Итоги недели. «Сложный был год: налоги, катастрофы, проституция, бандитизм и недобор в армию…»

Сначала проекты, потом фейерверки

Будет интересно узнать итоги, а также комментарии Мантурова по этому поводу.

Что сказать? Реформаторы 90-х сделали свое гнилое дело, уничтожив страну, промышленность, приборо и станкостроение, создав так сказать западным "злейшим партнерам" неплохой рынок сбыта. (То же самое сейчас творят с Украиной в худшем сценарии) В конце 80-х, работал в лаборатории опытных работ при КБ ПЗТО, так вот у нас уже тогда собирали доводили до ума наш советский автоматический токарнофрезерный станок. Но хапнув в 90-91 году воздуха независимости, похоронили это начинание не закончив проект. И стали выпускать, маслобойки шнекового типа, и установки про прессованию кирпича. Которые разваливались, как первые так и вторые. Про ПМЗ с их Стилетами, я как то говорил, мол, кастрюли, трамваи, и прочее несостоявшееся.

Как видим, дело мальчишей-плохишей живее Ленина)))

знакомый долго искал ЧПУ токарный станок (метизы выпускает) плюнул, купил через Инет в Китае, привезли, работает, вот и получается, вся "экономика-сырьё и оборонка"... остальные - нафиг пошли... а остальных - миллионы, у них дети и старики.

Kazakstan фром май харт

Это не только алфавит, за всем этим стоят правила правописания. Есть общий проект, принятый тюркскими странами в начале 1990 года. Мы придерживались его, алфавит разработали по принципу «один звук — одна буква» и исключили заимствованные звуки. Русскоязычные граждане не читают наш алфавит, находящийся сейчас в пользовании, поэтому беспокоиться об этом не нужно. Узбекистан и Туркменистан добавили несколько букв в общий для тюркских народов алфавит. Мы заметили, что их письменная реформа до сих пор была не очень удачной, поэтому не стали выбирать этот путь. Кажется, опыт Азербайджана был более удачным.

У казахов до прихода русских, которые взяли казахские племенные союзы по свою защиту от джунгаров, письменности толком не было. Ездили немытые кочевники на лошадях, жили в юртах, даже городов не имели, не говоря уже о способности читать и писать. Ну, может, единицы и умели пользоваться арабской вязью. Но разве это высокий уровень развития? Советский народ (преимущественно русскоязычные специалисты) создали промышленность и аграрный сектор в Казахстане, а теперь они такие независимые и жертвы русских колонизаторов. Если бы не Россия, то Казахстана и казахов просто бы не было, не говоря уже о какой-либо письменности. До Казахстана перешли на латиницу Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан и Молдавия, перешли тоже исключительно по политическим соображениям. Никто не отменял известный римский принцип - разделяй и властвуй. Введение латиницы взамен кириллицы очень сильно ударит по уровню развития населения и государства в целом. Не думаю, что этот шаг с радостью воспримет русскоязычное население, особенно в северных областях Казахстана. Так разобщение людей и нужно больше всего национальным ханам и буржуям, а больше всего их западным покровителям. А с другой стороны, хотят казахи деградировать, пускай пользуются хоть иероглифами. Казахстанская «элита» думает, что америкосы и прочие турки их за равных считать будут. Как пить дать, кинут их турки и прочие "друзья" Казахстана. Поимеют "независимый" и многовекторный Казахстан по полной программе, как Окраину и прочие «независимые» псевдогосударства из бывших республик СССР. Ну, максимум по плечу похлопают, похвалят за отказ от колониального и тоталитарного прошлого. А как припрет, прибегут потом к России, размазывая сопли по независимым чумазым фейсам, помогите братья, простите, нас забугорные "друзья" кинули. Назарбаев такой же специалист по сидению на нескольких стульях, как Лукашенко, Янукович и прочие удельные князьки и ханы, в прошлом партийные, комсомольские и советские начальники, славившие КПСС. Они, значит, жертвы русских колонизаторов и советского тоталитарного режима. Политические флюгеры они и предатели, развалившие Советский Союз, виновные в этом ничуть не меньше Горбачёва и Ельцина.

Латиница для тюркских языков намного удобнее чем кириллица. До XV века территория России была примерно до Волги, остальные территории занимали тюркские народы. Падение Золотой Орды дало зеленый свет на увеличение территории. Оренбург, Тюмень, Саратов ... они ведь от тюркских названий идут. Не надо говорить, что кто-то кого-то кидает или покидает, или убегает, или предает. Казахстан суверенное государство. И Россия будет и останется партнером главным и стратегическим, можно сказать исторически так сложилось!!!

Об «Орланах» и мнимых величинах

Впечатляющая махина! Дай бог, чтобы намеченное свершилось!

С некоторых пор важен стал процесс, а не результат (а тем более какие то сроки).

Боекомплект ПВО (если верить источнику) похоже останется в прежнем количестве - 96 ЗУР, да еще и в пресловутых барабанных установках, хотя только один отказ от барабанов позволит увеличить количество в два раза, а, учитывая близкие массо-габаритные характеристики 48н6 и "калибр", можно был об часть ПУ использовать по двойному назначению (впрочем как и на земле, чем хуже Мк41 для амер ПРО?)

Один крейсер из ремонта, другой в док. Число не меняется...

Были гордыми горцами, стали послушными овцами?

Не понимаю я этих картавелов, ну не понимаю и все... Ежели они Кобу называют дихтатором, при этом забыв, что благодаря ему и его верному визирю Лаврентию "выбились" в люди, то это не нормальные человеки, хотя...прахтически усе бывшие, типа "братские" республики этим грешат. Кто в большей мере, кто в меньшей. В пору вспомнить старуху Шапокляк: Кто людям помогает, тот тратит время зря, хорошими делами, прославиться нельзя... И как с такими "друзьями", так казать, разговаривать?

Не добили в 2008, вот и результат! А вот взяли бы Тбилиси, поменяли бы прозападное правительство на про российское, там бы сейчас, возможно, наши базы стояли, а не американские советники.

Нахрена козе баян? У нас и так полстраны около черты бедности живёт, вернее, выживает, ещё и робких грузин себе на шею? Прикрыть до поры экономическое и политическое сотрудничество, сами на брюхе приползут с извинениями. Визовый режим обязательно и т.д. и т.п.



Не знаю, как сейчас обстановка, но три-четыре года назад друзья-джиперы ездили по Грузии. Простой народ во всех селениях встречал их, как родных, знающие русский язык гордо стремились пообщаться, затаскивали в каждый дом... Старшие поколения. И все, кто имеет каплю мозгов, также, как и в России, понимают гнусную роль амеровыродков и англоживотных в российско-грузинских отношениях.

Настоящий полковник

А куда этот вояка будет бежать, когда хунту киевскую погонят поганой метлой?

Как куда, дороги только две или на запад к хозяевам, или в землю.

А по факту: бежали из Крыма "гордые мамчуры", а ведь по ним даже не стреляли.

Просто Мамчур понял, что если он останется, то на него могут повесить восстановление боеспособности всей техники вверенной ему части (ЕМНИП, в его авиабригаде могло взлететь всего 6-8 самолётов). И, прикинув объём работ, решил, что лучше уйти на Украину.

Сколько до перемоги?

Це переконаная ПЕРЕМОГА!

Всем АТОшникам выдать велосипеды с динамомашинами, что бы восполнить нехватку электроэнергии. Потихоньку в каменный век направил Киевский режим свой народ.

Ой мужики, хреновый это смех, ладно там эти дауны с СБУ да их Рада больные на всю голову, их и в расход большинство не грех пустить, или на органы продать для пополнения бюджета. Людей простых жалко, они же, сволочи, о людях не думают. Я уже жду этого светлого дня, когда у нормальных людей хватит политической воли стереть в порошок весь этот шабаш.

Тут уже не политическая воля нужна, эту власть свергнуть будет очень тяжело и крови прольется очень много! Много оболваненных, многие не понимают до сих пор что произошло. Богатым все равно, а бедняки сами не встанут, и лидера нет никакого, даже в перспективе не видно!

Танковая модернизация в формате чучхе

Больше "баржу" напоминает, перегруженную оружием донельзя. Очень бы хотелось посмотреть, как экипаж со всем этим добром справляется. И если танк не оборудован бортовой командной информационной системой, то все это БЕССМЫСЛЕННО. Так как многие цели его командир даже и увидеть не сможет, не говорю уже о том, что примет решение о том, каким оружием воспользоваться.

Они бы ещё РСЗО на танк навесили,а по сути,в этом танке много лишнего на башне - хватило бы и одного дистанционо-управляемого пулемёта калибра 12.7

Много раз повторяется, что танк «Чонма-216» сделан на основе Т-62. Но у Чонмы 6-катковое шасси (у Т-62 - пяти), двигатель 750 л/с (у -62 - 550), пушка 125 мм калибра с автоматом заряжания (у Т-62 - 115 мм, унитарный боеприпас, ручное заряжание). + СУО с датчиками ветра и тд.

В общем, от Т-62 там мало что осталось.

Ленин, ЛДПР и единоросы

Это называется людям больше нечем заняться других проблем видно в стране они не наблюдают боле первостепенных, чем захоронение Ленина, думаю, Ленина и так захоронят через несколько поколений, поспешность может привести только к расколу общества и конфликтам.

Надоели гробокопатели. Ленин им мешает, ага. А то, что к подножию Мавзолея победившие воины бросали фашистские знамена - и об этом, по мнению гробовщиков, забыть надо?

Объявить-то они, что угодно, могут, да кто ж им даст!) Захороните-ка для начала свой Ельцин-Центр! Тот кто предлагает такие вещи ничем не лучше укробандеровцев. Эти провокаторы даже не понимают, того что провоцируют очередной Майдан, но теперь уже на Красной площади. Кремль, при всей его либеральной направленности, конечно, не пойдёт на такой шаг!

Крови будет много!

«Хелфаер» и «Томагавк» плевали на боевой дух. Да и лётчики не благодаря волшебству в небе летают.

Много пафоса! Послушать автора, так у Ына одни Рембо! А кто же пачками бежит на Юг через Китай и др. страны? При серьезной заварухе все эти «Рембо» побегут сдаваться в надежде на переезд в Южною Корею.

Согласен! Армия не воевала больше полувека, даже генералы, сплошь в орденах, не знают, что такое современная война.

И у нас была огромная армия, и замполитов десятки тысяч. И танков было немерено, и орудий, и собирались бить врага на его территории. В итоге 3-4 млн. пленных. Так что нельзя так называть статьи: повоюете, тогда посмотрим!

Может, и сбежит сотня-другая перебежчиков. В любой системе есть недовольные, а при тоталитарном режиме эти недовольные даже могут искренне считать себя героями.

Ну и что? Для 25 миллионов населения — капля в море. Так что перебежчики не показатель.

Закидать «Томагавками»? По миллиону $ за штуку. Да пусть даже в детские сады целиться, больше тысячи на одну ракету жертв не будет, и только разозлят.

И пойдут эти миллионы готовых умереть, лишь бы убить врага, в Южную Корею, в Японию. А у берегов США и Англии наверняка сейчас сидят подлодки с ядерными ракетами. Надеетесь, что все подлодки вычислили? Зря.

Наконец, кто даст гарантию, что несколько боеголовок заранее не протащили спецслужбы в морских контейнерах на территорию врага?

Безумие дразнить противника, загнанного в угол. Противника обученного и имеющего ядерное оружие.

А вот если США нужна война, пусть и с миллионами жертв в самих США, пусть с превращением Японии и обоих Корей в радиоактивную пустыню, но лишь бы удержать своё лидерство, тогда — да. Действие США логично и последовательно.

США могут нанести удар по КНДР только в том случае, если действительно хотят ввергнуть мир в хаос. Удар по стратегическим объектам КНДР ничего не решит по той простой причине, что Сеул находится в 70 км от демилитаризованной зоны, в радиусе поражения той же артиллерии, плюс не забывайте о полуторамиллионной армии фанатиков, которые пешком дойдут до Сеула с его населением в 25 миллионов, и что случится в этом случае, можно только представить. Не спорю, что победить шансов у КНДР нет, но то, что большая часть цветущей Юго-Восточной Азии превратится в руины, это точно.

Страна раскололась надвое

В период мировых кризисов, бурь и потрясений, чтобы спасти государство от распада, а народ от полного обнищания, нужен лидер со всей полнотой власти.

Горбачевское а-ла-ла-ла под звуки ликующих либералов, навешивание народу лапши на уши и полная неспособность руководить государством привело к распаду большого и могучего.

Турецкий гамбит Эрдогана чётко обозначил, что общество расколото пополам. А вот какими методами султан будет его сплачивать в единую нацию — большой вопрос.

Если он чем-то не угодит США, то они с лёгкостью объявят его «тираном и диктатором, угнетающем собственный народ». А турецкий народ объявят «достойным демократии». Эрдоган сам себя загнал в ловушку, выражаясь известным мемом.

Большая бомба мистера Трампа

Мне импонирует такая политика России. На мой взгляд, экономический и политический союз Россия — Афганистан — Пакистан — Иран будет выгоден для всех. А главное, Афганистан может поставлять в Россию хлопок, вместо наркотиков. Много хлопка. Возможности по хлопку в Афгане очень большие.

Не вижу проблем. Тиллерсон был первым секретарём Госдепа, приехавшим в Москву на официальные переговоры и не встретившимся с оппозицией.

Так почему нам нельзя решать свои проблемы с соседями, пытаясь найти наиболее выгодное для нас решение?

Тем более что талибы обещают непрозрачность границ и посевы мака, а также производство героина там кратно ниже, чем при американской оккупации.

Талибам в 90-х годах, когда они пришли к власти, было необходимо признание зарубежными странами и международными организациями движения «Талибан» единственно законной политической силой, выражающей мнение всего афганского народа. Поэтому «Талибан» начинает борьбу с производством и экспорта героина в Россию и дальше в Европу. Борьба с этим злом был превращена в средство политического торга и шантажа со стороны талибов.

Джонсону больше не наливать

Таки, Асад коалицию в Сирию не приглашал. Пусть огласят весь список, кто в коалиции, а мы дружно похохочем.

Как истинный джентльмен, Джонсон может заявить что угодно и по любому поводу, потом заявить снова что угодно, хоть и совсем противоположное. Все просто обязаны быть благодарны истинному джентльмену за любое его внимание, и всё, вне зависимости от повода и заявления.

Боря и Петя могли бы составить дуэт и выступать в цирках по всему миру. Успех гарантирован!

Тревожные прогнозы

Корейское шоу Трампа сделано для Китая. Как и удар «Томагавками» по аэродрому в Сирии и супербомбой в горах Афгана. Первые трамповские потуги в политике с позиции силы.

Усиление группировки американских войск в Европе — скорее, для цементирования своего присутствия в этой самой Европе под предлогом мнимой угрозы со стороны России. Как ни смешно звучит, наращивание европейских американских оккупационных сил, дабы европейские цыплятки были под присмотром американской квочки и не помышляли о своей самостоятельности.

Шоумен он и есть шоумен. Правда, это шоу может стать кровавым и последним для Земли. Пока, правда, он идёт по стопам ковбоя Рейгана.

Война НАТО с Россией за свободу прибалтов? Абсолютно бессмысленный сценарий. Отбросив всякую глупость типа зачем России Шпротландии (это же их родина, а значит — сверхценна), кто-то может себе вообразить, как Ганс из Гамбурга или даже Войцек из Кракова пойдёт УМИРАТЬ за европейские ценности в болотах Литвы?

Тема «нейтрализации Калининграда»

Калининград серьёзно осложняет деятельность ВВС НАТО в Европе системами ПВО, разведкой и системами «Искандер», которые угрожают аэродромам, мостам, штабам, складам (и всё это конвенциональными БЧ 500 кг), а без ВВС НАТО не воюет.

Стесняюсь спросить… А само существование России не осложняет, часом, деятельность НАТО?

Это как так — «положил глаз»? Взять город — это не пасхальное яичко облупить!

Вона, посмотрите, как взят Алеппо, да ещё и не до конца!

НЕ чудите. НЕ выставляйте себя глупцами.

Российский танковый потенциал — номер один в мире

Только эти танки в основном Т-72б, как я понимаю… На хранении вот не знаю… Там, думается, 55 и 62… Лучше, чем ничего, но…

+ Т-34 на постаментах посчитали.

Ну так ещё бы, Россия сухопутная держава. Были, конечно, у нас и на море крупные успехи, но самые главные победы мы одерживали на суше.

Два метода сдерживания русских

Все эти публикации пишутся в преддверии появления у нас ПКР «Циркон» и МБР «Сармат» с глайдером Ю-71. Вот и психуют, так как их гиперскоростная ракета в процессе испытаний разрушается после короткого времени. А наш «Циркон» уже проходит госиспытания и, видимо, достаточно успешно. К тому же габариты «Циркона» те же, что и у «Калибра», а значит, выстругивать на кораблях новые ПУ не надо…

Краткое резюме по мотивам творчества господина Локки: что бы Россия ни предпринимала для собственной защиты, надо ее обложить флажками, а для убедительности возобновить окружение ее ракетами всевозможного предназначения. Для этого надо использовать любой повод к обвинению РФ в нарушении договора РМСД, а под эту малину начать творчески осваивать военный бюджет Пентагона. В итоге все, кроме России, будут довольны, но мнение России по этому поводу никого не интересует.

Основная идея этих наездов по поводу нарушения договора по РСМД — обвинить Россию в том, что делают сами, и сделать это как можно раньше, чтоб был повод говорить «Мы первые сказали». А как насчет одностороннего выхода из договора по ПРО или развёртывания систем ПРО с ячейками МК-41, в которые можно легко напихать вместо ракет ПРО «Томагавки»? Очередная чушь из разряда «в своем глазу бревна не вижу». Пусть давят на апельсины во Флориде, там хоть эффект будет. У них явно неверное представление о причинно-следственной связи по поводу договора по РСМД. Он был им нужен ни разу не меньше, чем нам. Именно по этой причине они так упирались по поводу уничтожения «Оки», а Горбачёв пошёл у них на поводу. Они нарушили ВСЕ договоры, которые заключали. Заключают они их только тогда, когда им нужно. До этого момента никакие разумные доводы не приводят ни к каким договорённостям. Формально они недоговороспособны в силу неумения выполнять обязательства из-за устройства политической системы. Уже неоднократно договорённости с ними дезавуировались следующими администрациями под предлогом «Ну что вы, это ж не мы обещали, это другие, а они выборы проиграли». На международное право они плевать хотели. О правах человека вспоминают, когда им нужно поднять очередной жупел с обвинениями кого-то с выгодой для себя, а сами творят такое, за что в приличном обществе морду бьют.

В 2016 году завершила своё действие подпрограмма «Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности» Федеральной целевой программы, начавшей свою работу в 2011 году. Подпрограмма (ПП) была рассчитана на существенный рост объёмов станкостроительной отрасли.В последнее время вообще интересная тенденция. С большой помпой – гирляндами шаров, салютами, закладкой капсул, подписями политиков на трубах или камнях – проекты запускаются. Но как дело доходит до работы, так... Как сглазили...Получается, что лучше бы всё-таки празднества устраивались после реализации. А вот с реализацией часто всё совсем не так гладко, как изначально было на бумаге. Случается и так, что банкет «за проект» съедает такую часть его бюджета, что реализация чахнет уже на первой стадии. Может, пора уже на законодательном уровне объявлять, что сначала сдача проекта, а потом уже фейерверк, коньяк и шарики...Бурно обсуждается вопрос распоряжения президента Казахстана о переходе казахского языка с кириллицы на латиницу.Тут можно много возмущаться по поводу того, почему власти Казахстана решили отказаться от кириллического написания казахских слов, но лучше всё-таки оперировать «голыми» фактами. Вот только «голых» фактов Астана не предоставляет, ибо сама не уверена в их наличии по поводу эффективности перехода с одного написания на другое.Из заявления казахского академика Алимхана Жунисбека (в эфире «Радио Свобода»):Когда «кажется», в России знают, что делать. А в Казахстане?..При этом в Казахстане представители властей уверяют, что переход на кириллицу создаст для казахского языка «новое, расширенное информационное поле». Да это всё замечательно. Но вот один вопрос: нынешнего информационного поля не хватает? И второй вопрос: насколько расширилось информационное поле молдавского, туркменского, узбекского, азербайджанского языков при переходе на латиницу? Есть какие-то по этому поводу всеобъемлющие исследования? Или после перехода на латинское написание резко выросло число гениальных молдавских, туркменских и прочих писателей, поэтов и публицистов?..Вот вы все о высоком...А я пошёл на кухню, взял коробочку с морсом, налил стаканчик. Потом повернул коробку той стороной, где в овальчике красуются буквы KZ.Я не большой знаток казахского, но живу давно и речь казахскую слышал неоднократно. Именно поэтому мне и захотелось "посмотреть" на неё. Звук "Ы"! Выкинуть они его не смогут однозначно; через слово встречается. Какой буквой латиницы можно обозначить звук "Ы"? Или сочетанием каких букв?А ещё мне очень жалко жителей KZ которые большую часть жизни пользовались кириллицей, а теперь- нате вамДва года на переход... Не знаю, я бы, наверное, не смог.В настоящее время силами отечественной судостроительной промышленности проводится капитальный ремонт и модернизация тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан». На данный момент из четырёх построенных кораблей этого типа в боевом составе флота остается только один.Завершение модернизационных работ на крейсере «Адмирал Нахимов» обещают к 2020 году. Но вот незадача - как только в строй ВМФ РФ войдёт «Адмирал Нахимов», на ремонт отправится единственный ныне «строевой» крейсер проекта 1144 «Пётр Великий». Судя по всему, наличие сразу двух «Орланов» в строю флота пока нарушает арифметику и скатывается в раздел мнимых величин... Новости модернизации крейсеров «Орлан»Стоит Лаврову куда-то приехать, где с пониманием напряженно, и сразу начинается. Мы уже привыкли к вполне нормальным претензиям японцев при рабочей поездке кого угодно из первых лиц на Курилы. Низзя, это исторически исконно японские земли, спорные территории, потому протесты и всё такое.Озабоченности, понимаешь, выражают. Зубами клацают. Ну, и кого мы из себя строить пытаемся, если учесть, что при любом чихе России сразу - за натовские подштанники. И базу, говорят, в Батуме делайте, и гей-парадами по Тбилиси проходите – лишь бы не «агрессия России». Ёлки-палки, самим не грустно? Превратили себя в американскую подстилку, распрощались с настоящей кавказской гордостью, которую Россия всегда уважала, и что теперь – одни озабоченности визитами Лаврова «выражаться» и остаётся.В эфире украинского «5 канала» полковник ВСУ Юлий Мамчур заявил о том, что после «возвращения Крыма», тем жителям полуострова, которые голосовали за вхождение в состав РФ, «придётся бежать».Мамчур:«Это станет для них единственным шансом на спасение. Они должны понести наказание за свои действия».Один (Турчинов) при грозном топоте копыт украинской армии боится проскочить границу, другой (Мамчур) вангует крымчанам «бегство» при наступлении той же доблестной армии. Нет, ну кукарекать из-за забора – дело нехитрое. Армию России уже «сдержали», по котлам поскакав вдоволь – можно и своим «ку-ка-ре-ку» привлечь внимание. Настоящий полковник же...Минэнергоуголь Украины сообщает, что Славянская ТЭС (Николаевка, Донецкий регион) стала пятой из шести украинских ТЭС на территориях, подконтрольных Киеву, остановившей генерирующую деятельность.И тут российские хакеры взломали погодные серверы (они же – сервера), и почти по всей Украине повалил снег. Температура ночами начала падать до отрицательных отметок. Резко выросли объёмы потребления электроэнергии. Далее российские хакеры распоясались вконец, остановив работу одного из энергоблоков Запорожской АЭС.Стремясь противодействовать хакерской агрессии, украинские власти выступили с со следующей инициативой: на законодательном уровне запретить импорт агрессивного российского угля, чтобы своим сгоранием тот не смог повлиять на скорую перемогу.15 апреля в Пхеньяне состоялся военный парад, посвященный 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена. На этот раз одним из «гвоздей программы» стал модернизированный танк «Чонма-216», привлекший внимание благодаря нескольким своим особенностям.Слово «модернизация» в КНДР понимают со всей экспрессией идей чучхе. Если уж оснащать танк вооружениям, то так, чтобы враг при одном даже беглом взгляде мог, простите, в штаны наложить. Работали по принципу: что есть – всё в дело пойдёт. Хотели приварить и пару Тэпходонов, но сварщик, говорят, приболел.Депутаты Государственной Думы в очередной раз пытаются показать, что все насущные экономические вопросы в Российской Федерации они уже решили, а потому "стоит сосредоточиться на вопросах другого характера". В частности, депутатская межфракционная группа, состоящая из представителей «Единой России» и ЛДПР, объявила, что «выработала юридический механизм захоронения Владимира Ленина».Буквально через несколько часов после озвучивания своей «прорывной» инициативы отдельные депутаты решили отыграть назад. Общественный резонанс оказался столь велик, что в итоге, как выяснилось, Ленин снова переиграл представителей «Единой России».ЛДПР, правда, осталась при своём – непременно освободить, говорят, «жилплощадь» (ну, то бишь Мавзолей! А при учёте того, что любая элитная недвижимость в центре Москвы долгое время пустовать не может – страшно конспирологический вопрос: для кого решили освободить Мавзолей? Неужели Вольфович покусился?..Военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок считает, что американский удар по Северной Корее — лишь вопрос времени. А вот китайские эксперты уверены в обратном: ведь только психу придёт в голову ударить по ядерной стране.Обозреватель «ВО», военный эксперт Александр Ставер напоминает: «Может быть, потому и бряцание оружием нового президента США совершенно спокойно воспринимается Пхеньяном. Корейцы на своей земле и не отдадут её никому. И, судя по замешательству Трампа, американцы это тоже понимают. Драться с противником, который не собирается сдаваться или отступать, себе дороже. Крови будет у наступающих много».Тем не менее, пока о превентивном «разоружающем» ударе и речи нет.В США говорят о дипломатии в отношении КНДР. Точно так же говорят о дипломатии и в КНР, и в РФ. В недавней телефонной беседе с главой МИД РФ С. Лавровым министр иностранных дел Китая Ван И отметил, что Пекин намерен тесно координировать действия с Москвой и способствовать деэскалации напряжённости на Корейском полуострове.С другой стороны, северные корейцы в последние дни успешно нагнетают напряжённость. И не только ракетными испытаниями. В Пхеньяне смонтировали и показали видео с ядерным ударом. Ударом по США.Такие пропагандистские ролики, запускаемые на весь мир через «YouTube», — чистое безумие. Пхеньян словно приглашает мистера Трампа ударить…Сбылась давняя мечта Р. Т. Эрдогана: на турецком референдуме, прошедшем при высочайшей явке (более 85%) победили сторонники конституционной реформы. Теперь Турция перейдёт на президентскую систему правления. Президент Эрдоган, если только он к моменту вступления изменений в силу снова станет президентом, получит право объявлять в стране чрезвычайное положение, лично издавать указы в статусе законов, назначать судей большинства высших судов и распускать парламент. Пост премьер-министра будет упразднён.После референдума телеканал CNN выдал заголовок: «Сегодня в Турции умерла демократия». По мнению журналистов канала, внесение поправок в конституцию сделает страну «менее демократической, более резко разделённой и более религиозной». Для турецких сторонников «демократии, верховенства закона, независимости судей, свободы слова и равенства для всех дорога вперед теперь стала намного, намного более отвесной».Референдум действительно расколол Турцию. Пополам. Примерно половина голосовавших была за поправки в конституцию, вторая половина — против поправок.Совсем недавно точно так же были расколоты Соединённые Штаты, вынужденные выбирать между плохим кандидатом в президенты и очень плохим — Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом.Сегодня Трамп рвётся доказать всем и каждому, что он что сделаёт всё для процветания родной Америки. Доказательства всем известны: ракеты в Сирии, бомба в Афганистане, корабли, отправленные к берегам Корейского полуострова, и тезис о «российской угрозе», озвучиваемый американскими дипломатами на уровне ООН. На то он и мировой гегемон, чтобы мыслить и творить глобально.Политическая величина турецкого «султана» гораздо ниже. Мировое его влияние заканчивается где-то на шантаже Евросоюза потоками мигрантов. Его основная аудитория — родное население.Как же будет доказывать свою полномочную президентскую правоту несогласной половине населения Турции господин Эрдоган? Карательными мерами и смертной казнью политических противников?Некоторые пакистанские аналитики считают, что в Афганистане Путин сумел перехитрить самого дядюшку Сэма. В качестве доказательств эксперты указывают на попытки Москвы наладить отношения с Афганистаном и «тайно сблизиться с «Талибаном».Пока пакистанские аналитики рассуждали о мощном региональном влиянии России, будто бы сдружившейся с «Талибаном», и об ослабевших США, которые отчего-то никак не противодействуют «ИГ» в Афганистане, американцы взяли да сбросили самую свою мощную неядерную бомбу на афганские тоннели боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ).Об этом корреспонденту РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Пентагона. «Удар был нанесён в районе Ачин в провинции Нангархар в четверг. Целью стали боевики «ИГ», их система тоннелей, которую они использовали для перемещений. Применялась GBU-43», — сказал представитель пресс-службы.По словам человека из Пентагона, эта бомба стала самым мощным неядерным боеприпасом, использованным Соединёнными Штатами.Очевидно, добавим, администрация Трампа выполняет одно из своих обещаний: Белый дом намерен не только запустить новую стратегию в Афганистане, но и задействовать в этой стране больше военных сил. Стратегия мистера Трампа узнаётся легко: это бомбы и ракеты. Просматриваются две «маленькие победоносные войны» — в Сирии и в Афганистане. Трамп взялся за то, от чего отказался Обама.На днях глава МИД Великобритании Борис Джонсон предложил Москве присоединиться к западной коалиции и совместно бороться с террористами в Сирии. Заодно русские должны посодействовать прекращению огня и политическому урегулированию — такому, которое «освободит сирийцев» от Асада.Мистер Джонсон подкрепил свои апрельские тезисы тяжеловесным аргументом: дал понять Кремлю, что Соединённые Штаты могут нанести по Сирии ещё один удар. Заодно британский министр иностранных дел заклеймил президента Сирии Башара Асада, назвав его «архитеррористом», и пообещал, что британские и союзные силы соберут доказательства и начнут преследовать «виновных в военных преступлениях». По мнению Джонсона, нет никаких сомнений в том, что бомба упала с какого-либо из двух сирийских самолётов U-22, которые «взлетели с авиабазы, где хранилось химическое оружие». По его словам, «образцы жертв нападения проанализировали британские учёные».Стало быть, мистер Джонсон открыто призвал Москву присоединиться к американской коалиции, бороться с ней против террористов, а заодно обеспечить уход из власти Асада. Бонус для русских: возможное налаживание отношений с «ястребом» Трампом, который при подходящем случае может нанести и второй удар по Сирии.Довольно странно, заметим, что какой-то британский министр рассуждает на тему «более продуктивных отношений» Кремля с президентом Трампом. Вроде бы министр этот прописан в Лондоне, а Трамп — в Вашингтоне. И последний первому пока не подчиняется. С этим даже британская королева ничего поделать не может.И вдвойне странно, когда об этом рассуждает министр, только что потерпевший политическое фиаско с продвижением санкций. Фиаско на международном уровне, на уровне «большой семёрки». Идеи Джонсона о «карательных санкциях» против Москвы не прошли.Впрочем, если вспомнить чрезмерное увлечение мистера Джонсона напитком под названием виски, который он поглощает и с утра (бывает) по примеру великого Черчилля, то многое прояснится. Вероятно, на Черчилля этот выпивоха похож только пристрастием к алкоголю. Ну, и ещё трепетным отношением к упомянутым выше «британским учёным».Иностранные эксперты констатируют: отношения России и Запада находятся на самом низком уровне после распада Советского Союза, случившегося в 1991 году.Почти треть граждан России считает, что между США и РФ возможна война. Такие данные приводит ВЦИОМ.Однако американцы, по их собственному мнению, полны будто бы мирных намерений. По словам высокопоставленных чинов, США стремятся к миру во всём мире. Правда, мира Америка планирует добиваться мира через силу.По словам вице-президента США Майкла Пенса, побывавшего в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове, Америка стремится к миру. Правда, мира Америка «всегда добивалась силой». В частности, администрация Дональда Трампа не намерена придерживаться политики «стратегического терпения» в отношении ядерной проблемы КНДР.Тема вероятных войн на планете (в том числе тема новой мировой войны) обострилась после прихода к власти Дональда Трампа и открытой демонстрации им своей «ястребиной» республиканской сущности. Массированный ракетный удар по Сирии, а теперь угрозы в адрес КНДР наводят многих аналитиков и обозревателей на тревожные предположения и мрачные прогнозы.За последние недели из непредсказуемого политика Дональд Трамп превратился во вполне предсказуемого. Это очевидный носитель идеи гонки вооружений и победоносных войнушек, которые будут учиняться по любому надуманному поводу. Под стать Трампу и его администрация, советники и генералы. Скорые на руку деятели вроде Пенса или «Бешеного пса» Мэттиса долго раздумывать не станут. Отсюда и приоритет военных решений. Чем больше в мире войны, тем больше «оборонных» заказов получит американский ВПК. Странно, что Маккейн никак уразумеет, что не критиковать ему надо Трампа, а холить и лелеять. Общее дело ведь делают.Словом, в очередь за Нобелевской премией мира мистер Трамп вставать не собирается.Исследовательский центр «RAND» призвал Пентагон провести оценку возможностей НАТО в подавлении средств российской системы противоракетной обороны в Калининградской области, передает сайт организации. «Различные сценарии и нештатные ситуации, о которых мы слышали в Швеции, Эстонии, Латвии и Польше по поводу действий России и потенциальных ответных реакций НАТО, должны быть оценены Министерством обороны США… Это относится к четкому представлению той роли, которую Калининград должен играть со своей сильной системой противовоздушной обороны. Каким образом НАТО будет это нейтрализовать? Вся тема нейтрализации Калининграда поднимает вопрос об эскалации и потенциального ответа Российской Федерации на то, что Россия будет оценивать в качестве ударов по родине», — говорится в докладе.Причина подобных «исследований» ясна: обеспечить беспрепятственную доставку западных ракет на территорию России. К тому же система ЕвроПРО без особых сложностей может модернизироваться из оборонительной в наступательную. Об этом говорил Владимир Путин в рамках Петербургского экономического форума в 2016 году, напоминает обозреватель П. Романов.Немецкий журнал «Focus» опубликовал глобальный индекс военной мощи. По большинству позиций этот индекс указывает на американское лидерство в военной сфере, однако есть позиция, по которой Россию в индексе поставили на первое место. Речь идёт о вооружении армии танками. По заявлению авторов-составителей, Российская Федерация располагает самым крупным в мире танковым потенциалом (15398 танков), «обладая сильнейшей сухопутной составляющей».В общем рейтинге стран по уровню военной мощи «участвовали» 126 государств мира. Тройка лидеров, по версии составителей индекса, выглядит следующим образом: США, Россия, Китай.Интересны комментарии немецких читателей «Фокуса». Читатели недоумевают, как получается, что военный бюджет России в десятки раз меньше суммарного бюджета стран НАТО, но при этом НАТО видит в России «главную угрозу» и заявляет, что Россия «вторгается на Украину и в Сирию». По версии читателей немецкого журнала, бюджет НАТО стоило бы проверить на соответствие угрозам и на его реалистичность.В последние недели американское издание Business Insider неоднократно поднимало вопрос российского ракетного вооружения последних моделей. 23 марта была опубликована статья «The US Navy has a severe 'missile gap' with China and Russia — here's how it can beat them anyway» («Китай и Россия ушли в «ракетный отрыв» от ВМС США. Как их победить?») за авторством Алекса Локки. Автор высказывает любопытную мысль: «на бумаге» военно-морские силы США в некоторых отношениях проигрывают российскому и китайскому флоту. Тем не менее, буквы и цифры сами по себе никогда не смогут победить американские ВМС. Вместо этого Соединенные Штаты и их промышленность в лице компании Lockheed Martin продолжают развивать и совершенствовать свои технологии, чтобы повысить потенциал вооруженных сил в деле защиты страны.6 апреля издание Business Insider опубликовало новый материал А. Локки под названием «The US can't defend against Russia's newest cruise missiles — so it may have to try offense instead» («США не могут защититься от новейшей российской крылатой ракеты. Возможно, вместо защиты следует нападать»), тоже посвященный текущей обстановке в области ракетных вооружений. Основатель издательства Arms Control Wonk Джеффри Льюис рассказал А. Локки о возможных путях решения проблемы с русскими ракетами средней дальности. Для сдерживания России могут использоваться два основных метода.Первый метод воздействия на российскую сторону — продолжение давления на Россию. Соединенные Штаты должны заставлять Москву соблюдать условия существующего соглашения о ракетах средней и малой дальности. Вторым важным методом может стать запуск большого количества программ разработки перспективных вооружений.Следует отметить, что тема «нарушения» Россией договора о РСМД не нова. На протяжении последних лет зарубежные издания, и в первую очередь американские, регулярно пишут об испытаниях новых российских ракет, якобы подпадающих под ограничения договора. Похожие заявления звучат и от официальных представителей различных государственных структур США. До недавнего времени подобные обвинения касались только перспективных баллистических ракет, но с некоторых пор в заявлениях стали фигурировать и новейшие комплексы с крылатыми ракетами.Подобные обвинения и поиск методов противодействия «российской агрессии» позволяют подозревать зарубежных авторов и аналитиков в предвзятости. Мало того, соответствующие взгляды на текущие российские работы в сфере ракетного вооружения получили достаточно широкое распространение и могут стать официальной точкой зрения Белого дома. Такая точка зрения, как мы знаем, формируется мгновенно: Дональду Трампу или даже его детям достаточно телевизор посмотреть.* «Сложный был год: налоги, катастрофы, проституция, бандитизм и недобор в армию…» - фраза из кинофильма «ДМБ»