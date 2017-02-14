Германия закажет в Норвегии противокорабельные ракеты на сумму более $ 1 млрд

Германия планирует приобрести значительное количество ракет для своего военно-морского флота. Это дает большие возможности для норвежской индустрии – как для компании Kongsberg, так и для норвежских подрядчиков,

Правительство Норвегии подтвердило намерение Германии заключить соглашение о покупке для своих ВМС противокорабельных ракет NSM, сообщает РИА Новости цитирует пресс-служба правительства министра обороны Норвегии Ине Эриксен Сёреиде.В сообщении уточняется, что речь идет о ракетах NSM (Naval Strike Missile). Сумма сделки может составить $ 1,19 млрд. (более 10 млрд. норвежских крон).Разработчиком и производителем упомянутых ракет является норвежская фирма «Kongsberg Defence Systems». Детали предстоящей сделки (количество ракет и сроки поставок) не уточняются.Напомним, в начале февраля Норвегия и ФРГ заявили о стратегическом сотрудничестве, предусматривающем, в том числе совместное приобретение субмарин у германской компании «ThyssenKrupp Marine Systems». Норвежский флот рассчитывает на начало поставок 4-х подлодок в 2019 году.