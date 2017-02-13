13:03 13 февраля

Крейсер «Варяг» провёл боевые стрельбы из артиллерийского вооружения

Флагман Тихоокеанского флота крейсер «Варяг» провел артиллерийский стрельбы по береговым, надводным и воздушным целям в акватории залива Петра Великого, передает ТАСС сообщение представителя флота Владимира Матвеева.



В соответствии с планом боевой подготовки флота в полигоне, расположенном в акватории залива Петра Великого, корабль успешно выполнил комплекс артиллерийских стрельб из артиллерийских комплексов АК-130 и АК-630 по береговым мишеням, буксируемому морскому щиту и светящей авиабомбе САБ-250, имитирующим огневые точки, надводный корабль и средства воздушного нападения условного противника,
рассказал Матвеев.


По его словам, «стрельбы проводились на различных дальностях в условиях сложной помеховой обстановки».

Помимо стрельб, моряки крейсера вместе с вертолетом Ка-27 отработали противолодочную оборону.

Кроме того, был проведен ряд тренировок, «в том числе по радиоэлектронной борьбе, радиационной, химической и биологической защите, борьбе за живучесть», добавил Матвеев.

Использованы фотографии: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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Комментарии 4
  1. Machete Сегодня, 12:24
    С носовой башни стреляли?
    Зачем писать про каждый чих на кораблях?
    Machete
  2. kolkulon Сегодня, 12:29
    Подскажите.Ему чтоб дать залп ракетой нужно разворачиваться в сторону цели носом?
    kolkulon
    1. Machete Сегодня, 12:42
      Нет. Там же координаты забиваются. Вылетает вперёд, а потом уже идёт на точку.
      Machete
  3. Дамир Сегодня, 12:55
    после "Устинова" кажется "Москва" на ремонт встает???? а "Варяг" получается в ремонт только лет через 5 пойдет...
    Дамир

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