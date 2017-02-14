Северный флот списал всех «срочников» на берег

Старшина контрактной службы – это совсем другой уровень мотивации и подготовки военнослужащего. В последнее время увеличилось количество и продолжительность боевых выходов кораблей в море. На флот пришла совершенно новая, высокотехнологичная техника, обслуживать которую должны профессионалы. Поэтому логично, что нам нужны люди, служащие не один год, а минимум 5–7 лет. На флоте сегодня создали не только систему привлечения контрактников, но и систему стимулирования, чтобы они как можно дольше выполняли свои обязанности в составах экипажей кораблей и подводных лодок. Я говорю о надбавках к денежному довольствию, возможности получения бесплатного высшего образования и собственной квартиры,

Военнослужащие по призыву больше не будут проходить службу на боевых кораблях и подводных лодках, начиная с весеннего призыва, сообщают Известия со ссылкой на командование Северного флота.Как рассказали в штабе СФ, «начиная с нынешнего года все должности на кораблях и подводных лодках комплектуются исключительно военнослужащими, проходящими военную службу по контракту. Поэтому призывников направят только в части береговых войск Северного флота: мотострелковые бригады и бригады морской пехоты». «Срочники» также пополнят состав наземного персонала авиационных эскадрилий, полков, и дивизии ПВО.В штабе отметили, что уже осенью 2016-го комиссия флота, отвечающая за отбор военнослужащих для службы в плавсоставе и на Крайнем Севере, практически не распределяла новобранцев на корабли и подлодки.По словам бывшего замглавкома ВМФ адмирала Игоря Касатонова, «переход к комплектованию контрактниками экипажей кораблей начался еще при предыдущем министре обороны, при Сергее Шойгу этот показатель достиг 100%».рассказал Касатонов.Но проблема не только в необходимости комплектации экипажей – с увеличением количества дальних походов командование столкнулось и с серьезными организационными проблемами.– пояснила секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова.