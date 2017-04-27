Некоторые подробности спасательной операции в Чёрном море
Публикуются некоторые подробности относительно последствий столкновения исследовательского (среднего разведывательного) судна «Лиман» Черноморского флота РФ с судном «Ашот-7». Выяснилось, что судно на самом деле носит название «Youzarsif H», и шло оно под флагом африканского государства Того. Это судно, предназначенное для перевозки скота. Столкновение произошло неподалёку от побережья Турции – в юго-западной части Чёрного моря (примерно в 40 км от пролива Босфор).
В сообщениях информационных агентств говорится о том, что к спасательной операции были привлечены и силы Береговой охраны Турции. Помимо этого к месту инцидента направились несколько кораблей ЧФ РФ и самолёт Ан-26.
РИА Новости , ссылаясь на пресс-службу турецкой Береговой охраны, сообщает о том, что все 78 членов экипажа российского «Лимана» спасены. Угроз для их жизни нет. Ранее некоторые зарубежные СМИ объявили, что несколько российских моряков якобы числятся пропавшими без вести. Эти сообщения опровергаются.
Между тем, пока нет данных о судьбе самого "Лимана". Ранее в Минобороны РФ заявили, что экипаж ведёт борьбу за живучесть корабля. Нет и подробностей о причинах столкновения. По последним данным, в районе столкновения была ясная погода, без осадков.
Дополнение:
Несколько минут назад пришло сообщение о том, что корабль ВМФ РФ "Лиман" затонул в Чёрном море после столкновения.
В сообщениях информационных агентств говорится о том, что к спасательной операции были привлечены и силы Береговой охраны Турции. Помимо этого к месту инцидента направились несколько кораблей ЧФ РФ и самолёт Ан-26.
РИА Новости , ссылаясь на пресс-службу турецкой Береговой охраны, сообщает о том, что все 78 членов экипажа российского «Лимана» спасены. Угроз для их жизни нет. Ранее некоторые зарубежные СМИ объявили, что несколько российских моряков якобы числятся пропавшими без вести. Эти сообщения опровергаются.
Между тем, пока нет данных о судьбе самого "Лимана". Ранее в Минобороны РФ заявили, что экипаж ведёт борьбу за живучесть корабля. Нет и подробностей о причинах столкновения. По последним данным, в районе столкновения была ясная погода, без осадков.
Дополнение:
Несколько минут назад пришло сообщение о том, что корабль ВМФ РФ "Лиман" затонул в Чёрном море после столкновения.
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