Шойгу сообщил о развитии Восточного военного округа

В дальнейшем округу предстоит продолжить обеспечивать войска новым и современным вооружением, военной и специальной техникой, апробировать систему борьбы с крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, совершенствовать систему мобилизационного развертывания, строить объекты военной инфраструктуры.

Восточный форпост России, в частности, Сахалин и Курильские острова обеспечивают безусловные гарантии безопасности и территориальной целостности нашего государства. Исключить возникновение даже малейших угроз призваны принимаемые руководством государства, министерства обороны РФ беспрецедентные меры по развитию в регионе военной инфраструктуры , плановому перевооружению соединений и воинских частей, повышению социальной защищенности всех категорий военнослужащих и членов их семей.