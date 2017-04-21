ВМФ РФ рассчитывает на 40 тральщиков проекта «Александрит» к 2030 – 2050 году
Согласно информации ТАСС , начальник управления кораблестроения ВМФ РФ Владимир Тряпичников заявил о том, что Военно-морской флот России намерен получить к 2030-2050 году 40 стеклопластиковых тральщиков проекта 12700 .
До этого главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королев сообщил, что предполагается построить более 40 тральщиков данного типа, не обозначив при этом сроки их получения флотом.
Как пояснил гендиректор Средне-Невского судостроительного завода Владимир Середохо, стеклопластиковые тральщики проекта 12700 "Иван Антонов" и "Георгий Курбатов" ожидается передать ВМФ РФ в 2018 и 2019 году соответственно:
На текущий момент в составе флота находится головной корабль серии – «Александр Обухов». Он был заложен 22.09.2011 г., спущен на воду 27.06.2014 г., передан ВМФ 09.12.16 г.
Тральщики "Александрит" проекта 12700 разработаны ЦМКБ "Алмаз". Они способны применять новейшие гидроакустические станции, размещаемые как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах. Корабли оснащены автоматизированной системой управления противоминными действиями. Способны использовать традиционное тральное вооружение. Тральщики данной серии имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии.
Мощности [Средне-Невского судостроительного] завода позволяют строить для ВМФ два тральных корабля в год, в дальнейшем - по три. На сегодняшний момент планируется серия около 40 тральных кораблей такого класса в перспективе до 2030 и до 2050 года. Сроки зависят от того, сколько кораблей будет строить завод в год.
До этого главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королев сообщил, что предполагается построить более 40 тральщиков данного типа, не обозначив при этом сроки их получения флотом.
Как пояснил гендиректор Средне-Невского судостроительного завода Владимир Середохо, стеклопластиковые тральщики проекта 12700 "Иван Антонов" и "Георгий Курбатов" ожидается передать ВМФ РФ в 2018 и 2019 году соответственно:
"Антонов" будет передан в 2018, "Курбатов" - в 2019-м. Спуск "Владимира Емельянова" намечен на май следующего года, передача - на конец [2018] года.
На текущий момент в составе флота находится головной корабль серии – «Александр Обухов». Он был заложен 22.09.2011 г., спущен на воду 27.06.2014 г., передан ВМФ 09.12.16 г.
Тральщики "Александрит" проекта 12700 разработаны ЦМКБ "Алмаз". Они способны применять новейшие гидроакустические станции, размещаемые как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах. Корабли оснащены автоматизированной системой управления противоминными действиями. Способны использовать традиционное тральное вооружение. Тральщики данной серии имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии.
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