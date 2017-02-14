18:10 14 февраля

Северный флот списал всех «срочников» на берег

Военнослужащие по призыву больше не будут проходить службу на боевых кораблях и подводных лодках, начиная с весеннего призыва, сообщают Известия со ссылкой на командование Северного флота.

Северный флот списал всех «срочников» на берег


Как рассказали в штабе СФ, «начиная с нынешнего года все должности на кораблях и подводных лодках комплектуются исключительно военнослужащими, проходящими военную службу по контракту. Поэтому призывников направят только в части береговых войск Северного флота: мотострелковые бригады и бригады морской пехоты». «Срочники» также пополнят состав наземного персонала авиационных эскадрилий, полков, и дивизии ПВО.


В штабе отметили, что уже осенью 2016-го комиссия флота, отвечающая за отбор военнослужащих для службы в плавсоставе и на Крайнем Севере, практически не распределяла новобранцев на корабли и подлодки.

По словам бывшего замглавкома ВМФ адмирала Игоря Касатонова, «переход к комплектованию контрактниками экипажей кораблей начался еще при предыдущем министре обороны, при Сергее Шойгу этот показатель достиг 100%».

Старшина контрактной службы – это совсем другой уровень мотивации и подготовки военнослужащего. В последнее время увеличилось количество и продолжительность боевых выходов кораблей в море. На флот пришла совершенно новая, высокотехнологичная техника, обслуживать которую должны профессионалы. Поэтому логично, что нам нужны люди, служащие не один год, а минимум 5–7 лет. На флоте сегодня создали не только систему привлечения контрактников, но и систему стимулирования, чтобы они как можно дольше выполняли свои обязанности в составах экипажей кораблей и подводных лодок. Я говорю о надбавках к денежному довольствию, возможности получения бесплатного высшего образования и собственной квартиры,
рассказал Касатонов.

Но проблема не только в необходимости комплектации экипажей – с увеличением количества дальних походов командование столкнулось и с серьезными организационными проблемами.

«Уходит корабль к берегам Сирии, а на нем ребята-призывники. У матроса закончился срок службы. Командировочные, как контрактникам, ему не выплачивают. Ведь считается, что он несет службу на территории России», – пояснила секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова.

Использованы фотографии: http://severpost.ru
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Комментарии 78
  1. МЮД Сегодня, 12:02
    По моему, это не правильно.
    МЮД
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:06
      Цитата: МЮД
      По моему, это не правильно.

      Всё правильно . Экипажи должны быть профессиональные . Срочник побывает в боевом походе , а потом уйдёт на дембель . На его место придёт салабон , не имеющий никакого опыта и снова его учи . А контрактник останется , да ещё и других чему-то научит .
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 12:14
        Техника настолько сложная , что года три надо только готовить специалиста , поэтому очень правильный подход.
        cniza
        1. МПК105 Сегодня, 12:23
          Да ну-я в БЧ-2 был,так нас за пару месяцев научили при пушках стоять,а через полгода мы с БЧ-3 могли заменить друг друга на любом БП наших боевых частей...Научить недолго-до сих пор вымпел храню-Лучшая боевая часть соединения.
          МПК105
          1. JD1979 Сегодня, 13:10
            Ну да, а ну как придет срочник(и), а через неделю, внезапно, боевой поход. И кого он(и) там назаменяют и что исполнят на посту? Когда не ходили никуда годами, это проблемы особой не создавало, а сейчас необученые срочники могут стоить корабля со всем ЛС.
            JD1979
            1. МПК105 Сегодня, 13:20
              Не забывайте,там кроме пришедшего срочника полно народу-будет кому воевать натовцев.Офицеры,мичмана,старший призыв...И ходили мы,на второй же день первый выход в Море был у нас...
              МПК105
      2. Zoldat_A Сегодня, 12:14
        Цитата: bouncyhunter
        Срочник побывает в боевом походе , а потом уйдёт на дембель . На его место придёт салабон , не имеющий никакого опыта и снова его учи .

        Это если служить год. А если как раньше - три, то и срочники нормально служат. А чему можно за год научиться? Строем в столовую ходить?
        Zoldat_A
      3. vovanpain Сегодня, 12:15
        Цитата: bouncyhunter
        Всё правильно . Экипажи должны быть профессиональные . Срочник побывает в боевом походе , а потом уйдёт на дембель . На его место придёт салабон , не имеющий никакого опыта и снова его учи . А контрактник останется ,

        Да хрен его знает,что лучше,некоторые срочники и на контракт ведь остаются,и матчасть знакома и экипаж,но и за год многие только в тему вьезжать начинают и домой отправляются,вот и фиг его знает. request
        Командировочные, как контрактникам, ему не выплачивают. Ведь считается, что он несет службу на территории России», – пояснила секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова.

        Определись,что важнее то-командировочные или мужчина.
        vovanpain
        1. Айрателинсион Сегодня, 12:51
          Какая странная постановка вопроса! Мужчине денег не шибко надо?
          Айрателинсион
      4. МЮД Сегодня, 12:17
        Прежде, чем стать контрактником, человек должен понять готов ли он им стать. Минимальные представления об этом , минимальные навыки и обычаи дает срочная служба.
        МЮД
        1. lis-ik Сегодня, 14:55
          Цитата: МЮД
          Прежде, чем стать контрактником, человек должен понять готов ли он им стать. Минимальные представления об этом , минимальные навыки и обычаи дает срочная служба.

          Дело ещё и в другом, если срочник прослужит в "обслуге", то нафиг ему потом контракт заключать?
          lis-ik
      5. Cветлейший Сегодня, 12:57
        Цитата: bouncyhunter
        Всё правильно

        Ничего тут правильного нету, правильней было бы сделать срок срочной 3 года.
        Cветлейший
        1. Per se. Сегодня, 13:30
          Цитата: Cветлейший
          правильней было бы сделать срок срочной 3 года
          Три года, и для всех без исключения, как долг по Коституции. Можешь и хочешь, идёшь по отбору в армию и на флот, не можешь (не хочешь), отрабатываешь в фонд обороны страны (как, по принципу, - "Всё для фронта, всё для победы!"). Во время войны страну обороняют все, одни на фронте, другие в тылу, для фронта. Этот принцип и надо закладывать в службу по призыву, где свой долг Отечеству должны отдать все, как "белобилетники", так и девушки, каждый там, где может и годиться. Три года для реальной службы (армия, флот), со льготами и бонусами, три-пять лет в случае "тыловой службы", для отработки в фонд армии. Это и воспитание-мотивацию создаст, позволит смену для резерва готовить, и даст экономию средств в военном бюджете. Ну, а контрактники, где без них никак, никуда не денутся, оставьте их для спецов и элитных подразделений. В чём проблема такой схемы, всё это решаемо на благо страны.
          Per se.
          1. Айрателинсион Сегодня, 14:48
            Как бы вам по деликатнее сказать то... шли бы вы далече, милитаристы самодельные, с такими грандиозными планами. Надо жить и развиваться, а не делать из страны военный лагерь.
            Айрателинсион
        2. commbatant Сегодня, 14:24
          Цитата: Cветлейший
          Цитата: bouncyhunter
          Всё правильно

          Ничего тут правильного нету, правильней было бы сделать срок срочной 3 года.


          так и сделают уважаемый (только в угрожаемый период) как в 39-м и армия станет 3-х миллионная
          commbatant
        3. тундряк Сегодня, 15:08
          В моё время , мои одногодки попав на флот из кожи лезли чтоб попасть на корабль, а не на берегу три года ошиваться . Год даже в армии мало а тут флот, вот ведь слюни то пораспускали. Служили же раньше и всё нормально было. А через три года срочник сам поймёт, нужен ли ему и он флоту. Контрактников то где набирать будут, чё т я не пойму. С берега , а он выучится поймёт что это не его после первого контр, на берег не затрано ли?
          тундряк
      6. nemec55 Сегодня, 13:11
        Всё правильно . Экипажи должны быть профессиональные . Срочник побывает в боевом походе , а потом уйдёт на дембель . На его место придёт салабон , не имеющий никакого опыта и снова его учи . А контрактник останется , да ещё и других чему-то научит .

        Знаю по себе иной срочник бывалому контрактнику нос утрет и без года службы.
        Контрактник хорош но в глобальном масштабе войны резерв то же должен быть грамотный .
        nemec55
        1. commbatant Сегодня, 14:27
          Контрактник хорош но в глобальном масштабе войны резерв то же должен быть грамотный .


          а что у нас так много кораблей в активном резерве (и готовые выйти к морю), чтоб резерв для корабельных команд иметь? тем более на кораблях 1-го ранка, ПЛА и ПЛАРБ двойной экипаж, нет...?
          commbatant
      7. виктор н Сегодня, 17:06
        Из кого контрактников набирать, если не из срочников?
        виктор н
    2. rasputin17 Сегодня, 12:12
      Цитата: МЮД
      По моему, это не правильно.

      Это очень правильно! На флоте из срочника только к трем годам получается специалист а тут уже ему о ДМБ пора думать!
      rasputin17
      1. Cветлейший Сегодня, 13:01
        С точки зрения гос безопасности, армия и флот в мирное время готовит специалистов, которых можно мобилизовать в военное. Кого потом вы мобилизовать будите? Оно и ежу понятно, что за год из призывника специалиста не сделать.
        Cветлейший
    3. Alex_Tug Сегодня, 12:17
      По моему, это не правильно.

      Правильное решение. Не зря же в СССР на флоте служили 3 года, а на земле 2 года.
      Alex_Tug
    4. сибиралт Сегодня, 12:26
      Теперь старшины на вахту вместо матросов? Не каждому захочется на срочную гальюны драить. Или для таких работ срочников будут с берега доставлять?
      сибиралт
      1. 3officer Сегодня, 13:01
        Цитата: сибиралт
        Не каждому захочется на срочную гальюны драить. Или для таких работ срочников будут с берега доставлять?


        А в чем проблема? поддержание чистоты и санитарного состояния обычная работа в море.Кому не захочется "драить" лишение премии и списание.. делов то.
        3officer
        1. lis-ik Сегодня, 15:15
          Цитата: 3officer
          Цитата: сибиралт
          Не каждому захочется на срочную гальюны драить. Или для таких работ срочников будут с берега доставлять?


          А в чем проблема? поддержание чистоты и санитарного состояния обычная работа в море.Кому не захочется "драить" лишение премии и списание.. делов то.

          Нормальный человек это и без лишения премии поймёт, а другим думаю там и не место.
          lis-ik
    5. Koshak Сегодня, 13:02
      Цитата: МЮД
      По моему, это не правильно.

      Техника становится все сложнее. Чему можно научить срочника за год?
      Koshak
    6. НЕКСУС Сегодня, 13:22
      Цитата: МЮД
      По моему, это не правильно.

      Техника,комплексы,системы,поступающие в войска все сложнее и научить срочника за год на хорошем уровне работать с этим всем становиться проблематично. Решение верное и очень взвешенное. Это и есть профессиональная армия.
      Соответственно у профессиональных служащих отношение другое к службе,технике ,а посему то же раздолбайства будет на порядок ниже,а значит дисциплина возрастет.
      НЕКСУС
      1. МЮД Сегодня, 14:33
        Причем здесь сложность техники. Будет контрактником изучит. Главное что бы он понял что такое воинская служба, что такое воинский коллектив, что такое вахта, и что такое корабль и где на нем гальюн. Даже самое простое например в сельском хозяйстве надо знать с какой стороны подходить к коню а с какой к корове. А тут корабль. А потом будут удивляться почему текучка контрактников.
        МЮД
  2. viktor. Сегодня, 12:03
    не знаю, но думаю не правильно.
    viktor.
    1. Дрюня2 Сегодня, 12:12
      мне например не понятно , как потом срочник узнает/поймёт хочет он по контракту идти если он не разу на корабле не был .
      или экскурсии будут smile
      =======
      пы.сы.
      мне вот интересно кто якоря точит "береговая обслуга" или команда корабля ? winked
      Дрюня2
      1. san4es Сегодня, 12:51
        Якорь точит тот-же, кто и вёдра с компрессией носит wink
        san4es
      2. Дрюня2 Сегодня, 13:41
        оффтопну - наша молодёжка турков натянула
        42:0 belay laughing
        Дрюня2
    2. НЕКСУС Сегодня, 13:23
      Цитата: viktor.
      не знаю, но думаю не правильно.

      А вы ответьте на вопрос-почему на Армату будут сажать только контрактников...
      НЕКСУС
      1. Per se. Сегодня, 14:00
        Цитата: НЕКСУС
        на Армату будут сажать только контрактников...
        Так можно и вопросом задаться, почему все лётчики офицеры... Кроме "Арматы" есть и другая бронетехника. Что до срочной в один год, так эту либеральную новацию пора прекращать. России для обороны страны никак не подходит компактная армия, а делать полноценную армию из контрактников, так мы доллары, как США не печатаем, наконец, надо и резерв мобилизационный готовить.
        Per se.
        1. НЕКСУС Сегодня, 14:07
          Цитата: Per se.
          России для обороны страны никак не подходит компактная армия, а делать полноценную армию из контрактников, так мы доллары, как США не печатаем, наконец, надо и резерв мобилизационный готовить

          Для мобилизационного резерва,есть скажем так ,техника попроще...возвращаясь к аналогии с Арматой,есть Т-90...а флот извините,это слегка иное дело. Тут корабли то за неделю не строят и потеря ударной единицы,гораздо болезненней,чем того же танка,и даже самолета. Флот должен быть профессиональным ...это дает возможность быстрее "пересаживать" личный состав на новые платформы ,повышается эффективность флота в общем...причин много,и в этой связи,именно по флоту,уверен решение очень верное.
          НЕКСУС
          1. Per se. Сегодня, 15:32
            Цитата: НЕКСУС
            Для мобилизационного резерва,есть скажем так ,техника попроще...возвращаясь к аналогии с Арматой,есть Т-90...а флот извините,это слегка иное дело
            На флоте, Андрей, тоже не все на атомных подлодках служат, есть и катера, то-есть "техника попроще", да и на том же "Кузнецове", не все специальности подходят только контрактникам. Кроме того, при трёхгодичной службе вполне можно готовить полноценных матросов из срочников, особенно, при реанимации в подготовке ДОСААФ перед службой. Наконец, речь ни только о флоте, и речь не о запрете службы по контракту (хотя, лично мне, больше нравится понятие "сверхсрочник", чем "контрактник").
            Per se.
            1. НЕКСУС Сегодня, 17:36
              Цитата: Per se.
              На флоте, Андрей, тоже не все на атомных подлодках служат, есть и катера, то-есть "техника попроще", да и на том же "Кузнецове", не все специальности подходят только контрактникам.

              А кто спорит то?
              Цитата: Per se.
              Кроме того, при трёхгодичной службе вполне можно готовить полноценных матросов из срочников,

              А у нас срочники по 3 года служат?
              Цитата: Per se.
              при реанимации в подготовке ДОСААФ перед службой.

              Это бы не мешало то сделать,но пока этого по сути нет. В свое время ,предшественник ДОССААФа -РОСАВИАХИМ сослужил хорошую службу перед войной,это факт.
              НЕКСУС
      2. тундряк Сегодня, 15:12
        А контрактников где возьмут, из гражданских? Которые гайку от болта не отличат.
        тундряк
  3. Dart2027 Сегодня, 12:04
    Разумное решение.
    Dart2027
  4. tsvetkov1274 Сегодня, 12:06
    За год вряд ли чему научат(вернее за год только вкуривать начнут) а тут и домой..
    tsvetkov1274
  5. Jovanni Сегодня, 12:11
    Да срочник... Теперь хочешь поплавать, - иди в морпехи...
    Jovanni
  6. faiver Сегодня, 12:16
    тоже считаю что это в корне не верно, либо пускай полностью переходят на контрактную армию, данным решением командование однозначно показало что солдат/матрос-срочник это пушечное мясо, зачем тогда вообще призывать пацанов? переходите на аутсорсинг нанимайте чвк для несения береговой службы...
    faiver
    1. Dart2027 Сегодня, 12:33
      Цитата: faiver
      данным решением командование однозначно показало что солдат/матрос-срочник это пушечное мясо

      Смысл срочной службы в том, чтобы иметь резерв людей имеющих военную подготовку. Вопрос - на кой нужен резерв людей которые служили на АПЛ, если каждая АПЛ всегда полностью укомплектована экипажем? Куда их девать если что?
      Dart2027
      1. faiver Сегодня, 12:41
        так у нас и танки в строевых частях всегда полностью укомплектованы экипажами...
        faiver
        1. Айрателинсион Сегодня, 12:53
          Танков то запасы на хранении есть... Но вот лежит ли пара десятков апл в заначке... что то сомневаюсь)
          Айрателинсион
          1. faiver Сегодня, 13:02
            т.е. в случае войны мы новые клепать с утроенной силой не будем? ни подлодки, ни эсминцы, ни фрегаты, ни тральщики?
            faiver
            1. Dart2027 Сегодня, 14:42
              Цитата: faiver
              ни подлодки, ни эсминцы, ни фрегаты, ни тральщики?

              АПЛ 4-го поколения быстрее чем за 2-3 года физически не построить. Просто невозможно. То же касается и эсминцев. Фрегаты - может за год и можно управиться, но сомневаюсь. В любом случае, за время строительства будет проще и лучше подготовить новый экипаж. Так что пусть срочники осваивают то оружие, которым их всегда можно будет вооружить, а кто хочет работать с серьезной и сложной техникой, те пожалуйста становитесь профессионалами.
              Dart2027
              1. faiver Сегодня, 15:59
                да чо такие трудные? у нас что на флоте одни апл?
                faiver
                1. Dart2027 Сегодня, 17:33
                  Цитата: faiver
                  да чо такие трудные

                  Корабль - это сложный агрегат, который на раз-два не построишь.
                  Цитата: faiver
                  у нас что на флоте одни апл

                  Нет. Но суть в том, что все действующие корабли уже укомплектованы экипажем, а на все строящиеся экипаж формируется еще до окончания постройки. Резервистов просто некуда девать.
                  Dart2027
                  1. faiver Сегодня, 17:38
                    расскажите о том что корабль на раз-два не построишь американцам времен 2МВ или китайцам сейчас - пекли и пекут как пирожки...
                    faiver
    2. commbatant Сегодня, 14:31
      Цитата: faiver
      тоже считаю что это в корне не верно, либо пускай полностью переходят на контрактную армию, данным решением командование однозначно показало что солдат/матрос-срочник это пушечное мясо, зачем тогда вообще призывать пацанов? переходите на аутсорсинг нанимайте чвк для несения береговой службы...



      за чей счет банкет или Вы пенсионер, я нет...
      commbatant
      1. faiver Сегодня, 16:00
        содержание и обучение срочников плюс содержание инфраструктуры тоже в копеечку обходица
        faiver
  7. Bronevick Сегодня, 12:16
    Кто теперь палубу драить будет?
    Bronevick
    1. faiver Сегодня, 12:17
      клининговые компании laughing
      faiver
  8. masiya Сегодня, 12:19
    все правильно и логично лучше контрактников поддерживать , чем срочников постоянно обучать...!!!
    masiya
  9. bubalik Сегодня, 12:24
    ,,,а контрактников вовсе флота хватит?
    bubalik
  10. Sasha_Sar Сегодня, 12:24
    «Уходит корабль к берегам Сирии, а на нем ребята-призывники. У матроса закончился срок службы. Командировочные, как контрактникам, ему не выплачивают. Ведь считается, что он несет службу на территории России», – пояснила секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова Ох уж этот комитет!Для настоящего "мужика" сходить во время службы в "Дальний поход", а тем более на БС (боевая служба) предел мечтаний, и отслужить родине лишние месяцы не в напряг. Зато есть , что будет своим детям рассказать и значок "За дальний поход" заслуженно на фланельки имеется...
    Sasha_Sar
    1. DMoroz Сегодня, 12:57
      Ох уж этот комитет!

      Для начала вспомнила бы, что территория военного корабля ВМФ РФ - это и есть территория России, а плач про недополученные бедными призывниками денежки "как у контрактников" сплошной популизм...
      DMoroz
      1. Банный Сегодня, 14:52
        А срочникам вобще чето платят? мне в 94-96 платили 6300 хватало на пачку Магны и кулек карамелек что проблема с оплатой этих денжищ появилась?
        Банный
  11. rotmistr60 Сегодня, 12:33
    Решение конечно правильное. Даже в советское время служба на флоте была на год больше и тогда некоторые кому полюбилось море и служба оставались на сверхсрочную.
    rotmistr60
  12. Zubr Сегодня, 12:35
    Неужели только дошло ?
    Zubr
  13. максим1987 Сегодня, 12:36
    а если война? где будут искать экипажи хоть чуть-чуть что-то знающие
    максим1987
    1. МПК105 Сегодня, 12:40
      Зачем искать-все на своих местах стоят уже.
      МПК105
  14. a.s.zzz888 Сегодня, 12:44
    И это правильное решение! good Что может срочник за ОДИН!!! год узнать о корабле, лодке и пр. Когда учебка 6 мес... Ответ ожидаем - НИЧЕГО что могло бы положительно повлиять на боевую способность единицы флота. Ну кроме как под поёлами лазить...
    a.s.zzz888
    1. МПК105 Сегодня, 12:54
      Сейчас учебка..?Нас сразу после присяги по кораблям раскидали,и учили уже на месте офицеры,мичмана,годки,а сейчас учебка зачем-то...Лучше миновать этот этап-чему там можно научить-не представляю...Сразу на корабль-не терять времени wink
      МПК105
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:29
        МПК105 Сегодня, 12:54 ↑
        Сейчас учебка.


        Да на КТОФе. Призыв осень 2015 г. - ДМБ осень 2016 г. - БЧ-7. Учебка 6 мес.
        Лучше миновать этот этап-чему там можно научить-не представляю...Сразу на корабль-не терять времени

        а вот это не зависит от призывника... ему УЖЕ приказывают.
        a.s.zzz888
        1. МПК105 Сегодня, 13:51
          Согласен,не зависит,конечно.Я четверть века назад срочку проходил-как черепаха Тортилла чувствую себя,простите,если не понимаю современности...
          МПК105
  15. Andrewgross Сегодня, 12:45
    Цитата: Alex_Tug
    Не зря же в СССР на флоте служили 3 года, а на земле 2 года.

    Батя мой служил срочную на ТОФе на крейсерах 68бис проектов Лазарев и Пожарский четыре года с 1958 по 1961 год и застал тех, кто служил пять.
    Andrewgross
  16. Грица Сегодня, 13:45
    Работал я в 90-е годы гражданским специалистом на атомоходах на "Звездочке". И нужно было мне включить свет в одном уголочке трюма. Матрос, которого мне дали в помощь и который почти год служил на этом корабле и постоянно дежурил в этом отсеке, за час так и не нашел нужного тумблера. На мой вопрос - почему он такой раздолбай был вполне естественный ответ - а нахрена оно мне нужно - мне скоро на дембель.
    Я поднялся в ЦП и доложил, что матрос с поставленной задачей не справился. На что товарищи офицеры со вздохом мне ответили, что прошли счастливые времена, когда срочник служил 3 года и все знал. Сейчас им можно доверить только камбуз и гальюн.
    Грица
    1. МПК105 Сегодня, 14:06
      Улыбнуло laughing Но я всё-таки за срочную службу-вот как иначе я,степей сын,Море увидел бы...Воспоминаний-и в бою пригодился бы,уверен,не хуже контрактника современного,не сумлевайтесь wink
      МПК105
    2. commbatant Сегодня, 14:36
      "сдал" братана, иногда лучше молчать, чем говорить...
      commbatant
  17. Холуай Сегодня, 14:31
    Правильно! Или Призыв вводить как и раньше на 3-года!
    Холуай
  18. commbatant Сегодня, 14:34
    Интересно, а отряды МП на кораблях срочники будут или контрактники (у англо-саксов например на отряды МП находящихся на кораблях возлагается функция военной полиции)?
    commbatant
  19. Berkut24 Сегодня, 15:22
    Сейчас Вадим Карасёв начнёт вещать что Путин после его интервью свидомым решил убрать всех неблагонадежных...
    Berkut24
  20. Чаронда Сегодня, 16:01
    С одной стороны это правильно. Морская техника сложная и даже в советской армии призывник становился опытным матросом только после 2-2.5 лет службы. С другой стороны такая практика пагубно отразиться на числе лиц находящихся в запасе ,которых в случае необходимости можно было бы использовать для пополнения флотских экипажей. Конечно,мне сейчас напишут,что в случае войны весь флот РФ будет уничтожен за час,или сутки,найдутся такие. Но война войне рознь и как знать,что может пригодиться.
    Чаронда
  21. Товарищ_Сталин Сегодня, 16:16
    Правильное решение. Вы бы, критиканы этого решения, требовали бы в Су-34 и Су-37 сажать срочников. Как же! Ведь на У-2 же срочники летали! Так почему бы и нынешним срочникам не летать на Су-34 и Су-37 laughing
    Товарищ_Сталин
  22. виктор н Сегодня, 17:03
    А откуда будут браться контрактники? Из рыбаков?
    виктор н
  23. KachesGM Сегодня, 17:20
    Все так радуются этому событию, но вот не пойму - а каково бутет теперь парню, которого призвали по призыву на ФЛОТ, а там он даже корабля не увидит??? Рябята будут пытаться всеми неправдами избежать участи срочника-моряка на суше...
    KachesGM

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