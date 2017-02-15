Американская АПЛ провела пуски двух межконтинентальных ракет

В рамках Программ стратегических систем ВМС были осуществлены плановые испытательные пуски ракет "Трайдент-2" с подводной лодки атомного ракетного базирования класса "Огайо" на тихоокеанском полигоне у берегов Калифорнии. Всего было запущено две ракеты,

Во вторник у побережья Калифорнии атомная подлодка ВМС США класса «Огайо» провела успешные пуски двух межконтинентальных ракет «Трайдент-2», передает Интерфакс По данным американских ВМС, испытательные пуски МБР были осуществлены из подводного положения с интервалом в три часа – в 14:30 и 17:20 мск.говорится в сообщении флота.Аналогичный запуск ракеты «Трайдент» был проведен в январе у берегов Флориды с британской подлодки. Однако это испытание закончилось неудачей – ракета отклонилась от заданного курса (полетела в сторону США) и самоуничтожилась. Это был единственный за последние 4 года пуск МБР британским флотом. Неудача вызвала шквал критики в адрес премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.