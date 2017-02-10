12:20 10 февраля

В Средиземном море боеприпасы на крейсер «Адмирал Кузнецов» доставлял плавучий кран

Для операции в Сирии ВМФ РФ задействовал самоходный плавучий кран (СПК), представляющий собой понтон с двигателем, системой управления и грузоподъемными кранами, сообщают Известия.



«Плавкран работает на расстоянии около 40 км от берега, и только когда нет ветра и волн. Но в Средиземном море СПК-46150, входящий в состав Черноморского флота, впервые действовал в открытом море в сложных погодных условиях. Он перегружал боеприпасы и продовольствие на крейсер "Петр Великий" и авианосец "Адмирал Кузнецов"», – пишет газета со ссылкой на штаб Черноморского флота.


Формально СПК базировался в Тартусе, но все грузовые работы проводил в открытом море. К настоящему времени плавкран уже вернулся в Севастополь.

СПК-46150 передан флоту в октябре 2016-го, входит в состав 205-го отряда обеспечения ЧФ. «Его водоизмещение всего 2 тыс. т, а длина 52 м. Скорость СПК – 6 узлов (11 км/ч), а дальность плавания – 3500 миль. СПК оснащен современными системами навигации и картографии и компьютерной балансировки грузов во время плавания и погрузочных работ», – рассказали собеседники.

Научный редактор журнала «Экспорт вооружения» Михаил Барабанов:
Несмотря на свое "строительное" название, СПК традиционно используются в ВМФ именно для перегрузки на корабли вооружения и грузов. Вероятнее всего, во время боевой службы российские корабли получали грузы, находясь на так называемых горшковских точках у берегов Египта.


По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, «экипаж плавкрана выполнил уникальную операцию, совершив морской переход на тысячи миль и несколько месяцев перегружая тяжелый негабаритный и взрывоопасный груз – ведь плавкран предназначен для решения задач обеспечения на акватории флотского пункта базирования, а не для переходов на серьезные расстояния».

Решение с СПК было достаточно оригинальным, но между тем продуманным. С учетом того, что самолеты с "Кузнецова" совершили более 400 вылетов, можно утверждать, что СПК работал очень интенсивно. К сожалению, пока у ВМФ России нет универсальных транспортов снабжения, которые есть во многих флотах стран мира. Эти суда предназначены для всех видов обеспечения флотских отрядов в морской зоне,
сказал он.

Использованы фотографии: http://alex-tmpfm.livejournal.com
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Комментарии 17
  1. Alexey RA Сегодня, 11:07
    По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, «экипаж плавкрана выполнил уникальную операцию, совершив морской переход на тысячи миль и несколько месяцев перегружая тяжелый негабаритный и взрывоопасный груз – ведь плавкран предназначен для решения задач обеспечения на акватории флотского пункта базирования, а не для переходов на серьезные расстояния».

    Вообще-то, дальние переходы для этих плавкранов не являются чем-то из ряда вон выходящим. Три таких же СПК пр. 02690 совершили переход Питер-Мурманск-Дальний Восток (один во Владивосток, два - в Вилючинск).
    Alexey RA
    1. антивирус Сегодня, 12:06
      и волнение при работе стрелы какое допускается?
      антивирус
  2. Мар.Тира Сегодня, 11:16
    Вот и эту проблему придётся решать при планировании подобных операций для АУГ..
    Мар.Тира
    1. антивирус Сегодня, 12:05
      Мистрали нужны?
      антивирус
  3. рюрикович Сегодня, 11:21
    Гм what Прикрываем подвигами собственную некомпетентность при планировании и строительстве флота? Вопрос - есть ли в составе флота суда снабжения(плавбазы), способные в дальних походах осуществлять дозаправку и пополнение припасами сопровождаемых судов?
    Если нет - то почему?
    Если есть - то почему не используются?
    Такой материал поднимает много вопросов request
    рюрикович
    1. Alexey RA Сегодня, 11:43
      Цитата: рюрикович
      Вопрос - есть ли в составе флота суда снабжения(плавбазы), способные в дальних походах осуществлять дозаправку и пополнение припасами сопровождаемых судов?

      Дык... по идее, перегрузкой должно было бы заниматься судно тылового обеспечения типа того же "Эльбруса" с его парой 50-тонных кранов (по бюрократически-экономическим причинам сие судно записали в буксиры - с его-то водоизмещением в 9 тысяч тонн belay ).

      Но "Северная Верфь" все сроки сдачи "Эльбруса" сорвала, затянув сдачу на два с лишним года. В результате:
      Согласно вновь утвержденному графику ВМФ получит "Эльбрус" в марте 2017 года.
      Alexey RA
      1. рюрикович Сегодня, 12:09
        Цитата: Alexey RA
        по бюрократически-экономическим причинам сие судно записали в буксиры - с его-то водоизмещением в 9 тысяч тонн belay

        Ну это я за проблему не считаю - японцы в эсминцы записали авианосцы в 250 метров длиной и 25 000т. водоизмещения. Смысл в том, что доколе мы будем смекалкой и подвигами решать вполне насущные проблемы обеспечения? Суда тылового обеспечения на базах - это хорошо. А в море?
        рюрикович
    2. антивирус Сегодня, 12:13
      а плав базы рыбные( рыб цехи) -один класс с ВМФ? и их тоже нет, для подачи трески и др к столу. все пропили в 90 -е гг?
      антивирус
      1. рюрикович Сегодня, 12:20
        Цитата: антивирус
        а плав базы рыбные( рыб цехи) -один класс с ВМФ

        Плавбаза рыбная - это,по сути, завод по переработке рыбы в море. Плавбаза ВМФ - это судно снабжения, способное в море пополнять запасы топлива,провизии,боеприпасов сопровождаемых кораблей,осуществлять тех помощь при ремонтах hi
        рюрикович
  4. Sirocco Сегодня, 11:22
    Потерянные самолеты, достали, или уничтожили?
    Sirocco
  5. demiurg Сегодня, 11:22
    А нормальные корабли снабжения не судьба построить?
    demiurg
    1. Alexey RA Сегодня, 11:50
      Цитата: demiurg
      А нормальные корабли снабжения не судьба построить?

      Дык... строят. И срывают сроки сдачи. Недавно была информация, что заказ на третий "Эльбрус" будет передан с "Северной верфи" на "Янтарь".
      Alexey RA
  6. BAI Сегодня, 11:39
    Хорошо, что не утопили, как кран при строительстве Керченского моста (с человеческими жертвами).
    BAI
  7. loginovich Сегодня, 11:51
    В Средиземном море боеприпасы на крейсер «Адмирал Кузнецов» доставлял плавучий кран

    Он перегружал боеприпасы и продовольствие на крейсер "Петр Великий" и авианосец "Адмирал Кузнецов"», – пишет газета со ссылкой на штаб Черноморского флота.

    По куда статью не прочел думал глаголы перегружал и доставлял по смыслу разные. Закончу классиком "де билы бл....'
    loginovich
    1. антивирус Сегодня, 12:19
      Он уже "живой классик"?
      антивирус
  8. dubowitskij.vick Сегодня, 12:00
    Цитата: рюрикович
    Гм what Прикрываем подвигами собственную некомпетентность при планировании и строительстве флота? Вопрос - есть ли в составе флота суда снабжения(плавбазы), способные в дальних походах осуществлять дозаправку и пополнение припасами сопровождаемых судов?
    Если нет - то почему?
    Если есть - то почему не используются?
    Такой материал поднимает много вопросов request

    Вначале покупают корову, и после этого- подойник.
    dubowitskij.vick
  9. Слон Сегодня, 12:10
    Подобной доставкой должны заниматься специальные суда, как у наших "друзей" -
    https://topwar.ru/108909-vms-ssha-zavershili-ispy
    taniya-bystrohodnogo-transporta.html
    Слон

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