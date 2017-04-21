Президент Филиппин Родриго Дутерте посетил гвардейский ракетный крейсер "Варяг"

Командир корабля гвардии капитан второго ранга Алексей Ульяненко рассказал филиппинскому лидеру об истории крейсера "Варяг", ознакомил его с основными характеристиками флагмана, вооружением, боевыми возможностями и бытом моряков-тихоокеанцев,

Основная цель похода - демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР,

Филиппинская сторона проявляет интерес к различным образцам российского вооружения, прежде всего бронетанковой и стрелковой технике, вертолетной технике и технике ВМС,