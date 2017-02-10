В Средиземном море боеприпасы на крейсер «Адмирал Кузнецов» доставлял плавучий кран
Для операции в Сирии ВМФ РФ задействовал самоходный плавучий кран (СПК), представляющий собой понтон с двигателем, системой управления и грузоподъемными кранами, сообщают Известия.
«Плавкран работает на расстоянии около 40 км от берега, и только когда нет ветра и волн. Но в Средиземном море СПК-46150, входящий в состав Черноморского флота, впервые действовал в открытом море в сложных погодных условиях. Он перегружал боеприпасы и продовольствие на крейсер "Петр Великий" и авианосец "Адмирал Кузнецов"», – пишет газета со ссылкой на штаб Черноморского флота.
Формально СПК базировался в Тартусе, но все грузовые работы проводил в открытом море. К настоящему времени плавкран уже вернулся в Севастополь.
СПК-46150 передан флоту в октябре 2016-го, входит в состав 205-го отряда обеспечения ЧФ. «Его водоизмещение всего 2 тыс. т, а длина 52 м. Скорость СПК – 6 узлов (11 км/ч), а дальность плавания – 3500 миль. СПК оснащен современными системами навигации и картографии и компьютерной балансировки грузов во время плавания и погрузочных работ», – рассказали собеседники.
Научный редактор журнала «Экспорт вооружения» Михаил Барабанов:
По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, «экипаж плавкрана выполнил уникальную операцию, совершив морской переход на тысячи миль и несколько месяцев перегружая тяжелый негабаритный и взрывоопасный груз – ведь плавкран предназначен для решения задач обеспечения на акватории флотского пункта базирования, а не для переходов на серьезные расстояния».
«Плавкран работает на расстоянии около 40 км от берега, и только когда нет ветра и волн. Но в Средиземном море СПК-46150, входящий в состав Черноморского флота, впервые действовал в открытом море в сложных погодных условиях. Он перегружал боеприпасы и продовольствие на крейсер "Петр Великий" и авианосец "Адмирал Кузнецов"», – пишет газета со ссылкой на штаб Черноморского флота.
Формально СПК базировался в Тартусе, но все грузовые работы проводил в открытом море. К настоящему времени плавкран уже вернулся в Севастополь.
СПК-46150 передан флоту в октябре 2016-го, входит в состав 205-го отряда обеспечения ЧФ. «Его водоизмещение всего 2 тыс. т, а длина 52 м. Скорость СПК – 6 узлов (11 км/ч), а дальность плавания – 3500 миль. СПК оснащен современными системами навигации и картографии и компьютерной балансировки грузов во время плавания и погрузочных работ», – рассказали собеседники.
Научный редактор журнала «Экспорт вооружения» Михаил Барабанов:
Несмотря на свое "строительное" название, СПК традиционно используются в ВМФ именно для перегрузки на корабли вооружения и грузов. Вероятнее всего, во время боевой службы российские корабли получали грузы, находясь на так называемых горшковских точках у берегов Египта.
По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, «экипаж плавкрана выполнил уникальную операцию, совершив морской переход на тысячи миль и несколько месяцев перегружая тяжелый негабаритный и взрывоопасный груз – ведь плавкран предназначен для решения задач обеспечения на акватории флотского пункта базирования, а не для переходов на серьезные расстояния».
Решение с СПК было достаточно оригинальным, но между тем продуманным. С учетом того, что самолеты с "Кузнецова" совершили более 400 вылетов, можно утверждать, что СПК работал очень интенсивно. К сожалению, пока у ВМФ России нет универсальных транспортов снабжения, которые есть во многих флотах стран мира. Эти суда предназначены для всех видов обеспечения флотских отрядов в морской зоне,сказал он.
Использованы фотографии: http://alex-tmpfm.livejournal.com