09:05 21 апреля

ВМФ РФ рассчитывает на 40 тральщиков проекта «Александрит» к 2030 – 2050 году

Согласно информации ТАСС , начальник управления кораблестроения ВМФ РФ Владимир Тряпичников заявил о том, что Военно-морской флот России намерен получить к 2030-2050 году 40 стеклопластиковых тральщиков проекта 12700 .

Мощности [Средне-Невского судостроительного] завода позволяют строить для ВМФ два тральных корабля в год, в дальнейшем - по три. На сегодняшний момент планируется серия около 40 тральных кораблей такого класса в перспективе до 2030 и до 2050 года. Сроки зависят от того, сколько кораблей будет строить завод в год.


До этого главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королев сообщил, что предполагается построить более 40 тральщиков данного типа, не обозначив при этом сроки их получения флотом.


Как пояснил гендиректор Средне-Невского судостроительного завода Владимир Середохо, стеклопластиковые тральщики проекта 12700 "Иван Антонов" и "Георгий Курбатов" ожидается передать ВМФ РФ в 2018 и 2019 году соответственно:

"Антонов" будет передан в 2018, "Курбатов" - в 2019-м. Спуск "Владимира Емельянова" намечен на май следующего года, передача - на конец [2018] года.


На текущий момент в составе флота находится головной корабль серии – «Александр Обухов». Он был заложен 22.09.2011 г., спущен на воду 27.06.2014 г., передан ВМФ 09.12.16 г.



Тральщики "Александрит" проекта 12700 разработаны ЦМКБ "Алмаз". Они способны применять новейшие гидроакустические станции, размещаемые как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах. Корабли оснащены автоматизированной системой управления противоминными действиями. Способны использовать традиционное тральное вооружение. Тральщики данной серии имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии.


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Комментарии 15

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  1. Владимирец Сегодня, 06:44
    "был заложен 22.09.2011 г., спущен на воду 27.06.2014 г., передан ВМФ 09.12.16 г."

    Будем надеяться, что серия побыстрее пойдет, 5 лет для тральщика ни в какие ворота.
    Владимирец
  2. 210окв Сегодня, 06:47
    Странные сроки...За это время проект не устареет?
    210окв
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:56
      ВМФ РФ рассчитывает на 40 тральщиков проекта «Александрит» к 2030 – 2050 году

      а разве в 2050 году,корабли будут не на "новых физических принципах" ? laughing
      андрей юрьевич
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:49
    Сейчас особо ретивые потребуют и на этот тральщик ставить "калибры", а в последствии и даже"цирконы"! lol
    Изгоняющий либероидов
    1. pzkrfv4 Сегодня, 06:55
      А один всем нам известный человек - бронепояс и четыре шестидюймовки)
      pzkrfv4
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:25
        Олег потребует на них размещать по паре вертолетов lol вооруженных ракетами"гранит"! lol
        Изгоняющий либероидов
  4. kos 75 Сегодня, 06:58
    Похоже к 50 году из надводных одни тральщики будут.
    kos 75
    1. Jovanni Сегодня, 07:19
      Цитата: kos 75
      Похоже к 50 году из надводных одни тральщики будут.

      Тут самоглавное чтоб "партнеры" такую прорву мин успели наделать. На другое у них (по нашим расчетам) силов не хватит. Так что окромя тральщиков нам ничего будет и не надь...
      Jovanni
  5. askort154 Сегодня, 07:06
    Интересно, с кого будут "спрашивать " в 2050 г., за невыполнение сегодняшних планов ?! Маразм ! tongue
    Раньше планировали на 3-5 лет и жёстко контролировали исполнение, сейчас планируем на 33 года, заведомо закладывая безответственность в выполнении.
    askort154
  6. GvozD Сегодня, 07:19
    30-50, нормальный такой разбег. Хорошо хоть не 60-90, там можно было и покруче цифру завернуть, бумага стерпит.
    GvozD
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:26
      По новому плану будет 90-60-90! lol И не меньше!!! lol
      Изгоняющий либероидов
  7. gorgo Сегодня, 07:26
    Вот удивляюсь. Представим себе, к примеру, 1984 год. Это 33 года назад. Ну и? Вот где мы, а где этот год? Миг-29 только полетел, а сегодня уже говорят о 6-м поколении... А учтите еще постоянное ускорение темпов развития технологий... Какой 50-й год?! Тут не знаешь, что через год будет.
    gorgo
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:38
      Дак ничего не будет-Ведмедев станет презервадентом crying вы у него попляшите!!!!! fool
      Изгоняющий либероидов
    2. V.P. Сегодня, 08:38
      Есть палец, есть "не палец" и сравнивать их бессмысленно.
      Тральщик это не самолет и не ЗРК.
      Это носитель оборудования для выполнения узких задач.
      В данном проекте сделали стеклопластиковый корпус. Который, в дальнейшем, при модернизациях можно будет начинять любой аппаратурой.
      Пластиковому корпусу и через 30 и через 40 лет ничего не будет. Легкий, не ржавеющий, не дающий магнитных наводок.
      V.P.
  8. pastooh37 Сегодня, 08:44
    Тральщики "Александрит" и гражданский проект прошлого века "Ермак", которые еще на плаву на реках и не только России, по габаритам и водоизмещению близки. Вижу в этом возможность конверсии новой технологии, а что по срокам, то технология позволяет корпуса делать быстро, сам принимал участие в строительстве стекло-пластиковых яхт,одна океанского типа.
    pastooh37
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