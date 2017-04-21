Президент Филиппин Родриго Дутерте посетил гвардейский ракетный крейсер "Варяг"
Следом за командующим военно-морскими силами Филиппин Франциско Габудой, флагман Тихоокеанского флота - гвардейский ракетный крейсер "Варяг" в порту Манилы посетил президент Филиппин Родриго Дутерте.
Президент осмотрел флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) и ознакомился с его вооружением, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.
Родриго Дутерте посетил корабельный музей и сделал запись в книге почетных посетителей.
В четверг крейсер "Варяг" и морской танкер "Печенга" прибыли в порт Манилы. Заход кораблей ТОФ в порт Манила продлится до 24 апреля, после чего они продолжат выполнение задач дальнего морского похода.
В России рассчитывают на активизацию военно-технического сотрудничества с Филиппинами.
Филиппины могут купить российскую бронетехнику, военно-морскую технику, вертолеты и стрелковое оружие, сообщил ранее глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев. Этот рынок рассматривается как перспективный для отечественных поставщиков.
Президент осмотрел флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) и ознакомился с его вооружением, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.
Командир корабля гвардии капитан второго ранга Алексей Ульяненко рассказал филиппинскому лидеру об истории крейсера "Варяг", ознакомил его с основными характеристиками флагмана, вооружением, боевыми возможностями и бытом моряков-тихоокеанцев,- сказали в пресс-службе.
Родриго Дутерте посетил корабельный музей и сделал запись в книге почетных посетителей.
В четверг крейсер "Варяг" и морской танкер "Печенга" прибыли в порт Манилы. Заход кораблей ТОФ в порт Манила продлится до 24 апреля, после чего они продолжат выполнение задач дальнего морского похода.
Основная цель похода - демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР,- сообщили в пресс-службе флота.
В России рассчитывают на активизацию военно-технического сотрудничества с Филиппинами.
Филиппины могут купить российскую бронетехнику, военно-морскую технику, вертолеты и стрелковое оружие, сообщил ранее глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев. Этот рынок рассматривается как перспективный для отечественных поставщиков.
Филиппинская сторона проявляет интерес к различным образцам российского вооружения, прежде всего бронетанковой и стрелковой технике, вертолетной технике и технике ВМС,- сообщил глава ФСВТС России.
Использованы фотографии: http://mil.ru/index.htm
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