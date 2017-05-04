Судно связи «Иван Хурс» выведено из эллинга
Как сообщает судостроительный завод « Северная верфь », произведена выкатка из эллинга судна связи проекта 18280 «Иван Хурс».
Начнется монтирование на судно мачты, высота которой не позволяла осуществить это в эллинге. В настоящее время заканчиваются работы по подготовке судна к спуску на воду. В числе прочего завершена окраска корпуса, установлена винто-рулевая группа, проложен магистральный кабель, смонтированы все основные системы жизнеобеспечения корабля.
Спуск на воду предполагается осуществить 16 мая, в канун дня Балтийского флота, когда техническая готовность корабля составит более 80%. Швартовные испытания «Ивана Хурса» планируется начать в конце мая. Ожидается, что до конца 2017 года корабль будет передан ВМФ РФ.
Судно связи «Иван Хурс» является вторым представителем проекта 18280. Головной корабль «Юрий Иванов» был передан в 2014 году на Северный флот.
Иван Кузьмич Хурс – вице-адмирал, с 1979 по 1987 годы начальник Разведуправления Главного штаба ВМФ СССР.
"Юрий Иванов"
Начнется монтирование на судно мачты, высота которой не позволяла осуществить это в эллинге. В настоящее время заканчиваются работы по подготовке судна к спуску на воду. В числе прочего завершена окраска корпуса, установлена винто-рулевая группа, проложен магистральный кабель, смонтированы все основные системы жизнеобеспечения корабля.
Спуск на воду предполагается осуществить 16 мая, в канун дня Балтийского флота, когда техническая готовность корабля составит более 80%. Швартовные испытания «Ивана Хурса» планируется начать в конце мая. Ожидается, что до конца 2017 года корабль будет передан ВМФ РФ.
Судно связи «Иван Хурс» является вторым представителем проекта 18280. Головной корабль «Юрий Иванов» был передан в 2014 году на Северный флот.
Иван Кузьмич Хурс – вице-адмирал, с 1979 по 1987 годы начальник Разведуправления Главного штаба ВМФ СССР.
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