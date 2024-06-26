Представитель МИД РФ призвала пересмотреть санкции ООН в отношении Северной Кореи

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Представитель МИД РФ призвала пересмотреть санкции ООН в отношении Северной Кореи

Совету безопасности ООН следовало бы модифицировать санкционный режим в отношении КНДР. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

Как отметила представитель российского дипломатического ведомства, пересмотр санкционного режима мог бы поспособствовать деэскалации обстановки на Корейском полуострове. Поэтому, если все члены Совета безопасности ООН, подчеркнула Захарова, действительно желают разрядки ситуации в этом регионе, то модификация санкционного режима стала бы наиболее действенным шагом в этом направлении.



Россия уже предлагала начать установление для него конкретных хронологических рамок с возможностью пересмотра ряда мер, вплоть до отмены

- подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Захарова отметила, что Россия уверена в необходимости немедленной отмены санкций экономического характера. Это бы позволило перейти к конструктивному диалогу по вопросам гарантий в сфере безопасности. Но противники Северной Кореи, по словам дипломата, «одержимы разрушительной политической повесткой». Однако им стоило бы аналитически оценивать ситуацию и отказаться от «вечных санкций».

Напомним, что ранее президент Российской Федерации Владимир Путин посетил с официальным визитом Северную Корею. Он провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, по итогам которой был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя государствами.
13 комментариев
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  1. кредо Звание
    кредо
    +1
    Сегодня, 15:19
    Наше право призывать, право ООН не замечать наших призывов. no
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +2
      Сегодня, 15:26
      А как РФ голосовала в ООН по этим санкциям?
      1. кредо Звание
        кредо
        +1
        Сегодня, 15:32
        А как РФ голосовала в ООН по этим санкциям?

        Времена меняются и мы меняемся. yes
        1. abrakadabre Звание
          abrakadabre
          +2
          Сегодня, 15:36
          А как РФ голосовала в ООН по этим санкциям?


          Времена меняются и мы меняемся.
          В ответе на этот вопрос важно то, что Россия может отозвать свою подпись под резолюцией Совбеза ООН о санкциях. А тогда, данный документ автоматически теряет статус действующего.
          1. blackGRAIL Звание
            blackGRAIL
            0
            Сегодня, 15:51
            Не может и не теряет. Это просто не предусмотрено.
      2. Дедок Звание
        Дедок
        0
        Сегодня, 15:46
        А как РФ голосовала в ООН по этим санкциям?

        а как вы думаете??
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      -1
      Сегодня, 15:28
      Цитата: кредо
      Наше право призывать

      Выражать неудовлетворение и озабоченность....
    3. Бородач Звание
      Бородач
      +3
      Сегодня, 15:40
      Западные постоянные члены Совбеза ООН наложат вето на снятие санкций с КНДР. РФ нужно самостоятельно снять все санкции с КНДР, а на ООН положить с прибором. wink
      США принимают односторонние санкции и плюют на ООН. А чем мы хуже?
  2. фа2998 Звание
    фа2998
    -1
    Сегодня, 15:31
    СССР подписал Договор о не распростроеннии ЯО. И правопреемница РФ, подтвердила свою подпись.Все точка! Санкции против КНДР только о разработке ЯО и испытаний.
    Только сейчас у России туго с союзниками.И хочется облегчить судьбу друзей.Но так не делается.Значит "нашим" можно,а остальным нельзя! Так номер не пройдет.Как только отменят санкции,будет прибавка в "ядерном клубе".Есть полно стран которые в состоянии создать ЯО,но опасаются мировой реакции. hi
    РС.И там будут совсем "не свои" recourse
  3. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:42
    С Корея применили хим оружие против Ю Кореи ,забросали шарами с навозом .Теперь точно не снимут ,США даже выпишут справку о токсичности навоза и подтвердят опасность
  4. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 15:43
    Захарова отметила, что Россия уверена в необходимости немедленной отмены санкций
    Вот это правильно!
  5. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 15:45
    Представитель МИД РФ призвала пересмотреть санкции ООН в отношении Северной Кореи

    м.б. пересмотреть ООН (свои) санкции в отношении Северной Кореи
    вроде бы одно и тоже - но нет
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:52
    Наши вырубили правом вето ,комиссию по контролю за соблюдением санкций СБ ООН.Все заявления ,далее США,Англии ,Франции это уже просто бла- бла - бла. laughing