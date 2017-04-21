17:19 21 апреля

Президент Филиппин Родриго Дутерте посетил гвардейский ракетный крейсер "Варяг"

Следом за командующим военно-морскими силами Филиппин Франциско Габудой, флагман Тихоокеанского флота - гвардейский ракетный крейсер "Варяг" в порту Манилы посетил президент Филиппин Родриго Дутерте.
Президент осмотрел флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) и ознакомился с его вооружением, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.

Президент Филиппин Родриго Дутерте посетил гвардейский ракетный крейсер "Варяг"


Командир корабля гвардии капитан второго ранга Алексей Ульяненко рассказал филиппинскому лидеру об истории крейсера "Варяг", ознакомил его с основными характеристиками флагмана, вооружением, боевыми возможностями и бытом моряков-тихоокеанцев,
- сказали в пресс-службе.


Родриго Дутерте посетил корабельный музей и сделал запись в книге почетных посетителей.



В четверг крейсер "Варяг" и морской танкер "Печенга" прибыли в порт Манилы. Заход кораблей ТОФ в порт Манила продлится до 24 апреля, после чего они продолжат выполнение задач дальнего морского похода.
Основная цель похода - демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР,
- сообщили в пресс-службе флота.
В России рассчитывают на активизацию военно-технического сотрудничества с Филиппинами.
Филиппины могут купить российскую бронетехнику, военно-морскую технику, вертолеты и стрелковое оружие, сообщил ранее глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев. Этот рынок рассматривается как перспективный для отечественных поставщиков.
Филиппинская сторона проявляет интерес к различным образцам российского вооружения, прежде всего бронетанковой и стрелковой технике, вертолетной технике и технике ВМС,
- сообщил глава ФСВТС России.

Использованы фотографии: http://mil.ru/index.htm
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Комментарии 9

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  1. bouncyhunter Сегодня, 14:43
    Видать Габуда рассказал Дутерте каков на вкус чистый спиртяга ... laughing
    А по серьёзному - дружба с Филиппинами это хорошо при нынешнем президенте . А что будет при смене власти ? В какую сторону Филиппины повернутся ? request
    bouncyhunter
    1. Jovanni Сегодня, 14:54
      Цитата: bouncyhunter
      А по серьёзному - дружба с Филиппинами это хорошо при нынешнем президенте . А что будет при смене власти ? В какую сторону Филиппины повернутся ?

      Надо при этом успеть как следует зацепиться, пока есть у них желание и бабки наше оружие покупать. А там глядишь, и следующему поворачиваться будет уже тяжко...
      Jovanni
    2. рич Сегодня, 16:44
      Президент Филиппин Родриго Дутерте посетил гвардейский ракетный крейсер "Варяг"

      Наркотических веществ не обнаружено. После его отъезда экипаж "Варяга" дружно перекрестился. На этот раз пронесло. belay
      рич
  2. Рабинович Сегодня, 14:57
    Чувствует что скоро и ему может понадобиться помощь России. Как Асаду или Ыну.
    Рабинович
    1. Верба Сегодня, 17:15
      Цитата: Рабинович
      Чувствует что скоро и ему может понадобиться помощь России. Как Асаду или Ыну.

      А как там дела у Нетаняхи или как его там ,не могли попроще назвать ?
      Верба
  3. ser-pov Сегодня, 15:01
    Цитата: Рабинович
    Чувствует что скоро и ему может понадобиться помощь России. Как Асаду или Ыну.

    В смысле вы со своими друзьями - дерьмократами нагряните? Не сомневайтесь -поможем...
    ser-pov
  4. Altona Сегодня, 15:05
    Цитата: bouncyhunter
    Видать Габуда рассказал Дутерте каков на вкус чистый спиртяга ...

    -----------------------
    Дутерте вроде как борется с любым допингом, в свободное от основной работы президентом время лично расстреливает наркоторговцев. Хотя наркотики там в основном приобретают водители маршруток, это своеобразный допинг, который помогает проработать 14 часов в сутки.
    Altona
  5. Altona Сегодня, 15:06
    Цитата: Рабинович
    Чувствует что скоро и ему может понадобиться помощь России. Как Асаду или Ыну.

    ------------------------------
    Базу морскую поставим, места там идеальны для этого.
    Altona
  6. Monster_Fat Сегодня, 15:23
    Разговаривал с филиппинцами, которые работают у нас в компании...они говорят, что к Дутерте на Филиппинах очень не однозначное отношение-он сам, якобы, вылез из бандитов и очень жесток. Если раньше он, действительно был справедлив и преследовал интересы большинства филиппинцев, то теперь он все более и более погрязает в "культе личности". Причем под "лозунгом" борьбы с нарко-мафией и прочим бандитизмом устраняет своих политических противников и все идет к установлению его личной диктатуры. Но все отдают должное ему в том, что он, действительно, покончил, с разгулявшейся в последнее время, уличной преступностью.
    Monster_Fat
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