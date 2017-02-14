18:16 14 февраля

Германия закажет в Норвегии противокорабельные ракеты на сумму более $ 1 млрд

Правительство Норвегии подтвердило намерение Германии заключить соглашение о покупке для своих ВМС противокорабельных ракет NSM, сообщает РИА Новости.

Испытательный пуск NSM с борта корабля

Германия планирует приобрести значительное количество ракет для своего военно-морского флота. Это дает большие возможности для норвежской индустрии – как для компании Kongsberg, так и для норвежских подрядчиков,
цитирует пресс-служба правительства министра обороны Норвегии Ине Эриксен Сёреиде.


В сообщении уточняется, что речь идет о ракетах NSM (Naval Strike Missile). Сумма сделки может составить $ 1,19 млрд. (более 10 млрд. норвежских крон).

Разработчиком и производителем упомянутых ракет является норвежская фирма «Kongsberg Defence Systems». Детали предстоящей сделки (количество ракет и сроки поставок) не уточняются.

Напомним, в начале февраля Норвегия и ФРГ заявили о стратегическом сотрудничестве, предусматривающем, в том числе совместное приобретение субмарин у германской компании «ThyssenKrupp Marine Systems». Норвежский флот рассчитывает на начало поставок 4-х подлодок в 2019 году.

Использованы фотографии: http://andrej-kraft.livejournal.com
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Комментарии 21
  1. Trouble Сегодня, 16:12
    На Гарпуны бабла не хватает или решили Трампу насолить?
    Trouble
    1. bouncyhunter Сегодня, 16:14
      О как ! На транспортные самолёты денег нет , а на ПКР нашлись ? Или норги рассчитывают за ракеты субмарины получить ? Типа - "баш на баш" ? А что ПЛки по деньгам ? Равноценный обмен ? Интересно девки пляшут ...
      bouncyhunter
      1. Сэмэн Сегодня, 17:08
        Прогрессирующая истерия приносит свои дивиденды продавцам вооружений. Норвеги - красавцы!
        Сэмэн
      2. Alexey RA Сегодня, 17:15
        Цитата: bouncyhunter
        О как ! На транспортные самолёты денег нет , а на ПКР нашлись ?

        Так у немцев с ПКР сейчас всё очень плохо. Контракт со Швецией на RBS-15 в прошлом году обернулся громким скандалом и дошёл до Счётной палаты. Вот и ищут альтернативу.
        Alexey RA
        1. bouncyhunter Сегодня, 17:23
          Цитата: Alexey RA
          Так у немцев с ПКР сейчас всё очень плохо. Контракт со Швецией на RBS-15 в прошлом году обернулся громким скандалом и дошёл до Счётной палаты. Вот и ищут альтернативу.

          Точно , а я уж и позабыл (старею , видимо) ! Но вот что-то не тянет меня жалеть сирых и убогих тевтонов ...
          bouncyhunter
      3. LÄRZ Сегодня, 17:26
        Цитата: bouncyhunter
        Типа - "баш на баш" ? А что ПЛки по деньгам ? Равноценный обмен ? Интересно девки пляшут ...

        Они хоть и не французы, но планы у них наполеоновские:
        Решение включает долгосрочное сотрудничество ВМС двух стран, охватывающее подводные силы и другие активы флотов. Сотрудничество предполагает покупку идентичных подлодок, совместную поставку запасных частей, сотрудничество в обучении, проведении учений, обслуживании и эксплуатации новых субмарин. Согласно планам, подлодки построят на базе субмарин проекта 212, которые ранее приняты на вооружение ВМС Германии и Италии. Проект также включает сотрудничество предприятий норвежской и немецкой промышленности. По оценке министра обороны Норвегии Ине Эриксен Серейде, сотрудничество с Германией гарантирует, что скандинавская страна получит необходимые подлодки и помощь в рамках стратегии НАТО "Умная оборона" (Smart Defence), предусматривающей повышение эффективности закупок. Как ожидается, контракт на постройку новых субмарин подпишут в 2019 году. Это позволит выполнить поставку с середины 2020-х до 2030 года. Таким образом, подлодки поступят до истечения сроков эксплуатации состоящих на вооружении подлодок класса "Ула", которые сейчас проходят модернизацию. Согласно ожиданиям, поставка подлодок, построенных на базе существующего проекта, позволит избежать рисков, связанных с продолжительными НИОКР, а также расширит масштабы производства. Норвежская промышленность получит доступ к ряду технологий постройки субмарин и расширит свои возможности. Многоцелевые подлодки проекта 212 оснащены дизель-электрической воздухонезависимой силовой установкой на топливных элементах. Подводное водоизмещение субмарин - 1840 тонн. Длина корпуса - 56,3 метра, ширина - 6,8 метра. Максимальная глубина погружения - 350 метров. При этом подлодки развивают под водой скорость до 20 узлов. Автономность плавания - 30 суток. Экипаж - 27 человек.

        Немецкие подлодки типа 212 вооружены шестью носовыми торпедными аппаратами калибра 533 мм, а также противокорабельными ракетами "Тритон".
        Первая подлодка этого проекта была построена в 2005 году для ВМС Германии. Подлодка типа 212 (Германия)
        Источник: http://flotprom.ru/2017/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%BE2
        3/
        LÄRZ
        1. Oleg7700 Сегодня, 17:53
          Интересное предположение "полуофициального" Marineforum. de, что лодки могут быть 72 метровые тип 218NG, аналогичные сингапурским 218SG, подв. водоизмещением 2500 т. Норгам якобы маловаты тип 212А в их водах.
          Oleg7700
    2. Zoldat_A Сегодня, 16:49
      Цитата: Trouble
      На Гарпуны бабла не хватает или решили Трампу насолить?

      Основа обороноспособности страны - умение рассчитывать на собственные ресурсы и силы. Если своих ресурсов и сил не хватает - страна не обороноспособна. Нас так учили. Спросите у любого выпускника Академии им.М.В.Фрунзе. Если Германия заказывает ракеты у норгов - чо, совсем плохо у немцев с оборонкой? Подрастеряли тевтонский дух с 45-го года? Мы всегда рассчитывали только на себя и на своё оружие. Поэтому побеждали всегда и везде. За исключением предательства высших эшелонов власти. Но это уже из другой оперы....
      Zoldat_A
      1. Айрателинсион Сегодня, 17:09
        Технику по лендлизу не учитываем?
        Айрателинсион
        1. Zoldat_A Сегодня, 17:26
          Цитата: Айрателинсион
          Технику по лендлизу не учитываем?

          Вы мне ещё американские учебники по истории процитируйте, где написано, что Америка победила во Второй мировой войне, а Россия не была захвачена Гитлером ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО благодаря лендлизу. Сам читал. Вам не советую - вредно....
          Zoldat_A
        2. KaPToC Сегодня, 18:15
          Цитата: Айрателинсион
          Технику по лендлизу не учитываем?

          Пять процентов от военного производства СССР? Нет, не учитываем.
          KaPToC
      2. Alexey RA Сегодня, 17:23
        Цитата: Zoldat_A
        Если Германия заказывает ракеты у норгов - чо, совсем плохо у немцев с оборонкой? Подрастеряли тевтонский дух с 45-го года?

        Глобализация. однако... бывший производитель расово верных немецких ПКР "Корморан" - "Мессершмитт-Бёльков-Блом" - ныне ушёл в EADS (Airbus).
        А у EADS теперь есть только "Экзосеты".
        Цитата: Zoldat_A
        Мы всегда рассчитывали только на себя и на своё оружие.

        И поэтому практически вся минно-торпедная авиация и часть Дальней в войну летала на "иномарках". smile
        Alexey RA
        1. Zoldat_A Сегодня, 17:41
          Цитата: Alexey RA
          И поэтому практически вся минно-торпедная авиация и часть Дальней в войну летала на "иномарках".

          А расскажите мне, как бы закончилась Великая Отечественная без "иномарок"..... Думаю, всё одно закончилась бы Берлином. Может, не в мае 45-го, а в сентябре - но всё одно в Берлине. Так что не надо преувеличивать роль "иномарок"....
          Zoldat_A
    3. Mavrikiy Сегодня, 17:12
      Цитата: Trouble
      На Гарпуны бабла не хватает или решили Трампу насолить?

      А я и не знал Что "Поле чудес" в Норвегии. А "Страна дураков" это Германия. Купили ПКР и будут спать спокойно? А вот Вам ....рен. Покупайте газ у нас и безопасность гарант гарантирует лет так....Вам хватит встретить старость.
      Mavrikiy
    4. Alexey RA Сегодня, 17:13
      Цитата: Trouble
      На Гарпуны бабла не хватает или решили Трампу насолить?

      Так немцы уже давно пытаются уйти от "Гарпунов".
      Прошлая попытка обернулась скандалом, когда внезапно выяснилось, что закупленные у Швеции универсальные ракеты RBS-15 Mk3 (ПКР + КР для работы по берегу) по факту оказались чистыми ПКР (но по цене универсальных):
      В итоге, спустя год ракеты были испытаны, и два экземпляра разбились в море. Кроме того, оказалось, что поставленные ракеты могут применятьcя только против морских целей, а наземные цели поражаться не могут, хотя требование по возможности поражения наземных целей было указано в контракте.
      © bmpd
      Теперь вот решили у других скандинавов теоретически универсальную КР-ПКР купить...
      Alexey RA
  2. venik Сегодня, 16:26
    Как говорят "в Одессе" - "Ой, таки бедная Германия! У них там что-то с ракетами наверное не "сложилось", если таки приходится закупать в такой "передовой стране как Норвегия"! О, зохен вэй, товарищи бояре!!!!
    venik
    1. voyaka uh Сегодня, 16:48
      " "передовой стране как Норвегия"!

      А почему "передовой" в кавычках?
      Они давно (и отлично) делают военные приборы и ракеты тоже...
      Группа Конгсберг (Kongsberg Defence & Aerospace)
      И не только военные: навигация кораблей, много чего...
      voyaka uh
    2. Alexey RA Сегодня, 17:26
      Цитата: venik
      У них там что-то с ракетами наверное не "сложилось", если таки приходится закупать в такой "передовой стране как Норвегия"!

      Между прочим, норги делают неплохие ПКР ближнего радиуса аж с начала 70-х. Их "пингвины" даже янки в 1994 закупили и приняли на вооружение как AGM-119.
      Alexey RA
  3. Oleg7700 Сегодня, 16:32
    В 19 году только контракт с TKMS собираются подписать и первая в 2025 году. Плюс две аналогичные для немцев, компенсационные сделки всё шире и ракета стоящая.
    Oleg7700
  4. BOB044 Сегодня, 17:32
    Германия могла и у Украины купить. Ведь Петро недавно заявил что они новые ракеты испытали.А то что они не корабельные так это пофиг,ведь Петро тоже загнул что они новые.А так бы хозяин поддержал бы своего холуя.
    BOB044
  5. Галеон Сегодня, 17:46
    У норвегов еще в 80-х были свои весьма оригинальные ПКР "Пингвин" с ИК-головкой наведения. Так что в плане ракетостроения это вполне самостоятельная держава.
    Галеон

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