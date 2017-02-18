Шойгу сообщил о развитии Восточного военного округа
Как сообщает «Интерфакс», на заседании коллегии министерства обороны РФ его глава Сергей Шойгу обозначил приоритеты развития в Восточном военном округе:
Целью данных мероприятий, с его слов, является увеличение боевых возможностей округа для обеспечения национальных интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Командующий войсками ВВО генерал-полковник Сергей Суровикин в мае 2016 года отметил, что в пределах округа осуществляются масштабные работы, направленные на развитие военной инфраструктуры:
Так, в Вилючинске на Камчатке к приходу первых атомных субмарин класса "Борей" сдан ряд важнейших объектов причального фронта и береговой инженерной инфраструктуры.
На Курильских островах Итуруп и Кунашир строится ряд новых военных объектов, а также социальная инфраструктура: общежития для военнослужащих, культурно-досуговые и спортивные центры. Общая площадь строительства достигает 400 тыс. кв. м, всего планируется построить 392 здания и сооружения.
В 2016 году совместно с Русским географическим обществом военные провели экспедицию на острова Матуа и Парамушир (относятся к Курилам), во время которой изучили возможность размещения там войск. Участниками было проведено обследование взлетно-посадочной полосы острова, развернуты мобильные аэродромные комплексы и аппаратура для обеспечения передвижения летательных приборов. В рамках планируемого укрепления восточных рубежей российское военное руководство намерено создать на острове Матуа новый пункт базирования сил Тихоокеанского флота.
В дальнейшем округу предстоит продолжить обеспечивать войска новым и современным вооружением, военной и специальной техникой, апробировать систему борьбы с крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, совершенствовать систему мобилизационного развертывания, строить объекты военной инфраструктуры.
Целью данных мероприятий, с его слов, является увеличение боевых возможностей округа для обеспечения национальных интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Командующий войсками ВВО генерал-полковник Сергей Суровикин в мае 2016 года отметил, что в пределах округа осуществляются масштабные работы, направленные на развитие военной инфраструктуры:
Восточный форпост России, в частности, Сахалин и Курильские острова обеспечивают безусловные гарантии безопасности и территориальной целостности нашего государства. Исключить возникновение даже малейших угроз призваны принимаемые руководством государства, министерства обороны РФ беспрецедентные меры по развитию в регионе военной инфраструктуры, плановому перевооружению соединений и воинских частей, повышению социальной защищенности всех категорий военнослужащих и членов их семей.
Так, в Вилючинске на Камчатке к приходу первых атомных субмарин класса "Борей" сдан ряд важнейших объектов причального фронта и береговой инженерной инфраструктуры.
На Курильских островах Итуруп и Кунашир строится ряд новых военных объектов, а также социальная инфраструктура: общежития для военнослужащих, культурно-досуговые и спортивные центры. Общая площадь строительства достигает 400 тыс. кв. м, всего планируется построить 392 здания и сооружения.
В 2016 году совместно с Русским географическим обществом военные провели экспедицию на острова Матуа и Парамушир (относятся к Курилам), во время которой изучили возможность размещения там войск. Участниками было проведено обследование взлетно-посадочной полосы острова, развернуты мобильные аэродромные комплексы и аппаратура для обеспечения передвижения летательных приборов. В рамках планируемого укрепления восточных рубежей российское военное руководство намерено создать на острове Матуа новый пункт базирования сил Тихоокеанского флота.
Использованы фотографии: http://sdelanounas.ru/blogs/82788