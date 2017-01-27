18:56 27 января

АПЛ «Князь Владимир» спустят на воду в текущем году

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» проекта «Борей-А» будет спущен на воду в 2017 г, передает Интерфакс-АВН сообщение гендиректора «Севмаша» Михаила Будниченко.

АПЛ проекта 955

Передав флоту в предыдущие четыре года четыре атомных подводных лодки, готовим к выводу из цеха первую АПЛ проекта "Ясень-М" – "Казань". Второй по важности – крейсер "Князь Владимир". В 2017 году он покинет стапель,
сказал Будниченко.


«2016 год прошел под знаком мобилизации всех трудовых ресурсов и выполнения государственного оборонного заказа. 2017 год обещает быть еще более напряженным в этом плане», – отметил он.

Ранее сообщалось, что головной корабль проекта «Борей-А» «Князь Владимир» планируется передать Северному флоту. До 2020 года ВМФ России должен получить 8 атомоходов проектов 955 и 955А «Борей». Данные подлодки являются носителями межконтинентальных ракет «Булава».

Как заявляли в ВМФ РФ, группировка подводных кораблей этой серии «составит основу морской компоненты Стратегических ядерных сил России» на несколько десятилетий.

Кроме того, до 2020 г. планируется построить 7 подлодок проекта «Ясень», причем, 6 из них – по модернизированному проекту 885М, начиная с «Казани», заложенной в июне 2009 г.

АПЛ проекта «Ясень» имеют на вооружении ракетные комплексы «Калибр» и (или) «Оникс».

Использованы фотографии: http://www.korabli.eu
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Комментарии 11
  1. Банный Сегодня, 14:22
    Вот это хорошая новость
    Банный
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:51
      Передав флоту в предыдущие четыре года четыре атомных подводных лодки, готовим к выводу из цеха первую АПЛ проекта "Ясень-М" – "Казань". Второй по важности – крейсер "Князь Владимир". В 2017 году он покинет стапель

      Из этих слов можно сделать вывод , что производство АПЛ идёт планово .
      bouncyhunter
      1. 210окв Сегодня, 15:12
        Это сказал гендиректор предприятия-и ему как то больше веры чем вице-премьеру и лицам из Минобороны..
        Цитата: bouncyhunter
        Передав флоту в предыдущие четыре года четыре атомных подводных лодки, готовим к выводу из цеха первую АПЛ проекта "Ясень-М" – "Казань". Второй по важности – крейсер "Князь Владимир". В 2017 году он покинет стапель

        Из этих слов можно сделать вывод , что производство АПЛ идёт планово .
        210окв
  2. Монархист Сегодня, 14:28
    "княья"- хорошо,но кроме АПЛ нужны современные дизельные:"Лада"или"Калина". Согласитесь,что"Варшавянки" это уже староват проект.
    Кстати, объясните:"Варшавянки" были разработаны для стран"Варшавского договора" еще в197?и вдруг говорят современные лодки? Как это понимать
    Монархист
    1. maxim947 Сегодня, 14:35
      По вопросу Варшавянок напрашивается ответ в виде примера: танк Т-90 создан на платформе Т-72, но в принципе совершенно другое изделие, так и с лодками. Варшавянки для Черного моря на сегодняшний день самый лучший вариант (скорее всего единственный), а там подождем будут и Калины с Ладами. Ракету (Булаву) быстрее допиливать, стабильности по пускам нет.
      maxim947
    2. Dart2027 Сегодня, 15:30
      Цитата: Монархист
      были разработаны для стран"Варшавского договора" еще в197?и вдруг говорят современные лодки

      Потому, что это разные проекты, разработанные в разное время. Тогда строили 877, а сейчас 636.3, название же "Варшавянка" стало брендом как, например, БМВ.
      Dart2027
  3. Стирбьорн Сегодня, 14:29
    Передав флоту в предыдущие четыре года четыре атомных подводных лодки,
    Ну объективности ради, в предыдущие два года не передали ни одной laughing
    Стирбьорн
  4. ydjin Сегодня, 14:31
    ФЛОТУ БЫТЬ, ПЁТР 1.
    ydjin
    1. МПК105 Сегодня, 14:47
      УРА!!!ФЛОТУ-БЫТЬ!!!УРА!!!Флот скорее жив,чем мёртв.Спасибо властям,в "тучныедвухтысячные" кораблей наделали-сердце радуется...
      МПК105
  5. kos 75 Сегодня, 15:13
    до 20 го не успеют
    kos 75
  6. vnedra Сегодня, 15:14
    АПЛ проекта 955 ВЛАДЫКА МОРЕЙ И ОКЕАНОВ, да прибудет с нами СИЛА!!! )))
    vnedra

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