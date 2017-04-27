13:50 27 апреля

В Перу спущен на воду вертолетный корабль-док АМР 156 Pisco

Как сообщает блог bmpd , 25 апреля 2017 года состоялась церемония спуска на воду и крещения головного строящегося для ВМС Перу десантного вертолетного корабля-дока АМР 156 Pisco. Данное мероприятие прошло на предприятии перуанского военно-морского судостроительно-судоремонтного объединения Servicio Industrial de la Marina de Guerra del Perú (SIMA) в Кальяо (SIMA Callao). Официально судно классифицируется как "многоцелевой корабль" - Buque Multipropósito.



Строительство корабля осуществляется SIMA по проекту и при содействии южнокорейской корпорации Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) согласно контракту стоимостью примерно 60 млн. долл. Судно является дальнейшим развитием десантных кораблей-доков типа Makassar, строившихся DSME для Индонезии. Предполагалась сдача двух кораблей ВМС Перу в 2015 году, но выдержать данный срок не удалось, так как фактическое строительство было начато только во второй половине 2014 года. Сдача Pisco флоту сейчас ожидается в августе 2018 года. Контракт на постройку второго корабля Paita до сих пор не заключен.


Корабли данного типа имеют относительно небольшие размеры - стандартное водоизмещение составляет 7300 тонн, а полное водоизмещение 11390 тонн. Длина корабля 122 метра, ширина 22 метра и осадка 4,9 метров. Энергетическая установка состоит из двух дизельных двигателей MAN B&W 9L28/32A мощностью по 3000 л.с., обеспечивая скорость хода до 16,5 узлов. Дальность плавания - до 14 тысяч миль.

В небольшой доковой камере размещаются два 23-метровых десантных катера типа LCU, а на грузовой палубе - до 14 единиц бронетехники класса бронетранспортеров LAV II. Корабль имеет полетную палубу с двумя взлетно-посадочными площадками для вертолетов класса Sikorsky UH-3/SH-3D и ангар для постоянного базирования одного такого вертолета. На корабле размещаются 157 человек экипажа (включая 14 офицеров и личный состав авиагруппы) и до 400 морских пехотинцев. Возможно использование корабля в качестве судна снабжения. В этом случае он рассчитан на погрузку 636 тонн топлива, 600 тонн воды, 360 куб м сухих грузов и 136 куб м продовольствия.

Предполагается, что вооружение будет представлено одной 40-мм зенитную артиллерийскую установку BAE Systems Mk 4, двумя израильскими 30-мм дистанционно управляемыми артиллерийскими установками Rafael Typhoon и четырьмя 12,7-мм дистанционно управляемыми установками Rafael Mini Typhoon.


Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2572812.html
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Комментарии 17

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  1. Холуай Сегодня, 10:17
    В ВМС Перу ещё и Крейсер есть...а так ВМС Перу №2 в Латинской Америке после Чили...
    Холуай
    1. tiredwithall Сегодня, 11:46
      Никак колония решила развязать колониальную войну для приобретения колоний.
      tiredwithall
  2. TIT Сегодня, 10:29
    Цитата: Холуай
    после Чили...

    ну так они с ними и бадаются как раз
    TIT
  3. yehat Сегодня, 10:33
    по сути это не вертолетоносец, а транспорт с 1 вертолетом.
    интересно, насколько больше требования к полноценному вертолетоносцу-десантнику?
    ну уосп американский не возьму, потому что он самый большой, но если на примере корейцев и французов?
    yehat
    1. donavi49 Сегодня, 12:41
      С 5 легкими или 2 тяжелыми в ангаре или 4 тяжелыми с базированием на палубе в перегруз или 3 тяжелыми с базированием на палубе и возможностью использовать 2 взлетные площадки.
      donavi49
  4. Jovanni Сегодня, 10:42
    Прикольно: инки-коралы строят сами себе, а мы не могём выходит. К французам пришлось обращаться...
    Jovanni
    1. А1845 Сегодня, 11:45
      Цитата: Jovanni
      строят сами себе, а мы не могём

      не совсем так
      по проекту и при содействии южнокорейской корпорации Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering

      при таком содействии любая страна что хочешь себе построит
      мистрали в общем-то были тоже оттуда родом
      А1845
      1. donavi49 Сегодня, 12:48
        Нет 3 раза:
        1) Мистрали это детище DCNS, просто они строятся на верфи Сен-Назер - 66% которой принадлежит корейской STX с 2008 года. То есть французский проект строится на корейской верфи во Франции!
        2) Это крайне удачный проект основанный на гражданских технологиях. Суть этого проекта была проста вместить в 50млн долларов - полноценный ДКВД. И продавать его по миру. И самое интересное, этот прожект не корейцев (ну вернее заказ на него), а Индонезийцев, где корабли и строятся в Сурабае (6 корпусов построено).
        3) Перуанцы самые завернутые. Они переплатили (у них вышло за бомж комплектуху 130 млн долларов = 2 ДКВД, к примеру Тарлаки - локализация под Филиппины обошлись в 98 млн долларов в лучшей комплектации), но поставили условие оба корабля должны строится на верфи SIMA в Калао. Под это дело верфь была существенно дооборудована, получены ключевые технологии. Однако есть и обратная сторона! Мало того, что перуанцы переплатили, так они еще и затянули - например на 1,5 года позже подписавшие Тарлак филиппинцы первый уже ввели в состав ВМФ, а второй бегает на испытаниях.
        donavi49
  5. borov Сегодня, 10:47
    Скоро у Перу будем корабли закупать...
    borov
  6. tomket Сегодня, 11:02
    Даже Перу что то там спускает, и только у нас заявляют и обещают))))
    tomket
    1. KaPToC Сегодня, 12:31
      Цитата: tomket
      Даже Перу что то там спускает, и только у нас заявляют и обещают))))

      У нас Иван Грен давно спущен на воду. Спущен на воду и передан флоту - не синонимы.
      KaPToC
  7. Olegovi4 Сегодня, 11:37
    Хм. А чего это они ракетную ПВО не устанавливают? Решили артиллерией и пулеметами обойтись? Не разумное решение по нынешним временам. Или все же автор забыл об этом написать?
    Olegovi4
    1. А1845 Сегодня, 11:46
      Цитата: Olegovi4
      Не разумное решение по нынешним временам.

      на мистралях было круче - пулемет и одноименная ракета, запускаемая с плеча laughing
      А1845
    2. donavi49 Сегодня, 12:53
      Это ДКВД - ни один ДКВД кроме Уоспа и Америки серьезно не защищается. Просто потому, как ракетный комплекс, это минус 100 человек десанта или 15 машин, или 1 LCVP.

      Прикрывать их должны силы эскорта.

      Другое дело, что Аспидами и Воробьями сил Перу особо не отбиться. Однако это проблема ВМС Перу, а не корабля.

      Если что, на Грене тоже 2 АК-630 и Дуэт.
      donavi49
  8. masiya Сегодня, 11:47
    Молодцы Перу, тихо, шипом... и спускают на поду полувертолетоносец, хоть и маленький, зато транспортник порядочный... Вооружение конечно - никуда, но ведь и не участвовать в морских баталиях предназначен, а шелупень разную порежет...
    masiya
    1. yehat Сегодня, 12:55
      торпедный катер комсомолец - убийца Перуанских АУГ am
      yehat
  9. rudolff Сегодня, 13:13
    Честно говоря, даже непонятно, почему наше МО до сих пор игнорит эти Макассары. За те деньги, что мы были готовы потратить на Мистрали, мы могли бы в кратчайшие сроки полность закрыть все потребности нашего флота в УДВК/БДК. Вполне себе нормальный и сбалансированный корабль по бросовой цене. Альтернативы фактически нет и не предвидется. Если ничего и дальше не делать, то морскую пехоту лет через десять вообще упразднить придется.
    rudolff
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