На саммите Евросоюза приняты новые решения по военной поддержке Украины и ужесточению антироссийских санкций

9
На саммите Евросоюза приняты новые решения по военной поддержке Украины и ужесточению антироссийских санкций

Прошедший в Брюсселе саммит Евросоюза ожидаемо завершился принятием решений по увеличению военной помощи Украине и ужесточению экономических санкций против нашей страны. Кроме того, были приняты решения и по увеличению расходов на оборону самих европейских государств.

Европейский совет выступил за поставки Украине новых партий боеприпасов, ракет, а также систем противовоздушной обороны. Соответственно, потребуются и новые финансовые вложения со стороны стран – участниц Евросоюза. Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что к расходам на оборону европейских стран в ближайшие десять лет придется приплюсовать еще 500 миллиардов евро.

В то же время, европейские страны не пришли к единому мнению по вопросу о выделении Украине кредита на 50 миллиардов долларов из доходов от замороженных активов Российской Федерации. Многие страны выступают против такого решения, справедливо опасаясь последствий такого наглого присвоения чужого имущества. И это не только реакция со стороны Москвы, но и возможный вывод активов из европейских стран незападными государствами.

Также на саммите было принято решение о разработке нового режима антироссийских санкций. На этот раз санкции будут вводить за некую «дестабилизирующую деятельность» Российской Федерации за рубежом. Досталось от Евросоюза и Грузии, которая вроде как всегда воспринималась в качестве одного из ключевых партнеров Запада на постсоветском пространстве.

Тбилиси напомнили, что процесс приема в Евросоюз может быть приостановлен из-за принятия закона об иностранных агентах. Напомним, что во многих западных государствах действует весьма жесткое законодательство относительно иностранных агентов, однако Грузии иметь собственный закон, регулирующий данную сферу, западные страны не позволяют.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mедвежонок Звание
    Mедвежонок
    +1
    Сегодня, 09:18
    500 миллиардов евро – это абсурдная сумма. Что они хотят построить на эти деньги? Звезда Смерти и эскадрилья звездных разрушителей?
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 09:53
      Военный бюджет Штатов на 2024 год $886,3 млрд...А тут добавить 500 млрд за 10-ть лет, то есть по 50 млрд. в год... Думаю, при европейской расточительности и военной поддержке Украины этого ещё и не хватит... Мы же одним своим существованием "дестабилизируем" Европу... Ну может они предпочтут вместо этой дестабилизации просто сдохнуть в ядерном Армагеддоне...??? Кто ж их знает этих толерастов... am
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 10:21
      Они хотят сделать там конфетку,в пику нам,России.Как это получится?Время покажет.И не надо говорить,что это невозможно.Небывалое бывает yes
  2. Silver99 Звание
    Silver99
    +2
    Сегодня, 09:19
    Давайте подождем выборов в парламент Франции и прихода нового Европарламента. Все может в одночасье для 404 рухнуть.
  3. Rt Rt Звание
    Rt Rt
    +3
    Сегодня, 09:28
    Раз ожидаемо завершился, значит знали что примут, а значит есть меры по противодействию. Но пора бы не вторым номером уже работать, а первым, но видимо ещё жирка не набрали, ну или ума
  4. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    0
    Сегодня, 09:44
    "Ныне действующее Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве (СПС) Евросоюза и России было подписано в 1994 году.
    Начиная с 2014 года ситуация начала резко меняться, и в связи с событиями на Украине Евросоюз свернул контакты и сотрудничество с Россией и российскими организациями".
    А мы исправно продолжаем туда вносить свои денежки чтобы нас на них и наказывали?
    Что-то я как-то не совсем понимаю нашу политику в данном вопросе. Логически получается, если мы поддерживаем материально этот союз, значит мы согласны с его решениями хотя нас там и не слышат?
    Мы что мазохисты и нам нравится когда нас бьют?
    Мы что в 2014 году совершили революцию на Майдане и за это на нас ввели санкции?
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 09:51
    Так там у всех бешенство... или кукуевские всех искусали, или большой босс заразу занёс и стимулировать обострение. Впрочем, чего ещё стоило ожидать от елитаи/банды политиков воспитанных, взрощенных конкретными гадами, ненавистниками России...
    Так бы отойти в сторону, пущай перебесится и с теми, кто выживет, можно будет поговорить, издали, лучше всего.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:55
    Прикольнейшая новость.Польская энергетическая компания Orlen предупредила газовые компании трёх других странах ,что может наложить арест на их платежи " Газпрому" за импорт природного газа в рамках иска к российскому газовому гиганту о возмещении убытков ,понесённых Польшей ,сообщило в четверг агентство Рейтер со ссылкой на осведомлённые источники.( Нам проигрывать нельзя,лучше пусть ЕСовские пауки в своей банке передерутся). bully
  7. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 10:07
    Представляю как Наркоклоун потирает сейчас руки в Куеве. Это же надо было так умудриться ,сесть на шею ЕС .Сиди ,стриги бабки и все