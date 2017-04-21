ВМФ РФ рассчитывает на 40 тральщиков проекта «Александрит» к 2030 – 2050 году

Мощности [Средне-Невского судостроительного] завода позволяют строить для ВМФ два тральных корабля в год, в дальнейшем - по три. На сегодняшний момент планируется серия около 40 тральных кораблей такого класса в перспективе до 2030 и до 2050 года. Сроки зависят от того, сколько кораблей будет строить завод в год.

"Антонов" будет передан в 2018, "Курбатов" - в 2019-м. Спуск "Владимира Емельянова" намечен на май следующего года, передача - на конец [2018] года.