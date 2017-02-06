22:30 06 февраля

ВМС США попрощались с «Энтерпрайзом»

Крупнейший авианосец USS Enterprise (CVN-65) завершил свою службу в американском флоте, 3 февраля на верфи «Newport News Shipbuilding» состоялась церемония окончательного вывода атомного корабля из эксплуатации, передает Warspot сообщение navyrecognition.com.

ВМС США попрощались с «Энтерпрайзом»


Авианосец был построен на верфи Newport News Shipbuilding (Вирджиния) в 1961 г. В состав флота он вошел в 1962 г и закончил службу в 2012-ом.


Изначально предполагалось построить 6 авианосцев этого типа, однако позже Пентагон отказался от создания кораблей из-за их высокой стоимости: Enterprise обошелся американскому бюджету в $ 541 млн.

В 2012 г корабль был выведен из состава ВМС. Из него планировали сделать музей, но от этой идеи пришлось отказаться – эксплуатационные расходы оказались неподъемными. В конце прошлого года был демонтирован последний атомный реактор авианосца, а в начале февраля 2017-го он был окончательно выведен из эксплуатации.

Сообщается, что корабль будет отбуксирован на предприятие «Puget Sound Naval Shipyard», где его распилят на металл.

USS Enterprise (CVN-65) – единственный в мире корабль, оснащенный более чем двумя атомными реакторами. На нем были установлены 8 реакторов типа A2W. Загруженного в них топлива хватало на 13-25 лет работы.


Использованы фотографии: navyrecognition.com
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Комментарии 52
  1. Мар.Тира Сегодня, 15:23
    Продали бы Китаю?
    Мар.Тира
    1. demiurg Сегодня, 15:26
      Зачем он Китаю или Индии?
      Реакторы сняты. Катапульты при передаче 100% тоже снимут. Корпусу 48 лет.
      demiurg
      1. Штык Сегодня, 19:25
        Цитата: demiurg
        Корпусу 48 лет.

        Построен в 1961-м, а корпусу 48 лет? Где был 8 лет - ещё один "филадельфийский эксперимент" ? wassat
        Штык
        1. demiurg Сегодня, 20:10
          Ага, я оказывается тот еще математик:)) Спасибо hi
          demiurg
          1. Штык Сегодня, 20:12
            Цитата: demiurg
            га, я оказывается тот еще математик

            Ничего, бывает smile hi
            Штык
    2. Alex_59 Сегодня, 15:36
      Цитата: Мар.Тира
      Продали бы Китаю?

      От чего бы и не продать, когда еще 9 (или сколько там их точно?) моря бороздят. Не стыдно хлам Китаю продавать. Стыдно продавать то, что самим нужно.
      Alex_59
      1. Громобой Сегодня, 18:53
        Китай бы с руками оторвал(даже без реактора и "ободранный") для своих искусственных островов.
        Атолл Энтерпрайз,звучит)))
        Громобой
  2. Копчёный Сегодня, 15:25
    Могли бы и затопить, для дайверов. Жмоты.
    Копчёный
    1. tchoni Сегодня, 15:34
      У него от клотика до киля дайвер-любитель не донырнет
      tchoni
      1. Копчёный Сегодня, 16:02
        А профи значит не люди, да?! :)
        Копчёный
        1. tchoni Сегодня, 18:43
          А его как не положи - он 70 метров. На таких глубинах и профи не по кайфу
          tchoni
    2. Штык Сегодня, 20:23
      Цитата: Копчёный
      Могли бы и затопить, для дайверов. Жмоты.

      Топить тысячи тонн стали и цветмета? Лучше быть "жмотом", чем лохом ! wink
      Штык
    3. gladcu2 Сегодня, 21:12
      Копченый.


      В натуре, а рядом открыть страховую компанию по страховке дайверов.

      А рядом со страховой открыть компанию по спасению дайверов.

      А страховая компания по совместительству, будет продавать информацию о погибших драйверах, похоронным бюро.

      Ну и бордели рядом, для дайверов.

      Круговорот дайверов в природе.

      Ничего не производим, но всё тратим.
      gladcu2
  3. 210окв Сегодня, 15:25
    В строю полвека.Как бы мы не относились к заштатникам а флот у них вызывает уважение..
    210окв
    1. Удав КАА Сегодня, 22:19
      Цитата: 210окв
      Как бы мы не относились к заштатникам а флот у них вызывает уважение..

      "Энтерпрайз" вписал в историю флота несколько ярких страниц. В июле 1964г он во главе ОС-1 (таких же атомных кораблей атомного КР УРО «Лонг Бич», атомного ФР УРО «Бэйнбридж») щн вышел из Средиземного моря в кругосветный поход по плану операции «Морская орбита», которая была успешно завершена 3 октября.
      В ходе вьетнамской войны Энтерпрайз установил рекорд, подняв за сутки 165 самолетов.
      Удав КАА
  4. Greenwood Сегодня, 15:29
    Блин, переделать в паром и возить машины из Японии. wassat
    Greenwood
    1. Alex_59 Сегодня, 15:34
      Цитата: Greenwood
      Блин, переделать в паром и возить машины из Японии.

      С внедрением сертификации "Эра-Глонасс" - не актуально. Убито.
      Alex_59
      1. lis-ik Сегодня, 16:34
        Цитата: Alex_59
        Цитата: Greenwood
        Блин, переделать в паром и возить машины из Японии.

        С внедрением сертификации "Эра-Глонасс" - не актуально. Убито.

        Нашли вроде умные люди во Владивостоке выход, ввозят, как запчасти, стойку подпиливают и всё, готово. Хотя "эра-Глонасс", ещё тот развод. Связь только там, где берёт и сотовый, вот в этом правительство либералов видно во всём, лишь бы содрать деньги. Скоты одним словом.
        lis-ik
        1. Alex_59 Сегодня, 20:06
          Цитата: lis-ik
          Связь только там, где берёт и сотовый, вот в этом правительство либералов видно во всём, лишь бы содрать деньги.

          Это точно, развод красивый. Некоторая польза от этой бандуры может быть и есть, все таки покрытие сотовой связью вдоль основных трасс близко к 100%. Но я бы антенку фольгой обернул. А то вдруг они через пару лет по моему треку еще и штрафы начнут выписывать - видно ведь где я парковался, как быстро и где ехал. Сам такие железяки ставил на газельки для хозяев.
          Alex_59
    2. 210окв Сегодня, 15:37
      Там уже есть на чем возить..Сокурсник ходил начальником радиостанции на корабле бывшей АН СССР..Там таких было...Палубы срезали под "машиноносцы"
      Цитата: Greenwood
      Блин, переделать в паром и возить машины из Японии. wassat
      210окв
    3. Комментарий был удален.
  5. avt Сегодня, 15:30
    М-м-м-м да...Как ни крути , а это уже легенда кораблестроения ! Веха в Эпохе. Мысль не моя , сам услышал от весового человека - создание АПЛ и АВ есть высшее достижение и показатель высочайшего уровня государства , освоившего эти два типа кораблей . На сегодня пока это уровень только USA . Франки со своим хромым ,,Кром Де Голем" на вечной стоянке вечного ремонта , не дотягиваются. Хотя уровень свой держат выше чем сейчас у тех же бритых .
    avt
    1. demiurg Сегодня, 15:34
      Авианосец просто отдельный тип корабля, который не всем нужен. И отнюдь не показатель технологичности страны.
      Энтерпрайз эпохален, как никак первый атомный. Жалко его, могли продать на металлолом России, а мы бы посмотрели что с ним Гранит делает. lol
      demiurg
      1. avt Сегодня, 15:45
        Цитата: demiurg
        Авианосец просто отдельный тип корабля, который не всем нужен.

        laughing Ага , типа вот кто то построить не может ну и ,,не больно то и хотелось" bully
        Цитата: demiurg
        И отнюдь не показатель технологичности страны.

        Это именно что показатель ! Такого сгустка технологий ,причём разноплановых , включая уровень энергетики в таких замкнутых пространствах и создание парка разного типа палубных аэропланов под разные задачи, нет ни на одном типе кораблей. Даже наши ,,Орланы" , конечноуровень высокий , но чутка пониже , типа как принято + добавлять .Так что именно ПЛАРБ ( уточню предыдущий пост bully ) и атомный авианосец , на сегодня показатель высшего технологического уровня страны в кораблестроении в частности.
        avt
        1. demiurg Сегодня, 15:59
          Угу, а сколько заводов на планете производят электрогенераторы мощностью больше 500 мВт? А это нужно всем развитым странам, а не только США и Китаю.
          Лидерами в мире в области регулируемых приводов, в том числе и электрических являются немцы. И это гораздо важнее, чем разработка самолета с гаком или паровой/электромагнитной катапульты которая сама по себе это костыль.

          Ну и мое мнение про современные авианосцы (субъективное).
          В 40 года взлетная скорость самолета с авианосца была чуть больше ста км/ч. Посадочная 150 с небольшим. То есть, авианосец идущий на ветер со скоростью 25 узлов мог запускать самолеты без катапульты, и ему почти хватало палубы для посадки без финишеров. Даже сухопутные летчики, в случае нужды сажали сухопутные самолеты на авианосец.
          Нынче это выродилось во взлет с катапультой, посадкой с торможением на 6-7же. Фактически это стал экстрим. Авианосец стал из расходного корабля для войны оружием избранных.
          Вот когда создадут пару самолет и корабль, когда самолет с нормальной нагрузкой сможет взлетать сам, и садиться без шанса разнести половину самолетов стоящих на палубе, вот тогда это будет верх совершенства. А пока, это костыль на костыле, и костылем погоняет.
          demiurg
          1. jonhr Сегодня, 18:51
            ну почему-же так уныло. все помнят посадку с-130 на палубу авианосца
            jonhr
            1. demiurg Сегодня, 20:26
              Слишком рискованно. Сажали фактически летчики испытатели.
              На Глориес сажали обычные фронтовые Харрикейны. От нужды, но обычные пилоты сделали это.
              demiurg
        2. MoJloT Сегодня, 16:36
          Можем, если захотим, косвенное тому подтверждение
          MoJloT
    2. НЕКСУС Сегодня, 15:57
      Цитата: avt
      М-м-м-м да...Как ни крути , а это уже легенда кораблестроения ! Веха в Эпохе. Мысль не моя , сам услышал от весового человека - создание АПЛ и АВ есть высшее достижение и показатель высочайшего уровня государства , освоившего эти два типа кораблей

      Матрассы списывают и отправляют на заслуженный отдых авианосцы свои,а мы только думаем первый свой авианосец построить.Какая показательная ирония. При этом матрассы придерживаются преемственности-Энтерпрайз списали,Форда построили и доводят до ума. А наш Кузя как ходил в гордом одиночестве,так и ходить будет как минимум еще лет 20,а то и больше. И от этих мыслей становится грустно,тк запросы у нас великие,хотелки космического размера,а вот по факту уперлись в стену лбом и импортозамещаем все и вся.
      Хорошо,что не прос..ли полностью то свою школу боевого кораблестроения и ,как говориться на том спасибо. И тут не отставание,а огромная пропасть,через которую мы хотим перепрыгнуть.Только сил то пока маловато для такого прыжка.Да и найдутся ли эти силы в будущем большой вопрос.
      Конечно у матрассов не было ни 90-х,ни Меченных с Пьяницей,но ,утешая себя такими мыслями,легче почему-то не становится.
      Для себя я пришел к мысли ,что тогда,когда первый эсминец Лидер передадут флоту,начнется выздоровление нашей школы кораблестроения. Государство,которое способно строить боевые корабли первого ранга действительно может себя называть великой морской державой. А лозунгами да криками о нашем величии флот то современный и мощный не построить.
      НЕКСУС
      1. Пломbeer Сегодня, 21:10
        После похода в Сирию наш Кузя скорей всего через года 2 поедет в Северодвинск или в Питер,где его газотурбины распотрашат и выкинут. Кузе нужен хороший атомно-паровой двигло или на скромняк атомно-электроходную установку от АПЛ. А нормальный авианосец был построен в Николаеве и назывался от Варяг. Его хохлы после развала СССР пытались доделать,но ВПК больше не мог так работать как раньше-вот и стоял лет 15 гнил Варяг,пока им не заинтересовались китайцы. Китайцы ,кстати,его гнали год и не раз он чуть не тонул пока тащили его,да и сделан он был под палубные МИГ 29. Даже в клипах музыкальных он фигурирует и за основу там взята американская система запуска и посадки. А Кузя-это переходный был проект,хорошо,что хоть его успели умыкнуть у хохлов,а то и его они продали-бы.
        Пломbeer
        1. avt Сегодня, 21:19
          Цитата: Пломbeer
          . А нормальный авианосец был построен в Николаеве и назывался от Варяг.

          Учите матчасть, прежде чем что то озвучивать ! Начните с проекта 1143 и далее развитие его через точку последующих номеров , заложенных в Николаеве. Много чего узнаете про атомный советский авианосец недостроенный .
          avt
        2. НЕКСУС Сегодня, 22:24
          Цитата: Пломbeer
          А нормальный авианосец был построен в Николаеве и назывался от Варяг.

          Нет ,уважаемый...нормальный,чистокровный авианосец проекта 1143.7 был Ульяновск.Вот его на стапелях то и порезали на иголки.
          НЕКСУС
  6. Alex_59 Сегодня, 15:33
    Эпохальный, уникальный корабль. В 60-е годы у него еще надстройка другая была - очень футуристическая, представляю как он смотрелся в те годы - как космический корабль из будущего. На фоне коптящих небо "Форрестолов" и "Корал Си".
    Alex_59
    1. demiurg Сегодня, 20:16
      Не нужно нагонять на Мидуэй. Как по мне, после модернизации, обычная уродливая асимметрия авианосца на нём выглядела очень даже.

      demiurg
  7. Рабинович Сегодня, 15:36
    Вспомнился фильм "Водный мир" smile
    Рабинович
  8. Vitalson Сегодня, 15:38
    Ой ладно денег у них нет на создание музея. Совсем заэкономились. Ну у самих нет, приказали бы своим рабам из ЕС привезти дань за 12 лет, те бы не посмели ослушаться.
    Vitalson
  9. Vitalson Сегодня, 15:40
    Цитата: demiurg
    могли продать на металлолом России, а мы бы посмотрели что с ним Гранит делает.

    Э-э-э батенька, в таком случае это будет уже не просто мишень для гранитов, а бомба под командование всего ВМФ США. Шутка ли - продать символ мощи страны потенциальному противнику для развлекушек.
    Vitalson
  10. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:41
    Подарить бы укроине! lol Пускай разоряются полностью! lol
    Изгоняющий либероидов
  11. Рабинович Сегодня, 15:45
    Не плохо там жить можно было, элитные личные апартаменты. Переделать если его, как плавучий остров.
    Рабинович
  12. Горменгаст Сегодня, 15:56
    laughing Списали авианосец Энтерпрайз.

    Шаттл Энтерпрайз никогда не летал в космос (слишком тяжелый. laughing

    А мечтают о таком Энтерпрайзе.



    Скорее Дунай потечёт вспять и небо упадёт на землю, чем


    ам-ерасты куда-то полетят. am
    Горменгаст
    1. avt Сегодня, 16:42
      Цитата: Горменгаст
      Шаттл Энтерпрайз никогда не летал в космос (слишком тяжелый.

      wassat Ничего что шатл ,Энтерпрайз" был прототипом , созданным для испытаний атмосферных полётов и вообще не предназначался для вывода на околоземную орбиту ? Равно как и его советский аналог , которого покойный Волк облётывал : Правда наш поднимали с полосы установленными на нём внешними движками.
      avt
      1. Горменгаст Сегодня, 16:50
        А не надо присваивать звучные имена. laughing

        А вообще, Вы, конечно, правы. hi

        Только факт, что хваленая американская любознательность утрачена.

        Что есть космонавтика?

        Ответ - только в музеях, что у нас, что у американцев. am
        Горменгаст
        1. Громобой Сегодня, 19:02
          Космонавтика это побочная ветвь РВСН,но на стыке всех военно-прикладных наук.
          Если бы нам не понадобилось бы заиметь межконтинентальные ракеты,то и полёта Гагарина бы не было.
          Громобой
          1. Горменгаст Сегодня, 19:29
            Вот до тех пор, пока космонавтика останется отраслью РВСН не будет никакого освобождения от ресурсов России laughing
            Горменгаст
    2. Штык Сегодня, 19:35
      Цитата: Горменгаст
      Скорее Дунай потечёт вспять и небо упадёт на землю, чем
      ам-ерасты куда-то полетят.

      А они оказывается никуда и не летали ? laughing Круто! "Лунную аферу" точно переплюнул! laughing
      Штык
  13. tomket Сегодня, 16:20
    Кстати, а что означает в переводе "Энтерпрайз" ? Предприимчивый или что то другое?
    tomket
    1. lis-ik Сегодня, 16:43
      Традиция в США называть корабли "Энтерпарайз". начиная с первого французского, ещё в 1661 году.
      lis-ik
    2. Удав КАА Сегодня, 22:25
      Цитата: tomket
      а что означает в переводе "Энтерпрайз" ? Предприимчивый или что то другое?

      Смелость; инициатива -- один из вариантов перевода...
      Есть еще вариант: «Дерзновенный»!
      Удав КАА
  14. andrewkor Сегодня, 19:28
    Прощай ,дедушка ,символ морской мощи США!!
    andrewkor
  15. Старый26 Сегодня, 19:33
    Цитата: demiurg
    Реакторы сняты. Катапульты при передаче 100% тоже снимут. Корпусу 48 лет.

    Он был спущен на воду в сентябре 1960 года. Корпусу более 56 лет.

    Цитата: avt
    М-м-м-м да...Как ни крути , а это уже легенда кораблестроения ! Веха в Эпохе.

    Это точно. В школьные годы было две книги: "Вооружение армии и флотов империалистических государств" от 1957/58 года и "Вооружение армии и флотов капиталистических государств" 1967 года. В первом еще не было, во втором уже был и атомный "Энтерпрайз" и "Лонг Бич"

    Цитата: demiurg
    Энтерпрайз эпохален, как никак первый атомный. Жалко его, могли продать на металлолом России, а мы бы посмотрели что с ним Гранит делает.

    А как бы вы посмотрели бы на предложение продать на метал в США наш атомный "Киров". А американцы бы посмотрели, чтобы с ним сделали бы "гарпуны" и "Томагавки"? Как предложение?

    Цитата: Горменгаст
    Шаттл Энтерпрайз никогда не летал в космос (слишком тяжелый.

    А куда летал наш БТС-002?
    Старый26
    1. demiurg Сегодня, 20:19
      "Вооружение армии и флотов капиталистических государств" 1967 года.


      Книжица в зеленом переплете, вместо фото кораблей силуэты?
      demiurg
      1. Пломbeer Сегодня, 21:17
        Больше напоминает книжку из секретки с 2 грифами где о них такие подробности насмотрелся-что многие троли и не знают,когда говорят как наши Кировы с легкостью такие авианосцы обуют.У них под палубой и томагавки2 есть и полное противолодочное вооружение и т.д. т .п.
        Пломbeer
  16. Холуай Сегодня, 21:54
    Легендарный Корабль...у меня есть его снимок сделанный Советским фотоаппаратом Смена-8м
    Холуай

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