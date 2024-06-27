Посол США в Пекине заявил, что Китай фактически принял сторону России в украинском конфликте

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Посол США в Пекине заявил, что Китай фактически принял сторону России в украинском конфликте

США все активнее обвиняют Китай в том, что он не придерживается нейтралитета в вопросе вооруженного конфликта на Украине, а активно сотрудничает с Российской Федерацией. Недавно по данному вопросу высказался и посол США в Пекине Николас Бернс, слова которого приводит телеканал Sky News.

По утверждению американского дипломата, Китай фактически принял сторону России в украинском конфликте. Говорить о нейтралитете КНР, отметил Бернс, не приходится. Посол США в Пекине считает, что Китай передает России технологии и материалы, используемые в российской оборонной промышленности.



Мы считаем, что это большая ошибка — позволять китайским компаниям тысячами отправлять такое количество компонентов, технологических компонентов, микропроцессоров и нитроцеллюлозы в Россию для укрепления и усиления оборонно-промышленной базы Российской Федерации

- заявил посол США в КНР.

Как видим, США продолжают продвигать свою политику двойных стандартов в отношении украинского конфликта. Получается, что страны НАТО могут не придерживаться нейтралитета и напрямую оказывать Украине всестороннюю военную помощь, не только отправляя оружие и боеприпасы, но и обучая солдат, предоставляя разведывательную информацию, направляя военных инструкторов, а другие страны, дружественные России, по какой-то причине помогать ей не должны.

Подобная политика навязывания своих целей и принципов еще больше отталкивает от США и Европы незападные страны, и не удивительно, что они тяготеют к сотрудничеству с Россией, понимая все преимущества многополярного мира над однополярным во главе с США.
17 комментариев
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  1. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    +2
    Сегодня, 10:45
    позволять китайским компаниям тысячами отправлять такое количество компонентов, технологических компонентов, микропроцессоров и нитроцеллюлозы в Россию
    Просто бизнес, ничего личного.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 10:52
      Просто бизнес, ничего личного.

      Ну поставляет, как впрочем и всем остальным включая Украину... Как то "спина к спине" пока не особо чувствуется... Пока действительно просто бизнес и ничего более...
    2. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      0
      Сегодня, 12:29
      Если Поднебесная не приняла сторону Дяди Сэма, это не означает, что она приняла сторону России.

      Это значит, что она приняла и в этом вопросе, только свою собственную сторону...

      Кстати, а что, т.н. "посол" Дяди Сэма, после таких комментов, всё ещё квартирует в Пекине?...
  2. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 10:50
    Посол США в Пекине заявил, что Китай фактически принял сторону России в украинском конфликте
    Млин, а где "озакбоченность"? Не -еее так не пойдёт, без "озабоченности" оно вообще ни как! laughing
  3. владимир 290 Звание
    владимир 290
    +3
    Сегодня, 10:52
    Что бы там не вещали полосатые и иже с ними, Китай "фактически принял" свою сторону в конфликте. И в этом нет ничего удивительного и неожиданного. Тут все прекрасно знают знаменитую цитату о количестве союзников у России.
    1. Пауль Зиберт Звание
      Пауль Зиберт
      -1
      Сегодня, 11:19
      Ничью сторону в конфликте Китай не занял.
      Занималка не выросла.
      И вашим и нашим, но деньги - вперёд!
      Кто-то поддерживает такую политику, но не я...
      Сказано в Писании от Иоанна Богослова в Апокалипсисе:
      "Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч!
      Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих!"
      Нельзя быть подобным блевoтине!..
      Извергнут из уст...
      Изблюют...
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +2
        Сегодня, 11:35
        Простите - а почему он должен тут же занять нашу сторону? Разве не наш родной гарант совсем недавно вещал о типа Эуропе от Лиссабона до Владивостока, общем европейском доме, дорогих западных партнёрах и тд и тд? Разве не он стелился перед Западом, сдавая ему всё и вся, чётко выполняя все его указивки, мечтая хоть тушкой хоть чучелком стать для него своим? Разве не РФ постоянно заявляла, что не видит в НАТО врага?Ну - и так далее, список длииииный..

        И вот теперь неожиданно - на тебе. Караул, граждане, клята НАТА обижает.. Срочно помогите.. А может Китай тоже читал Гоголя? И с полным основанием хочет спросить - ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?

        К тому же - наш гарант ни фига не показал, что он - пошёл ва-банк и готов сражаться до конца. Ща вот Китай впишется - а тот возьмёт и подпишет какие-нибудь Стамбульские или Минские соглашения. И что тогда? Увы - на сегодняшний день РФ как-то не явила убедительно, что она надёжный союзник с которым и правда можно встать плечом к плечу против Запада-то..
        1. Пауль Зиберт Звание
          Пауль Зиберт
          0
          Сегодня, 12:50
          А я разве написал, что Китай должен НАС поддержать в украинском конфликте?
          Ничего подобного.
          Я лишь указал, что Поднебесная очкует занять ЧЬЮ-ЛИБО сторону вообще...
          Лавэ потерять, рынки сбыта упустить, инвестиций лишиться...
          Хитрая китайская обезьяна продолжает сидеть на дереве и наблюдать поединок тигра с драконом...
          Как бы не обделалась...
  4. Комментарий был удален.
  5. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 10:59
    Подача информации для умственно отсталых наверно. В капиталистическом мире, реальности, где отношения это выгодно-невыгодно, отношения между имущий-неимущий, рассуждать о некой морали, дружбе, о том чего то там кому не нравится, ну такое себе. РФ по итогу нажила себе проблем пытаясь встроиться в капитализм, этим трудным положением, теперь будут охотно пользоваться окружающие. Как делала Россия которую мы потеряли с Китаем, чуть больше века назад
  6. Griffit
    Griffit
    -1
    Сегодня, 11:05
    Тут проблема не в двойных стандартах. Как всегда низкий уровень оценки события. Суть в том, что бы спустить Китай с ветки дерева. Что бы Китай не был над уровнем схватки. Это место хочет занять США. А на данном этапе это место занял Китай. Вот и всё. Ведь именно эта позиция позволяет Китаю извлекать максимальную прибыль с конфликта, чем и не довольны в США.
    1. Neo-9947 Звание
      Neo-9947
      0
      Сегодня, 11:27
      Цитата: Griffit
      Это место хочет занять США

      Как-то в реалии это слабо вписывается.
      То есть американский беспилотник над Черным морем будет поставлять информацию и ВСУ о расположении войск ВС РФ, и ВС РФ о расположении ВСУ.
      А штаны не порвутся от такого шпагата?

      А КНР действует молча, никак не афиширует свою деятельность.
      1. Griffit
        Griffit
        0
        Сегодня, 11:47
        Как-то в реалии это слабо вписывается.
        То есть американский беспилотник над Черным морем будет поставлять информацию и ВСУ о расположении войск ВС РФ, и ВС РФ о расположении ВСУ.
        А штаны не порвутся от такого шпагата?

        Прорвутся или нет, это хороший вопрос. Но именно такая двуличная позиция в ПМВ и ВМВ принесла США большие дивиденды. Вы заметили, как США начали самоустраняться от конфликта на Украине после года СВО? Вроде как и участник, и вроде как и нет. И нашим и вашим. Публично. И задача признать Китай таким же участником. Что бы снять лавры миротворца с Китая. А сами, модерируч конфликт, могут в нужное время его остановить или заморозить, и заявить. Это мы такие хорошие.
  7. Roust Звание
    Roust
    +1
    Сегодня, 11:10
    А как ещё иначе, ведь впереди решение вопроса с Тайванем.
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:13
    Бизнес, ничего лишнего...
    Полосатикам ли этого не знать.
  9. kriten Звание
    kriten
    +2
    Сегодня, 11:20
    Китай страна сложная. На словах поддерживает но не Россию а почти нейтралитет. А вот на деле Украину, торгуя с ней и соблюдая санкции США против России.
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:33
    У КНР с странами G 7 баланс внешней торговли положительный ,он больше продаёт чем покупает.Обидно, да!?
  11. 16112014nk Звание
    16112014nk
    0
    Сегодня, 11:48
    США и Европа однозначно на стороне Украины. Почему Китай не может быть на стороне России ?