских СМИ появились сообщения, что украинцы массово вносят в приложение фейковую информацию об адресе своего проживания. Затем издание «Страна» опубликовало разъяснение о том, что военнообязанным, указавшим неверный адрес, не получившим повестку или не зарегистрировавшимся в приложении «Резерв +», грозит блокировка банковских счетов и множество других неприятных последствий.При этом неоднократно сообщалось, что онлайн-сервис украинского Минобороны часто выходит из строя, особенно в моменты пиковых нагрузок. Местные программисты вообще выяснили, что за основу приложения «для обновления учетных данных» взята программа для украинских школьников – «Мрiя». Соответствующий программный продукт был представлен Министерством цифровой трансформации Украины в конце этой зимы. Все проблемы с доступом к приложению в ведомстве Умерова, конечно, объясняют «происками российских хакеров».