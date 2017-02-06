ВМС США попрощались с «Энтерпрайзом»
Крупнейший авианосец USS Enterprise (CVN-65) завершил свою службу в американском флоте, 3 февраля на верфи «Newport News Shipbuilding» состоялась церемония окончательного вывода атомного корабля из эксплуатации, передает Warspot сообщение navyrecognition.com.
Авианосец был построен на верфи Newport News Shipbuilding (Вирджиния) в 1961 г. В состав флота он вошел в 1962 г и закончил службу в 2012-ом.
Изначально предполагалось построить 6 авианосцев этого типа, однако позже Пентагон отказался от создания кораблей из-за их высокой стоимости: Enterprise обошелся американскому бюджету в $ 541 млн.
В 2012 г корабль был выведен из состава ВМС. Из него планировали сделать музей, но от этой идеи пришлось отказаться – эксплуатационные расходы оказались неподъемными. В конце прошлого года был демонтирован последний атомный реактор авианосца, а в начале февраля 2017-го он был окончательно выведен из эксплуатации.
Сообщается, что корабль будет отбуксирован на предприятие «Puget Sound Naval Shipyard», где его распилят на металл.
USS Enterprise (CVN-65) – единственный в мире корабль, оснащенный более чем двумя атомными реакторами. На нем были установлены 8 реакторов типа A2W. Загруженного в них топлива хватало на 13-25 лет работы.
Авианосец был построен на верфи Newport News Shipbuilding (Вирджиния) в 1961 г. В состав флота он вошел в 1962 г и закончил службу в 2012-ом.
Изначально предполагалось построить 6 авианосцев этого типа, однако позже Пентагон отказался от создания кораблей из-за их высокой стоимости: Enterprise обошелся американскому бюджету в $ 541 млн.
В 2012 г корабль был выведен из состава ВМС. Из него планировали сделать музей, но от этой идеи пришлось отказаться – эксплуатационные расходы оказались неподъемными. В конце прошлого года был демонтирован последний атомный реактор авианосца, а в начале февраля 2017-го он был окончательно выведен из эксплуатации.
Сообщается, что корабль будет отбуксирован на предприятие «Puget Sound Naval Shipyard», где его распилят на металл.
USS Enterprise (CVN-65) – единственный в мире корабль, оснащенный более чем двумя атомными реакторами. На нем были установлены 8 реакторов типа A2W. Загруженного в них топлива хватало на 13-25 лет работы.
Использованы фотографии: navyrecognition.com