Производство двигателей для ВМФ будет развернуто в конце апреля

За три года практически "с нуля" в России создана целая отрасль корабельного двигателестроения. До майских праздников в соответствии с утвержденным в 2014 году планом импортозамещения будет развернуто производство современных двигателей для нового Военно-морского флота страны,

К маю в России будет развернуто производство современных корабельных двигателей, сообщает Defence.ru со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Рогозина.написал Рогозин в «Фейсбуке».Кроме того, в своем микроблоге в «Твиттере» он добавил, что рыбинское двигателестроительное предприятие «НПО "Сатурн" завершает реконструкцию».Ранее в Минпромторге заявляли, что корабли начнут получать отечественный двигатели в 2017 г, при этом отмечалось, что «угрозы срыва поставок нет, финансирование проекта полностью обеспечивается».В свою очередь руководство Объединенной судостроительной корпорации сообщало, что планирует начать передачу заказчику военных кораблей с российскими энергоустановками в 2020 г.