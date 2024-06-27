Посол США в Пекине заявил, что Китай фактически принял сторону России в украинском конфликте
США все активнее обвиняют Китай в том, что он не придерживается нейтралитета в вопросе вооруженного конфликта на Украине, а активно сотрудничает с Российской Федерацией. Недавно по данному вопросу высказался и посол США в Пекине Николас Бернс, слова которого приводит телеканал Sky News.
По утверждению американского дипломата, Китай фактически принял сторону России в украинском конфликте. Говорить о нейтралитете КНР, отметил Бернс, не приходится. Посол США в Пекине считает, что Китай передает России технологии и материалы, используемые в российской оборонной промышленности.
- заявил посол США в КНР.
Как видим, США продолжают продвигать свою политику двойных стандартов в отношении украинского конфликта. Получается, что страны НАТО могут не придерживаться нейтралитета и напрямую оказывать Украине всестороннюю военную помощь, не только отправляя оружие и боеприпасы, но и обучая солдат, предоставляя разведывательную информацию, направляя военных инструкторов, а другие страны, дружественные России, по какой-то причине помогать ей не должны.
Подобная политика навязывания своих целей и принципов еще больше отталкивает от США и Европы незападные страны, и не удивительно, что они тяготеют к сотрудничеству с Россией, понимая все преимущества многополярного мира над однополярным во главе с США.
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