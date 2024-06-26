Французский генерал: Армия превратилась из бронетанкового корпуса в экспедиционные силы на колёсной тяге

Оперативная подготовка войск рухнула

Конечно, наши солдаты выносливы и опытны, но не хватает массы людей и техники, особенно высокого уровня, а также высокого уровня подготовки.

БА Griffon

Это не танки и не БМП. Кроме того, их колесная конструкция ограничивает их способность быть сверхбронированными и мобильно действовать в условиях ТВД Центральной Европы, где гусеница является королем. В ударной волне будут сконцентрированы Leclerc и VBCI [БМП].

30 лет экспедиционных войн оставили свой след в менталитете на всех уровнях. Мы должны изменить свое мышление и решительно вернуться к полноценному механизированному бронетанковому корпусу