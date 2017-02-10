В Средиземном море боеприпасы на крейсер «Адмирал Кузнецов» доставлял плавучий кран

Несмотря на свое "строительное" название, СПК традиционно используются в ВМФ именно для перегрузки на корабли вооружения и грузов. Вероятнее всего, во время боевой службы российские корабли получали грузы, находясь на так называемых горшковских точках у берегов Египта.

Решение с СПК было достаточно оригинальным, но между тем продуманным. С учетом того, что самолеты с "Кузнецова" совершили более 400 вылетов, можно утверждать, что СПК работал очень интенсивно. К сожалению, пока у ВМФ России нет универсальных транспортов снабжения, которые есть во многих флотах стран мира. Эти суда предназначены для всех видов обеспечения флотских отрядов в морской зоне,