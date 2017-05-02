В Южной Корее заложен второй УДК. Спуск на воду ожидается через год
Согласно информации блога bmpd , оборонное закупочное ведомство Южной Кореи (DAPA) заявило о том, что 28 апреля 2017 года на судостроительном предприятии местной корпорации Hanjin Heavy Industries and Construction (HHIC) в Пусане была проведена официальная церемония закладки второго универсального десантного корабля (УДК) под условным обозначением LPX, предназначенного для ВМС страны.
Предполагается, что вывод корабля из строительного дока верфи для достройки запланирован на апрель 2018 года (то есть ровно через год!), а сдача корабля флоту предполагается в 2020 году.
HHIC спроектировала и построила первый УДК LPH 6111 Dokdo , который вошел в состав флота в июле 2007 года. Первоначально планировалось оснастить ВМС тремя УДК данного типа, но начало постройки второго корабля постоянно откладывалось, учитывая финансовую составляющую и опыт эксплуатации головного корабля. Контракт стоимостью 417,5 мрлд вон (примерно 380 млн. долл.) на продление серии был заключен с HHIC 23 декабря 2014 года. Разработка технического проекта второго корабля была завершена в марте 2016 года, в ноябре 2016 года состоялась первая резка стали для корпуса.
УДК сохранит длину корпуса Dokdo (200 метров), при этом будет сделан ряд усовершенствований. Предполагается, что второй корабль получит различные, но непринципиальные улучшения в конструкции и оборудовании, и его полетная палуба будет адаптирована для возможности базирования конвертопланов Bell Boeing V-22 Osprey. Приспособление УДК под размещение самолетов Lockheed Martin F-35B не планируется. Возможно, что дизельная главная силовая установка, примененная на Dokdo, будет заменена комбинированной дизель-газотурбинной.
Предполагается, что вывод корабля из строительного дока верфи для достройки запланирован на апрель 2018 года (то есть ровно через год!), а сдача корабля флоту предполагается в 2020 году.
HHIC спроектировала и построила первый УДК LPH 6111 Dokdo , который вошел в состав флота в июле 2007 года. Первоначально планировалось оснастить ВМС тремя УДК данного типа, но начало постройки второго корабля постоянно откладывалось, учитывая финансовую составляющую и опыт эксплуатации головного корабля. Контракт стоимостью 417,5 мрлд вон (примерно 380 млн. долл.) на продление серии был заключен с HHIC 23 декабря 2014 года. Разработка технического проекта второго корабля была завершена в марте 2016 года, в ноябре 2016 года состоялась первая резка стали для корпуса.
Головной УДК Dokdo
УДК сохранит длину корпуса Dokdo (200 метров), при этом будет сделан ряд усовершенствований. Предполагается, что второй корабль получит различные, но непринципиальные улучшения в конструкции и оборудовании, и его полетная палуба будет адаптирована для возможности базирования конвертопланов Bell Boeing V-22 Osprey. Приспособление УДК под размещение самолетов Lockheed Martin F-35B не планируется. Возможно, что дизельная главная силовая установка, примененная на Dokdo, будет заменена комбинированной дизель-газотурбинной.
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