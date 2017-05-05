10:18 05 мая

Ко Дню ВМФ в Кронштадт совершат переходы 4 корабля Северного флота

Для участия в праздновании Дня ФМФ в Кронштадт прибудут четыре корабля 1-го ранга Северного флота, передает РИА Новости сообщение источника в российском ОПК.

Ко Дню ВМФ в Кронштадт совершат переходы 4 корабля Северного флота


Межфлотские переходы четырех кораблей первого ранга Северного флота – ракетных крейсеров "Петр Великий" и "Маршал Устинов", большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", тяжелого атомного подводного крейсера "Дмитрий Донской" – на Балтийский флот планируются для их участия в праздновании Дня ВМФ в Кронштадте,
сказал агентству источник.


По его словам, «военно-морские парады в честь Дня ВМФ на Северном, Тихоокеанском, Балтийском, Черноморском флотах и Каспийской флотилии будут проведены 30 июля». Масштабный парад в Кронштадте с привлечением больших кораблей, демонстрацией различного флотского вооружения и военной техники будет проведен впервые.

В четверг представитель северодвинской «Звездочки» Евгений Гладышев рассказал, что предприятие «осуществляет техническую подготовку кораблей и судов СФ, которые выполнят межфлотский переход на Балтфлот и будут задействованы в кронштадтском параде».

В феврале пресс-служба ЗВО сообщала, что «в Кронштадте будет создан военно-морской сектор подмосковного военно-патриотического парка "Патриот"». По его информации, «на площадях Кронштадтского адмиралтейства планируется создать зоны береговых войск, морской пехоты, поисковых и аварийно-спасательных сил, подводных и противодиверсионных сил и средств». Кроме того, «планируется открыть многофункциональные тренажерные комплексы двойного назначения, использование которых будет возможно для развития туристической отрасли и для проведения мероприятий боевой подготовки, военно-патриотического воспитания допризывной молодежи».

Использованы фотографии: http://army-news.ru
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Комментарии 9

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  1. Дамир Сегодня, 09:00
    тяжелых атомных ракетных крейсеров "Петр Великий" и "Маршал Устинов"

    супостат сходит с ума проверяя состав Северного Флота.... откуда у русских ВТОРОЙ ДЕЙСТВУЮЩИЙ ТАРКр?????? вроде только один был и тот к ремонту готовился????? остальные не боеготовы вроде были.... в общем тщательней надо.... тщательней....
    Дамир
  2. Ростовчанин Сегодня, 09:05
    [quote]Межфлотские переходы четырех кораблей первого ранга Северного флота – тяжелых атомных ракетных крейсеров "Петр Великий" и "Маршал Устинов", большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", тяжелого атомного подводного крейсера "Дмитрий Донской" – на Балтийский флот планируются для их участия в праздновании Дня ВМФ в Кронштадте,/quote]
    1164 "Атлант" уже атомный??? belay ну журналюги!!!!
    Ростовчанин
    1. Sevastiec Сегодня, 10:10
      Исправили уже что ли? В упор не вижу.
      Sevastiec
  3. Alex777 Сегодня, 09:13
    Межфлотские переходы четырех кораблей первого ранга Северного флота – тяжелых атомных ракетных крейсеров "Петр Великий" и "Маршал Устинов"...,

    Это с каких пор Устинов тяжелый атомный? С добрым утром?
    Alex777
    1. sanja.grw Сегодня, 09:17
      Это с каких пор Устинов тяжелый атомный? С добрым утром?

      По ходу дела Мы не всё знали про капитальный ремонт hi
      sanja.grw
    2. ser-pov Сегодня, 09:18
      [/quote]для их участия в праздновании Дня ВМФ в Кронштадте, [quote]

      Прекрасно! Надо будет с детьми в Кронштадт съездить в это время...
      ser-pov
  4. Умничка Сегодня, 09:57
    Бред какой-то. "Источник в российском ОПК" хоть понимает физику процесса организации перехода? "Дмитрий Донской" и "Петр Великий" в Кронштадте??? Вы хоть представляете себе, что такое "Дмитрий Донской"??? Да этот источник хоть понимает, что это за корабли, их назначение, измерения, организация содержания, соответствие глубинам и пр., пр., пр. Либо источник фантанирует, либо журналюга врёт. Бредятина полная. Точка.
    Умничка
  5. роман66 Сегодня, 10:07
    обязательно шведам показать - пусть хоть одну подлодку найдут и успокоятся
    роман66
  6. Jovanni Сегодня, 10:07
    Эта... И как оно там всё поместится? Ё-моё...
    Jovanni
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