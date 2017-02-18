18:18 18 февраля

Шойгу сообщил о развитии Восточного военного округа

Как сообщает «Интерфакс», на заседании коллегии министерства обороны РФ его глава Сергей Шойгу обозначил приоритеты развития в Восточном военном округе:

В дальнейшем округу предстоит продолжить обеспечивать войска новым и современным вооружением, военной и специальной техникой, апробировать систему борьбы с крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, совершенствовать систему мобилизационного развертывания, строить объекты военной инфраструктуры.


Шойгу сообщил о развитии Восточного военного округа



Целью данных мероприятий, с его слов, является увеличение боевых возможностей округа для обеспечения национальных интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Командующий войсками ВВО генерал-полковник Сергей Суровикин в мае 2016 года отметил, что в пределах округа осуществляются масштабные работы, направленные на развитие военной инфраструктуры:

Восточный форпост России, в частности, Сахалин и Курильские острова обеспечивают безусловные гарантии безопасности и территориальной целостности нашего государства. Исключить возникновение даже малейших угроз призваны принимаемые руководством государства, министерства обороны РФ беспрецедентные меры по развитию в регионе военной инфраструктуры, плановому перевооружению соединений и воинских частей, повышению социальной защищенности всех категорий военнослужащих и членов их семей.


Так, в Вилючинске на Камчатке к приходу первых атомных субмарин класса "Борей" сдан ряд важнейших объектов причального фронта и береговой инженерной инфраструктуры.



На Курильских островах Итуруп и Кунашир строится ряд новых военных объектов, а также социальная инфраструктура: общежития для военнослужащих, культурно-досуговые и спортивные центры. Общая площадь строительства достигает 400 тыс. кв. м, всего планируется построить 392 здания и сооружения.

В 2016 году совместно с Русским географическим обществом военные провели экспедицию на острова Матуа и Парамушир (относятся к Курилам), во время которой изучили возможность размещения там войск. Участниками было проведено обследование взлетно-посадочной полосы острова, развернуты мобильные аэродромные комплексы и аппаратура для обеспечения передвижения летательных приборов. В рамках планируемого укрепления восточных рубежей российское военное руководство намерено создать на острове Матуа новый пункт базирования сил Тихоокеанского флота.

Использованы фотографии: http://sdelanounas.ru/blogs/82788
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Комментарии 6
  1. 210окв Сегодня, 17:57
    Строить и восстанавливать то что порушено предстоит по всем ВС..Что в принципе и делается..Может не так быстро как нам бы хотелось...
    210окв
    1. Zibelew Сегодня, 18:03
      Надо хотя бы обслуживать, а то без обслуживания на ТОФе причалы тонут...На фото "летучий голландец" Лазарев.
      Zibelew
      1. Юджин-Евгений Сегодня, 18:08
        Свежее фото?
        Юджин-Евгений
  2. tihon4uk Сегодня, 18:04
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    1. Юджин-Евгений Сегодня, 18:09
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