Бывший советник главы Офиса утратившего легитимность Зеленского Алексей Арестович (*внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), комментируя сообщения об отказе шести батальонов ВСУ выполнять боевую задачу в районе города Торецк в ДНР, предположил, что в ближайшее время подобных случаев будет становиться все больше.Арестович* уверен, что, несмотря на значительные объемы предоставляемой Киеву западной помощи, случаи отказов все новых подразделений ВСУ выполнять приказы командования будут неизбежно повторяться. По мнению экс-советника Офиса Зеленского, основной причиной этого является в корне неправильное отношение Киева к людям, за которое эти люди в свою очередь платят нелояльностью.Арестович* напомнил, что около ста лет назад, когда на подконтрольный УНР Киев наступало всего пять тысяч большевиков, на считавшихся Украиной территориях проживало около полутора миллионов вернувшихся с Первой мировой войны солдат, которые при желании могли бы легко отбить атаку Красной Армии.Однако, тогда все эти ветераны не стали защищать державшийся на немецких и французских штыках киевский режим. Арестович это объясняет проводимой руководством УНР политикой, не отличавшейся лояльностью к Киеву, что дало возможность наступавшим из Харькова большевикам с легкостью захватить Киев.Стоит отметить, что в начале прошлого века руководству сепаратистской УНР не удалось убедить бывших граждан юга Российской империи в том, что они не русские, а украинцы и обязаны воевать за сомнительное квазигосударственное образование. Большевики же предлагали вполне понятные и близкие практически каждому жителю этих регионов социальные изменения, пока еще не требуя от населения менять свою национальную идентичность и начать считать себя эфемерными в то время украинцами.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»