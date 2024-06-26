Глава МИД Венгрии: Будапешт поддерживает китайско-бразильский мирный план по Украине

Сегодня я выразил признательность своему коллеге, министру иностранных дел Китая за мирный план, который он подготовил вместе со спецпредставителем президента Бразилии. Я сказал, что мы поддерживаем этот мирный план и считаем его достойным широкого обсуждения мировыми политиками, поскольку он является хорошей основой для прекращения огня и мирных переговоров

Китай готов продолжать работать со всеми странами-единомышленниками, формировать условия для мира и прилагать усилия для окончательной реализации мирных переговоров

Правительство Венгрии, а с недавнего времени и Словакии, единственные из руководства стран Евросоюза отказываются от военной помощи Киеву и выступают за мирное решение конфликта на Украине. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора со своим китайским коллегой Ван И вновь призвал к дипломатическому решению украинского кризиса.По мнению главы венгерского МИД, основой для этого может стать совместный китайско-бразильский план урегулирования конфликта. Сийярто призвал другие страны и международное сообщество в целом обсудить этот документ, поскольку он может стать основой для переговоров противоборствующих сторон.— сообщил Сийярто, особо отметив, что его позицию поддерживает Ван И.Он добавил, что провел телефонный разговор с Ван И в связи с начинающимся 1 июля председательством Венгрии в Совете Евросоюза. Сийярто отметил, что в предстоящие полгода Будапешт видит одну из своих задач не только в повышении конкурентоспособности ЕС, но и нормализации экономических отношений с Китаем.Стоит отметить, что большинство стран ЕС как и еврочиновники в Брюсселе в угоду Вашингтону в основном поддерживают торгово-экономическое противостояние США и КНР, приводящее к регулярному принятию все новых взаимных санкций. При этом и так переживающая далеко не лучшие времена из-за антироссийских рестрикций Европа несет все больше убытков от антикитайской политики.После состоявшейся 23 мая встречи главы МИД КНР Ван И со спецпредставителем президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом стороны опубликовали совместное заявление по поводу украинского конфликта. В нем высказывалось предложение, что единственный путь к урегулированию конфликта на Украине лежит через диалог и переговоры. С этой целью Пекин и Бразилиа предложили организовать международную конференцию с равноправным участием всех сторон и обсуждением всех возможных мирных планов.Один из пунктов плана КНР и Бразилии подразумевает прекращение огня и фактическую заморозку по существующей линии боевого соприкосновения. Последнее очевидно не устроит Москву. На недавней встрече с руководством МИД РФ президент Владимир Путин назвал четкие условия завершения военного противостояния. В частности, основой для этого должны стать признание Крыма, Запорожской и Херсонской областей, республик Донбасса субъектами России, соответственно, в административных границах, что подразумевает вывод украинских военных с оккупированных территорий этих регионов.— в свою очередь прокомментировал итоги переговоров с главой МИД Венгрии министр иностранных дел КНР.Ранее Китай отказался принимать участие в так называемом «саммите мира» по Украине, состоявшемся в Швейцарии 15-16 июня, по причине того, что на него не была приглашена Россия. В свою очередь, представитель Бразилии на данном мероприятии отказался поддерживать итоговое коммюнике, которое формально так и не было утверждено.