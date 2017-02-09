15:21 09 февраля

ВМФ разработает новые подходы к применению авианосных сил по итогам похода «Адмирала Кузнецова»

Новая тактика в применении авианосных групп российского флота будет сформирована по итогам похода «Адмирала Кузнецова» в Сирию, передает Интерфакс-АВН заявление главкома ВМФ Владимира Королева.

ВМФ разработает новые подходы к применению авианосных сил по итогам похода «Адмирала Кузнецова»


Тактика действия, которая была использована в процессе похода, также будет нами проанализирована. Будут подготовлены новые подходы к применению авианосных сил в различных районах мирового океана,
сказал Королев.


Он подчеркнул, что командование флота проанализирует все положительные моменты, которые были отработаны в походе.

Каждый последующий выход корабля в море – это анализ, и анализируем мы не только нахождение корабля в море, но и вопросы заблаговременной подготовки к выходу, а также процесс применения корабля. Это касается и палубной авиации, кораблей и судов авианосной группы,
добавил Королев.

По его словам, командование подкорректирует «некоторые планы применения сил, включая и тактический уровень конкретных кораблей и групп».

«Мы внесем коррективы в наши программы обучения в военно-морских образовательных учреждениях, начиная от наших училищ и колледжей – даже, может быть, Нахимовского училища и Военно-морской академии, наших институтов», – отметил главком.

Использованы фотографии: Лев Федосеев/ТАСС
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 13
  1. Мар.Тира Сегодня, 14:35
    И прежде всего противодействие наглым провокациям НАТОвских кораблей!
    Мар.Тира
    1. Громобой Сегодня, 14:38
      Прежде всего в ремонт надо загонять,а то и модернизацию.Чтоб было чем противодействовать.
      Громобой
      1. iouris Сегодня, 14:55
        Этот объект не требует модернизации. Ремонт - другое дело.
        iouris
        1. Громобой Сегодня, 15:09
          Неужели за почти 30 лет ничего не устарело и не требует обновления?
          Громобой
  2. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 14:36
    Чего тут корректировать?НАТО и так обделалось от одного вида "Адмирала Кузнецова"...
    КИБЕРНИНДЗЯ
    1. vadsonen Сегодня, 14:47
      Это врядли, учитывая, что Средиземное море кишит натовскими кораблями.
      vadsonen
      1. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 14:53
        Ну да...Только чем они могут напугать,своим присутствием?
        КИБЕРНИНДЗЯ
    2. Андрей из Челябинска Сегодня, 14:53
      Цитата: КИБЕРНИНДЗЯ
      НАТО и так обделалось от одного вида "Адмирала Кузнецова"...

      fool
      Даже комментировать нечего
      Андрей из Челябинска
  3. 210окв Сегодня, 14:41
    Авианосные группы?Их есть у нас?Есть надежда что когда нибудь будут..
    210окв
  4. raid14 Сегодня, 14:45
    Логистику снабжения набо прорабатывать, искать дружественные страны с развитыми портами и инфраструктурой, или корабли снабжения будем вечно в конвое таскать.
    raid14
    1. san4es Сегодня, 15:13
      ...Век живит - век учись....(а корабли снабжения тоже хотят в море - там веселее и ракушками меньше обрастёшь )
      san4es
  5. Андрей из Челябинска Сегодня, 14:52
    Ну что ж - сам факт того, что главком желает вносить изменения не только в текущую службу флота, но и в программы обучения говорит о том, что наши моряки желают видеть в составе ВМФ РФ авианосцы.
    А осмысление опыта и новые подходы очевидно нужны - для того Кузнецов в поход и ходил
    Андрей из Челябинска
  6. Комментарий был удален.
  7. Jovanni Сегодня, 15:06
    Он подчеркнул, что командование флота проанализирует все положительные моменты, которые были отработаны в походе.

    А отрицательные? Или хрен с ними, с самолетами... Лётчики то, живы!
    Jovanni

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня