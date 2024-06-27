Белый дом больше не будет запрашивать у Конгресса США дополнительную финансовую помощь Украине

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Белый дом больше не будет запрашивать у Конгресса США дополнительную финансовую помощь Украине

Администрация США более не намерена обращаться к Конгрессу с запросами на выделение дополнительных крупных бюджетных ассигнований для Украины. Об этом заявил помощник главы американского Госдепа по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

Комментируя ситуацию вокруг Украины на слушаниях в профильном комитете нижней палаты Конгресса, О'Брайен отметил, что Белый дом дал ясно понять конгрессменам, что не ожидает дополнительного финансирования Киева.



При этом помощник главы американского внешнеполитического ведомства считает, что украинским властям необходимо победить Россию на поле боя, а также восстановить свою экономику, чтобы иметь возможность в перспективе производить и закупать вооружения. Однако, каким образом Киев сможет это сделать, О'Брайен не уточнил.

По его словам, Украину следует финансировать исключительно изымая средства из замороженных на Западе российских активов, львиная доля которых находится не в Штатах, а в ЕС. Помощник главы Госдепа напомнил, что "Большая семерка" на своем саммите в Италии приняла решение о выделении Украине 50 миллиардов долларов за счет прибыли от замороженных российских активов. Предполагается, что этих денег хватит на обеспечение снабжения украинской армии, чтобы та имела возможность эффективно противостоять ВС РФ на поле боя.

Ранее после длившихся около шести месяцев ожесточенных дебатов в нижней палате американский Конгресс одобрил запрос исполнительной ветви власти на выделение значительных средств на военную поддержку Украины, Тайваня и Израиля.
9 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 10:25
    Белый дом больше не будет запрашивать у Конгресса США дополнительную финансовую помощь Украине
    . Судя по всему, куролесить/отдуватся, теперь, придётся гейропейским... их не жалко, НИКОМУ!
  2. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    +3
    Сегодня, 10:29
    по ходу у налогоплательщика истощаются средства ...и это хорошо
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 10:29
    «Белый дом больше не будет запрашивать у Конгресса США дополнительную финансовую помощь Украине» —

    — Без запроса будут помогать ...
    1. Essex62 Звание
      Essex62
      +2
      Сегодня, 10:37
      И финансировать нашу ГВ ,на наши- же деньги. Уворованного у России хватит и мятежную окраину поддержать и по своим карманам распихать. Во как с тобой уважаемые партнёры обошлись, наш великий гроссмейстер. Может ещё разок договоришься о чём?
    2. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 10:40
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Без запроса будут помогать ...

      И все по маленькой, по маленькой. Не миллиард так хоть пару-тройку лимончиков.
    3. Zyablicev43 Звание
      Zyablicev43
      0
      Сегодня, 10:43
      Да. Там,говорят,288 чьих-то лярдов лежит,пока хватит.
  4. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 10:39
    Администрация США более не намерена обращаться к Конгрессу с запросами на выделение дополнительных крупных бюджетных ассигнований для Украины.
    А шо так? Бумага закончилась в мерикатосии, или краска подорожала? Ну, тогда скидывайтесь с получки кто сколько сможет)) laughing , как же ненужная без вашего бабла? она ведь, и месяца не просуществует. laughing
  5. GrandDao Звание
    GrandDao
    0
    Сегодня, 10:43
    Сшп и *ропа в очередной раз показали себя настоящими ворами.
  6. С.З. Звание
    С.З.
    0
    Сегодня, 10:44
    Думают, что этих денег должно хватить, если их все потратить на войну. Но их потратят не только на войну и даже не столько на войну - коррупционный коэффициент забыли, а он помножит почти на ноль.