Минобороны КНР: Запад обвиняет Китай в причастности к украинскому конфликту, не задумываясь о своей роли

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Минобороны КНР: Запад обвиняет Китай в причастности к украинскому конфликту, не задумываясь о своей роли

Китай отреагировал на обвинения со стороны стран Запада в поддержке России в украинском конфликте. С официальным заявлением выступил представитель министерства обороны КНР У Цянь.

Как отметил представитель китайского военного ведомства, Запад обвиняет Китай в причастности к украинскому конфликту, не задумываясь о своей роли. США и другие страны Запада, по его словам, пытаются собственную вину переложить на Пекин.

Китай стоит на стороне мира, на правильной стороне истории, решительно выступает против игнорирующих факты безосновательных обвинений, продолжит играть конструктивную роль в политическом разрешении украинского кризиса

- заявил в ответ на обвинения со стороны стран Запада представитель министерства обороны КНР.

Напомним, что в последнее время Запад стал все чаще обвинять Китай в поддержке России в украинском конфликте. Так, страны «Большой семерки» выразили в официальном заявлении обеспокоенность той поддержкой, которую Китай оказывает России. Они призвали Пекин повлиять на Москву и добиться прекращения проведения специальной военной операции.

Затем посол США в Пекине Николас Бернс прямо обвинил Китай в поддержке РФ в украинском конфликте. Он отметил, что Китай не занимает позицию нейтралитета, а помогает России технологиями и материалами, используемыми в военной промышленности.
5 комментариев
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  1. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 12:36
    Прекрасный четкий и краткий ответ. А наш МИД,только " озабоченность выражает". При всем уважении,к М.Захаровой.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 12:44
      Запад обвиняет Китай в причастности к украинскому конфликту

      Ну да... Сделав всё чтобы этот конфликт состоялся, Запад теперь, когда стало до него доходить, что всё идёт не по плану, стал всех кто не с ним упрекать в том в чём сам и виноват... Ну так это его постоянная тактика - если что то не получается, найди того кто в этом виноват, если не найдешь просто выбери виновного из тех кто тебе не нравится...
      1. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +1
        Сегодня, 12:51
        Какой м....дак посеветовал американцам связываться с украинцами?! Хоть бы учебник истории открыли и почитали,кто такой Мазепа.....)))
  2. кредо Звание
    кредо
    +2
    Сегодня, 12:39
    ...Как отметил представитель китайского военного ведомства, Запад обвиняет Китай в причастности к украинскому конфликту, не задумываясь о своей роли. США и другие страны Запада, по его словам, пытаются собственную вину переложить на Пекин.

    Китай ещё не знает того, как "цивилизованный мир" обвинит его в том, что он, этот мир, стал жить плохо по причине не присоединения Китая к западным санкциям против России, а потом ещё потребует контрибуцию от Китая за то, что тот бессовестно нажился на беззащитном Западе когда торговал с Россией. yes
  3. Жнец Звание
    Жнец
    +1
    Сегодня, 12:41
    Китай не занимает позицию нейтралитета, а помогает России технологиями и материалами, используемыми в военной промышленности

    Так Китай не глупый, чтобы позволить России совсем пасть, ему потом следующим становиться в очередь на убой. Китай- он хитрый.
    Да тут и хитрым быть не нужно, всё понятно что и как.