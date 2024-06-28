Германия выделила деньги на закупку тысяч ракет и собралась вместе с Норвегией разработать сверхзвуковую ракету морского базирования

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Германия выделила деньги на закупку тысяч ракет и собралась вместе с Норвегией разработать сверхзвуковую ракету морского базирования

Власти Германии продолжают проводить политику, направленную на милитаризацию страны. Так, согласно пресс-релизу министерства обороны ФРГ, ранее бундестаг (парламент) страны выделил средства на закупку тысяч ракет. Речь идет о приобретении до 3266 ракет Brimstone 3, поставки которых должны быть завершены к 2033 году.

О ракетах данного типа известно, что королевские военно-воздушные силы Великобритании используют их уже почти двадцать лет. В частности, ракеты применялись в Афганистане, Ираке и Сирии. Германия намеревается оснастить данными ракетами истребители Eurofighter, составляющие основную часть боевой авиации немецких военно-воздушных сил. Истребители данного типа, кстати, развернуты в Прибалтике, где выполняют задачи по укреплению позиций Североатлантического альянса на его восточных рубежах.



Также были выделены средства на разработку современных морских ракет. Сейчас военно-морские силы ФРГ используют морские ракеты преимущественно американского или французского производства. Германия в содружестве с Норвегией собирается разрабатывать сверхзвуковую морскую ракету Tyrfing. Ведущую роль в разработке и производстве ракеты предстоит играть норвежской компании Kongsberg. Но Берлин готов инвестировать в этот проект около 650 миллионов евро (695 миллионов долларов США). Средства будут поступать в период с 2024 по 2033 годы.

Новая ракета известна под названием 3SM Tyrfing. Завершить работы по ней планируется к 2035 году. Норвежская компания Kongsberg характеризует перспективную ракету 3SM Tyrfing как «новую суперракету», которая должна заменить разработанную в начале 2000-х годов устаревшую морскую ракету.

В августе 2024 года планируется заключить контракт с участием компаний Diehl Defense и MBDA. Немецкую часть разработок будут финансировать из специального фонда для вооруженных сил канцлера Олафа Шольца. Средства в фонд начали поступать сразу после того, как Российская Федерация начала специальную военную операцию на Украине. Затем средства на разработку ракеты начнут поступать и из обычного военного бюджета Германии.
8 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:08
    Экономикой дело такое, многослойное... перекос в сторону милитаризация никому даром не проходит...
    Впрочем, их дела, страна мощная, экономически... была! Народец дисциплинированный. Короче, нюансов не мало, но как именно получится, гадать бесполезно... просто подождать и посмотреть.
    1. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      +1
      Сегодня, 11:12
      Западу до перекоса экономики в сторону милитаризации как до луны пешком. Даже у воюющей России его нет.
  2. Mедвежонок Звание
    Mедвежонок
    0
    Сегодня, 11:18
    Если у кого-то есть иллюзии, что Запад «откажется» от Украины, то они ошибаются. Они будут тянуть это годами. Военная промышленность в США и Европе вышла словно вампир из гроба. После многих лет голодания появилась возможность сосать новую, свежую кровь. Избрание Трампа ничего не изменит, за все ниточки дергает промышленно-военное лобби, я ожидаю эскалации в ближайшее время. Европа планирует выделить абсурдную сумму в 500 миллиардов евро на «оборону», то есть на танки нового поколения, ракеты дальнего действия и реактивную артиллерию, которые, как мы знаем, используются для «обороны». Кроме того, пропаганда постоянно строит риторику «нападения России», благодаря чему вампир без проблем высасывает деньги. А пропаганда "напугания России" необходима, потому что глава России путается в своих высказываниях, а Минобороны делает странные ходы, а иногда и не делает никаких ходов и не помогает вампиру.
    1. neworange88 Звание
      neworange88
      0
      Сегодня, 11:51
      Годами не получится тянуть.На днях даже Зеленский зоговорил о переговорах.

      Украина не хочет затягивания конфликта, потому что у нее много раненых и убитых на поле боя– сообщил нелегитимный президент европейским журналистам.

      Зеленский уверен, что Украине удастся подготовить новый план по урегулированию конфликта в течение нескольких месяцев, который предоставят и представителям России, которых он надеется пригласить на вторую мирную конференцию. При этом еще в прошлом году глава киевского режима запретил себе и кому-либо из украинской верхушки вести переговоры с РФ.


      https://topcor.ru/48939-zelenskij-zajavil-chto-ukraina-ne-hochet-zatjagivat-konflikt-iz-za-bolshih-poter.html

      Косвенно о нехватке человеческого ресурса для пополнения ВСУ говорит новый закон, подписанный накануне Зеленским. Согласно документу, миграционная и налоговая службы, а также ЦИК будут обязаны передавать в ТЦК данные о лицах мужского пола начиная с 17 лет.
    2. Южноукраинец Звание
      Южноукраинец
      0
      Сегодня, 12:07
      . Европа планирует выделить абсурдную сумму в 500 миллиардов евро на «оборону», то есть на танки нового поколения, ракеты дальнего действия и реактивную артиллерию

      Это всё так, но есть одно но. Нужны люди, которые захотят "умирать". Сумеют америкосы убедить восточноевропейцев, что надо воевать, будет большая война.
  3. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    0
    Сегодня, 11:22
    Да , оно и старые ракеты у Конгсберга хороши , а тут новую будут ваять . recourse
  4. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 11:44
    Пусть закупают британские бримстоуны, да побольше! Самое бесполезное вложение средств
  5. yo-yo Звание
    yo-yo
    0
    Сегодня, 11:56
    Со сверхзвуковой ракетой у Германии получится, как в анекдоте.

    'Туркменские физики-ядерщики в недоумении: какие бы опыты они не проводили, все равно в результате получается анаша'