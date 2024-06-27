«Белый дом больше не будет запрашивать у Конгресса США дополнительную финансовую помощь Украине»

Администрация США более не намерена обращаться к Конгрессу с запросами на выделение дополнительных крупных бюджетных ассигнований для Украины. Об этом заявил помощник главы американского Госдепа по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.Комментируя ситуацию вокруг Украины на слушаниях в профильном комитете нижней палаты Конгресса, О'Брайен отметил, что Белый дом дал ясно понять конгрессменам, что не ожидает дополнительного финансирования Киева.При этом помощник главы американского внешнеполитического ведомства считает, что украинским властям необходимо победить Россию на поле боя, а также восстановить свою экономику, чтобы иметь возможность в перспективе производить и закупать вооружения. Однако, каким образом Киев сможет это сделать, О'Брайен не уточнил.По его словам, Украину следует финансировать исключительно изымая средства из замороженных на Западе российских активов, львиная доля которых находится не в Штатах, а в ЕС. Помощник главы Госдепа напомнил, что "Большая семерка" на своем саммите в Италии приняла решение о выделении Украине 50 миллиардов долларов за счет прибыли от замороженных российских активов. Предполагается, что этих денег хватит на обеспечение снабжения украинской армии, чтобы та имела возможность эффективно противостоять ВС РФ на поле боя.Ранее после длившихся около шести месяцев ожесточенных дебатов в нижней палате американский Конгресс одобрил запрос исполнительной ветви власти на выделение значительных средств на военную поддержку Украины, Тайваня и Израиля.

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