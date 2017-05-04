13:31 04 мая

Судно связи «Иван Хурс» выведено из эллинга

Как сообщает судостроительный завод « Северная верфь », произведена выкатка из эллинга судна связи проекта 18280 «Иван Хурс».

Судно связи «Иван Хурс» выведено из эллинга

"Юрий Иванов"


Начнется монтирование на судно мачты, высота которой не позволяла осуществить это в эллинге. В настоящее время заканчиваются работы по подготовке судна к спуску на воду. В числе прочего завершена окраска корпуса, установлена винто-рулевая группа, проложен магистральный кабель, смонтированы все основные системы жизнеобеспечения корабля.


Спуск на воду предполагается осуществить 16 мая, в канун дня Балтийского флота, когда техническая готовность корабля составит более 80%. Швартовные испытания «Ивана Хурса» планируется начать в конце мая. Ожидается, что до конца 2017 года корабль будет передан ВМФ РФ.

Судно связи «Иван Хурс» является вторым представителем проекта 18280. Головной корабль «Юрий Иванов» был передан в 2014 году на Северный флот.

Иван Кузьмич Хурс – вице-адмирал, с 1979 по 1987 годы начальник Разведуправления Главного штаба ВМФ СССР.



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Комментарии 5

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  1. KudrevKN Сегодня, 10:57
    Имя Замечательного Человека - фронтовика будет носить Замечательный Корабль! Удачи и СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ!
    KudrevKN
    1. рич Сегодня, 11:04
      семь футов под килем
      рич
    2. Владыка Ситх Сегодня, 12:11
      Видимо будет передано Тихоокеанскому флоту bully
      Владыка Ситх
      1. Hariton Laptev Сегодня, 12:46
        Да кто его знает. Вон на Черноморском флоте потеря.
        Hariton Laptev
        1. Alekseits Сегодня, 13:03
          Учитывая, что там и Средиземное, вполне возможно.
          Alekseits
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