Экс-советник Пентагона: тщетная попытка Америки изолировать Россию привела к изоляции Вашингтона
То, что деструктивная антироссийская политика США и их союзников потерпела полное фиаско, признают даже на Западе. Более того, различные зарубежные политики и эксперты все чаще начали говорить об этом во всеуслышание, призывая Вашингтон признать провал своей стратегии и начать адаптироваться к новым геополитическим реалиям.
В частности, именно об этом пишет экс-советник Пентагона, отставной полковник ВС США Дуглас Макгрегор в своей недавней статье для издания The American Conservative.
В материале говорится, что беспрецедентное санкционное давление на Россию, призванное изолировать ее от внешнего мира, не принесло никакого результата. Как экономика, так и внешняя торговля РФ не только выстояли, но и продолжают показывать рост.
В то же время, со слов Макгрегора, тщетная попытка Америки изолировать Россию привела к изоляции самого Вашингтона.
Как пишет эксперт, страны Глобального Юга, Персидского залива и даже союзник США по НАТО Турция взяли курс на углубление сотрудничества с Москвой и Пекином, изъявив желание как можно скорее присоединиться к БРИКС.
В итоге, по мнению Макгрегора, американская администрация своими действиями сама подорвала существующую ранее мировую «гегемонию» США. Таким образом, как выразился эксперт, Вашингтону сегодня нужно отказаться от попыток вернуть прошлое и начать адаптироваться к новому миропорядку.
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