Фемистокл, Ли Сун Син и стратегия непрямых действий

Был такой знаменитый в узких кругах британец — Лиддел Гарт. Написал он весьма и весьма достойную книгу, «Стратегия непрямых действий» называется. Книга весьма и весьма британская, а то, что действия были «непрямыми», неудивительно. Во-первых, не в национальном характере бриттов открытые и прямолинейные действия; во-вторых, исторически Британия (после завершения Столетней войны), как правило, не располагала существенными сухопутными силами и лоб в лоб своего главного противника не могла разбить никак.Отсюда — непрямые действия. То есть мы активно вредим противнику на дальнем фланге, куда он дотянуться не может. Классика жанра — Черчилль с его крокодилом-Европой с мягким брюхом. Британцы, они такие британцы. Книга замечательная, пересказывать её смысла нет, а вот отметить пару исторических моментов, с данной теорией тесно связанных, было бы весьма и весьма неплохо.Итак, Фемистокл и Ли Сун Син. На первый взгляд, что может быть общего между этими историческими фигурами: они жили в разные эпохи в странах, которые находились неимоверно далеко друг от друга, сражались с разными противниками (что общего между персами Ксеркса и японцами Хидэёси?).И тем не менее: и у греков, и у корейцев былболее сильный противник. У греков количественно, у корейцев скорее качественно (но и количественно тоже!). И такой противник, которого впрямую (лоб в лоб) победить было абсолютно нереалистично. Открытый бой с главными силами персидской армии даже для абсолютно всех греческих солдат, собранных в одну армию, ничем хорошим закончиться не мог по определению. О численности персидской армии, которая шла на завоевание Эллады, слагают легенды, но миллиона она, конечно, достичь не могла никак.Но в любом случае солдат у Ксеркса было на порядок больше, и были они под единым руководством (в отличие от разобщённых греков). Конечно, перед лицом опасности грекиобъединиться, но надо понимать, что централизованное руководство изначально — это совсем, совсем другой уровень организации армии. Так что шансов у греков с самого начала было очень немного. Как, впрочем, и у корейцев, которые, номинально имея единое государство, очень сильно уступали вторгшейся японской армии в подготовке, организации и боеспособности.Как бы там ни было: на суше корейцы терпели поражение одно за другим. Нет, Корея — это древняя культурная страна, с определёнными военными традициями, но когда начинается война, то поздно к ней начинать готовить армию. Корейская армия к войне оказалась полностью не готова. Она к тому же была в несколько раз меньше японских сил вторжения. И древние города Кореи один за другим падали к ногам завоевателей. Кстати, Тоётоми Хидэёси на полном серьёзе планировал завоеватьКитай.Смешная такая штука: при нормальной организации военного дела в Корее, она могла бы стать для самураев крепким орешком, какой там Китай… Но воевать с Кореей Хидэёси вообще не планировал, он планировал пройти через неё победным маршем (даже обращался с просьбой пропустить его транзитом в Китай к корейскому вану). В результате японцы, стремительно атаковав полуостровное государство, там и увязли. Кстати, великолепная организация и стремительная внезапная атака — это то, что много позже стало визитной карточкой японской армии (уже в веке двадцатом).Корейская армия, однако, не была окончательно разгромлена. Да, Сеул был потерян, но армию удалось в целом спасти. Однако нанести японцам решительное поражение, даже с помощью китайского экспедиционного корпуса, было практически малореально (слишком уж хорош был у самураев рядовой состав!). Если бы не флот. Ли Сун Син, корабли-черепахи и история морских сражений этой войны — отдельная и интереснейшая тема. Тут немного о другом: главной ударной силой вторжения была армия. Японский флот выполнял вспомогательную роль «снабженца»/«перевозчика». Как и финикийский флот Ксеркса. Главное для Ксеркса была армия, которую остановить грекам было нечем. Флот — нечто вспомогательное.Но вспомогательное не означает второстепенное: снабжение громадной армии в до-железнодорожную эпоху — большая головная боль для всех военачальников в истории. Сегодня нам это сложно понять — мы можем развернуть войска хоть в Арктике и снабжать их авиацией, но так было не всегда. Отнимать продовольствие у местного населения? Мысль, безусловно, годная, но тут уже нужно не столько местное население, сколькос продовольствием. Прикиньте — у вас сто тысяч человек, которые каждый день надо кормить.При этом они разбросаны по чужой, враждебной стране. И как-то надо раненых вывозить и посылать подкрепления… Логистика, она такая логистика. Морской транспорт, он завсегда лучше сухопутного (для крупных постоянных перевозок). Поэтому исход похода Ксеркса решило именно Саламинское сражение. Да, разгром персидского флота (финикийского и прочих союзников) никак не мог уничтожить армию Ксеркса, но вот снабжать её… становилось малореальным.Именно поэтому все фантазии о «бесчисленных полчищах захватчиков» выглядят, как правило, сказками, проблема в логистике, проблема в снабжении. Возьмите армию в сто тысяч человек, проведите её на расстояние в пятьсот километров и прикиньте,продовольствия для этого нужно. И в чём его везти. И сколько съест тягловый скот за время в пути (мы договорились, поездов и грузовиков ещё не изобрели). И сколько боеспособных солдат у вас останется через пятьсот километров.Вот именно по этой логистической подпорке непобедимой армии захватчиков бил Ли Сун Син. Именно по ней бил Фемистокл. Сам по себе флотполуострова Греция или полуострова Корея не очень-то и нужен. Основную работу сделает армия. Блокировать порты и высаживать многочисленные десанты можно, но можно без этого и обойтись. А вот без снабжения… Армия — она живой организм, а не фишка на доске. Её надо кормить.Слабость корейской армии стала неожиданностью для всех, как и сила корейского флота. Именно это смешало все карты захватчику. Корея практическис Японией (расстояние всего 180 км плюс острова Цусима), но поди ж ты, пересеки Корейский пролив без флота. Персы вообще сами с флотом дел не имели никак, не нужно им это было и не интересно (персидским флот был скорее по названию). Но именно потеря союзного флота заставила Ксеркса отвести основную часть сил из Греции. Потеряв господство на море, он попадал в ситуацию, когда его сильнейшая в мире на тот момент армия оказывалась в мышеловке.Примерно так же складывалось положение побеждающих на суше самураев. Потеря коммуникаций (в данном случае морских) — это смерть. Даже в ту, доиндустриальную эпоху. Весьма, кстати, интересен вопрос: а что если бы Наполеон с первыми отрядами вторжения (тысяч так в 40) высадился бы в Британии, а его флот после этого был бы на корню уничтожен Royal Navy? Хороший вопрос. И Гитлеру, к сожалению, не захотелось разыграть эту забавную стратегическую мизансцену… Хотя, как показала та же практика: снабжать армию в России оказалось ничуть не легче.В любом случае — армия без снабжения представляет собой жалкое зрелище, и ни Ксеркс, ни Хидэёси на эту удочку не попались. То есть и в Древней Греции, и в Средневековой Корее вторжение было сорвано благодаря решительным наступательным действиям флота обороняющейся стороны. Но эти самые действия были направлены даже не на флот вторжения (Ксеркс, переправившись через неширокий пролив, шёл по суше, войска Хидэёси уже были в Корее), а, по сути, против «флота снабжения». И тем не менее эти действия были очень успешными, и именно они вторжение срывали.Так что тут, безусловно, можно согласиться с Лидделом Гартом: не всегда победа над сильным противником требует столкновения лоб в лоб. Армия Ксеркса разгромлена не была ни в коем разе; Хидэеси тоже не потерпел каких-то катастрофических поражений на суше, но невозможность полноценно использовать морские коммуникации разрушала их планы.Таким образом, величайшие вторжения человеческой истории были сорваны, по сути, теми самыми «непрямыми действиями». Не будь их, Греция, скорее всего, была бы покорена; Корея (имевшая преимущество китайской помощи), возможно, была бы «поделена» на Северную и Южную (зависимых соответственно от Китая и Японии).