21:46 27 апреля

БПК "Североморск" вошел в Средиземное море

Большой противолодочный корабль (БПК) «Североморск» Северного флота (СФ) вошёл в Средиземное море через Гибралтарский пролив.

Проход узкости состоялся в штатном режиме, личный состав БПК находился на боевых постах в соответствии с расписанием. С проходом Гибралтара российские моряки завершили круговой обход Африканского континента, передает пресс-служба Северного флота

Поход БПК «Североморск» и судов обеспечения СФ продолжается с 15 октября 2016 г. В течение трёх месяцев экипаж выполнял задачи в составе корабельной авианосной группы во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» в акватории Средиземного моря.


БПК "Североморск" вошел в Средиземное море


В середине января «Североморск» приступил к выполнению задач дальнего похода в сопровождении СБС «Алтай» и СМТ «Дубна». Через Суэцкий канал российские моряки совершили переход в Красное море и затем в Индийский океан.

С 9 по 15 февраля корабль принимал участие в международном военно-морском учении «АМАН–2017», которое проходило в акватории Аравийского моря и на береговой базе ВМС Пакистана.

За время дальнего похода экипаж БПК «Североморск» побывал в 10 портах Африки и Азии: Салала (Оман), Карачи (Пакистан), Виктория (Сейшельские острова), Дар-эс-Салам (Танзания), Пемба (Мозамбик), Кейптаун (ЮАР), Уолфиш-Бей (Намибия), Луанда (Ангола), Малабо (Экваториальная Гвинея) и Прая (Кабо-Верде).

Использованы фотографии: yandex.ru/images›БПК "Североморск"
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Комментарии 12

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  1. cniza Сегодня, 21:01
    Поход БПК «Североморск» и судов обеспечения СФ продолжается с 15 октября 2016 г. В течение трёх месяцев экипаж выполнял задачи в составе корабельной авианосной группы во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» в акватории Средиземного моря.


    Старенький , но красавец ещё послужит.
    cniza
    1. Zibelew Сегодня, 21:11
      СКР "Адмирал Эссен" прошел датскую экономическую зону в сопровождении УДК "Роттердам" Королевских ВМС Нидерландов.
      Zibelew
      1. bouncyhunter Сегодня, 21:38
        Цитата: Zibelew
        СКР "Адмирал Эссен" прошел датскую экономическую зону в сопровождении УДК "Роттердам" Королевских ВМС Нидерландов.

        Сопровождают , значит - боятся . Боятся , значит - уважают .
        bouncyhunter
    2. bouncyhunter Сегодня, 21:15
      Цитата: cniza
      Старенький , но красавец ещё послужит.

      В точку , Витя ! Не раз уже было сказано : "старое" не означает "плохое" .
      bouncyhunter
      1. Zibelew Сегодня, 21:39
        Скоро Средиземном море будет сформирована корабельная группа, состоящая из самых современных боевых единиц флота: фрегатов "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", и корветов Балтийского флота проекта 20380 "Бойкий" и "Сообразительный".
        Zibelew
        1. bouncyhunter Сегодня, 21:40
          good Тагирьян , синхронно работаем ! wink
          bouncyhunter
  2. moskowit Сегодня, 21:06
    Ну-ну. А с Чёрного моря можно на вёслах доплыть... Надо незамедлительно укреплять Черноморский флот!!!
    moskowit
    1. ВадимЖивов Сегодня, 21:18
      Вы немного не в тему... Статья о БПК Североморск. О его походе и демонстрации флага. Что очень нужно сейчас когда на Россию льют грязь со всех сторон и кому не лень. hi
      ВадимЖивов
  3. dojjdik Сегодня, 21:13
    израиль по Сирии пуляет не останавливаясь; американцы тоже хреновато но отстрелялись по той же Сирии-только мы входим и выходим и опять входим-так это боевой флот или круизный и сколько куралесить нам еще по морю этому средиземному ничего не делая просто так
    dojjdik
  4. RealTor Сегодня, 21:19
    Интересная у них БС получилась.
    RealTor
  5. лаврентий павлович Сегодня, 21:38
    Повнимательней ребята не наткнитесь на какую нибудь африканскую посудину, жаль будет потерять еще один корабль.
    лаврентий павлович
  6. dr.star75 Сегодня, 21:38
    Ну прошел, а в чем новость?Что прошёл и не затонул?
    dr.star75
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