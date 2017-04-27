18:06 27 апреля

Некоторые подробности спасательной операции в Чёрном море

Публикуются некоторые подробности относительно последствий столкновения исследовательского (среднего разведывательного) судна «Лиман» Черноморского флота РФ с судном «Ашот-7». Выяснилось, что судно на самом деле носит название «Youzarsif H», и шло оно под флагом африканского государства Того. Это судно, предназначенное для перевозки скота. Столкновение произошло неподалёку от побережья Турции – в юго-западной части Чёрного моря (примерно в 40 км от пролива Босфор).

Некоторые подробности спасательной операции в Чёрном море


В сообщениях информационных агентств говорится о том, что к спасательной операции были привлечены и силы Береговой охраны Турции. Помимо этого к месту инцидента направились несколько кораблей ЧФ РФ и самолёт Ан-26.


РИА Новости , ссылаясь на пресс-службу турецкой Береговой охраны, сообщает о том, что все 78 членов экипажа российского «Лимана» спасены. Угроз для их жизни нет. Ранее некоторые зарубежные СМИ объявили, что несколько российских моряков якобы числятся пропавшими без вести. Эти сообщения опровергаются.

Между тем, пока нет данных о судьбе самого "Лимана". Ранее в Минобороны РФ заявили, что экипаж ведёт борьбу за живучесть корабля. Нет и подробностей о причинах столкновения. По последним данным, в районе столкновения была ясная погода, без осадков.

Дополнение:
Несколько минут назад пришло сообщение о том, что корабль ВМФ РФ "Лиман" затонул в Чёрном море после столкновения.


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Комментарии 48

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  1. Комментарий был удален.
    1. Zibelew Сегодня, 15:17
      Ашот-7 по-любому шел по встречке, ватерлиния была занижена и рубка затонирована в хлам...Вопрос где в это время были остальные 6 Ашотов?
      Zibelew
      1. cniza Сегодня, 15:18
        Цитата: hirurg
        Еще бы Китай был за. Они тоже понимают, что их США обкладывают, как и Россию.



        Это Вы , наверное, про другую тему. laughing
        cniza
        1. ИванДМБ89 Сегодня, 15:19
          СУДНО ЧФ РФ ЛИМАН ОТ ПОЛУЧЕННЫХ ПРОБОИН ЗАТОНУЛО — МИНОБОРОНЫ РФ
          ИванДМБ89
          1. с-т Petrov Сегодня, 15:29
            ходило под флагом 47 лет, пока не встретило Ашота. обидно
            с-т Petrov
            1. Zibelew Сегодня, 15:35
              Цитата: с-т Petrov
              пока не встретило Ашота

              Ашота на семерке. Жалко Лиман, не получилось 50 лет отслужить crying
              Zibelew
              1. Тралл Сегодня, 15:42
                Транспортное судно, с которым оно столкнулось, не получило повреждений, и его экипаж не просил помощи", - сообщил сотрудник пресс-службы Береговой охраны. Судно "Youzarsif-Н" шло под флагом Того и предназначено для перевозки скота.

                Видать, бульбом долбанул скотовоз(
                Тралл
            2. To be or not to be Сегодня, 16:38
              Жаль,малыша.Где только не ходил
              To be or not to be
        2. hirurg Сегодня, 15:22
          --Это Вы , наверное, про другую тему.
          Глюк какой то. Хз. На телефоне.
          Конечно темой ниже.
          hirurg
      2. рич Сегодня, 15:47
        Zibelew :Ашот по-любому шел по встречке, ватерлиния была занижена и рубка затонирована в хлам..
        Очередной представитель "золотой молодежи". Как же они всех уже достали. Надо всю команду этого Ашота, как Мару Богдасарян на принудительные работы отправить feel
        рич
        1. sabakina Сегодня, 17:28
          Судно "Youzarsif-Н" шло под флагом Того и предназначено для перевозки скота.

          Вот же скотина!
          sabakina
  2. cniza Сегодня, 15:17
    Подозрительно все это , почему так порционно выдают информацию.
    cniza
    1. FoMaS Сегодня, 15:34
      Утоп пароход с секретным разведывательным оборудованием....
      FoMaS
  3. RASKAT Сегодня, 15:18
    Это же военный корабль, ну максимум затопит один отсек и все. Корабль утонуть не должен. Ну если экипаж адекватен.
    RASKAT
    1. ИванДМБ89 Сегодня, 15:21
      СУДНО ЧФ РФ ЛИМАН ОТ ПОЛУЧЕННЫХ ПРОБОИН ЗАТОНУЛО — МИНОБОРОНЫ РФ
      ИванДМБ89
    2. Дамир Сегодня, 15:23
      к сожалению это гидрографический корабль в корпусе сейнера!!!! т.е. стандарты безопасности заложены гражданские а не военные.... ПыСы... подтверждений о гибели корабля пока нет....
      Дамир
      1. domnich Сегодня, 15:31
        Это гидрографическое судно специальной постройки, при затоплении 2-х отсеков остается на плаву. Я таким командовал много лет.
        domnich
        1. sabakina Сегодня, 17:30
          Так почему же он затонул? История как с Титаником? Если б носом ткнулся-то ерунда, а он всем бортом прошелся по айсбергу?
          sabakina
      2. nadezhiva Сегодня, 15:41
        Подтверждение есть, но с подробностями очень скудно.
        МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Судно Черноморского флота РФ "Лиман" затонуло в Черном море после столкновения с другом судном, весь экипаж спасен, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
        "Судно "Лиман" от полученных пробоин ниже ватерлинии затонуло. Все члены экипажа исследовательского судна Черноморского флота "Лиман" в полном составе живы, здоровы и в настоящее время готовятся к эвакуации с турецкого спасательного судна на российский корабль", - сказали в ведомстве.

        "Сообщение британского информационного агентства Reuters о якобы пропавших без вести членах экипажа российского корабля "Лиман" - очередная дезинформация", - подчеркнули в ведомстве.Подробнее на ТАСС:
        http://tass.ru/proisshestviya/4216887
        nadezhiva
  4. raki-uzo Сегодня, 15:20
    Все моряки (78 военных) эвакуировали.
    raki-uzo
  5. Doliva63 Сегодня, 15:20
    Турки пишут, "Лиман" затонул.
    Doliva63
    1. donavi49 Сегодня, 15:39
      Если в турецких водах, то турки или сами, или через американцев его поднимут, либо как минимум попотрошат. Там же серкетки вагон. Даже если по инструкциям, все уничтожили перед покиданием, можно вытянуть немало аналитической инфы.
      donavi49
      1. sabakina Сегодня, 17:35
        Про нашу подводную лодку, которая затонула, помните? Мы не признали факт, а раз лодка ничья, то можно с ней делать все, что угодно. Ну американцы и стали поднимать, правда при подъеме разломилась. Здесь ситуация иная.
        sabakina
  6. Монос Сегодня, 15:21
    Между тем, пока нет данных о судьбе самого "Лимана".

    Я так понимаю, этот "Ашот" выступил чьим-то брандером. Пора отдавать приказ стрелять в любую сторону, с которой исходит угроза.
    Монос
    1. Canecat Сегодня, 15:24
      Сами догадаетесь что это турки или подсказать? ))
      Canecat
      1. shans2 Сегодня, 15:27
        может через вальцманов из страны Украина, кто знает.
        shans2
      2. aleksfill Сегодня, 15:30
        И МИД РФ и говорящая голова Гаранта-физкультурника Песков будут молчать,
        как рыба об лёд.
        aleksfill
        1. Горный стрелок Сегодня, 15:52
          Нет, ответим ядерным ударом по Стамбулу! am Скотовоз протаранил нашего "географа". Бывает, к сожалению. Неизбежные на море случайности, как писал Пётр Первый.
          При чем сдесь Гарант? И почему физкультурник? Люди живы. Корабль 47 лет отплавал.
          Да ну вас...
          Горный стрелок
          1. Монос Сегодня, 16:23
            Цитата: Горный стрелок
            При чем сдесь Гарант?

            laughing Кошка родила котят. Это Путин виноват!
            Монос
    2. Alexey RA Сегодня, 16:34
      В таком случае Турция должна была начать войну ещё в 1985. Тогда прямо в Проливах наш учебный корабль "Хасан" протаранил и разрезал пополам турецкий РКА Р-325 "Мелтен". В результате пропали без вести 5 турецких моряков.
      Alexey RA
  7. AlexTires Сегодня, 15:39
    Вот что бывает, когда ослолюбам дают сложную технику и пускают плавать в цивилизованных краях....
    AlexTires
  8. Taran 75 Сегодня, 15:40
    и как теперь поступят с секретным оборудованием ? какая там интересно глубина ? НАТО небось слюни уже пускает what
    Taran 75
    1. Palch Сегодня, 16:01
      НАТО уже скорее всего подняло все самое ценное. Это мы долго запрягаем.....и быстро едем.
      Palch
      1. Александр романов Сегодня, 16:04
        Цитата: Palch
        НАТО уже скорее всего подняло все самое ценное.

        Я так понимаю вам лишь бы ,что то написать.
        Александр романов
      2. pv1005 Сегодня, 16:08
        Цитата: Palch
        НАТО уже скорее всего подняло все самое ценное. Это мы долго запрягаем.....и быстро едем.

        fool С головой, хоть иногда, дружить надо.
        pv1005
      3. samoletil18 Сегодня, 17:43
        Цитата: Palch
        НАТО уже скорее всего подняло все самое ценное.

        Самое ценное - люди. Они спасены.
        samoletil18
  9. domnich Сегодня, 15:41
    МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Судно Черноморского флота РФ "Лиман" затонуло в Черном море после столкновения с другом судном, весь экипаж спасен, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
    "Судно "Лиман" от полученных пробоин ниже ватерлинии затонуло. Все члены экипажа судна Черноморского флота "Лиман" в полном составе живы, здоровы и в настоящее время готовятся к эвакуации с турецкого спасательного судна на российский корабль", - сказали в ведомстве.


    Подробнее на ТАСС:
    http://tass.ru/proisshestviya/4216887
    domnich
  10. Мар.Тира Сегодня, 15:45
    Цитата: domnich
    Это гидрографическое судно специальной постройки, при затоплении 2-х отсеков остается на плаву. Я таким командовал много лет.

    Ну и посчитайте сколько ему лет сейчас.И когда он в последний раз был на слипе,доковался?Техника эксплуатации безопасности ,годность к плаванию,состояние корпуса судна,износ наверняка предельно низкие.Меня аппаратура больше волнует.Успели ликвидировать секретное оборудование,документацию,или нет?
    Мар.Тира
    1. domnich Сегодня, 15:57
      Лет ему, конечно, немало (1970). Но в море Инспекция безопасности мореплавания сейчас с просроченным докованием и другими «косяками» не выпустит. «Крильон», которым я командовал до 2012 года, тоже был 1970 года постройки. Списали практически в исправном состоянии, УЗД корпуса было в норме. Да там корпус ледокольного типа больше сантиметра сталь…

      Жаль, хороший был корабль. Видно сильно ему досталось при ударе. Я, пожалуй, выпью...
      domnich
    2. domnich Сегодня, 16:21
      Цитата: Мар.Тира
      Успели ликвидировать секретное оборудование,документацию,или нет?



      Корабельное расписание на этот случай существует и отрабатывается перед каждым выходом в море, а уж успели или нет... Думаю, что все произошло очень быстро, хорошо нет погибших.
      domnich
  11. Vita VKO Сегодня, 15:52
    Все российские корабли должны быть оснащены хотя бы небольшими орудиями, что бы была возможность отгонять всяких придурков. Хорошо, что еще террористы не догадались атаковать суда, а ведь уже были прецеденты с военными судами.
    Vita VKO
  12. Hariton Laptev Сегодня, 15:52
    Жаль старика океанчика. Трудяга.
    Hariton Laptev
  13. salat Сегодня, 16:05
    Вот как так? разведывательный корабль в тумане столкнулся с другим судном?
    salat
  14. AndreyS Сегодня, 16:08
    На русской весне сказано:
    "...Инцидент произошел в четверг около полудня. В 40 километрах от Босфора российский корабль столкнулся с иностранным судном «Ашот-7» и получил повреждения по правому борту. На место ЧП сразу выдвинулись катера турецкой береговой охраны, которые спасли экипажи обоих судов. Всего спасатели эвакуировали 78 человек.
    «Все члены экипажа исследовательского судна Черноморского флота „Лиман“ в полном составе живы, здоровы, и в настоящее время готовятся к эвакуации с турецкого спасательного судна на российский корабль», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
    В Минобороны также опровергли данные агентства Рейтер о том, что несколько членов экипажа с «Лимана» пропали без вести.
    В ближайшее время российское судно «Улус-Стар», которое находится в полутора милях от места ЧП, доставит моряков на базу Черноморского флота.
    Представитель пресс-службы береговой охраны Стамбула рассказал РИА Новости, что судно «Ашот-7» следовало под флагом Того...    "
    Источник: http://rusvesna.su/news/1493297506
    AndreyS
  15. keeper03 Сегодня, 16:11
    Рас3.14здяйство какое-то, не иначе ! Или провокация !!! Ну как такое могло произойти ?!? request recourse am
    keeper03
  16. Veteran Сегодня, 16:40
    Турецкие местные чиновники говорят, что в районе был густой туман, другие говорят, что погода была ясная. В общем, надо ждать уточнения.
    В составе ЧФ осталось 3 корабля этого проекта - "Челекен", "Экватор", "Кильдин", но в строю ли они?
    Veteran
  17. Bort Radist Сегодня, 17:06
    Судно Черноморского флота РФ "Лиман" затонуло в Черном море после столкновения с другим судном, весь экипаж спасен, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
    "Судно "Лиман" от полученных пробоин ниже ватерлинии затонуло. Все члены экипажа исследовательского судна Черноморского флота "Лиман" в полном составе живы, здоровы и в настоящее время готовятся к эвакуации с турецкого спасательного судна на российский корабль", - сказали в ведомстве.
    "Сообщение британского информационного агентства Reuters о якобы пропавших без вести членах экипажа российского корабля "Лиман" - очередная дезинформация", - подчеркнули в ведомстве.
    Ранее сообщалось, что корабль столкнулся с транспортным судном Youzarsif-Н, шедшим под флагом Того. Сразу после получения сигнала SOS в район столкновения были направлены четыре спасательных судна Береговой охраны Турции, в том числе два скоростных катера.
    "В 14:48 (время совпадает с московским) российское судно затонуло. Как мы ранее говорили, все российские моряки, 78 человек, спасены и находятся на борту наших катеров береговой охраны", - сообщили в пресс-службе Береговой охраны Турции. Грузовое судно, с которым произошло столкновение, "почти не получило существенного ущерба и продолжает движение по своему маршруту".
    Позднее в береговой охране уточнили, что часть экипажа с "Лимана" взял на борт Youzarsif-Н.
    Инцидент произошел в 18 морских милях к северу от побережья Турции в районе мыса Кильос у входа в пролив Босфор. По предварительным данным, причиной столкновения стала низкая видимость из-за тумана.
    ww.city-n.ru/view/395640.html
    Bort Radist
  18. Принц_Пенсии Сегодня, 17:31
    какой нафиг туман? на таран шел ашот
    Принц_Пенсии
  19. DOCTOR ZLO Сегодня, 18:04
    Гидрографическое судно "Лиман" был построено в Польше в г.Гданьск на ССЗ "Сточни Полночни" (заводской №861/19). Спущено на воду 19.08.1970 г., вступило в строй 23.12.1970 г. Вошло в состав Северного флота. В 1974 году судно было переведено на Черноморский флот. В 1989 г. судно было переоборудовано в разведывательный корабль.

    http://www.kchf.ru/ship/razvedka/liman.htm
    Типа кораблю 47 лет, стоит только удивляться, что оно само не утонуло.
    DOCTOR ZLO
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