13:48 28 апреля

Корабли ТОФ выполнили в море ракетно-артиллерийские стрельбы

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Экипажи боевых кораблей в морских полигонах ТОФ отработали задачи по нанесению ракетного удара и отражению удара средств воздушного нападения условного противника, передает РИА Новости сообщение представителя Тихоокеанского флота Владимира Матвеева.

Корабли ТОФ выполнили в море ракетно-артиллерийские стрельбы


Корабельная поисково-ударная группа (КПУГ) Тихоокеанского флота в составе малых противолодочных кораблей (МПК) "МПК-221" и "Метель" отработала задачи по нанесению ракетного удара по кораблям условного противника, в роли которых выступала КПУГ в составе МПК "Холмск" и "Советская гавань". Вторая группа кораблей, в свою очередь, отработала задачи по отражению удара средств воздушного нападения условного противника с использованием ракетно-артиллерийского вооружения кораблей,
рассказал Матвеев.


Затем, по его словам, корабельные группы поменялись ролями. Экипажи «активировали средства радиоэлектронной борьбы и поставили активные и пассивные помехи».

«При подходе целей на рубеж ведения огня экипажи кораблей провели одновременные практические ракетно-артиллерийские стрельбы по ракетам-мишеням "Саман", запущенным с борта МПК "Советская Гавань" и "МПК-221". Все назначенные цели были успешно поражены», – сказал Матвеев.

Он также сообщил, что «во время дальнейшего выхода в море кораблям предстоит выполнить совместный поиск подводной лодки условного противника во взаимодействии с противолодочной авиацией Тихоокеанского флота».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 3
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  1. gorgo Сегодня, 11:05 Новый
    Хорошо, что скотовозов африканских рядом не было... Успели хоть спокойно пострелять.
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    gorgo
    1. рич Сегодня, 12:26 Новый
      «При подходе целей на рубеж ведения огня экипажи кораблей провели одновременные практические ракетно-артиллерийские стрельбы по ракетам-мишеням "Саман", запущенным с борта МПК "Советская Гавань" и "МПК-221"

      Вчера это обсуждали, но видимо новость настолько важная, что ее решили повторить
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      рич
  2. Чарик Сегодня, 13:38 Новый
    да скотовоз сделал дело нод было стрельбы там проводить
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    Чарик
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