Комплексы «Бал» и «Бастион» будут показаны на Параде Победы в Калининграде

Пусковые установки береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", развернутые на территории Калининградской области, проследовали в составе механизированной колонны из более 60 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей Балтийского флота,

Береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», недавно поступившие на вооружение Балтийского флота, приняли участие в ночной репетиции Парада Победы, которая состоялась сегодня ночью в Калининграде, передает ТАСС сообщение представителя флота Романа Мартова.сказал Мартов.По его словам, военная техника флота 9 мая будет представлена также «бронетранспортерами БТР-82А, крупнокалиберными пушками "Гиацинт", зенитными ракетными системами С-400 "Триумф", ракетными комплексами "Точка-М", береговыми противокорабельными комплексами "Редут", реактивными системами залпового огня "Град", зенитными пушечно-ракетными комплексами ближнего действия "Панцирь-С1", танками Т-72, боевыми машинами пехоты БМП-2».Кроме того, в параде примут участие 1,5 тыс. военнослужащих Балтийского флота и других силовых ведомств региона.