Корабли ТОФ выполнили в море ракетно-артиллерийские стрельбы

Корабельная поисково-ударная группа (КПУГ) Тихоокеанского флота в составе малых противолодочных кораблей (МПК) "МПК-221" и "Метель" отработала задачи по нанесению ракетного удара по кораблям условного противника, в роли которых выступала КПУГ в составе МПК "Холмск" и "Советская гавань". Вторая группа кораблей, в свою очередь, отработала задачи по отражению удара средств воздушного нападения условного противника с использованием ракетно-артиллерийского вооружения кораблей,

Экипажи боевых кораблей в морских полигонах ТОФ отработали задачи по нанесению ракетного удара и отражению удара средств воздушного нападения условного противника, передает РИА Новости сообщение представителя Тихоокеанского флота Владимира Матвеева.рассказал Матвеев.Затем, по его словам, корабельные группы поменялись ролями. Экипажи «активировали средства радиоэлектронной борьбы и поставили активные и пассивные помехи».«При подходе целей на рубеж ведения огня экипажи кораблей провели одновременные практические ракетно-артиллерийские стрельбы по ракетам-мишеням "Саман", запущенным с борта МПК "Советская Гавань" и "МПК-221". Все назначенные цели были успешно поражены», – сказал Матвеев.Он также сообщил, что «во время дальнейшего выхода в море кораблям предстоит выполнить совместный поиск подводной лодки условного противника во взаимодействии с противолодочной авиацией Тихоокеанского флота».