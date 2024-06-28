Экс-советник офиса Зеленского: шесть батальонов ВСУ отказалась выполнять боевую задачу под Торецком - люди платят нелояльностью
Бывший советник главы Офиса утратившего легитимность Зеленского Алексей Арестович (*внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), комментируя сообщения об отказе шести батальонов ВСУ выполнять боевую задачу в районе города Торецк в ДНР, предположил, что в ближайшее время подобных случаев будет становиться все больше.
Арестович* уверен, что, несмотря на значительные объемы предоставляемой Киеву западной помощи, случаи отказов все новых подразделений ВСУ выполнять приказы командования будут неизбежно повторяться. По мнению экс-советника Офиса Зеленского, основной причиной этого является в корне неправильное отношение Киева к людям, за которое эти люди в свою очередь платят нелояльностью.
Арестович* напомнил, что около ста лет назад, когда на подконтрольный УНР Киев наступало всего пять тысяч большевиков, на считавшихся Украиной территориях проживало около полутора миллионов вернувшихся с Первой мировой войны солдат, которые при желании могли бы легко отбить атаку Красной Армии.
Однако, тогда все эти ветераны не стали защищать державшийся на немецких и французских штыках киевский режим. Арестович это объясняет проводимой руководством УНР политикой, не отличавшейся лояльностью к Киеву, что дало возможность наступавшим из Харькова большевикам с легкостью захватить Киев.
Стоит отметить, что в начале прошлого века руководству сепаратистской УНР не удалось убедить бывших граждан юга Российской империи в том, что они не русские, а украинцы и обязаны воевать за сомнительное квазигосударственное образование. Большевики же предлагали вполне понятные и близкие практически каждому жителю этих регионов социальные изменения, пока еще не требуя от населения менять свою национальную идентичность и начать считать себя эфемерными в то время украинцами.
Информация