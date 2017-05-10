13:59 10 мая

На Тихоокеанском флоте стартует северный завоз

В середине мая на Тихоокеанском флоте начнется северный завоз, который продлится до октября месяца, передает пресс-служба Восточного округа.

На Тихоокеанском флоте стартует северный завоз


Во время его проведения планируется полностью обеспечить горюче-смазочными материалами (ГСМ), продуктами питания и грузами различного назначения отдаленные точки Курильских островов, Магаданской области, Чукотки, Камчатки, а также арктические пункты базирования, развернутые на острове Врангеля и мысе Шмидта,
– говорится в релизе.


Сообщается, что «всего на 30 маяков и пунктов наблюдения в труднодоступных районах Японского и Охотского морей, на Курилы, остров Беринга, в Анадырь и Магадан планируется доставить более 10 тысяч тонн ГСМ, угля, дров и продовольствия».

Как отметили в пресс-службе, с наступлением холодов на Дальнем Востоке постоянная навигация будет открыта только на Камчатку и Магаданскую область.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 4

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  1. oleg-gr Сегодня, 11:40
    Навигация по Севморпути открывается. В 90-е это начинали делать в самый последний момент или уже после закрытия сезона с помощью авиации. Хорошо, что времена изменились к лучшему.
    oleg-gr
    1. Uncle Lee Сегодня, 12:14
      В СССР северный завоз проводился четко. Потом, как Вы пишете. Теперь проводим завоз в меньших объемах, но лучшими пароходами. hi
      Uncle Lee
    2. Burbon Сегодня, 13:40
      Цитата: oleg-gr
      В 90-е это начинали делать в самый последний момент или уже после закрытия сезона с помощью авиации.

      wassat жил на КС в Тикси-3, завоз всегда был в летний(северный) сезон , а авиация летала по погоде круглый год, не знаю с чего вы так написали, но это скорее вымысел.....
      Burbon
  2. Тургон Сегодня, 13:04
    Нужно постепенно переходить к круглогодичному северному завозу, если хотим освоить путь из Пекина в Европу. Мощности для этого все есть.
    Тургон
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