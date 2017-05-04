17:51 04 мая

Комплексы «Бал» и «Бастион» будут показаны на Параде Победы в Калининграде

Береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», недавно поступившие на вооружение Балтийского флота, приняли участие в ночной репетиции Парада Победы, которая состоялась сегодня ночью в Калининграде, передает ТАСС сообщение представителя флота Романа Мартова.

Комплексы «Бал» и «Бастион» будут показаны на Параде Победы в Калининграде


Пусковые установки береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", развернутые на территории Калининградской области, проследовали в составе механизированной колонны из более 60 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей Балтийского флота,
сказал Мартов.


По его словам, военная техника флота 9 мая будет представлена также «бронетранспортерами БТР-82А, крупнокалиберными пушками "Гиацинт", зенитными ракетными системами С-400 "Триумф", ракетными комплексами "Точка-М", береговыми противокорабельными комплексами "Редут", реактивными системами залпового огня "Град", зенитными пушечно-ракетными комплексами ближнего действия "Панцирь-С1", танками Т-72, боевыми машинами пехоты БМП-2».

Кроме того, в параде примут участие 1,5 тыс. военнослужащих Балтийского флота и других силовых ведомств региона.

Использованы фотографии: Калининград.Ru
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Комментарии 6

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  1. рич Сегодня, 13:50
    Надо будет обязательно посмотреть
    рич
    1. cniza Сегодня, 13:56
      Вой опять поднимут , а Польша и Прибалты попросят дополнительной защиты.
      cniza
  2. Вальцманюга Сегодня, 13:52
    Натовскую петушню позовите пусть посмотрят чем их будут к миру принуждать .
    Вальцманюга
  3. Тургон Сегодня, 13:53
    Это что бы прибалтийской группировке НАТО жизнь малиной не казалась laughing
    Тургон
  4. DMoroz Сегодня, 14:04
    а искандеры? или пусть думают, что их в Калининграде нет?
    DMoroz
  5. svp67 Сегодня, 14:05
    Люди должны видеть, на что тратятся их деньги. Так, что ПРАВИЛЬНО.
    svp67
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