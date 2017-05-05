Ко Дню ВМФ в Кронштадт совершат переходы 4 корабля Северного флота

Межфлотские переходы четырех кораблей первого ранга Северного флота – ракетных крейсеров "Петр Великий" и "Маршал Устинов", большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", тяжелого атомного подводного крейсера "Дмитрий Донской" – на Балтийский флот планируются для их участия в праздновании Дня ВМФ в Кронштадте,

Для участия в праздновании Дня ФМФ в Кронштадт прибудут четыре корабля 1-го ранга Северного флота, передает РИА Новости сообщение источника в российском ОПК.сказал агентству источник.По его словам, «военно-морские парады в честь Дня ВМФ на Северном, Тихоокеанском, Балтийском, Черноморском флотах и Каспийской флотилии будут проведены 30 июля». Масштабный парад в Кронштадте с привлечением больших кораблей, демонстрацией различного флотского вооружения и военной техники будет проведен впервые.В четверг представитель северодвинской «Звездочки» Евгений Гладышев рассказал, что предприятие «осуществляет техническую подготовку кораблей и судов СФ, которые выполнят межфлотский переход на Балтфлот и будут задействованы в кронштадтском параде».В феврале пресс-служба ЗВО сообщала, что «в Кронштадте будет создан военно-морской сектор подмосковного военно-патриотического парка "Патриот"». По его информации, «на площадях Кронштадтского адмиралтейства планируется создать зоны береговых войск, морской пехоты, поисковых и аварийно-спасательных сил, подводных и противодиверсионных сил и средств». Кроме того, «планируется открыть многофункциональные тренажерные комплексы двойного назначения, использование которых будет возможно для развития туристической отрасли и для проведения мероприятий боевой подготовки, военно-патриотического воспитания допризывной молодежи».