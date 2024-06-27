Эксперт: осенью на Украине может начаться выпуск военной продукции на защищённых от воздушных ударов производствах

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Эксперт: осенью на Украине может начаться выпуск военной продукции на защищённых от воздушных ударов производствах

Уже к осени этого года Украина сможет начать самостоятельное либо совместное с иностранными оборонными предприятиями производство части военной продукции, которую до последнего времени Киеву поставляли западные союзники. Такое мнение высказал и обосновал в авторском телеграм-канале «Рамзай» военный эксперт, постоянный член Изборского клуба (патриотическое сообщество известных российских экспертов преимущественно консервативного толка) Владислав Шурыгин.

Как он утверждает, с этой целью украинцы сейчас ускоренно расконсервируют старые горные шахты и выработки в Карпатах, а также промышленные убежища в Днепропетровске, Киеве и Николаеве. В них и будут размещены производственные цеха, которые создаются с привлечением иностранных инженеров и технологов. С учетом подземного нахождения, данные производства боеприпасов, ракет, БПЛА и военной электроники будут сложны для обнаружения и поражения воздушными ударами ВС РФ.





Уже как минимум две крупные военно-промышленные корпорации из ФРГ и США публично объявили о планах серийного производства бронетехники и боеприпасов непосредственно на территории Украины. Киев ведет соответствующие переговоры с Польшей и другими странами. С немецким Rheinmetall AG соответствующее соглашение государственный холдинг «Укроборонпром» подписал еще в прошлом году. Наверняка это не будут промышленные площадки, которые ВС РФ смогут легко обнаружить и уничтожить высокоточными средствами поражения.



В свою очередь, продолжает эксперт, для стратегических предприятий РФ растут риски нанесения противником ударов с использованием беспилотников все более дальнего радиуса действия. Впрочем, это наблюдается уже и сейчас, украинские БПЛА залетают все дальше в глубь России. Сегодня дальность полетов ударных дронов ВСУ уже достигает 900 километров, в перспективе они смогут преодолевать расстояние до 1500 и 3000 километров.

Это ставит вопрос об изменении самой концепции защиты наших стратегических объектов от воздушных атак врага. В свое время, после Великой Отечественной войны и появления у США ядерного оружия, критически важные советские предприятия строились в расчете на защиту от всех видов поражения, включая ЯО. В некоторых случаях на промпредприятиях создавались подземные резервные помещения, куда в случае войны можно было быстро переместить производство. Имелись необходимые запасы сырья, комплектующих, резервные автономные источники электропитания и так далее.

К сожалению, в 90-е годы прошлого века все это было заброшено, либо законсервировано. Новые предприятия после распада СССР строились без расчета на возможный масштабный конфликт с сильным противником. И сейчас это становится для нас все большей проблемой, уверен эксперт.

Причем решить полностью проблему защиты от атак с воздуха стратегических объектов только наращиванием сил ПВО/ПРО в полной мере невозможно. Необходимо срочное принятие специальной государственной программы строительства высокозащищенных промышленных убежищ, способных без ущерба функционировать в условиях регулярных воздушных ударов и даже сохранить работоспособное состояние после ядерных атак, считает Шурыгин.

Сегодня критически важными производствами являются предприятия ядерного комплекса, ракетные заводы, заводы, производящие боеприпасы, двигатели, микроэлектронику

— уверен эксперт.

Все их необходимо срочно обеспечить самыми надежными инженерными системами защиты от воздушных атак любого масштаба и уровня. Кроме того, необходимо восстановить существовавшую в СССР практику строительства подземных «клонов» таких предприятий, чтобы в случае реальной глобальной опасности их работе туда в кратчайшие сроки было возможным перенести производство и укрыть персонал. Там, где существует возможность восстановления подземных цехов и убежищ, созданных в советское время, необходимо уже сейчас заняться этим в рамках государственной программы, призывает Шурыгин.
22 комментария
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  1. topol717 Звание
    topol717
    +5
    Сегодня, 19:23
    Свет им надо выключать, а то так и будут постоянно что то придумывать, то в шахтах то в бомбоубежищах, то в депо метро.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 19:30
      Депо метро находятся на поверхности.А так,да.Они весьма логично поступают.Что следует делать и нам
    2. ДушаРоссии87 Звание
      ДушаРоссии87
      +3
      Сегодня, 19:34
      Вы в курсе про такое изобретение как дизельный генератор? У них в домах от таких даже лифты работают, молчу про статегическое военное производство! Не по ТЭЦ надо бить, а по путям поставок на границе топлива, генераторов, вооружения, медикаментов, еды в конце концов. Но увы мы не такие lol
      1. Андрей Николаев_4 Звание
        Андрей Николаев_4
        +6
        Сегодня, 20:00
        Вы представляете какие мощности у дизельгенератора и какие мощность требуется для масштабного военного производства? Видимо,вы очень далеки от энергетики
        1. ДушаРоссии87 Звание
          ДушаРоссии87
          0
          Сегодня, 20:13
          Смотря какого военного производства. Собирать БЭКи которые щелкают наш ЧФ как орехи хватит линии ЧПУ станков каждый мощностью до 80кВт, дизельки разные бывают выдают до 500-1000 кВт.
          1. Андрей Николаев_4 Звание
            Андрей Николаев_4
            0
            Сегодня, 20:27
            у 1000 кВт генератора расход в районе 250 литров в час, где столько соляры взять?
            1. ДушаРоссии87 Звание
              ДушаРоссии87
              +1
              Сегодня, 20:30
              Да вы не беспокойтесь, танкеры в Одессу приходят свободно и беспроблемно, ЧФ не даст соврать! Вот прям сейчас отчалил опорожненный танкер обратно в Испанию.
    3. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +2
      Сегодня, 20:08
      Чем дольше возимся и жалеем чубатых,тем больше они,гадят. С 2014 года, так мы и не поумнели. Хотя бы о " братстве" начали немного забывать. И то хорошо.
  2. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 19:26
    Ну что они строят, население Укрр работает на киевский режим, так что пора бить киевский режим . ?
    1. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      +1
      Сегодня, 19:35
      уже рано. надо было это сделать сразу, при чем это саму войну это бы никак не повлияло, так как зеля ничего не решает. там нагло-саксы всем рулят. а сейчас если убирать то услугу только западу сделаем. зеля не очень популярен в народе, поэтому если убрать его то они сразу поставят другую куклу, а та еще популярность растерять не успела. по логике надо было просто убирать сразу как только кого то назначат . да , следующие будут прятаться, но жизнь им уже не в такой кайф будет . ибо страх что как то все равно достанут останется
      1. HANT
        HANT
        0
        Сегодня, 19:58
        Оказывается много развелось "Медведевых - фантазеров", пишут свои опусы.
  3. Lynnot Звание
    Lynnot
    0
    Сегодня, 19:34
    Типа, затопленный метрополитен перепрофилировали?
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 19:35
    Любое предприятие это большие затраты электроэнергии!
    Не на конной тяге они будут работать, а автономный генераторы установки, это очень не дёшево, плюс куча других нюансов...
    Понятно, что зелебобики население оставят без тепла и света, ради своих хотелок, но, НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ!!! А всякие СВО, это путь, практически в никуда!
    Кстати, если остановится, оставить недобитую нечисть, да и время Очухаются... перспектива не просто так себе, это однозначно ОПАСНО и очень скоро! Подрастёт поколение полностью отмороженых, да ещё и подготовленных "киборгов" и начнётся по новой, а-то и похуже!!!
  5. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    0
    Сегодня, 19:35
    военной электроники будут сложны для обнаружения и поражения воздушными ударами ВС РФ.(С) Передайте автору что для работы этого нужны мощности. И постройка линий в горах это ещё та задача и внезапно...видно куда эти линии иду.
    1. solar Звание
      solar
      -1
      Сегодня, 19:55
      Бывают еще подземные кабели
  6. frruc Звание
    frruc
    0
    Сегодня, 19:36
    ......уже сейчас заняться этим в рамках государственной программы, призывает Шурыгин.

    Ну Шурыгину виднее, он все знает. Что бы мы делали без мудрых советчиков.
  7. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Сегодня, 19:39
    А кому выгодно производство на территории окраины? Да никому кроме зеленского. Я сам также делаю - никому в ремонте не отказываю, но и делаю не всегда, и не всем. Производство в шахте отличается от производства на поверхности только тем, что под землёй стопроцентно братская могила.
  8. maximaniak Звание
    maximaniak
    0
    Сегодня, 19:39
    Необходимо срочное принятие специальной государственной программы строительства высокозащищенных промышленных убежищ

    Ну что, заводы в сибирь, штабы под землю? А нефтепереработку в Турцию. А что? Мы же побеждаем везде, киевская хунта прячется в закарпатских шахтах от наших ракет и диверсантов) Еще не забыть пляжи закрыть (все три) и Белгородскую область переселить всю ( ну и Курскую частично) - уж как врагам поплохеет!
  9. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +1
    Сегодня, 19:42
    Шахматиста-сервитута можно поздравить, дождался, как обычно.
  10. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +3
    Сегодня, 19:47
    А давайте дадим им ещё время, пока они на производственные мощности выйдут, тактику изменя, народ обучат!
    Давайте ещё потянем или "обманемся'"?!
  11. Владимириус Звание
    Владимириус
    +1
    Сегодня, 20:03
    квалифицированных кадров там давно уже не осталось, похоже что не только инженеры и технологи, но и рабочие тоже должны быть из иностранцев, хотя какой смысл объявлять о создании производств, если у них вообще абсолютно все поставляется из за границы. Только одно, они собираются применить что то запрещенное и объявить это сделанным на украине и похоже под это дело им поставят яо, все остальное должно быть прикрытием, а запад с англосаксами скажут - а мы были ни при чем
  12. SUKRAM Звание
    SUKRAM
    -1
    Сегодня, 20:17
    it would be good if the ukelele nazis and their western backers went underground,
    in fact, whole towns go underground,
    as it is much easier to keep them in check underground, than if they are on the surface

    as to be underground, there needs to be ..entrances to come and go
    but what if thee,s entrances are blocked off
    no one can come or go,

    and thee,s entrances should be well known to the Top Brass from bygone times
    or by satelite ,or local info detects then new entrances.

    As i have said many a time, the top brass needs to destroy all car/rail tunnels,even more so now, as inside thee,s tunnels can be created work places for the bandera nazis

    the more they go underground, it should be easier to eliminate or ..en-tomb them for good.