Крейсер «Варяг» провёл боевые стрельбы из артиллерийского вооружения

В соответствии с планом боевой подготовки флота в полигоне, расположенном в акватории залива Петра Великого, корабль успешно выполнил комплекс артиллерийских стрельб из артиллерийских комплексов АК-130 и АК-630 по береговым мишеням, буксируемому морскому щиту и светящей авиабомбе САБ-250, имитирующим огневые точки, надводный корабль и средства воздушного нападения условного противника,

Флагман Тихоокеанского флота крейсер «Варяг» провел артиллерийский стрельбы по береговым, надводным и воздушным целям в акватории залива Петра Великого, передает ТАСС сообщение представителя флота Владимира Матвеева.рассказал Матвеев.По его словам, «стрельбы проводились на различных дальностях в условиях сложной помеховой обстановки».Помимо стрельб, моряки крейсера вместе с вертолетом Ка-27 отработали противолодочную оборону.Кроме того, был проведен ряд тренировок, «в том числе по радиоэлектронной борьбе, радиационной, химической и биологической защите, борьбе за живучесть», добавил Матвеев.