«Мечты о гиперзвуке отложены»: в индийской прессе недовольны нежеланием России предоставить технологии для ракеты BrahMos-2

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«Мечты о гиперзвуке отложены»: в индийской прессе недовольны нежеланием России предоставить технологии для ракеты BrahMos-2

Авиационный вариант «БраМос»


Благодаря переданным Россией технологиям в процессе совместной разработки ПКР «БраМос» Индия совершила значительный скачок в развитии ракетостроения. Нью-Дели интегрирует данное оружие с различными носителями, занимается его модернизацией и постепенно выводит на мировой рынок.



Индийское руководство рассчитывало на аналогичный сценарий при реализации программы BrahMos-2, надеясь на прорыв в области гиперзвука.

Переговоры между Индией и Россией по BrahMos-2, похоже, зашли в тупик. Мечты о гиперзвуке отложены

- отмечается в издании IDRW, высказывая недовольство.

Как указывается, первоначально BrahMos-2 задумывалась как новая модификация российской крылатой ракеты «Циркон». Москва готова оказать содействие в создании нового изделия, однако ограничив скорость полета 6 Махами, в то время как у «Циркона» она составляет 8.

Соответственно, РФ не желает передавать технологии усовершенствованного прямоточного воздушно-реактивного двигателя, без которых BrahMos-2 выйдет в урезанном виде.

Нежелание России делиться технологиями для этого важнейшего компонента является серьезным препятствием

- говорится в прессе.

BrahMos-2 создается как маневренная противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета с дальностью полета 500-1000 км.

48 комментариев
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  1. neworange88 Звание
    neworange88
    +15
    Сегодня, 21:09
    А какие технологии Индия нам предоставит взамен?
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +15
      Сегодня, 21:16
      Камасутру и уроки танцев.
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +6
        Сегодня, 21:43
        Камасутры у нас и на Руси выше крыши.. Во всех аспектах жизни.
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +12
      Сегодня, 21:17
      Переговоры между Индией и Россией по BrahMos-2, похоже, зашли в тупик. Мечты о гиперзвуке отложены

      А какие технологии Индия нам предоставит взамен?

      Уже предоставила - "Камасутру"... Ну а если серьезно, какого хрена мы будем Индии, так ласково общающейся со Штатами, с которыми мы соперничаем в этой области, сверх секретные технологии давать...??? request Пусть у Штатов их и попросят... am
    3. Комментарий был удален.
    4. Динич Звание
      Динич
      +4
      Сегодня, 21:22
      Цитата: neworange88
      А какие технологии Индия нам предоставит взамен?

      Кинематограф.
      1. Олень Звание
        Олень
        +4
        Сегодня, 21:38
        Цитата: Динич
        Цитата: neworange88
        А какие технологии Индия нам предоставит взамен?

        Кинематограф.


        Слава Богу дембеля Союза этого не видели ..))))
      2. neworange88 Звание
        neworange88
        0
        Сегодня, 22:37
        Чё Ирония Судьбы ,или С лёгким паром уже надоела?
    5. Авиатор_ Звание
      Авиатор_
      +3
      Сегодня, 21:33
      А какие технологии Индия нам предоставит взамен?
      Технологию сушки и засолки слоновьих ушей и хоботов.
      1. neworange88 Звание
        neworange88
        0
        Сегодня, 21:36
        Ну зачем же вы так?Индия это одна из ведущих стран мира.В постамериканскую эпоху Индия и Китай станут такими же лидерами мира,каким стали США в постсоветскую эпоху.У них для этого есть всё.И технологии,и сильные армии,и деньги с развитыми экономиками.
        1. kventinasd Звание
          kventinasd
          +3
          Сегодня, 22:07
          Цитата: neworange88
          Индия это одна из ведущих стран мира.В постамериканскую эпоху Индия и Китай станут такими же лидерами мира,каким стали США в постсоветскую эпоху

          По Китаю вопросов нет, а вот Индии, 90% населения которой живёт в полной нищете, ещё лет 500 ничего не светит
          1. Аль Манах Звание
            Аль Манах
            0
            Сегодня, 22:33
            90% населения которой живёт в полной нищете
            Дык, касты же. Традицие такое.
    6. Ivan F Звание
      Ivan F
      +1
      Сегодня, 22:02
      Технологию увеличения рождаемости. Тут мы явно больше от индусов отстаём, чем они от нас в гиперзвуке.
    7. Turbuta Dave Звание
      Turbuta Dave
      0
      Сегодня, 22:26
      Чай и рис... Больше нет у индусов ничего
  2. БойКот Звание
    БойКот
    +8
    Сегодня, 21:09
    Сами себе злобные Буратины. То на Миражи заглядываются, то американцам под... ну вы поняли.
    1. neworange88 Звание
      neworange88
      +2
      Сегодня, 21:11
      Вы про АПЛ Нерпа забыли упомянуть.Подводная лодка проекта 971, которая также известна как «Chakra» (ВМС Индии).В 2004 году был заключён контракт на достройку с глубокой модернизацией по проекту 971И и сдачу в аренду индийским военно-морским силам.
      В 2008 году при проведении ходовых испытаний на АПЛ произошло несанкционированное срабатывание системы пожаротушения в носовой части. В результате аварии погибли 20 человек (в том числе 3 военнослужащих), ещё около 20 пострадали.
    2. Авиатор_ Звание
      Авиатор_
      +1
      Сегодня, 21:35
      То на Миражи заглядываются, то американцам под... ну вы поняли.
      Раз в 5 лет эти цыгане появляются у нас в конторе на предмет сотрудничества. А потом опять всё затихает. Скоро появятся с тем же результатом.
  3. Феликс Звание
    Феликс
    +5
    Сегодня, 21:11
    Нежелание России делиться технологиями для этого важнейшего компонента является серьезным препятствием

    Так может надо перестать вилять задом и определиться - с кем ты?
    1. neworange88 Звание
      neworange88
      +6
      Сегодня, 21:17
      Индия в её нынешнем статусе будет ставить не на Россию и не на США,а только на себя,время от времени подыгрывая в своих интересах ради плюшек для себя то одной,то другой стороне.Индию не касаются разборки между США и Россией.У неё своя повестка дня.
      1. Феликс Звание
        Феликс
        +5
        Сегодня, 21:20
        neworange88

        Ну а если так - то какие тогда обиды? Пусть развивают свою прикладную науку, финансируют, десятилетиями до ума доводят технологию и владеют ей!
    2. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      0
      Сегодня, 21:51
      А на чьей стороне Россия в Индийско-Китайском конфликте?
      1. Кот Александрович Звание
        Кот Александрович
        +2
        Сегодня, 21:58
        Россия всегда на правильной стороне. На светлой.
        1. neworange88 Звание
          neworange88
          0
          Сегодня, 22:34
          Цитата: Кот Александрович
          Россия всегда на правильной стороне. На светлой.


          Ну то есть на своей стороне Россия всегда.
  4. d4rkmesa Звание
    d4rkmesa
    +4
    Сегодня, 21:12
    6М как раз являются околомаксимумом для улучшенного ПВРД, так что не совсем понятно, что там на в самом деле происходит.
    1. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      0
      Сегодня, 21:22
      Гиперзвуковой прямоточник - капризное изделие.
      Он может работать только при стабильной плотности атмосферы.
      Т.е. на определенной скорости и определенной высоте.
      Ни высоко в стратосфере (мало кислорода), ни у самой земли
      (избыток кислорода) работать не будет.
      Он требует воздухозаборник прямоугольной формы, как "отбойник"
      для снижения скорости входящего потока. Иначе движок "захлебывается".
      1. Авиатор_ Звание
        Авиатор_
        +1
        Сегодня, 21:38
        Т.е. на определенной скорости и определенной высоте.
        Ни высоко в стратосфере (мало кислорода), ни у самой земли
        (избыток кислорода) работать не будет.
        Он требует воздухозаборник прямоугольной формы, как "отбойник"
        для снижения скорости входящего потока. Иначе движок "захлебывается".
        Alexey, похоже, у Вас гуманитарное образование. Не надо вещать о том, в чём не разбираетесь.
        1. voyaka uh Звание
          voyaka uh
          -1
          Сегодня, 22:06
          Куда уж нам, гуманитариям, до истинных технарей smile
          Вот пример работающего scramjet.
          Прямоугольный воздухозаборник разглядели?
    2. neworange88 Звание
      neworange88
      0
      Сегодня, 21:24
      Интересно что там по ГЗУР Гремлин воздушного базирования?Понятно что информация закрытая,но хотелось бы хоть одним глазком подглядеть.Вроде как даже говорили об испытаниях опытных гиперзвуковых ракет Х-95 с борта самолёта.И далее тишина.
      1. neworange88 Звание
        neworange88
        +1
        Сегодня, 21:30
        Даже кое какая информация проходила.

        Новейшую гиперзвуковую ракету Х-95 в начале августа "рассекретил" начальник Военной академии Генштаба ВС РФ Владимир Зарудницкий в журнале Минобороны РФ "Военная мысль". Статья военачальника посвящена господству в воздушно-космической сфере, которое достигается применением ударной и истребительной авиации. Решающую роль при этом играют высокоточные дальнобойные ракеты воздушного базирования, в особенности гиперзвуковые. И если о ракете Х-95 заговорили на таком уровне, она вполне созрела.
        Высокоточная гиперзвуковая ракета большой дальности Х-95, предназначена для расширения боевых возможностей бомбардировщиков Ту-22М3М и Ту-160М, а также для перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). По информации источника РИА Новости, опытные образцы изделия Х-95 уже испытывались с воздушного носителя.


        https://uz.sputniknews.ru/20210808/novaya-rossiyskaya-giperzvukovaya-raketa-x-95-chto-o-ney-izvestno-19992917.html
        1. Аль Манах Звание
          Аль Манах
          0
          Сегодня, 22:39
          опытные образцы изделия Х-95 уже испытывались с воздушного носителя.
          Да, "Пересветы" тоже на фронте работают, массово сбивают вражеские дроны и прочие химеры.
          1. neworange88 Звание
            neworange88
            0
            Сегодня, 22:41
            Ну вот видите как хорошо.
  5. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +4
    Сегодня, 21:13
    Москва готова оказать содействие в создании нового изделия, однако ограничив скорость полета 6 Махами.
    belay" Ах ты какая..." (Хазанов), США мечтают до 5М дотянуть в будущем, а этим 6М мало... request
  6. Комментарий был удален.
  7. Alien From Звание
    Alien From
    +3
    Сегодня, 21:23
    Интересно, в Индии растут ёлки????
    1. Олень Звание
      Олень
      0
      Сегодня, 21:34
      Цитата: Alien From
      Интересно, в Индии растут ёлки????

      Ростут ,возле посольства РФ и обезьян отстреливают ..
      1. Alien From Звание
        Alien From
        0
        Сегодня, 21:36
        Если они рОстут, значит рАстут) bully
      2. bars042 Звание
        bars042
        0
        Сегодня, 22:38
        Лучше б коров на улицах отстреливали.
  8. C-Real Звание
    C-Real
    +6
    Сегодня, 21:24
    Индусы продадут штатам на следующий день.
  9. рюрикович Звание
    рюрикович
    0
    Сегодня, 21:25
    АГЛ тож в свое время количеством стульев поражал,но в канун как то определился и сейчас у нас пусть и маленькая(тактического плана) но ядрёная бабаха есть. А индусы слишком уж крутят своей задницей. Их с одной стороны можно понять - вроде как глобальный игрок нарисовывается...Но в нашем переменчивом мире, где уже ясно видно,кто лжец и лицемер, а кто вроде по-чесноку живет,пора бы определиться - жопа не настолько большая, что бы несколько стульев занимать. Наш АГЛ это понял wink hi
  10. Alien From Звание
    Alien From
    +1
    Сегодня, 21:28
    По дип каналам, все сотрудники либо жрут антибиотики, либо 50 грамм с каждым приемом пищи и воды. Вот реальность.
  11. Олень Звание
    Олень
    +2
    Сегодня, 21:30
    «Мечты о гиперзвуке отложены»: в индийской прессе недовольны

    Мы вон КНДР лучше предоставим( у них все по системе ) ..А вы индусы набирайте вооружений разных мастей ..хе хе
  12. kvv Звание
    kvv
    +2
    Сегодня, 21:31
    так они теперь со штатами дружат(танцую), пусть у них и просят технологии, пeндocы им обязательно все дадут что попросят
  13. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    +1
    Сегодня, 21:36
    Ну хорошие отношения не означают Обнаглеть Совсем❗❗❗
  14. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 21:37
    РФ не желает передавать технологии усовершенствованного прямоточного воздушно-реактивного двигателя, без которых BrahMos-2 выйдет в урезанном виде.

    С учётом того, что индийцев мотает из стороны в сторону, как шлюпку во время шторма, сложно ожидать, что они удержат секрет, а не продадут.
    Ну не надёжные они партнёры, ну очень не надёжные. request sad
  15. Хибинский Пластун Звание
    Хибинский Пластун
    +1
    Сегодня, 21:37
    Угу, господа цыгане- а не вы ли пустили американцев на нашу АПЛ взятую в аренду ? Хотя по договору это полностью исключалось. И не торчат ли тут уши ваших теперешних друзей- ов и бывших хозяев биитосов? Очень им хочется оседлать гиперзвук , да пока умишка не хватает.
  16. Комментарий был удален.
  17. patxi46 Звание
    patxi46
    -1
    Сегодня, 21:40
    No te fíes de los que se sientan en dos sillas. Una cosa es comerciar y otra entregar tecnología que no sabes en que manos puede acabar según sople el viento.
  18. RockerMan Звание
    RockerMan
    +3
    Сегодня, 21:41
    Таких хитрожопых надо обламывать. Привыкли при Союзе все на халяву получать. Да и сейчас тоже. Россия продает в Индию нефть за рупии, которые лежат в индийских банках мертвым (для нас) капиталом, на десятки млрд долларов. Купить на столько чего-нибудь стоящего у Индии не можем, нет товаров. Так они с нашими банкирами договорились, эти деньги пустить на строительство инфраструктурных проектов, где думаете?
    Не не в России, в Индии.
    Т.е. мы им продаем нефть с дисконтом, а на вырученные деньги (наши деньги) индийцы строят свою инфраструктуру.
    В лес таких хитрожопых!
    1. neworange88 Звание
      neworange88
      +4
      Сегодня, 21:47
      А может быть в лес таких банкиров, которые с Индией на таких условиях договариваются?А лучше не в лес,а лес валить.
  19. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 22:00
    Цитата: paul3390
    Камасутры у нас и на Руси выше крыши.. Во всех аспектах жизни.

    Значит вычеркиваем. Пусть cocyт лапу.
  20. VLAD-96 Звание
    VLAD-96
    0
    Сегодня, 22:06
    Индия ещё тот пассажир, заражённые желанием сидеть на двух стульях, не стоит к ним прыгать во всеобъятия! Подставы и переобувания от них могут быть с вероятностью свыше 50%. Да и не только они такие...