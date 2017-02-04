16:07 04 февраля

Производство двигателей для ВМФ будет развернуто в конце апреля

К маю в России будет развернуто производство современных корабельных двигателей, сообщает Defence.ru со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Рогозина.



За три года практически "с нуля" в России создана целая отрасль корабельного двигателестроения. До майских праздников в соответствии с утвержденным в 2014 году планом импортозамещения будет развернуто производство современных двигателей для нового Военно-морского флота страны,
написал Рогозин в «Фейсбуке».


Кроме того, в своем микроблоге в «Твиттере» он добавил, что рыбинское двигателестроительное предприятие «НПО "Сатурн" завершает реконструкцию».



Ранее в Минпромторге заявляли, что корабли начнут получать отечественный двигатели в 2017 г, при этом отмечалось, что «угрозы срыва поставок нет, финансирование проекта полностью обеспечивается».

В свою очередь руководство Объединенной судостроительной корпорации сообщало, что планирует начать передачу заказчику военных кораблей с российскими энергоустановками в 2020 г.

Использованы фотографии: www.facebook.com Dmitry Rogozin
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Комментарии 55
  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:44
    Производство двигателей для ВМФ будет развернуто в конце апреля
    А теперь для бывших братов.Что осталось в -на Украине что может заинтересовать Россию (как покупателя)? Ответ ничего! Где те, что орали что без Украины России не выжить??? Где эти олухи .Где те кто похрюкивал в 90е что без украинских мор портов России никак.Где те, что врали "мы россиян кормим"?? Бацка мотай на ус, что ещё быстрее может стать с Беларуссией.Точка невозврата ещё не пройдена.
    Наблюдатель2014
    1. oleg-gr Сегодня, 12:50
      Свое производство и все, что ему сопутствует. Ляпота, как говорит Иван Васильевич. А свидомые пусть дальше скачут и скачут. Раз им большего и не нужно. Скоро опустевшее национальное достояние на металлолом начнут выкапывать. Вот сколько новых рабочих мест на Окраине прибавится.
      oleg-gr
      1. Либероид- Сегодня, 13:21
        Ранее в Минпромторге заявляли, что корабли начнут получать отечественный двигатели в 2017 г, при этом отмечалось, что «угрозы срыва поставок нет, финансирование проекта полностью обеспечивается».

        Ну что же посмотрим, как все будет...Наши деды и прадеды в ВОВ за пару месяцев все делали..
        Сейчас все сложней конечно и все же мы справимся ..Должны ради наших предков!
        Либероид-
      2. V.ic Сегодня, 14:22
        Цитата: oleg-gr
        Ляпота, как говорит Иван Васильевич.

        Ваш "ляп" не впопад. "LEPO" на славянских языках = Лѣпо — прилично, уместно, следует. Вспоминаю польское выражение "бендже лепей"...
        V.ic
    2. Pirogov Сегодня, 12:56
      Цитата: Наблюдатель2014
      А теперь для бывших братов.Что осталось в -на Украине что может заинтересовать Россию (как покупателя)? Ответ ничего! Где те, что орали что без Украины России не выжить??? Где эти олухи .Где те кто похрюкивал в 90е что без украинских мор портов России никак.Где те, что врали "мы россиян кормим"?? Бацка мотай на ус, что ещё быстрее может стать с Беларуссией.Точка невозврата ещё не пройдена.

      Обычная ,,,,перемога,,,, !!!!!
      Pirogov
      1. cniza Сегодня, 13:12
        Цитата: oleg-gr
        Свое производство и все, что ему сопутствует. Ляпота, как говорит Иван Васильевич. А свидомые пусть дальше скачут и скачут. Раз им большего и не нужно. Скоро опустевшее национальное достояние на металлолом начнут выкапывать. Вот сколько новых рабочих мест на Окраине прибавится.


        Грустно становится от всего этого , но это не наш бзик - это их выбор.
        cniza
        1. seti Сегодня, 13:58

          Это выбор не простых людей а кучки подонков захвативших власть в результате гос переворота.
          Простой человек хочет не так уж и много. Вменяемой власти, нормальной работы с нормальной оплатой, спокойной жизни без потрясений. Для большинства населения кто у руля не столь важно - главное как это не грустно чтобы жопа была в тепле. Народ привык думать о дне сегодняшнем а о дне завтрашнем думает крайне редко.
          seti
        2. maiman61 Сегодня, 15:24
          А что грустного? В Бандерлогии производства быть не должно! Пусть сало производят и едят, и им этого достаточно!
          maiman61
      2. 30 вис Сегодня, 14:39
        Это традиция свидо бандеровцев -" купить билет -идти пешком!" Н да обидно за людей которых свидомые лишили работы и средств к существованию ( Наших братьев по настоящему! )
        30 вис
      3. 210окв Сегодня, 15:54
        Наверное заинтересует..Металлолом украинской (точнее бывшей советской)техники..
        Цитата: Pirogov
        Цитата: Наблюдатель2014
        А теперь для бывших братов.Что осталось в -на Украине что может заинтересовать Россию (как покупателя)? Ответ ничего! Где те, что орали что без Украины России не выжить??? Где эти олухи .Где те кто похрюкивал в 90е что без украинских мор портов России никак.Где те, что врали "мы россиян кормим"?? Бацка мотай на ус, что ещё быстрее может стать с Беларуссией.Точка невозврата ещё не пройдена.

        Обычная ,,,,перемога,,,, !!!!!
        210окв
    3. seti Сегодня, 13:53
      Цитата: Наблюдатель2014
      Производство двигателей для ВМФ будет развернуто в конце апреля
      А теперь для бывших братов.Что осталось в -на Украине что может заинтересовать Россию (как покупателя)? Ответ ничего!

      Вы не правы. Заинтересовать еще много чего может. В первую очередь как не странно люди. Потому что там преимущественно русскоязычное население которое в целом почти не тронуто вирусом русофобская шизофрения. От нежелательного контингента всегда можно избавится согласно букве Закона не прибегая к насилию. Во вторую очередь исконно русские территории. А именно нынешние Одесская Херсонская Николаевская Запорожская Полтавская Днепропетровская Харьковская Луганская Донецкая области. Возможно так же Черниговская Сумская и Кировоградская. Остальное пусть остается в Бандерстане а Западные области такие как Ивано-Франковская либо Львовская возвращаются в составы Польши и Венгрии. Пусть забирают и сами разгребают там дерьмо.
      Не обязательно эти территории брать в состав РФ сразу. Подозреваю ВВП не зря в свое время говорил о Новороссии. Создать это государство вполне вероятно, создать вменяемое/зависимое правительство тоже. Опыт с ДНР и ЛНР а так же с Абхазией Приднестровьем и Ю Осетией пора использовать на всю катушку. Дать людям работу и постепенно интегрировать и привязать к России. Идеологическая работа важная составляющая. А когда уровень жизни подтянется и сами люди к этому будут готовы можно думать о включении в состав. Все одно это лучше чем принимать выходцев из Средней Азии или моден из за бугра. Опыт Гейропы перед глазами.
      Как то так.
      seti
      1. кеп Сегодня, 14:02
        Цитата: seti
        А когда уровень жизни подтянется и сами люди к этому будут готовы можно думать о включении в состав.


        Размышления Ваши правильны,как с политической так и с экономической точки зрения.
        Если к нашим 20 миллионам,проживающим "на грани возможного",добавится еще 40 миллионов таких же,а то и хуже, мы точно загнемся.
        кеп
        1. seti Сегодня, 14:09
          Вы может и загнетесь а русскому человеку все по плечу. Видимо Вы не русский человек. Я Верю Владимиру Владимировичу и уверен Он сделает самый правильный выбор. Отказываться от своей земли и своих людей, отдавать ее всяким проходимцам просто кощунственно. Это просто вопрос времени.
          seti
          1. пищак Сегодня, 15:44
            Золотые слова, уважаемый Seti hi
            пищак
      2. Gondalf Сегодня, 14:56
        ох сколько наполеонов то у нас на диванах засиделось, и что у нас до сих пор по Донецку фуячат не понимаю
        Gondalf
    4. Асадулла Сегодня, 14:10
      Бацка мотай на ус, что ещё быстрее может стать с Беларуссией.Точка невозврата ещё не пройдена.


      Да сколько этих точек "невозврата" уже было! Шура требовал хлеба, получал соли. На этом и успокаивался. Теперь даже соли не дали....будет дуться, молчать, пыхтеть, сено в хлеву перекидывать. К лету успокоится чупачупсом.
      Асадулла
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:45
    Вообще то ,если это так то я только скажу слава Богу и тем людям кто смог создать нашу турбину, но,хотелось бы получить информацию поподробнее от тех кто из Рыбинска, ибо сеньеру Рогозину я увы не особо доверяю -за слишком многое берется, а результаты плачевные.
    Изгоняющий либероидов
    1. vovanpain Сегодня, 13:08
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      ,хотелось бы получить информацию поподробнее от тех кто из Рыбинска, ибо сеньеру Рогозину я увы не особо доверяю -за слишком многое берется, а результаты плачевные.

      В чем то он прав,синьор Рогозин
      НПО "Сатурн" завершает реконструкцию».

      Стенд построен,новая литейка тоже,но детали для турбины льют в старом корпусе и для серии этого пока маловато,вчера синьор посетил наш завод,к сожалению про диверсантов с зарплатами не слышали. request И со сроками господин торопится,сдача в эксплуатацию стенда и 140-корпуса пока не стоит,идет отладка,доводка,наладка,скорей всего это будет летом. hi Фото да с наших цехов 22 и 40. hi
      vovanpain
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:14
        Владимир hi огромное спасибо за информацию -и работу hi
        Изгоняющий либероидов
        1. Комментарий был удален.
          1. НЕКСУС Сегодня, 13:38
            Цитата: vovanpain
            работы по морской тематике начались задолго до украинских скачек,стенд и 140-ой корпус начали строить уже в 2012 году,сейчас как писал выше закончили,идет монтаж оборудования,ну и прошу прощения за фото,на заводе нельзя фотографировать,но вот снимок стенда.

            Новость и радостная и не очень.Радостная,что строят и в скором времени мы получим СВОИ СУ для ВМФ.Это замечательно. Это большой камень в огород критиков импортозамещения.
            Но грустная потому,что озвученный срок 2020 год начала серийного производства говорит о том,что раньше 20-го года хорошую серию ни корветов ни фрегатов мы не увидим. Хотя можно предположить,что могут закладывать корпуса ,дабы к 20 году получить отечественные СУ...
            НЕКСУС
            1. Dart2027 Сегодня, 14:18
              Цитата: НЕКСУС
              что раньше 20-го года хорошую серию ни корветов ни фрегатов мы не увидим.

              Возможно какое-то количество сделают в старом корпусе, до пуска нового.
              Dart2027
        2. Комментарий был удален.
        3. vovanpain Сегодня, 13:49
          Цитата: НЕКСУС
          Но грустная потому,что озвученный срок 2020 год начала серийного производства

          Андрей возможно и раньше,но ванговать не буду,но ГТУ для флота все таки для нас дело новое,но работы по нему идут интенсивно.Вот кстати своими корявыми ручками фото поредактировал и один фиг не выходит,поэтому еще раз извините за такое фото.Надо вертеть или голову или монитор,корпус не на боку,просто телефон старенький.С уважением Коллеги. hi
          vovanpain
          1. V.ic Сегодня, 14:39
            Цитата: vovanpain
            фото поредактировал и один фиг не выходит,поэтому еще раз извините за такое фото.

            Полно в I-нете программ, скачивайте, устанавливайте. Кстати пикселей на дюйм (по русски называется "разрешение") у вас ниже нижнего предела. Прикрепляю Ваше бывшее фото.
            V.ic
          2. НЕКСУС Сегодня, 14:54
            Цитата: vovanpain
            Андрей возможно и раньше,но ванговать не буду,но ГТУ для флота все таки для нас дело новое,но работы по нему идут интенсивно.

            Владимир,вы же понимаете,что нам корветы и фрегаты сейчас нужны как воздух...флот стареет и в частности эсминцы,коих у нас и так не много. Сарычи уже списывают. А замена идет с большим скрипом.
            Согласен с вами,дело для нас новое...и хорошо что почесались и начали обновлять эту отрасль ВПК. Одно злит,это вопрос-Почему раньше этого не было сделано?У нас зачастую на Руси так...с пинка жаренного петуха...к сожалению.
            Но производства ВПК многие реанимируют и на это нужно время и средства...я уж не говорю о спецах,конструкторах и простых инженерах. Ну а в кораблестроении сами знаете ,у нас практически 25 лет конь не валялся.Удивительно,что хоть что-то осталось.
            НЕКСУС
      2. Сухов Сегодня, 13:58
        Цитата: vovanpain
        про диверсантов с зарплатами не слышали

        Что, зарплата такая, что и вредить не хочется? what
        Сухов
      3. lesnik. Сегодня, 15:34
        Пусть у Вас всё получится.
        С уважением.
        lesnik.
    2. askort154 Сегодня, 13:38
      Изгоняющий либероидов......ибо сеньеру Рогозину я увы не особо доверяю -за слишком многое берется, а результаты плачевные.

      Если взглянуть под другим ракурсом, то:- при Иванове не было провалов в финансировании, но ВПК каждый год выполняла заказ МО на 80 -90 %, за что президент и заменил его на Рагозина. Последние три года заказ выполняется на 98-99%, в условиях снижения финансирования и отрыва зависимости от Украины.Согласен, что Рагозину надо меньше пиариться. Рекламой пусть занимаются его подопечные.
      askort154
  3. Дамир Сегодня, 12:47
    передачу заказчику военных кораблей с российскими энергоустановками в 2020 г.
    т.е. корабли которые сейчас достраиваются, отечественных силовых установок не получат...
    Дамир
  4. 16112014nk Сегодня, 12:52
    [quote=Изгоняющий либероидов] сеньеру Рогозину я увы не особо доверяю
    А вот наш президент другого мнения о Рогозине.
    16112014nk
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:07
      Николай hi ,это его частное мнение о Рогозине. ..
      Изгоняющий либероидов
  5. kepmor Сегодня, 12:54
    Всё как всегда в России-матушке...гром не грянет,мужик не перекрестится...
    А лет так 10 назад не вариант было своё производство наладить?
    Ах,да,совсем забыл...тогда в приоритете сочи с розой хутором были...не до каких-то турбин с кораблями...
    С паршивой овцы хоть клок...это про майданнутую территорию...скакать не начали бы в 13-м, так и озирались бы на "Зорю"...
    kepmor
  6. ротмистр Сегодня, 12:56
    Не хочется писать, после такой новости, критические комментарии, но хочется спросить наших правителей; а чем думали раньше? Чем думали наши ни когда не ошибающиеся правители и их помощники, когда на Украине пришел к власти Ющенко и заявил о желании вступить в НАТО?Думали, что можно всех и вся купить? Или местом на котором сидят , думали?
    ротмистр
    1. rotmistr60 Сегодня, 13:11
      когда на Украине пришел к власти Ющенко и заявил о желании вступить в НАТО

      Вот тем и думали. А еще считали, что "братский народ" не потерпит этого. Вот и получили в итоге и в прикуску с "братским народом" то, что имеем.
      rotmistr60
      1. Штык Сегодня, 13:43
        Цитата: rotmistr60
        А еще считали, что "братский народ" не потерпит этого.


        Так не только наверху думали ...Вспомните wink
        Штык
  7. Горный стрелок Сегодня, 13:05
    Рыбинский "Сатурн" хорошо "поднялся" на волне импортозамещения. А поднялись ведь и "Пермские моторы", и Уфа, и "Климовск". Да много кто. Всех и не упомнишь.
    Рогозин, конечно, "клоун", в том смысле - что эмоционален в ущерб аналитике . Но там есть "незаметные" аналитики, которые и "подруливают", когда надо.
    Горный стрелок
  8. gagauz36 Сегодня, 13:11
    Улыбнуло заглавное фото : Рогозин чего-то внушает,пп-к на заднем плане угорает !!???
    gagauz36
  9. Runoway Сегодня, 13:13
    Цитата: Наблюдатель2014
    А теперь для бывших братов.

    С заблуждением скакунов всё понятно!))) Больше переживаю за вопрос :"А НЕ ПРОСТЯТ ЛИ НАШИ БЛУДНЫХ СЫНОВ, КОГДА ОНИ АМЕРИКЕ СТАНУТ НЕ ИНТЕРЕСНЫ?" и "ЧТО БУДЕТ ЗАКАЗАМИ ОБОРОНЫ, КОГДА К ВЛАСТИ ОПЯТЬ ДАМ ПОСТАВЯТ? Новые мистрали,боинги и IVECO?"
    Runoway
  10. viktor. Сегодня, 13:17
    теперь нужно наладить производство современных тракторов, вдруг у Батьки белочка прогресировать начнёт bully
    viktor.
    1. Стабилиози Сегодня, 14:45

      ну вот например ЧТЗ))...
      Стабилиози
    2. Стабилиози Сегодня, 14:46

      а вот табличка, правда до 14 года...сейчас наверняка не хуже
      Стабилиози
      1. viktor. Сегодня, 15:51
        нет у нас тракторов сельхозназначения собственного производства, сборка МТЗ,ХТЗ, Китай и т.д.
        viktor.
  11. Вольный стрелок Сегодня, 13:20
    Давно пора. Хоть какая то приятная новость.
    Вольный стрелок
    1. Штык Сегодня, 13:46
      Цитата: Вольный стрелок
      Давно пора. Хоть какая то приятная новость.

      Предпочитаю радоваться по факту, обещаниям давно не верю - жизнь отучила. yes
      Штык
      1. Вольный стрелок Сегодня, 13:48
        Согласен,но когда есть финансирование,а ответственных за результат лиц держат на коротком поводке,тогда дело движется быстрее. Этому тоже жизнь научила.
        Вольный стрелок
  12. Mavrikiy Сегодня, 13:25
    будет развернуто в конце апреля
    К маю в России будет развернуто производство
    Ну определитесь Вы там. Зачем вводить нас в заблуждение?
    Mavrikiy
    1. Dart2027 Сегодня, 14:22
      В конце апреля и к маю - это одно и тоже. Вот если в конце апреля, а потом в мае, тогда разночтение.
      Dart2027
  13. максим1987 Сегодня, 13:28
    Рогозин сказал Рогозин сделал laughing wassat lol
    максим1987
  14. kig Сегодня, 13:33
    Новость хорошая, хотя скорее всего, пока только ленточку торжественно разрежут. А вот 2020 год выглядит более реально. Хотелось бы еще узнать наконец, кто именно придумал ставить на российские военные корабли (!!!) иностранные двигатели (!!!???).
    kig
  15. Мар.Тира Сегодня, 14:05
    Цитата: Наблюдатель2014
    Производство двигателей для ВМФ будет развернуто в конце апреля
    А теперь для бывших братов.Что осталось в -на Украине что может заинтересовать Россию (как покупателя)? Ответ ничего! Где те, что орали что без Украины России не выжить??? Где эти олухи .Где те кто похрюкивал в 90е что без украинских мор портов России никак.Где те, что врали "мы россиян кормим"?? Бацка мотай на ус, что ещё быстрее может стать с Беларуссией.Точка невозврата ещё не пройдена.

    Не только Украина нам поставляла движки.Европа тоже.И я рад,что теперь можно не бояться.я всяких там санкций.Хлебнули горя мы и с иноземной техникой тоже.Допустим после выработки моторесурса,двигатель подлежит полному демонтажу.С заменой основных узлов.Коленвала,поршневой группы.А моточасы назначает поставщик,и запчасти только у них..Платите денежки снова.Дерьма и там хватает,под громкими рекламами.Пусть даже некоторые параметры будут похуже,зато свое.Не встанешь на отстой,где нибудь в Сингапуре.
    Мар.Тира
  16. кеп Сегодня, 14:10
    В свою очередь руководство Объединенной судостроительной корпорации сообщало, что планирует начать передачу заказчику военных кораблей с российскими энергоустановками в 2020 г.


    Хорошая новость. К 20 так к 20, будем надеяться сдюжат.Всё лучше,чем ничего.
    кеп
  17. егерь650 Сегодня, 14:16
    Уберут потроха. Наладим с укропией отрошения. Строительство заморозят. Движки опять хохлы делать будут.
    егерь650
    1. viktor. Сегодня, 14:26
      из чего делать? где? и на каком оборудовании? при параше там последнее растащат
      viktor.
    2. Every Сегодня, 14:38
      Цитата: егерь650
      Уберут потроха. Наладим с укропией отрошения. Строительство заморозят. Движки опять хохлы делать будут.


      Это будет вершина глупости. Вроде бы уже ученые.
      Every
  18. Every Сегодня, 14:37
    Движки для ВМФ, можно сказать, освоили (только я не понял для каких 20380 или 22350, сейчас эти самые актуальные). Естественно придется года три лечить детские болезни, без них никак.
    Теперь бы еще в Крыму кораблестроительные мощности восстановить.
    Every
  19. lesnik. Сегодня, 15:36
    Цитата: vovanpain
    Цитата: Изгоняющий либероидов
    ,хотелось бы получить информацию поподробнее от тех кто из Рыбинска, ибо сеньеру Рогозину я увы не особо доверяю -за слишком многое берется, а результаты плачевные.

    В чем то он прав,синьор Рогозин
    НПО "Сатурн" завершает реконструкцию».

    Стенд построен,новая литейка тоже,но детали для турбины льют в старом корпусе и для серии этого пока маловато,вчера синьор посетил наш завод,к сожалению про диверсантов с зарплатами не слышали. request И со сроками господин торопится,сдача в эксплуатацию стенда и 140-корпуса пока не стоит,идет отладка,доводка,наладка,скорей всего это будет летом. hi Фото да с наших цехов 22 и 40. hi

    Пусть у Вас всё получится.
    С уважением.
    lesnik.

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