Итоги недели. «Сложный был год: налоги, катастрофы, проституция, бандитизм и недобор в армию…»

Сначала проекты, потом фейерверки

Будет интересно узнать итоги, а также комментарии Мантурова по этому поводу.

Что сказать? Реформаторы 90-х сделали свое гнилое дело, уничтожив страну, промышленность, приборо и станкостроение, создав так сказать западным "злейшим партнерам" неплохой рынок сбыта. (То же самое сейчас творят с Украиной в худшем сценарии) В конце 80-х, работал в лаборатории опытных работ при КБ ПЗТО, так вот у нас уже тогда собирали доводили до ума наш советский автоматический токарнофрезерный станок. Но хапнув в 90-91 году воздуха независимости, похоронили это начинание не закончив проект. И стали выпускать, маслобойки шнекового типа, и установки про прессованию кирпича. Которые разваливались, как первые так и вторые. Про ПМЗ с их Стилетами, я как то говорил, мол, кастрюли, трамваи, и прочее несостоявшееся.

Как видим, дело мальчишей-плохишей живее Ленина)))

знакомый долго искал ЧПУ токарный станок (метизы выпускает) плюнул, купил через Инет в Китае, привезли, работает, вот и получается, вся "экономика-сырьё и оборонка"... остальные - нафиг пошли... а остальных - миллионы, у них дети и старики.

Kazakstan фром май харт

Это не только алфавит, за всем этим стоят правила правописания. Есть общий проект, принятый тюркскими странами в начале 1990 года. Мы придерживались его, алфавит разработали по принципу «один звук — одна буква» и исключили заимствованные звуки. Русскоязычные граждане не читают наш алфавит, находящийся сейчас в пользовании, поэтому беспокоиться об этом не нужно. Узбекистан и Туркменистан добавили несколько букв в общий для тюркских народов алфавит. Мы заметили, что их письменная реформа до сих пор была не очень удачной, поэтому не стали выбирать этот путь. Кажется, опыт Азербайджана был более удачным.

У казахов до прихода русских, которые взяли казахские племенные союзы по свою защиту от джунгаров, письменности толком не было. Ездили немытые кочевники на лошадях, жили в юртах, даже городов не имели, не говоря уже о способности читать и писать. Ну, может, единицы и умели пользоваться арабской вязью. Но разве это высокий уровень развития? Советский народ (преимущественно русскоязычные специалисты) создали промышленность и аграрный сектор в Казахстане, а теперь они такие независимые и жертвы русских колонизаторов. Если бы не Россия, то Казахстана и казахов просто бы не было, не говоря уже о какой-либо письменности. До Казахстана перешли на латиницу Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан и Молдавия, перешли тоже исключительно по политическим соображениям. Никто не отменял известный римский принцип - разделяй и властвуй. Введение латиницы взамен кириллицы очень сильно ударит по уровню развития населения и государства в целом. Не думаю, что этот шаг с радостью воспримет русскоязычное население, особенно в северных областях Казахстана. Так разобщение людей и нужно больше всего национальным ханам и буржуям, а больше всего их западным покровителям. А с другой стороны, хотят казахи деградировать, пускай пользуются хоть иероглифами. Казахстанская «элита» думает, что америкосы и прочие турки их за равных считать будут. Как пить дать, кинут их турки и прочие "друзья" Казахстана. Поимеют "независимый" и многовекторный Казахстан по полной программе, как Окраину и прочие «независимые» псевдогосударства из бывших республик СССР. Ну, максимум по плечу похлопают, похвалят за отказ от колониального и тоталитарного прошлого. А как припрет, прибегут потом к России, размазывая сопли по независимым чумазым фейсам, помогите братья, простите, нас забугорные "друзья" кинули. Назарбаев такой же специалист по сидению на нескольких стульях, как Лукашенко, Янукович и прочие удельные князьки и ханы, в прошлом партийные, комсомольские и советские начальники, славившие КПСС. Они, значит, жертвы русских колонизаторов и советского тоталитарного режима. Политические флюгеры они и предатели, развалившие Советский Союз, виновные в этом ничуть не меньше Горбачёва и Ельцина.

Латиница для тюркских языков намного удобнее чем кириллица. До XV века территория России была примерно до Волги, остальные территории занимали тюркские народы. Падение Золотой Орды дало зеленый свет на увеличение территории. Оренбург, Тюмень, Саратов ... они ведь от тюркских названий идут. Не надо говорить, что кто-то кого-то кидает или покидает, или убегает, или предает. Казахстан суверенное государство. И Россия будет и останется партнером главным и стратегическим, можно сказать исторически так сложилось!!!

Об «Орланах» и мнимых величинах

Впечатляющая махина! Дай бог, чтобы намеченное свершилось!

С некоторых пор важен стал процесс, а не результат (а тем более какие то сроки).

Боекомплект ПВО (если верить источнику) похоже останется в прежнем количестве - 96 ЗУР, да еще и в пресловутых барабанных установках, хотя только один отказ от барабанов позволит увеличить количество в два раза, а, учитывая близкие массо-габаритные характеристики 48н6 и "калибр", можно был об часть ПУ использовать по двойному назначению (впрочем как и на земле, чем хуже Мк41 для амер ПРО?)

Один крейсер из ремонта, другой в док. Число не меняется...

Были гордыми горцами, стали послушными овцами?

Не понимаю я этих картавелов, ну не понимаю и все... Ежели они Кобу называют дихтатором, при этом забыв, что благодаря ему и его верному визирю Лаврентию "выбились" в люди, то это не нормальные человеки, хотя...прахтически усе бывшие, типа "братские" республики этим грешат. Кто в большей мере, кто в меньшей. В пору вспомнить старуху Шапокляк: Кто людям помогает, тот тратит время зря, хорошими делами, прославиться нельзя... И как с такими "друзьями", так казать, разговаривать?

Не добили в 2008, вот и результат! А вот взяли бы Тбилиси, поменяли бы прозападное правительство на про российское, там бы сейчас, возможно, наши базы стояли, а не американские советники.

Нахрена козе баян? У нас и так полстраны около черты бедности живёт, вернее, выживает, ещё и робких грузин себе на шею? Прикрыть до поры экономическое и политическое сотрудничество, сами на брюхе приползут с извинениями. Визовый режим обязательно и т.д. и т.п.



Не знаю, как сейчас обстановка, но три-четыре года назад друзья-джиперы ездили по Грузии. Простой народ во всех селениях встречал их, как родных, знающие русский язык гордо стремились пообщаться, затаскивали в каждый дом... Старшие поколения. И все, кто имеет каплю мозгов, также, как и в России, понимают гнусную роль амеровыродков и англоживотных в российско-грузинских отношениях.

Настоящий полковник

А куда этот вояка будет бежать, когда хунту киевскую погонят поганой метлой?

Как куда, дороги только две или на запад к хозяевам, или в землю.

А по факту: бежали из Крыма "гордые мамчуры", а ведь по ним даже не стреляли.

Просто Мамчур понял, что если он останется, то на него могут повесить восстановление боеспособности всей техники вверенной ему части (ЕМНИП, в его авиабригаде могло взлететь всего 6-8 самолётов). И, прикинув объём работ, решил, что лучше уйти на Украину.

Сколько до перемоги?

Це переконаная ПЕРЕМОГА!

Всем АТОшникам выдать велосипеды с динамомашинами, что бы восполнить нехватку электроэнергии. Потихоньку в каменный век направил Киевский режим свой народ.

Ой мужики, хреновый это смех, ладно там эти дауны с СБУ да их Рада больные на всю голову, их и в расход большинство не грех пустить, или на органы продать для пополнения бюджета. Людей простых жалко, они же, сволочи, о людях не думают. Я уже жду этого светлого дня, когда у нормальных людей хватит политической воли стереть в порошок весь этот шабаш.

Тут уже не политическая воля нужна, эту власть свергнуть будет очень тяжело и крови прольется очень много! Много оболваненных, многие не понимают до сих пор что произошло. Богатым все равно, а бедняки сами не встанут, и лидера нет никакого, даже в перспективе не видно!

Танковая модернизация в формате чучхе

Больше "баржу" напоминает, перегруженную оружием донельзя. Очень бы хотелось посмотреть, как экипаж со всем этим добром справляется. И если танк не оборудован бортовой командной информационной системой, то все это БЕССМЫСЛЕННО. Так как многие цели его командир даже и увидеть не сможет, не говорю уже о том, что примет решение о том, каким оружием воспользоваться.

Они бы ещё РСЗО на танк навесили,а по сути,в этом танке много лишнего на башне - хватило бы и одного дистанционо-управляемого пулемёта калибра 12.7

Много раз повторяется, что танк «Чонма-216» сделан на основе Т-62. Но у Чонмы 6-катковое шасси (у Т-62 - пяти), двигатель 750 л/с (у -62 - 550), пушка 125 мм калибра с автоматом заряжания (у Т-62 - 115 мм, унитарный боеприпас, ручное заряжание). + СУО с датчиками ветра и тд.

В общем, от Т-62 там мало что осталось.

Ленин, ЛДПР и единоросы

Это называется людям больше нечем заняться других проблем видно в стране они не наблюдают боле первостепенных, чем захоронение Ленина, думаю, Ленина и так захоронят через несколько поколений, поспешность может привести только к расколу общества и конфликтам.

Надоели гробокопатели. Ленин им мешает, ага. А то, что к подножию Мавзолея победившие воины бросали фашистские знамена - и об этом, по мнению гробовщиков, забыть надо?

Объявить-то они, что угодно, могут, да кто ж им даст!) Захороните-ка для начала свой Ельцин-Центр! Тот кто предлагает такие вещи ничем не лучше укробандеровцев. Эти провокаторы даже не понимают, того что провоцируют очередной Майдан, но теперь уже на Красной площади. Кремль, при всей его либеральной направленности, конечно, не пойдёт на такой шаг!

Крови будет много!

«Хелфаер» и «Томагавк» плевали на боевой дух. Да и лётчики не благодаря волшебству в небе летают.

Много пафоса! Послушать автора, так у Ына одни Рембо! А кто же пачками бежит на Юг через Китай и др. страны? При серьезной заварухе все эти «Рембо» побегут сдаваться в надежде на переезд в Южною Корею.

Согласен! Армия не воевала больше полувека, даже генералы, сплошь в орденах, не знают, что такое современная война.

И у нас была огромная армия, и замполитов десятки тысяч. И танков было немерено, и орудий, и собирались бить врага на его территории. В итоге 3-4 млн. пленных. Так что нельзя так называть статьи: повоюете, тогда посмотрим!

Может, и сбежит сотня-другая перебежчиков. В любой системе есть недовольные, а при тоталитарном режиме эти недовольные даже могут искренне считать себя героями.

Ну и что? Для 25 миллионов населения — капля в море. Так что перебежчики не показатель.

Закидать «Томагавками»? По миллиону $ за штуку. Да пусть даже в детские сады целиться, больше тысячи на одну ракету жертв не будет, и только разозлят.

И пойдут эти миллионы готовых умереть, лишь бы убить врага, в Южную Корею, в Японию. А у берегов США и Англии наверняка сейчас сидят подлодки с ядерными ракетами. Надеетесь, что все подлодки вычислили? Зря.

Наконец, кто даст гарантию, что несколько боеголовок заранее не протащили спецслужбы в морских контейнерах на территорию врага?

Безумие дразнить противника, загнанного в угол. Противника обученного и имеющего ядерное оружие.

А вот если США нужна война, пусть и с миллионами жертв в самих США, пусть с превращением Японии и обоих Корей в радиоактивную пустыню, но лишь бы удержать своё лидерство, тогда — да. Действие США логично и последовательно.

США могут нанести удар по КНДР только в том случае, если действительно хотят ввергнуть мир в хаос. Удар по стратегическим объектам КНДР ничего не решит по той простой причине, что Сеул находится в 70 км от демилитаризованной зоны, в радиусе поражения той же артиллерии, плюс не забывайте о полуторамиллионной армии фанатиков, которые пешком дойдут до Сеула с его населением в 25 миллионов, и что случится в этом случае, можно только представить. Не спорю, что победить шансов у КНДР нет, но то, что большая часть цветущей Юго-Восточной Азии превратится в руины, это точно.

Страна раскололась надвое

В период мировых кризисов, бурь и потрясений, чтобы спасти государство от распада, а народ от полного обнищания, нужен лидер со всей полнотой власти.

Горбачевское а-ла-ла-ла под звуки ликующих либералов, навешивание народу лапши на уши и полная неспособность руководить государством привело к распаду большого и могучего.

Турецкий гамбит Эрдогана чётко обозначил, что общество расколото пополам. А вот какими методами султан будет его сплачивать в единую нацию — большой вопрос.

Если он чем-то не угодит США, то они с лёгкостью объявят его «тираном и диктатором, угнетающем собственный народ». А турецкий народ объявят «достойным демократии». Эрдоган сам себя загнал в ловушку, выражаясь известным мемом.

Большая бомба мистера Трампа

Мне импонирует такая политика России. На мой взгляд, экономический и политический союз Россия — Афганистан — Пакистан — Иран будет выгоден для всех. А главное, Афганистан может поставлять в Россию хлопок, вместо наркотиков. Много хлопка. Возможности по хлопку в Афгане очень большие.

Не вижу проблем. Тиллерсон был первым секретарём Госдепа, приехавшим в Москву на официальные переговоры и не встретившимся с оппозицией.

Так почему нам нельзя решать свои проблемы с соседями, пытаясь найти наиболее выгодное для нас решение?

Тем более что талибы обещают непрозрачность границ и посевы мака, а также производство героина там кратно ниже, чем при американской оккупации.

Талибам в 90-х годах, когда они пришли к власти, было необходимо признание зарубежными странами и международными организациями движения «Талибан» единственно законной политической силой, выражающей мнение всего афганского народа. Поэтому «Талибан» начинает борьбу с производством и экспорта героина в Россию и дальше в Европу. Борьба с этим злом был превращена в средство политического торга и шантажа со стороны талибов.

Джонсону больше не наливать

Таки, Асад коалицию в Сирию не приглашал. Пусть огласят весь список, кто в коалиции, а мы дружно похохочем.

Как истинный джентльмен, Джонсон может заявить что угодно и по любому поводу, потом заявить снова что угодно, хоть и совсем противоположное. Все просто обязаны быть благодарны истинному джентльмену за любое его внимание, и всё, вне зависимости от повода и заявления.

Боря и Петя могли бы составить дуэт и выступать в цирках по всему миру. Успех гарантирован!

Тревожные прогнозы

Корейское шоу Трампа сделано для Китая. Как и удар «Томагавками» по аэродрому в Сирии и супербомбой в горах Афгана. Первые трамповские потуги в политике с позиции силы.

Усиление группировки американских войск в Европе — скорее, для цементирования своего присутствия в этой самой Европе под предлогом мнимой угрозы со стороны России. Как ни смешно звучит, наращивание европейских американских оккупационных сил, дабы европейские цыплятки были под присмотром американской квочки и не помышляли о своей самостоятельности.

Шоумен он и есть шоумен. Правда, это шоу может стать кровавым и последним для Земли. Пока, правда, он идёт по стопам ковбоя Рейгана.

Война НАТО с Россией за свободу прибалтов? Абсолютно бессмысленный сценарий. Отбросив всякую глупость типа зачем России Шпротландии (это же их родина, а значит — сверхценна), кто-то может себе вообразить, как Ганс из Гамбурга или даже Войцек из Кракова пойдёт УМИРАТЬ за европейские ценности в болотах Литвы?

Тема «нейтрализации Калининграда»

Калининград серьёзно осложняет деятельность ВВС НАТО в Европе системами ПВО, разведкой и системами «Искандер», которые угрожают аэродромам, мостам, штабам, складам (и всё это конвенциональными БЧ 500 кг), а без ВВС НАТО не воюет.

Стесняюсь спросить… А само существование России не осложняет, часом, деятельность НАТО?

Это как так — «положил глаз»? Взять город — это не пасхальное яичко облупить!

Вона, посмотрите, как взят Алеппо, да ещё и не до конца!

НЕ чудите. НЕ выставляйте себя глупцами.

Российский танковый потенциал — номер один в мире

Только эти танки в основном Т-72б, как я понимаю… На хранении вот не знаю… Там, думается, 55 и 62… Лучше, чем ничего, но…

+ Т-34 на постаментах посчитали.

Ну так ещё бы, Россия сухопутная держава. Были, конечно, у нас и на море крупные успехи, но самые главные победы мы одерживали на суше.

Два метода сдерживания русских

Все эти публикации пишутся в преддверии появления у нас ПКР «Циркон» и МБР «Сармат» с глайдером Ю-71. Вот и психуют, так как их гиперскоростная ракета в процессе испытаний разрушается после короткого времени. А наш «Циркон» уже проходит госиспытания и, видимо, достаточно успешно. К тому же габариты «Циркона» те же, что и у «Калибра», а значит, выстругивать на кораблях новые ПУ не надо…

Краткое резюме по мотивам творчества господина Локки: что бы Россия ни предпринимала для собственной защиты, надо ее обложить флажками, а для убедительности возобновить окружение ее ракетами всевозможного предназначения. Для этого надо использовать любой повод к обвинению РФ в нарушении договора РМСД, а под эту малину начать творчески осваивать военный бюджет Пентагона. В итоге все, кроме России, будут довольны, но мнение России по этому поводу никого не интересует.

Основная идея этих наездов по поводу нарушения договора по РСМД — обвинить Россию в том, что делают сами, и сделать это как можно раньше, чтоб был повод говорить «Мы первые сказали». А как насчет одностороннего выхода из договора по ПРО или развёртывания систем ПРО с ячейками МК-41, в которые можно легко напихать вместо ракет ПРО «Томагавки»? Очередная чушь из разряда «в своем глазу бревна не вижу». Пусть давят на апельсины во Флориде, там хоть эффект будет. У них явно неверное представление о причинно-следственной связи по поводу договора по РСМД. Он был им нужен ни разу не меньше, чем нам. Именно по этой причине они так упирались по поводу уничтожения «Оки», а Горбачёв пошёл у них на поводу. Они нарушили ВСЕ договоры, которые заключали. Заключают они их только тогда, когда им нужно. До этого момента никакие разумные доводы не приводят ни к каким договорённостям. Формально они недоговороспособны в силу неумения выполнять обязательства из-за устройства политической системы. Уже неоднократно договорённости с ними дезавуировались следующими администрациями под предлогом «Ну что вы, это ж не мы обещали, это другие, а они выборы проиграли». На международное право они плевать хотели. О правах человека вспоминают, когда им нужно поднять очередной жупел с обвинениями кого-то с выгодой для себя, а сами творят такое, за что в приличном обществе морду бьют.