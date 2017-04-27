В Перу спущен на воду вертолетный корабль-док АМР 156 Pisco
Как сообщает блог bmpd , 25 апреля 2017 года состоялась церемония спуска на воду и крещения головного строящегося для ВМС Перу десантного вертолетного корабля-дока АМР 156 Pisco. Данное мероприятие прошло на предприятии перуанского военно-морского судостроительно-судоремонтного объединения Servicio Industrial de la Marina de Guerra del Perú (SIMA) в Кальяо (SIMA Callao). Официально судно классифицируется как "многоцелевой корабль" - Buque Multipropósito.
Строительство корабля осуществляется SIMA по проекту и при содействии южнокорейской корпорации Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) согласно контракту стоимостью примерно 60 млн. долл. Судно является дальнейшим развитием десантных кораблей-доков типа Makassar, строившихся DSME для Индонезии. Предполагалась сдача двух кораблей ВМС Перу в 2015 году, но выдержать данный срок не удалось, так как фактическое строительство было начато только во второй половине 2014 года. Сдача Pisco флоту сейчас ожидается в августе 2018 года. Контракт на постройку второго корабля Paita до сих пор не заключен.
Корабли данного типа имеют относительно небольшие размеры - стандартное водоизмещение составляет 7300 тонн, а полное водоизмещение 11390 тонн. Длина корабля 122 метра, ширина 22 метра и осадка 4,9 метров. Энергетическая установка состоит из двух дизельных двигателей MAN B&W 9L28/32A мощностью по 3000 л.с., обеспечивая скорость хода до 16,5 узлов. Дальность плавания - до 14 тысяч миль.
В небольшой доковой камере размещаются два 23-метровых десантных катера типа LCU, а на грузовой палубе - до 14 единиц бронетехники класса бронетранспортеров LAV II. Корабль имеет полетную палубу с двумя взлетно-посадочными площадками для вертолетов класса Sikorsky UH-3/SH-3D и ангар для постоянного базирования одного такого вертолета. На корабле размещаются 157 человек экипажа (включая 14 офицеров и личный состав авиагруппы) и до 400 морских пехотинцев. Возможно использование корабля в качестве судна снабжения. В этом случае он рассчитан на погрузку 636 тонн топлива, 600 тонн воды, 360 куб м сухих грузов и 136 куб м продовольствия.
Предполагается, что вооружение будет представлено одной 40-мм зенитную артиллерийскую установку BAE Systems Mk 4, двумя израильскими 30-мм дистанционно управляемыми артиллерийскими установками Rafael Typhoon и четырьмя 12,7-мм дистанционно управляемыми установками Rafael Mini Typhoon.
Строительство корабля осуществляется SIMA по проекту и при содействии южнокорейской корпорации Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) согласно контракту стоимостью примерно 60 млн. долл. Судно является дальнейшим развитием десантных кораблей-доков типа Makassar, строившихся DSME для Индонезии. Предполагалась сдача двух кораблей ВМС Перу в 2015 году, но выдержать данный срок не удалось, так как фактическое строительство было начато только во второй половине 2014 года. Сдача Pisco флоту сейчас ожидается в августе 2018 года. Контракт на постройку второго корабля Paita до сих пор не заключен.
Корабли данного типа имеют относительно небольшие размеры - стандартное водоизмещение составляет 7300 тонн, а полное водоизмещение 11390 тонн. Длина корабля 122 метра, ширина 22 метра и осадка 4,9 метров. Энергетическая установка состоит из двух дизельных двигателей MAN B&W 9L28/32A мощностью по 3000 л.с., обеспечивая скорость хода до 16,5 узлов. Дальность плавания - до 14 тысяч миль.
В небольшой доковой камере размещаются два 23-метровых десантных катера типа LCU, а на грузовой палубе - до 14 единиц бронетехники класса бронетранспортеров LAV II. Корабль имеет полетную палубу с двумя взлетно-посадочными площадками для вертолетов класса Sikorsky UH-3/SH-3D и ангар для постоянного базирования одного такого вертолета. На корабле размещаются 157 человек экипажа (включая 14 офицеров и личный состав авиагруппы) и до 400 морских пехотинцев. Возможно использование корабля в качестве судна снабжения. В этом случае он рассчитан на погрузку 636 тонн топлива, 600 тонн воды, 360 куб м сухих грузов и 136 куб м продовольствия.
Предполагается, что вооружение будет представлено одной 40-мм зенитную артиллерийскую установку BAE Systems Mk 4, двумя израильскими 30-мм дистанционно управляемыми артиллерийскими установками Rafael Typhoon и четырьмя 12,7-мм дистанционно управляемыми установками Rafael Mini Typhoon.
Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2572812.html
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