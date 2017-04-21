Война за Сисплатину: как столкнулись Аргентина и Бразилия

В 1821-1828 гг. территория современного Уругвая, называвшаяся тогда Восточной полосой, находилась под контролем соседней Бразилии. После аннексии Восточной полосы португальско-бразильскими войсками, она получила название провинции Сисплатина и была включена в состав Бразилии, с 1822 г. ставшей независимым государством – Бразильской империей. Тем не менее, власти Соединенных провинций Южной Америки, как тогда называлась Аргентина, не оставляли надежды на возвращение контроля над Восточной полосой. В 1825 г. отряд из тридцати трех «ориенталес» под командованием Хуана Антонио Лавальехи высадился в Восточной провинции и вскоре смог поднять восстание местного населения против бразильских властей.Во время описываемых событий Соединенные провинции Южной Америки (бывшая колония Рио-де-ла-Плата и нынешняя Аргентина) были весьма нестабильным государством. В нем продолжались внутренние конфликты между отдельными лидерами и группами элиты, а многочисленные генералы были фактически полновластными правителями на контролируемых ими территориях. Центральное правительство в Соединенных провинциях Южной Америки часто отсутствовало как таковое. Попытка принятия конституции в 1819 году не увенчалась успехом и страна оставалась без центрального управления до 1826 года, когда был введен президентский пост. В 1825 году от Соединенных провинций отделилась Республика Боливар (ныне Боливия). Тем не менее, власти Буэнос-Айреса рассчитывали вернуть под свое управление Восточную провинцию с ключевым городом Монтевидео.- провинции Бразилии накануне войныБразилия в этот же период выглядела все же более централизованным государством. Во-первых, она обладала легитимной центральной властью. 12 октября 1822 года наследник португальского престола дон Педру был провозглашён первым императором Бразилии под именем Педру I. 29 августа 1825 года независимость Бразильской империи была признана Португалией. К этому времени бразильскому двору уже удалось наладить хорошие торговые и политические отношения с Великобританией. Британский адмирал Томас Кокрейн участвовал в национально-освободительной борьбе Бразилии в качестве командующего бразильским флотом. Несмотря на то, что и в Бразильской империи в то время были развиты центробежные тенденции и многие провинции тяготились зависимостью от центральной власти, она, по крайней мере, в Бразилии была. В Соединенных провинциях Южной Америки первый президент вступил в должность только в начале 1826 года. Им стал Бернардино Ривадавия (1780-1845) – участник борьбы Рио-де-ла-Платы за независимость от Испании, известный политический деятель, а затем и дипломат Соединенных провинций.- форма солдат и офицеров пехоты и артиллерии Бразильской империи 1823 г.10 декабря 1825 года Бразилия объявила войну Соединенным провинциям Южной Америки, а 1 января 1826 г. они ответили объявлением войны Бразильской империи. Так началась трехлетняя война, ставшая большой проблемой для обоих государств. Бразильская империя направила свои военно-морские силы на блокирование устья реки Ла-Плата и портов Буэнос-Айрес и Монтевидео. В свою очередь, аргентинские военно-морские силы были вынуждены отступить южнее – к Кармен-де-Патагонес. Бразилия использовала морское наступление для изоляции Аргентины от внешней торговли. Однако, имея военно-морское превосходство, Бразилия не отличалась сильными сухопутными войсками. Это было обусловлено, во-первых, протяженностью территории страны и невозможностью оперативной переброски войск из всех провинций, а во-вторых – ограниченностью мобилизационного потенциала бразильской армии. Своих военнослужащих у Бразилии было очень мало, поэтому императору Педру пришлось набирать наемников из европейских стран, прежде всего – ирландцев и немцев. В-третьих, значительные силы бразильской армии были задействованы в подавлении постоянных восстаний на территории страны. Этим воспользовалась аргентинская сторона.Ко времени описываемых событий пост военного и морского министра Соединенных провинций и главнокомандующего армией занимал генерал Карлос Мария де Альвеар (1789-1852, на портрете) – сподвижник легендарного Хосе Сан-Мартина и участник борьбы за независимость Ла-Платы. Под командованием генерала Альвеара аргентинская армия перешла в наступление и стала представлять угрозу уже непосредственно для бразильской территории. 20 февраля 1827 года бразильские войска, которыми командовал генерал Виконт ди Барбасена, перешли в контратаку, но достичь успеха не смогли.В ситуации военного противостояния двух крупных южноамериканских государств выигрывала Великобритания, которая, хотя и критиковала аргентинские и бразильские власти за начало боевых действий, но продолжала поставлять финансовые ссуды для военных нужд и Бразильской империи, и Соединенным провинциям, которые в конце 1826 года были переименованы в Аргентинскую конфедерацию. Поскольку и бразильская, и аргентинская армии отличались низким уровнем боеспособности, ни одна из сторон длительное время не могла одержать верх над противником. Война приняла вялотекущий характер, большую роль в ней продолжали играть уругвайские партизаны – гаучо.Несмотря на то, что на сухопутном фронте ситуация складывалась скорее в пользу Соединенных провинций, море контролировал бразильский флот, что создавало большие проблемы для аргентинской экономики. Страна была лишена возможности спокойно торговать через свои главные порты, что очень не нравилось и Великобритании, постоянно давившей на Буэнос-Айрес и требовавшей прекратить боевые действия. В конце концов, президент Бернардино Ривадавия обратился к бразильскому двору с предложением перемирия, но Бразилию предложенные условия мира не устроили и война продолжалась.- битва при Итусаинго 20 февраля 1827 г.В самой Аргентине, тем временем, опять обострилась борьба между сторонниками федералистской и унитарной моделей государственного устройства. Кроме того, экономическая ситуация в стране была очень сложной. Буэнос-Айрес находился из-за морской блокады в катастрофическом положении, а другие провинции не спешили ему помогать, рассчитывая добиться собственной выгоды. В этой ситуации президент Бернардино Ривадавия был вынужден уйти в отставку с поста главы государства. Вице-президент Алехандро Висенте Лопес и Планес, сменивший Ривадавию, пробыл на своем посту всего чуть больше месяца – с 7 июля по 18 августа 1827 года.- генерал ДоррегоФактически власть в центральных районах страны сосредоточил в своих руках губернатор провинции Буэнос-Айрес генерал Мануэль Доррего (1787-1828). В молодости он принимал участие в боевых действиях на стороне Армии Севера Мануэля Бельграно, некоторое время жил в США, считался противником португальско-бразильского вторжения в Восточную полосу. Когда президентом стал Бернардино Ривадавия, Доррего перешел в оппозицию к нему и даже выпустил критическую статью в газете El Tribuno. В конце концов, когда Ривадавия сложил с себя обязанности президента, а затем ушел в отставку и его преемник Лопес и Панес, Доррего стал губернатором Буэнос-Айреса. Будучи сторонником идей социальной справедливости и тесно общаясь в свое время с Симоном Боливаром, Доррего пытался проводить социально-патерналистскую политику, планировал укрепление федеральной власти в стране. В то же время, Доррего выступал за продолжение войны против Бразилии, рассчитывая добиться окончательного отказа бразильской стороны от претензий на Восточную провинцию Сисплатину.Мануэль Доррего отдал приказ губернатору Санта-Фе Эстанислао Лопесу оккупировать территорию Восточных миссий. Так назывались районы семи редукций, основанных иезуитами в XVII—XVIII вв. на восточном берегу реки Уругвай. В настоящее время Восточные миссии входят в состав Бразилии в качестве части территории штата Риу-Гранди-ду-Сул.Исполнять этот приказ было получено генералу Хосе Фруктуосо Ривера (1784-1854). Уроженец Дурасно, Ривера в молодости участвовал в боевых действиях на стороне Хосе Артигаса. Но в январе 1820 года, когда Артигас потерпел поражение в битве при Такуарембо, Ривера отказался поддержать Артигаса и заключил сепаратное перемирие с командовавшим португальскими войсками генералом Бентушем Мануэлем Рибейру. Затем Фруктуосо Ривера со своим отрядом перешел на португальскую службу и влился в состав португальской армии. Однако, когда Педру I провозгласил независимость от Португалии, Ривера поддержал бразильскую сторону и принял участие в организации вытеснения португальских войск с территории Восточной полосы.Когда в 1825 г. в Восточной полосе высадились тридцать три ориенталес во главе с Лавальехой, Ривера с подчиненными ему войсками перешел на их сторону. Этот поступок Риверы обеспечил условия для победы восстания и возвращения Восточной полосы в состав Соединенных провинций Южной Америки. Однако, когда началась аргентино-бразильская война, у Риверы произошел конфликт с властями Соединенной провинции. Он отказался выполнять приказ Мануэля Родригеса, командовавшего войсками Соединенных провинций, атаковать бразильские войска генерала Рибейру. После этого президент Ривадавия отдал приказ об аресте Фруктуосо Риверы, но генерал бежал в Санта-Фе – под защиту Эстанислао Лопеса.Таким образом, Ривера, как и Доррего, находился в плохих отношениях с Ривадавией. Когда в Буэнос-Айресе сменилась власть, он получил от Доррего приказ на вторжение в Восточные миссии. Под началом Риверы оказались войска провинции Корриентес, которыми командовал Лопес Чико. Объединенные силы вторглись в Восточные миссии, т.е. – на территорию Бразилии. Бразильская армия предпочла остаться в обороне и отказаться от активных действий, поскольку ее командование опасалось нападения аргентинских войск на Порту-Алегри. Восточные миссии оказались под контролем войск Фруктуосо Риверы.Тем временем, в Буэнос-Айресе нарастал новый политический кризис. Под давлением Великобритании и учитывая сложную экономическую обстановку, ухудшавшуюся в результате продолжающейся морской блокады побережья, генерал Доррего принял решение о заключении мира с Бразилией. Главным условием заключения мира стало провозглашение Восточной полосы отдельным суверенным государством – чтобы эта территория не досталась ни Бразильской империи, ни Аргентине, а оставалась своеобразным буфером между ними. Император Педру I с условиями аргентинской стороны согласился, однако выдвинул собственное требование – аргентинские войска генерала Фруктуосо Риверы должны были покинуть территорию Восточных миссий.27 августа 1828 года стороны подписали предварительную мирную конвенцию. После этого, в ноябре 1828 года, Фруктуосо Ривера со своими войсковыми частями двинулся на юг, покидая территорию Восточных миссий. Вместе с собой он забрал весь скот и все туземное население Восточных миссий. Ривера обосновался на южном берегу реки Куараи, где было основано поселение Санта-Роса-дель-Куараи. Река Куараи стала границей между Бразилией и новым государственным образованием, появившимся в результате аргентинско-бразильского мирного договора.Новое государство, возникшее на территории большей части бывшей Восточной полосы, получило название Восточная Республика Уругвай. В 1830 году была принята первая конституция страны. Тогда же состоялись первые президентские выборы, победу на которых одержал генерал Фруктуосо Ривера, получивший большую популярность после своих побед на территории Восточных миссий. Однако, вчерашний полевой командир Фруктуосо Ривера не имел реального управленческого опыта, плохо разбирался в финансово-экономических вопросах. Поэтому, став первым президентом Уругвая, он передал вопросы управления государством группе своих соратников, известных как «Пять братьев». Тем не менее, Уругвай в первые годы независимости оставался крайне слаборазвитым государством. Достаточно сказать, что в Монтевидео было всего три начальные школы. Кроме того, в стране продолжалась борьба за власть. Уругвай переживал болезненный период становления государственности.В 1832 г. генерал Лавальеха, прославленный борец за независимость Уругвая, командовавший тридцатью тремя ориенталес, попытался поднять восстание против президента Риверы, но был разгромлен. Помощь в подавлении восстания Ривере оказывала соседняя Бразилия. В это же время войска Риверы провели операцию по массовому уничтожению проживавших на территории страны индейских племен чарруа и гуарани. Однако, в конечном итоге, опасаясь, что Лавальеха рано или поздно организует государственный переворот, в 1835 г. Ривера объявил своим преемником бригадного генерала Мануэля Орибе, занимавшего пост военного и морского министра страны и принадлежавшего как раз к оппозиционерам – сторонникам Лавальехи.После того, как Орибе победил на президентских выборах, Ривера сохранял еще какое-то время пост генерал-коменданта вооруженных сил, но затем был снят с этого поста. В отличие от Риверы, ориентировавшегося на Бразилию, Орибе предпочитал сотрудничать с аргентинским руководством. В 1836 г. Ривера предпринял попытку вооруженного переворота, но был разгромлен и временно покинул страну, обосновавшись в республике Риу-Гранди – сепаратистском образовании, провозглашенном на юге Бразилии. В 1837 г. Ривера при помощи войск Риу-Гранди вторгся на территорию Уругвая и вынудил президента Мануэля Орибе покинуть свой пост и бежать из страны. Однако, сторонники Орибе предпочли начать вооруженное сопротивление Фруктуосо Ривере, который во второй раз занял президентское кресло.С 1838 по 1852 гг. в стране продолжалась гражданская война между сторонниками Риверы и Орибе. Экономическое положение страны оставалось неудовлетворительным, во внутренние дела постоянно норовили вмешиваться крупные соседи – Аргентина и Бразилия. Более-менее стабильным государством Уругвай стал лишь к концу XIX века. Политической стабилизации способствовал начавшийся экономический рост, связанный, в том числе, и с превращением столицы страны Монтевидео в крупный экономический центр Южной Америки.