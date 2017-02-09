ВМФ разработает новые подходы к применению авианосных сил по итогам похода «Адмирала Кузнецова»

Тактика действия, которая была использована в процессе похода, также будет нами проанализирована. Будут подготовлены новые подходы к применению авианосных сил в различных районах мирового океана,

Каждый последующий выход корабля в море – это анализ, и анализируем мы не только нахождение корабля в море, но и вопросы заблаговременной подготовки к выходу, а также процесс применения корабля. Это касается и палубной авиации, кораблей и судов авианосной группы,