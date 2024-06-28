Президент России подписал указ о компенсационных выплатах военнослужащим, получавшим ранее военную пенсию
Военнослужащие, проходящие службу по контракту, которые до приема на службу получали военную пенсию, теперь будут получать соответствующие компенсационные выплаты. Указ об этом подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.
Как подчеркивается в указе, ежемесячные компенсационные выплаты будут получать военнослужащие, заключившие контракт с Министерством обороны Российской Федерации с 24 февраля 2022 года и принимающие участие в специальной военной операции.
Данная мера также распространяется на сотрудников органов внутренних дел, исполнения наказаний и так далее. Поскольку выплата военных и ведомственных пенсий приостанавливается при поступлении на военную службу, вместо пенсий такие военнослужащие будут получать ежемесячные компенсационные выплаты.
Размер ежемесячной компенсационной выплаты составит 100% от размера военной пенсии, которую получал контрактник до возвращения на военную службу. 11 сентября 2023 года аналогичное решение было принято в отношении мобилизованных военнослужащих, а теперь оно распространится и на контрактников.
Кроме того, компенсационные выплаты будут получать и другие категории военнослужащих по контракту. В их числе те, кто был выведен из состава подразделений для восстановления боеспособности или на переподготовку сроком не более трех месяцев, непрерывно находящиеся на лечении в стационаре или признанные временно негодными к службе, находящиеся в основном отпуске не более 30 суток, направленные на 10 суток в служебные командировки.
Данная мера направлена на улучшение материального благополучия и социального положения военнослужащих. Ее можно только приветствовать. Теперь российскому правительству предстоит определиться с порядком выплат и выработать механизмы финансирования выплат. Но деньги на эти цели у российского государства есть, поэтому военнослужащие-контрактники могут не беспокоиться.
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