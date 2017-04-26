Россия больше не может позволить себе океанский флот

Корабли класса «фрегат» – а вовсе не эсминцы, не крейсеры и не авианосцы – станут основой российского Военно-морского флота, заявил министр обороны. С одной стороны, на борту фрегатов весьма эффективное оружие – ракеты «Калибр». С другой – слова Шойгу означают признание ограниченности возможностей российского ВМФ.Как сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу, в ближайшее время основными боевыми кораблями ВМФ станут фрегаты вроде «Адмирала Флота Советского Союза Горшкова».«В ближайшей перспективе подобные многоцелевые фрегаты, оснащенные высокоточным оружием большой дальности, должны стать основными боевыми кораблями ВМФ», – цитирует министра ТАСС. Он добавил: принятие их на вооружение позволит обеспечить планомерное обновление надводных сил флотов и на 30% повысить их боевой потенциал. Шойгу имел в виду фрегаты проекта 22350, к которому и относится «Горшков».Бывший командующий ВМФ России, советник начальника Генштаба адмирал Игорь Касатонов пояснил, что теперь делается упор именно на фрегаты, поскольку, согласно концепции и России, и наших партнеров, морских боев и сражений не планируется.«Главной задачей становится нанесение ударов по береговым объектам крылатыми ракетами. Наши корабли, подводные лодки, авиация наносили удары по объектам ИГИЛ* в Сирии ракетами «Калибр», причем с большого расстояния. Так что правильность концепции подтверждена», – сказал Касатонов газете ВЗГЛЯД.Руководитель портала Flot.com Сергей Сочеванов напоминает, что не только в России, но и во всем мире теперь стремятся к уменьшению размеров боевых кораблей. «Но зарубежные флоты просто пытаются снизить водоизмещение, а в России пытаются в меньшее водоизмещение «запихнуть» то же вооружение, что стояло на крупнотоннажных кораблях», – подчеркивает эксперт.«Фрегаты у нас – это корабли дальней морской зоны, то есть они могут ходить в дальние походы, демонстрировать флаг. В принципе все фрегаты класса 22350 по всем характеристикам могут использоваться в дальней морской зоне», – пояснил эксперт. «Все менее крупные корабли отправляют в дальние морские походы. Например, полгода назад на базу Тихоокеанского флота вернулись малый ракетный и малый противолодочный корабли, которые 8 месяцев находились в походе», – сказал он.В марте заместитель Шойгу Юрий Борисов посетовал, что из-за концерна «Алмаз-Антей» армия рискует не получить вовремя ни «Адмирал Горшков», ни фрегат другой серии «Адмирал Макаров» (относится к другой серии, нежели «Горшков», – проекту 11356). Шойгу тогда потребовал соблюдать сроки выполнения гособоронзаказа.Несмотря на некоторую медлительность российского ОПК, Сочеванов надеется, что к моменту сдачи будущих фрегатов этой серии они не устареют по сравнению с зарубежными.«Вот наши старые советские корабли – «Орланы» – сейчас модернизируют. Из «Нахимова» убирают практически все, что там внутри осталось, оставляют только корпус. При устаревании корпуса в новых проектах заложена возможность внутренней модернизации – в перспективе заменят вооружение, радиоэлектронные средства, средства связи», – уточнил Сочеванов.Адмирал Касатонов также выразил уверенность, что они ни в чем не будут уступать американским аналогам, а уж китайским, которые еще даже не проверены в реальных условиях, и подавно.Первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков напомнил, что у военного флота СССР было три основные задачи: обеспечение боевой устойчивости подлодок, уничтожение авианосных и многоцелевых групп США в передовой зоне в Атлантике и Тихом океане и, в-третьих, уничтожение американских подлодок.«Третья задача была неосуществима, а первые две вполне реальны. Уничтожать авианосные силы должны были тяжелые корабли: атомные подводные ракетоносцы с противокорабельными ракетами и крейсеры. Сейчас задачи стоят те же, но все понимают, что надводным кораблям подойти на дистанцию залпа ракеты большой дальности будет, мягко говоря, проблематично. Если эти ракеты не имеют дальности 1500 км, то авианосец США просто не подпустит их к себе. При дальности в 500 км он совершенно спокойно выявляет факт приближения ракетного крейсера и выйдет из-под удара, продолжая, в свою очередь, атаковать противника силами палубной авиации, которая имеет дальность полета 800–900 км», – пояснил Сивков.Он добавил, что фрегаты будут теперь выполнять задачи главным образом в прибрежной зоне, для чего идеально подходят «Ониксы» и «Калибры».Таким образом, заявление Шойгу означает, что Россия отказывается от глобального океанского противостояния со столь мощными флотами, как американский, и делает упор на оборону прилегающих к своим границам водных пространств. Кроме того, фрегаты важны как носители крылатых ракет, имеющих возможности ударов по сухопутным целям – это может пригодиться в случае локального конфликта. Возможности российского ВМФ существенно скромнее, чем тот океанский флот, который был построен во времена СССР, и министр обороны, по сути, в очередной раз подтвердил это.Для выполнения задач в дальней морской зоне, по словам Сивкова, могут использоваться подлодки и авиация. Кроме того, если Россия в будущем все же снова будет развивать авианосный флот, то фрегаты смогут справиться с задачей по их охране вместо эсминцев, надеется Сивков. Современные фрегаты имеют водоизмещение практически как у эсминцев 30-летней давности.Ставку на фрегаты Сивков объясняет еще и ценой. «Это концепция вынужденная. Полноценно заменить эсминцы фрегаты не смогут. Видимо, ориентируются на решение задач в ближней морской зоне, и связано это с одним – у нас идет сокращение расходов на оборону», – пояснил он.Напомним, фрегаты предназначены для поиска и уничтожения атомных подводных лодок противника, для противолодочного охранения, противовоздушной и противоракетной обороны авианосцев. Упомянутый министром «Горшков» завершает сейчас госиспытания в акватории Северного флота. Фрегат был заложен в Петербурге на «Северной верфи» в 2006 году, а спущен на воду в конце 2010-го. Осенью 2014 года фрегат вышел в Финский залив на заводские испытания. Уже после них планировалось передать корабль флоту, но сроки сильно сдвинуты – продолжается ревизия всех систем корабля.Согласно Госпрограмме вооружений, до 2020 года должно быть построено 10 фрегатов этого проекта. Сейчас на «Северной верфи» строятся еще три: «Адмирал флота Касатонов» (уже спущен на воду), «Адмирал флота Головко» и «Адмирал флота Советского Союза Исаков».В начале этой недели Первый канал сообщил, что совсем скоро упомянутый Борисовым фрегат «Макаров» должен быть передан ВМФ. Было опубликовано видео стрельб, которые фрегат провел во время испытаний в Балтийском море, проверяя, как работает комплекс противовоздушной обороны. Во время стрельб боевой расчет корабля успешно поразил цель зенитным ракетным комплексом «Штиль». Воздушная мишень была пущена с борта катера «Кузнецк». Всего в маневрах задействовали более десятка кораблей и судов, а также морскую авиацию.Первые два корабля той же серии – «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» – уже переданы флоту в прошлом году.