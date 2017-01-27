АПЛ «Князь Владимир» спустят на воду в текущем году

Передав флоту в предыдущие четыре года четыре атомных подводных лодки, готовим к выводу из цеха первую АПЛ проекта "Ясень-М" – "Казань". Второй по важности – крейсер "Князь Владимир". В 2017 году он покинет стапель,

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» проекта «Борей-А» будет спущен на воду в 2017 г, передает Интерфакс-АВН сообщение гендиректора «Севмаша» Михаила Будниченко.сказал Будниченко.«2016 год прошел под знаком мобилизации всех трудовых ресурсов и выполнения государственного оборонного заказа. 2017 год обещает быть еще более напряженным в этом плане», – отметил он.Ранее сообщалось, что головной корабль проекта «Борей-А» «Князь Владимир» планируется передать Северному флоту. До 2020 года ВМФ России должен получить 8 атомоходов проектов 955 и 955А «Борей». Данные подлодки являются носителями межконтинентальных ракет «Булава».Как заявляли в ВМФ РФ, группировка подводных кораблей этой серии «составит основу морской компоненты Стратегических ядерных сил России» на несколько десятилетий.Кроме того, до 2020 г. планируется построить 7 подлодок проекта «Ясень», причем, 6 из них – по модернизированному проекту 885М, начиная с «Казани», заложенной в июне 2009 г.АПЛ проекта «Ясень» имеют на вооружении ракетные комплексы «Калибр» и (или) «Оникс».