На Тихоокеанском флоте стартует северный завоз

Во время его проведения планируется полностью обеспечить горюче-смазочными материалами (ГСМ), продуктами питания и грузами различного назначения отдаленные точки Курильских островов, Магаданской области, Чукотки, Камчатки, а также арктические пункты базирования, развернутые на острове Врангеля и мысе Шмидта,

В середине мая на Тихоокеанском флоте начнется северный завоз, который продлится до октября месяца, передает пресс-служба Восточного округа.– говорится в релизе.Сообщается, что «всего на 30 маяков и пунктов наблюдения в труднодоступных районах Японского и Охотского морей, на Курилы, остров Беринга, в Анадырь и Магадан планируется доставить более 10 тысяч тонн ГСМ, угля, дров и продовольствия».Как отметили в пресс-службе, с наступлением холодов на Дальнем Востоке постоянная навигация будет открыта только на Камчатку и Магаданскую область.