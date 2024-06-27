Минобороны КНР: Запад обвиняет Китай в причастности к украинскому конфликту, не задумываясь о своей роли
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Китай отреагировал на обвинения со стороны стран Запада в поддержке России в украинском конфликте. С официальным заявлением выступил представитель министерства обороны КНР У Цянь.
Как отметил представитель китайского военного ведомства, Запад обвиняет Китай в причастности к украинскому конфликту, не задумываясь о своей роли. США и другие страны Запада, по его словам, пытаются собственную вину переложить на Пекин.
Китай стоит на стороне мира, на правильной стороне истории, решительно выступает против игнорирующих факты безосновательных обвинений, продолжит играть конструктивную роль в политическом разрешении украинского кризиса
- заявил в ответ на обвинения со стороны стран Запада представитель министерства обороны КНР.
Напомним, что в последнее время Запад стал все чаще обвинять Китай в поддержке России в украинском конфликте. Так, страны «Большой семерки» выразили в официальном заявлении обеспокоенность той поддержкой, которую Китай оказывает России. Они призвали Пекин повлиять на Москву и добиться прекращения проведения специальной военной операции.
Затем посол США в Пекине Николас Бернс прямо обвинил Китай в поддержке РФ в украинском конфликте. Он отметил, что Китай не занимает позицию нейтралитета, а помогает России технологиями и материалами, используемыми в военной промышленности.
kremlin.ru
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