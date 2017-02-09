«Североморск» прибыл на военно-морские учения в Пакистан
Как сообщает РИА Новости, большой противолодочный корабль российского Северного флота "Североморск" из оманского порта Салала прибыл в Пакистан, где намерен принять участие в международных военно-морских учениях "Аман-2017", начало которых запланировано на 10 февраля. Походом руководит начальник штаба соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота Станислав Варик.
Учения, которые проведут восемь стран (включая США, Великобританию, Китай, Пакистан, Турцию) под девизом "Вместе за мир", посвящены борьбе с пиратством и защите маршрутов международной торговли. Они будут проводиться в акватории Аравийского моря и на базе военно-морских сил Пакистана в порту Карачи.
"Североморск" 15 октября 2016 года вышел в районы северо-восточной Атлантики и Средиземного моря в составе корабельной ударной группы Северного флота во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером "Петр Великий" и тяжелым авианосным крейсером "Адмирал Кузнецов" для выполнения задач по борьбе с международным терроризмом в Сирии. В рамках группы корабль обеспечивал её боевую устойчивость. В ходе данной службы экипаж "Североморска" отработал несколько десятков внутрикорабельных учений — от борьбы за живучесть на ходу и стоянке до учений по противовоздушной и противолодочной обороны с применением палубной авиации; успешно выполнил поиск подводных лодок в Средиземном море.
Учения, которые проведут восемь стран (включая США, Великобританию, Китай, Пакистан, Турцию) под девизом "Вместе за мир", посвящены борьбе с пиратством и защите маршрутов международной торговли. Они будут проводиться в акватории Аравийского моря и на базе военно-морских сил Пакистана в порту Карачи.
"Североморск" 15 октября 2016 года вышел в районы северо-восточной Атлантики и Средиземного моря в составе корабельной ударной группы Северного флота во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером "Петр Великий" и тяжелым авианосным крейсером "Адмирал Кузнецов" для выполнения задач по борьбе с международным терроризмом в Сирии. В рамках группы корабль обеспечивал её боевую устойчивость. В ходе данной службы экипаж "Североморска" отработал несколько десятков внутрикорабельных учений — от борьбы за живучесть на ходу и стоянке до учений по противовоздушной и противолодочной обороны с применением палубной авиации; успешно выполнил поиск подводных лодок в Средиземном море.