Экс-советник Пентагона: тщетная попытка Америки изолировать Россию привела к изоляции Вашингтона

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Экс-советник Пентагона: тщетная попытка Америки изолировать Россию привела к изоляции Вашингтона

То, что деструктивная антироссийская политика США и их союзников потерпела полное фиаско, признают даже на Западе. Более того, различные зарубежные политики и эксперты все чаще начали говорить об этом во всеуслышание, призывая Вашингтон признать провал своей стратегии и начать адаптироваться к новым геополитическим реалиям.

В частности, именно об этом пишет экс-советник Пентагона, отставной полковник ВС США Дуглас Макгрегор в своей недавней статье для издания The American Conservative.

В материале говорится, что беспрецедентное санкционное давление на Россию, призванное изолировать ее от внешнего мира, не принесло никакого результата. Как экономика, так и внешняя торговля РФ не только выстояли, но и продолжают показывать рост.

В то же время, со слов Макгрегора, тщетная попытка Америки изолировать Россию привела к изоляции самого Вашингтона.

Как пишет эксперт, страны Глобального Юга, Персидского залива и даже союзник США по НАТО Турция взяли курс на углубление сотрудничества с Москвой и Пекином, изъявив желание как можно скорее присоединиться к БРИКС.

В итоге, по мнению Макгрегора, американская администрация своими действиями сама подорвала существующую ранее мировую «гегемонию» США. Таким образом, как выразился эксперт, Вашингтону сегодня нужно отказаться от попыток вернуть прошлое и начать адаптироваться к новому миропорядку.
10 комментариев
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  1. Бородач Звание
    Бородач
    +2
    Сегодня, 16:56
    Слова МакГрегора не лишены логики.
    Хотя многие на Западе считают его прокремлёвским пропагандистом.
    Одурманенные пропагандой Вашингтонского обкома западные обыватели не слушают мнения реалистов. А между тем, после так называемой изоляции России ценники на Западе продолжают расти.
    Отрицательный рост и у экономики.
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      0
      Сегодня, 17:15
      Он не прокремлёвский, а проамериканский. Просто адекватно и реально смотрит на вещи, и говорит как есть. Только правду там на западе воспринимают как пророссийская. Не мало американских и западных блогеров или политиков (чаще с приставкой экс-) говорят не по методичке Вашингтона, это кто умеет думать головой.
      1. newtc7 Звание
        newtc7
        -4
        Сегодня, 17:25
        Святая простота ) нет, это элементы российской пропаганды, не слишком прекрасные и профессиональные но какие есть. Лучше чем ничего. Но могли бы Сноудена раскрутить на это дело, ни деньгами так шантажом и эффект получше был бы
    2. Tusv Звание
      Tusv
      0
      Сегодня, 17:21
      Цитата: Бородач
      после так называемой изоляции России

      Надо было изоленту печатать на всех мировых 3 D принтерах. Баксами Нашу границу не запечатаешь. Разворовали нафик свои же демократические союзники
    3. newtc7 Звание
      newtc7
      -4
      Сегодня, 17:23
      Он и есть прокремлевский пропагандист.
      Насчет изоляции Америки - тенденция есть но до победы еще мягко говоря очень далеко и непонятно будет ли вообще она.
  2. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    +1
    Сегодня, 17:25
    Цитата: newtc7
    Он и есть прокремлевский пропагандист.

    Да вы шо ? А он на зарплате или просто идейный ?
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 17:35
      Дуглас МакГрегор, Скотт Риттер, Такер Карлсон и многие другие американисты - не на зарплате. Они снова хотят, как Дональд Трамп, сделать Америку Великой. А вот newtc7 - стопудово зарплату на ВО отрабатывает. yes
      И никнейм у него какой-то заковыристый, супермегаэкстрагиперпатриотичный. Типа его можно только понять и простить. laughing lol wink
      1. blackGRAIL Звание
        blackGRAIL
        0
        Сегодня, 17:48
        Вот только Такер Карлесон рассуждает здраво, а Скотт Риттер столько раз уже обо**ся со своими "прогнозами", что даже на ВО перестали печатать эту хрень. МакГрегор от него недалеко ушел. Изоляция США - это слишком сильно, ее нет. Скорее речь о потери США железной хватки. Многие страны начинают проводить многовекторную политику без оглядки на США.
        1. Бородач Звание
          Бородач
          0
          Сегодня, 17:52
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  3. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 17:32
    Ещё и конфискация наших активов (или заморозка) принесёт свои плоды. Хотя Ирану они уже замораживали и ничего. Про Иран. Я так-то писал, да и все слышали уж наверное. Подготовлены документы для подписания с Ираном "о всеобьемлющем сотрудничестве". Что это значит? А хрен знает? Но хуже не будет. Иран и КНДР окажутся вне изоляции
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