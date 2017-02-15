14:06 15 февраля

Американская АПЛ провела пуски двух межконтинентальных ракет

Во вторник у побережья Калифорнии атомная подлодка ВМС США класса «Огайо» провела успешные пуски двух межконтинентальных ракет «Трайдент-2», передает Интерфакс.



По данным американских ВМС, испытательные пуски МБР были осуществлены из подводного положения с интервалом в три часа – в 14:30 и 17:20 мск.


В рамках Программ стратегических систем ВМС были осуществлены плановые испытательные пуски ракет "Трайдент-2" с подводной лодки атомного ракетного базирования класса "Огайо" на тихоокеанском полигоне у берегов Калифорнии. Всего было запущено две ракеты,
говорится в сообщении флота.

Аналогичный запуск ракеты «Трайдент» был проведен в январе у берегов Флориды с британской подлодки. Однако это испытание закончилось неудачей – ракета отклонилась от заданного курса (полетела в сторону США) и самоуничтожилась. Это был единственный за последние 4 года пуск МБР британским флотом. Неудача вызвала шквал критики в адрес премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru
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Комментарии 52
  1. Громобой Сегодня, 10:45
    Так вот чего наш развед корабль там ждал.
    Пуски у них оказывается! fellow bully
    Громобой
    1. Zoldat_A Сегодня, 10:51
      Цитата: Громобой
      Так вот чего наш развед корабль там ждал.

      Нам уже начинать бояться или как? Американцы нас не завоюют? lol lol lol
      Zoldat_A
      1. cniza Сегодня, 10:56
        Это был единственный за последние 4 года пуск МБР британским флотом.


        Они пытаются англичан реабилитировать.
        cniza
        1. Страшный_Л. Сегодня, 14:05
          Аналогичный запуск ракеты «Трайдент» был проведен в январе у берегов Флориды с британской подлодки. Однако это испытание закончилось неудачей – ракета отклонилась от заданного курса (полетела в сторону США) и самоуничтожилась.

          а если бы сбой механизма самоуничтожения?
          Страшный_Л.
      2. Burbon Сегодня, 12:23
        Цитата: Zoldat_A
        Нам уже начинать бояться или как?

        по вашему трайдент, это плюшка с вареньем? или практические пуски может только наш вмф делать?
        Burbon
        1. Zoldat_A Сегодня, 13:07
          Цитата: Burbon
          Цитата: Zoldat_A
          Нам уже начинать бояться или как?

          по вашему трайдент, это плюшка с вареньем? или практические пуски может только наш вмф делать?

          Да никто и не спорит, что "Трайдент" - это не плюшка с вареньем. Я только спрашиваю - бояться уже можно начинать или всё-таки понадеяться на собственную армию? Меня как-то за 20 с лишним лет в погонах бояться отучили, вот я и думаю - пора или не пора бояться???? laughing
          Zoldat_A
          1. Svarog51 Сегодня, 13:53
            Если отучили, зачем начинать? wink
            Svarog51
      3. Серый брат Сегодня, 12:30
        Цитата: Zoldat_A
        Нам уже начинать бояться или как? Американцы нас не завоюют?

        Нужно срочно созвать Совет Безопасности ООН. Мировое сообщество обязано осудить на нём испытания американских баллистических ракет и ввести санкции против США.
        Серый брат
    2. Hariton Laptev Сегодня, 11:08
      ну да посмотрели полюбовались срисовали
      Hariton Laptev
    3. kirieeleyson Сегодня, 13:28
      Та нее, Делавэр ближе к Флориде, Калифорния совсем далеко от курса. Американцы бросились доказывать палате лордов что ракеты не виноваты, но тем самым показали что у англичан
      kirieeleyson
    4. Titsen Сегодня, 13:43
      Цитата: Громобой
      Пуски у них оказывается!


      В этих пусках очень радуют интервалы!

      Зачёт!
      Titsen
    5. lis-ik Сегодня, 13:44
      Цитата: Громобой
      Так вот чего наш развед корабль там ждал.
      Пуски у них оказывается! fellow bully

      Вам плюс за аналитическое мышление. Интервал чего то большой, а о залпе наверное и говорить не приходится.
      lis-ik
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:45
    Американская АПЛ провела пуски двух межконтинентальных ракет

    По данным американских ВМС, испытательные пуски МБР были осуществлены из подводного положения с интервалом в три часа – в 14:30 и 17:20 мск.
    А ,все сразу .Залпом ,слабо!? bully
    Наблюдатель2014
    1. andr327 Сегодня, 10:51
      хоть ьу них и денег куры не клюют, но но они их все-таки считают. И так после английского сбоя для уверенности и проверки готовности целых 2 штуки пустили. Оружие солидное и контроль его состояния вещь весьма нужная Проблемы на стратегическом вооружении (даже у противника) оптимизма не внушают.
      andr327
      1. saturn.mmm Сегодня, 11:00
        Цитата: Наблюдатель2014
        А ,все сразу .Залпом ,слабо!?

        Цитата: andr327
        хоть ьу них и денег куры не клюют, но но они их все-таки считают.

        Если бы даже не считали то больше 4 пусков с интервалом в секунды Огайо выполнить не может по техническим причинам. Даже в данной ситуации между пусками три часа, хотя это особо не о чем не говорит.
        saturn.mmm
        1. Алекс_1973 Сегодня, 11:39
          saturn.mmm Сегодня, 11:00 ↑ Новый
          Если бы даже не считали то больше 4 пусков с интервалом в секунды Огайо выполнить не может по техническим причинам.
          В том то и дело, что не сможет "Огайо" повторить операцию "Бегемот-2" и выпустить все ракеты с интервалом в 20 секунд. А интервал в три часа в условиях ядерной войны, это пропасть. Тем более, что пуск будет обнаружен, а местонахождение лодки засвечено. Вряд ли она проживет эти три часа.
          Алекс_1973
          1. voyaka uh Сегодня, 12:14
            "повторить операцию "Бегемот-2" и выпустить все ракеты с интервалом в 20 секунд."///

            У американцев другая доктрина. Не пуск "возмездия" по городам противника,
            а выбивания стратегических объектов.
            Поэтому для российских АПЛ действительно важно выстрелить как-можно быстрее,
            чтобы "нанести максимальный ущерб агрессору". Прямо от пирса, через Северный полюс.
            А у американцев МБР с АПЛ остаются напоследок: добивать то, куда не дотянулись
            Минитмены, Томагавки и стратеги. Поэтому им нужно съэкономить ракеты, пока разведка не доложит, куда собственно бить.
            Вот у британцев доктрина точно такая, как у русских: удар "возмездия" по крупным
            городам, в ответ на ядерный удар по британским городам. Причем, их удары НЕ согласованы с американскими.
            voyaka uh
            1. Владыка Ситх Сегодня, 13:09
              Как всегда все верно пишите. За исключением того, что у нас "стратегические объекты" в крупных городах и находятся. Вот у меня в Донецке много военных заводов - в пару сотнях метрах от дома находится "Топаз", на котором производилась РЛС "Кольчуга" для Ирака.
              Владыка Ситх
              1. Доктор Зорге Сегодня, 14:00
                Только для Ирака? А для себя? :(
                Доктор Зорге
            2. Вадим237 Сегодня, 13:23
              Военные объекты самые приоритетные - а города уже по остаточному принципу.
              Вадим237
      2. Вадим237 Сегодня, 13:20
        Наша Булава 30, тоже ни какого оптимизма в МО, не внушает.
        Вадим237
    2. роман66 Сегодня, 11:35
      так и хотели залпом, кнопку заело просто
      роман66
    3. PSih2097 Сегодня, 11:41
      Цитата: Наблюдатель2014
      А ,все сразу .Залпом ,слабо!?

      наверное потому не могут, что одновременный запуск 24 ракет по 128 млн.$ каждая = 3 078 млн.$, а это стоимость половины АПЛ "SSBN(X)", не спроста в прессе пишут...
      Пуск ракет может осуществляться с 15—20-секундным интервалом с глубины до 30 м, при скорости хода около 5 узлов и волнении моря до 6 баллов. Все ракеты могут быть выпущены в одном залпе (испытательные пуски всего боекомплекта никогда не производились).
      PSih2097
      1. Алекс_1973 Сегодня, 11:50
        PSih2097 Сегодня, 11:41 ↑
        наверное потому не могут, что одновременный запуск 24 ракет по 128 млн.$ каждая = 3 078 млн.$, а это стоимость половины АПЛ "SSBN(X)", не спроста в прессе пишут...
        Ну во-первых, это стоимость ракеты с боевой частью, болванка должна стоить как минимум в два раза дешевле. А во-вторых, мы провели такой пуск в 21 час 9 минут 6 августа 1991 года, когда СССР вообще находился на грани развала и денег в армии было кот наплакал и что?
        Не серьезно для державы позиционирующей себя как супер-пупер, такие отмазки клеить. Просто не могут они это повторить и дело тут явно не в деньгах. Они в F-35 куда как больше угрохали и не подавились.

        П.С. 24*128=3072, а не 3078, малость, а все же...
        Алекс_1973
      2. dvina71 Сегодня, 11:52
        Цитата: PSih2097
        что одновременный запуск 24 ракет по 128 млн.

        А запустить МГМ они не могут?
        dvina71
    4. SarS Сегодня, 12:18
      Возможно стреляли с разных лодок.
      SarS
    5. san4es Сегодня, 12:40
      ...Отдачей днище вышибет ... и у команды тоже recourse
      san4es
    6. Svarog51 Сегодня, 14:01
      Пуски то подводные, наверно после первого воду из шахты откачивали. А если залпом - так можно и не всплыть. А вообще, я не против такого эксперимента. feel
      Svarog51
  3. НЕКСУС Сегодня, 10:50
    А залп из 16 МБР с интервалом в секунды слабо? А нашей АПЛ это удалось.
    НЕКСУС
    1. twincam Сегодня, 11:00
      https://www.youtube.com/watch?v=8sh7-9vNWBk
      twincam
      1. sabakina Сегодня, 11:34
        Посмотрел, действительно, дико круто...
        sabakina
        1. НЕКСУС Сегодня, 12:18
          Цитата: sabakina
          Посмотрел, действительно, дико круто...

          А повторить до сих пор никто не может.
          НЕКСУС
    2. prorab_ak Сегодня, 12:06
      А я все ждал когда в очередной раз о "бегемоте" запоют .... сделали один раз за всю историю, чтоб показать всем кузькину мать при союзе, и теперь 30-40-50 лет будем вспоминать об этом, в разрезе....а мы типа можем, а вот янки нет? fellow
      Любому здравомыслящему человеку понятно, что при реальном применении(не дай бог) любая из сторон будет выпихивать их залпом, до последнего, потому что другого шанса не будет...в этом смысл "оружия судного дня"....удастся или нет?....вряд ли кто то узнает
      И еще а сможем ли мы сейчас повторить успех, при вопиюще большом количестве неудачных пусков булавы? Не секрет что приняли ее на вооружение....с большим скрипом, можно сказать натянули на глобус( чую щас полезут со статистикой удачных пусков wassat )
      Так что бегемотом юных патриотов хорошо кормить, но ситуация ой как далека от реальности soldier
      prorab_ak
      1. Алекс_1973 Сегодня, 12:18
        prorab_ak Сегодня, 12:06 ↑
        Любому здравомыслящему человеку понятно, что при реальном применении(не дай бог) любая из сторон будет выпихивать их залпом, до последнего, потому что другого шанса не будет...
        А вот мне это совсем не очевидно. Не в американском менталитете жертвовать своей шкурой ради любой цели. Им их шкура всегда дороже Родины, семьи, не говоря уже о долге и чести. Вряд ли американский капитан решится на полный залп, зная, что этот залп угробит и его, и лодку, и экипаж. Американцы готовы убивать, но не готовы умирать, что не раз доказывали.
        А что касается дел в нашем ВМФ, то не смотря на все трудности и проблемы, которые безусловно есть, наш флот всегда выполнит поставленную перед ним задачу, что тоже не раз доказывал на деле.
        Алекс_1973
        1. Alexey RA Сегодня, 13:05
          Цитата: Алекс_1973
          Не в американском менталитете жертвовать своей шкурой ради любой цели. Им их шкура всегда дороже Родины, семьи, не говоря уже о долге и чести.

          Ну да, ну да... примерно с такими же шапкозакидательскими мантрами о трусливых, изнеженных и продажных янки, которым неизвестно слово честь и которые быстро сдадутся после первых же поражений, Япония вступила во Вторую Мировую. Результат известен.
          Да и немцы начинали Арденнскую операцию, успокаивая себя примерно так же. smile

          Вы про собственную шкуру расскажите пилотам с Мидуэя. И морпехам оттуда же:
          На этот раз они идут к нам, и нам выпал шанс покрыть славой наш Корпус и себя самих, но не только тем, что мы до конца исполним свой долг, но и тем уроном, что мы сможем нанести про­тив­ни­ку. Чем лучше мы выполним нашу работу, тем быстрей за­кон­чится эта война.
          Наш Президент, наша страна, наш Корпус Морской пехоты и Главно­ко­ман­ду­ющий Тихоокеанским флотом надеются на нас, и мы их не подведём.
          © Г. Д. Шэннон. Полковник, Корпус Морской пехоты США.
          Да и во Вьетнаме "шкурные" янки держались довольно неплохо - у Кхешани второго Дьенбьенфу не получилось.
          Цитата: Алекс_1973
          Вряд ли американский капитан решится на полный залп, зная, что этот залп угробит и его, и лодку, и экипаж.

          Каким образом? Чем наш флот будет топить американские ПЛАРБ в случае чего? Особенно если учесть то, что часть наших МЦАПЛ придётся отвлечь для прикрытия своих стратегов - ибо надводных кораблей для их прикрытия не хватает катастрофически.
          Что же до американского капитана, то в случае неминуемой ответки он как раз постарается нанести противнику максимальный ущерб: если пропадать в любом случае - то делать это надо так, чтобы противник кровью умылся.
          Alexey RA
      2. НЕКСУС Сегодня, 12:32
        Цитата: prorab_ak
        А я все ждал когда в очередной раз о "бегемоте" запоют .... сделали один раз за всю историю, чтоб показать всем кузькину мать при союзе, и теперь 30-40-50 лет будем вспоминать об этом, в разрезе....а мы типа можем, а вот янки нет?

        Дело в том,уважаемый ,что с любого Дельфина,такой залп мы произвести способны,а вот матрассы до сих пор нет,даже с новейших своих АПЛ. К тому же,на кой растрачивать БК,который не копейки стоит,чтоб постоянно это все доказывать?
        Цитата: prorab_ak
        Любому здравомыслящему человеку понятно, что при реальном применении(не дай бог) любая из сторон будет выпихивать их залпом, до последнего, потому что другого шанса не будет...в этом смысл "оружия судного дня"....удастся или нет?....вряд ли кто то узнает

        Ваш тезис говорит о том,что вы не понимаете,что такое 16 МБР залпом в несколько секунд из АПЛ. При залпе одной-двух МБР команда АПЛ ,в стрессовом состоянии,должна удерживать деферент,и устойчивос лодки. А теперь представьте 16 пусков...как думаете,легко ли удержать АПЛ в устойчивом состоянии,чтобы она не свалилась на бок,не нырнула носом и тд?
        Цитата: prorab_ak
        И еще а сможем ли мы сейчас повторить успех, при вопиюще большом количестве неудачных пусков булавы?

        Уважаемый,во первых пуски производились МБР Синева,а не Булавой.И на сегодняшний день,основная ядерная морская составляющая триады у нас-это АПЛ Дельфин(проект 667БДРМ).
        Во вторых,повторить то сможем,но зачем? Каждая МБР стоит не малых денег,а просто отстрелять сотню-другую миллионов долларов ,для того ,чтобы вам доказать,что это мы можем не вижу смысла.
        И в третьих,Булава показала свою низкую готовность,поэтому ее сейчас уже отправили на модернизацию. А там видно будет.
        Цитата: prorab_ak
        Так что бегемотом юных патриотов хорошо кормить, но ситуация ой как далека от реальности

        И в чем же она далека,не юный вы наш патриот?
        НЕКСУС
        1. prorab_ak Сегодня, 13:15
          что с любого Дельфина,такой залп мы произвести способны,а вот матрассы до сих пор нет

          не сможем,не кормите сказками людей wink
          Ваш тезис говорит о том,что вы не понимаете,что такое 16 МБР залпом в несколько секунд из АПЛ. При залпе одной-двух МБР команда АПЛ ,в стрессовом состоянии,должна удерживать деферент,и устойчивос лодки. А теперь представьте 16 пусков...как думаете,легко ли удержать АПЛ в устойчивом состоянии,чтобы она не свалилась на бок,не нырнула носом и тд?

          логика вашего ответа очень ясно говорит, насколько вы далеки практически от военного дела...
          бессмысленно втолковывать людям, что неважно будет удачным или нет запуск всех ракет...ПОПЫТКА, В СЛУЧАЕ ОТДАННОГО ПРИКАЗА, БУДЕТ... неудача нивелируется общим количеством запущенных ракет в случае ЯДЕРНОЙ АТАКИ(с наземных и воздушных носителей)....в общем учитесь читать доктрину(точнее между строк)
          Уважаемый,во первых пуски производились МБР Синева,а не Булавой.И на сегодняшний день,основная ядерная морская составляющая триады у нас-это АПЛ Дельфин(проект 667БДРМ).

          ага fellow , и поищите на тут же на сайте количество действующих боеспособных дельфинов,стоящих на БД, еле-еле хватает, чтобы не ХОТЯ БЫ ПО ОДНОЙ лодке на БД было, резерва нет, на ТОФе вообще crying....а вы тут про залповые пуски елей льете...ей богу, замполитские лозунги у вас в каждом втором комментарии так же далеки как Вояджер сейчас от нас... самое то для молодых неокрепших умов wink
          prorab_ak
          1. НЕКСУС Сегодня, 13:25
            Цитата: prorab_ak
            не сможем,не кормите сказками людей

            Ваши сказки намного увлекательнее. laughing
            Цитата: prorab_ak
            логика вашего ответа очень ясно говорит, насколько вы далеки практически от военного дела...

            Ну куда уж мне тягаться то с вашей логикой,уважаемый? fellow
            Цитата: prorab_ak
            ей богу, замполитские лозунги у вас в каждом втором комментарии так же далеки как Вояджер сейчас от нас...

            Глубоко,оценил...прям глас вопиющий во тьме. И куда нам темным то до вас просветленного. wassat
            НЕКСУС
    3. Burbon Сегодня, 12:27
      Цитата: НЕКСУС
      А нашей АПЛ это удалось.

      это было 25 лет назад, четверть века, тогда компы были ай би эм 235, вот борей наш сможет?я сомневаюсь, что командование пойдет на риск
      Burbon
      1. НЕКСУС Сегодня, 12:36
        Цитата: Burbon
        вот борей наш сможет?

        Пока нет...потому Булаву то и отправили на срочную модернизацию...
        НЕКСУС
        1. Burbon Сегодня, 12:45
          Цитата: НЕКСУС
          потому Булаву то и отправили на срочную модернизацию...

          улыбнул, ее до ума надо доводить а не модернизировать
          Burbon
          1. НЕКСУС Сегодня, 12:52
            Цитата: Burbon
            улыбнул, ее до ума надо доводить а не модернизировать

            Да нет,до "ума "ее пытались года три довести,и все в пустую...поэтому и модернизируют..
            Как сообщил генеральный конструктор корпорации «МИТ» Юрий Соломонов, Московский институт теплотехники сейчас работает над модернизацией межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава».

            Согласно последним сообщениям отечественных средств массовой информации, в обозримом будущем должен появиться обновленный вариант баллистической ракеты Р-30 «Булава», отличающийся от базовой версии значительным ростом основных характеристик.

            От неназванного источника в отечественной оборонной промышленности журналистам новостного портала удалось получить определенные сведения о текущих планах по модернизации ракет.

            Согласно данным «Ленты.ру», главные требования к новому проекту касаются увеличения дальности полета и массы полезной нагрузки. Для решения обеих подобных задач потребуется переработка корпуса изделия в сторону увеличения. Как следствие, модернизированная «Булава» будет крупнее и тяжелее ракеты базовой модификации. Ракетный комплекс Д-30 имеет определенный потенциал для выполнения подобных требований. В частности, рассматривается вопрос некоторого изменения архитектуры комплекса с целью увеличения пространства, доступного для размещения ракет.
            НЕКСУС
            1. Вадим237 Сегодня, 13:37
              МИТу за эту разработку надо было хорошего пинка дать - сколько уже денег на Булаву потратили 100 - 200 миллиардов, а она не может выдать надёжность выше 50 % и ни какая модернизация здесь не поможет - только создание новой ракеты с масса габаритными ТТХ, такими же как у Булавы - что бы влезла в уже построенные подлодки.
              Вадим237
  4. kirgiz58 Сегодня, 11:07
    Как северокорейцы запустят - визг на всю вселенную, а самим значит можно. Или гопник из-под воротни не дает другим заиметь защитную дубинку, хотя б такую махонькую. angry
    kirgiz58
  5. Горменгаст Сегодня, 11:20
    Два пуска с интервалом три часа. И никогда не было больше 4 подряд пусков.
    Возможность последовательного залпа 24 ракет, в режиме автомата, только теоретическая (только наивные инфантильные надежды: раз мы - американе, у нас все самое лучшее и работает как часы laughing )
    Горменгаст
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 11:53
    Неудача вызвала шквал критики в адрес премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.


    горбатую - могила исправит laughing
    a.s.zzz888
  7. дьяк-феофан Сегодня, 12:00
    **(полетела в сторону США) **
    Очень правильная ракета. Полетела именно туда куда нужно.
    дьяк-феофан
    1. saturn.mmm Сегодня, 12:04
      Цитата: дьяк-феофан
      Очень правильная ракета. Полетела именно туда куда нужно.

      Домой полетела.
      saturn.mmm
      1. ser65 Сегодня, 12:59
        по рекламации... на завод изготовитель.
        ser65
    2. Александрович Сегодня, 12:55
      Рука Кремля. Наверное Сам ракету направлял.
      Александрович
    3. Alexey RA Сегодня, 13:08
      Янки просто всё не так поняли - это был возврат заводского брака. smile
      Alexey RA
  8. dubowitskij.vick Сегодня, 12:47
    Цитата: Burbon
    Цитата: НЕКСУС
    А нашей АПЛ это удалось.

    это было 25 лет назад, четверть века, тогда компы были ай би эм 235, вот борей наш сможет?я сомневаюсь, что командование пойдет на риск

    Вообще-то, запускают не ай би эм 235, а совсем другое. И повторить удастся. Тогда, когда наберут хорошую статистику надёжности новых носителей. Делать это просто ради посмотреть никто не будет. американцы ни разу не пускали свою стратегическую с реальным ядерным зарядом. С реальным подрывом на полигоне. Мы пускали. Не потому, что были не уверены в результатах, а как раз наоборот- были уверены.
    dubowitskij.vick

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