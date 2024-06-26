Глава МИД Венгрии: Будапешт поддерживает китайско-бразильский мирный план по Украине

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Глава МИД Венгрии: Будапешт поддерживает китайско-бразильский мирный план по Украине

Правительство Венгрии, а с недавнего времени и Словакии, единственные из руководства стран Евросоюза отказываются от военной помощи Киеву и выступают за мирное решение конфликта на Украине. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора со своим китайским коллегой Ван И вновь призвал к дипломатическому решению украинского кризиса.

По мнению главы венгерского МИД, основой для этого может стать совместный китайско-бразильский план урегулирования конфликта. Сийярто призвал другие страны и международное сообщество в целом обсудить этот документ, поскольку он может стать основой для переговоров противоборствующих сторон.



Сегодня я выразил признательность своему коллеге, министру иностранных дел Китая за мирный план, который он подготовил вместе со спецпредставителем президента Бразилии. Я сказал, что мы поддерживаем этот мирный план и считаем его достойным широкого обсуждения мировыми политиками, поскольку он является хорошей основой для прекращения огня и мирных переговоров

— сообщил Сийярто, особо отметив, что его позицию поддерживает Ван И.

Он добавил, что провел телефонный разговор с Ван И в связи с начинающимся 1 июля председательством Венгрии в Совете Евросоюза. Сийярто отметил, что в предстоящие полгода Будапешт видит одну из своих задач не только в повышении конкурентоспособности ЕС, но и нормализации экономических отношений с Китаем.

Стоит отметить, что большинство стран ЕС как и еврочиновники в Брюсселе в угоду Вашингтону в основном поддерживают торгово-экономическое противостояние США и КНР, приводящее к регулярному принятию все новых взаимных санкций. При этом и так переживающая далеко не лучшие времена из-за антироссийских рестрикций Европа несет все больше убытков от антикитайской политики.

После состоявшейся 23 мая встречи главы МИД КНР Ван И со спецпредставителем президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом стороны опубликовали совместное заявление по поводу украинского конфликта. В нем высказывалось предложение, что единственный путь к урегулированию конфликта на Украине лежит через диалог и переговоры. С этой целью Пекин и Бразилиа предложили организовать международную конференцию с равноправным участием всех сторон и обсуждением всех возможных мирных планов.

Один из пунктов плана КНР и Бразилии подразумевает прекращение огня и фактическую заморозку по существующей линии боевого соприкосновения. Последнее очевидно не устроит Москву. На недавней встрече с руководством МИД РФ президент Владимир Путин назвал четкие условия завершения военного противостояния. В частности, основой для этого должны стать признание Крыма, Запорожской и Херсонской областей, республик Донбасса субъектами России, соответственно, в административных границах, что подразумевает вывод украинских военных с оккупированных территорий этих регионов.

Китай готов продолжать работать со всеми странами-единомышленниками, формировать условия для мира и прилагать усилия для окончательной реализации мирных переговоров

— в свою очередь прокомментировал итоги переговоров с главой МИД Венгрии министр иностранных дел КНР.

Ранее Китай отказался принимать участие в так называемом «саммите мира» по Украине, состоявшемся в Швейцарии 15-16 июня, по причине того, что на него не была приглашена Россия. В свою очередь, представитель Бразилии на данном мероприятии отказался поддерживать итоговое коммюнике, которое формально так и не было утверждено.
9 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 14:11
    «Будапешт поддерживает китайско-бразильский мирный план по Украине» —

    — Мы тоже за мир!
    — За мир после победы,а не вместо победы...
  2. кредо Звание
    кредо
    +2
    Сегодня, 14:15
    По мнению главы венгерского МИД, основой для этого может стать совместный китайско-бразильский план урегулирования конфликта.

    Планов вроде как и громадьё да только ни один из них не устраивает либо Россию либо США.
    Нет консенсуса. request
    1. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      0
      Сегодня, 14:19
      Но если Россия и ГБ придут к консенсусу это станет огромным дипломатическим поражением второй сторы конфликта. Правда и это сомнительно, но…
      1. кредо Звание
        кредо
        +1
        Сегодня, 14:29
        Но если Россия и ГБ придут к консенсусу...

        Расшифруйте ГБ, пожалуйста.
  3. Ilya-spb Звание
    Ilya-spb
    0
    Сегодня, 14:16
    Пора заканчивать с войной. Я - за мир.

    Будет мир, Украина никому не нужна будет, кроме России. И деньги прекратят бандеровцам переводить.
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      +1
      Сегодня, 14:47
      Цитата: Ilya-spb
      Глава МИД Венгрии: Будапешт поддерживает китайско-бразильский мирный план по Украине
      история показала что ЭТО не лечится, так что и России она не нужна будет, просто внеблоковый и безъядерный статус устроит. будет болтаться как щенок гиены польши.
  4. blackGRAIL Звание
    blackGRAIL
    +1
    Сегодня, 14:22
    Сколько не искал не смог найти полный текст Китайско-Бразильского предложения. Только выдернутые из него два пункта. Это не спроста?
  5. rosomaha Звание
    rosomaha
    +1
    Сегодня, 14:25
    укры не пойдут ни на какие переговоры, пока будут чувствовать силу амеров на поддержке....а касаемо деталей - на территориальные уступки они не пойдут..по кр мере так будут говорить
  6. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    0
    Сегодня, 15:48
    За мир они только потому, что нет у них ни денег, ни оружия, ни боеприпасов....
    По мере опустошение складов и казны таких замирцев прибавится.