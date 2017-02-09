ВМФ разработает новые подходы к применению авианосных сил по итогам похода «Адмирала Кузнецова»
Новая тактика в применении авианосных групп российского флота будет сформирована по итогам похода «Адмирала Кузнецова» в Сирию, передает Интерфакс-АВН заявление главкома ВМФ Владимира Королева.
Он подчеркнул, что командование флота проанализирует все положительные моменты, которые были отработаны в походе.
По его словам, командование подкорректирует «некоторые планы применения сил, включая и тактический уровень конкретных кораблей и групп».
«Мы внесем коррективы в наши программы обучения в военно-морских образовательных учреждениях, начиная от наших училищ и колледжей – даже, может быть, Нахимовского училища и Военно-морской академии, наших институтов», – отметил главком.
Тактика действия, которая была использована в процессе похода, также будет нами проанализирована. Будут подготовлены новые подходы к применению авианосных сил в различных районах мирового океана,сказал Королев.
Он подчеркнул, что командование флота проанализирует все положительные моменты, которые были отработаны в походе.
Каждый последующий выход корабля в море – это анализ, и анализируем мы не только нахождение корабля в море, но и вопросы заблаговременной подготовки к выходу, а также процесс применения корабля. Это касается и палубной авиации, кораблей и судов авианосной группы,добавил Королев.
По его словам, командование подкорректирует «некоторые планы применения сил, включая и тактический уровень конкретных кораблей и групп».
«Мы внесем коррективы в наши программы обучения в военно-морских образовательных учреждениях, начиная от наших училищ и колледжей – даже, может быть, Нахимовского училища и Военно-морской академии, наших институтов», – отметил главком.
Использованы фотографии: Лев Федосеев/ТАСС