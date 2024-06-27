Минобороны КНР: Запад обвиняет Китай в причастности к украинскому конфликту, не задумываясь о своей роли

Китай отреагировал на обвинения со стороны стран Запада в поддержке России в украинском конфликте. С официальным заявлением выступил представитель министерства обороны КНР У Цянь.Как отметил представитель китайского военного ведомства, Запад обвиняет Китай в причастности к украинскому конфликту, не задумываясь о своей роли. США и другие страны Запада, по его словам, пытаются собственную вину переложить на Пекин.- заявил в ответ на обвинения со стороны стран Запада представитель министерства обороны КНР.Напомним, что в последнее время Запад стал все чаще обвинять Китай в поддержке России в украинском конфликте. Так, страны «Большой семерки» выразили в официальном заявлении обеспокоенность той поддержкой, которую Китай оказывает России. Они призвали Пекин повлиять на Москву и добиться прекращения проведения специальной военной операции.Затем посол США в Пекине Николас Бернс прямо обвинил Китай в поддержке РФ в украинском конфликте. Он отметил, что Китай не занимает позицию нейтралитета, а помогает России технологиями и материалами, используемыми в военной промышленности.

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